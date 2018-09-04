Gazeteci Duran tekrar muayeneye Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

YÃ¼zde 93 engelli olan tutuklu gazeteci Metin Duran tekrar muayene iÃ§in 2019â€™a kadar Adli TÄ±p Kurumuâ€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek.

Mardin’in KÄ±zÄ±ltepe ilçesinde bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Radyo Rengin çalÄ±ÅŸanÄ± gazeteci Metin Duran’a aylardÄ±r beklediÄŸi Adli TÄ±p Kurumu (ATK) raporunda tekrar muayeneye gelmesi kararÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Daha önce ATK'de muayene olan ve "cezaevinde kalamaz" raporu bekleyen, yüzde 93 engelli olan hasta tutuklu Metin Duran’Ä±n tekrar muayene edilmesi için 2019 yÄ±lÄ±na kadar herhangi bir Pazartesi veya ÇarÅŸamba günü tekrar ATK'ye getirilmesi bekleniyor.

Duran, 30 Mart tarihinden bu yana tutuklu. Duran ÅŸu anda Sincan Cezaevi Kampüsü'nde bulunan hastanede tutuluyor. Duran'a kardeÅŸi refakat ediyor.

GERGERLÄ°OÄžLU SAVCI Ä°LE GÖRÜÅžTÜ

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, bu bilgi üzerine Sincan Cezaevi SavcÄ±sÄ±yla görüÅŸtü. SavcÄ±, GergerlioÄŸlu'na haftaya kadar Duran’Ä±n, tekrar ATK’ye muayeneye götürülmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yürütüldüÄŸü bilgisini iletti. Bu görüÅŸme sonrasÄ± Sincan F2 KapalÄ± Cezaevi Müdürü ile görüÅŸen GergerlioÄŸlu, cezaevi yönetiminden de haftaya kadar Duran’Ä±n ATK'ye gönderileceÄŸi bilgisini aldÄ±. Konuya dair yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan GergerlioÄŸlu, bu süreçte bütün sorumlularÄ±, sorumluluklarÄ±nÄ±n gereÄŸini yerine getirmeye ve iÅŸkenceye varan bu tutumun bir an önce son bulmasÄ± için çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

AYM’DEN HÂLÂ CEVAP YOK

Duran’Ä±n infazÄ±nÄ±n ertelenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) baÅŸvuruda bulunulmuÅŸtu. AYM’den de hala bir cevap gelmiÅŸ deÄŸil.

Nusaybin’de sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi 10 Ekim 2015’te, kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Mardin Devlet Hastanesi’ne giden Metin Duran, Acil Servis’te görevli doktorun “Nerelisin” sorusuna “Nusaybinliyim” cevabÄ± verdi. Bunun üzerine doktordan “rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n psikolojik” cevabÄ±nÄ± alan Duran, tedavi edilmeyerek evine gönderildi. Duran, aynÄ± gece kalp krizi geçirerek, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Ancak felç geçirdi. Günlerce yoÄŸun bakÄ±mda ölüm kalÄ±m savaÅŸÄ± veren Duran, hayata tutunurken, felçli kalarak yürüyemez hale geldi. Duran, aynÄ± zamanda hafÄ±zasÄ±nÄ± da yitirdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k sonrasÄ±, yürüyemez ve konuÅŸamaz hale geldi. Ä°htiyaçlarÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na karÅŸÄ±layamayan Duran, Nusaybin’deki ailesinin evine yasak devam ettiÄŸi için gidemeyince, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n evine yerleÅŸti. Bu sÄ±rada cezasÄ± onanan Duran, Sincan 2 No’lu KapalÄ± Cezaevi’ne gönderildi. (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 21:02

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