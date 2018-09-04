CHPâ€™li Beko sabit ilaÃ§ kurunu bakana sordu: KaÃ§ para kÃ¢r edeceksiniz?

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, ilaÃ§ skandalÄ± ile ilgili soru Ã¶nergesi verdi, 'Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden tasarruf olmaz' dedi.

CHP Ä°zmir Milletvekili ve TBMM SaÄŸlÄ±k Komisyonu Üyesi Kani Beko, ekonomideki kötü gidiÅŸatla birlikte ortaya çÄ±kan ilaç skandalÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Beko, “2.69 liralÄ±k sabit kurla devlet ilaçtan tasarruf yapacak öyle mi? Kaç para kâr edilecek? YaÅŸamÄ±n temeli yol, köprü deÄŸil saÄŸlÄ±ktÄ±r. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± üzerinden tasarruf olmaz!” dedi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca’nÄ±n cevaplamasÄ± istemiyle TBMM’ye sunduÄŸu soru önergesinde euro kurunun 7 lirayÄ± görmesiyle SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ithal ilaçlar için uyguladÄ±ÄŸÄ± 2.69 liralÄ±k sabit kur tarifesinin büyük maÄŸduriyetlere sebep olduÄŸunu vurguladÄ±. Ä°laç firmalarÄ±nÄ±n yüksek euro kuru nedeniyle kar edemedikleri için birçok hasta için hayati öneme sahip ilaçlarÄ± getirmediÄŸini ve ülkede büyük bir ilaç sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Beko, “SaÄŸlÄ±ktan tasarruf adÄ± altÄ±nda AKP iktidarÄ±nÄ±n 2.69’a sabitlenen euro kuru tam bir fiyaskodur. SaÄŸlÄ±k hizmeti vergisini ödeyen vatandaÅŸÄ±mÄ±n en temel sosyal hakkÄ±dÄ±r ve devlet bunu ‘kâr’ ya da ‘tasarruf’ etmeyi düÅŸünmeden vermek zorundadÄ±r. Ama rant ekonomisine kollarÄ±nÄ± açan, yollarÄ±yla, köprüleriyle övünen AKP iktidarÄ± saÄŸlÄ±ktan tasarruf etme derdindedir. Soruyorum, insan hayatÄ±nÄ± riske atarak kaç para kar edeceksiniz? Yollara, viyadüklere, köprülere harcanan paranÄ±n haddi hesabÄ± yokken saÄŸlÄ±ÄŸa ayrÄ±lan bütçenin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± çok acÄ±. GaribanÄ±n para verip de geçemediÄŸi o yollarÄ±n, köprülerin, tüp geçitlerin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ve çözüm bulunamadÄ±ÄŸÄ± bir coÄŸrafyada hiç anlamÄ± kalmÄ±yor. Bu ülkenin insanlarÄ± bir tarafta hastalÄ±kla uÄŸraÅŸÄ±rken bir tarafta da yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan ilaç getirtmekle vakit harcÄ±yor. AKP’nin ülkeye 16 yÄ±lda getirdiÄŸi nitelikli saÄŸlÄ±k hizmeti anlayÄ±ÅŸÄ± iÅŸte bu” diye konuÅŸtu.



FotoÄŸraf: DHA

RUHSATSIZ Ä°LAÇ SKANDALINI DA SORDU

Meclis gündemine sunduÄŸu soru önergesinde “Euro kurunun 7 lira olduÄŸu bu aÄŸÄ±r kriz koÅŸullarÄ±nda, ilaç ithalatÄ±nÄ±n 2.69 liradan sürdürülmesi mümkün müdür? Ülkemizdeki ilaçlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n ithal olduÄŸu bilinmekteyken hasta maÄŸduriyetleri nasÄ±l aÅŸÄ±lacaktÄ±r? Ortaya çÄ±kan zarar nasÄ±l karÅŸÄ±lanacaktÄ±r?” sorularÄ±na cevap isteyen CHP’li Beko, bu durumun ülkeye ruhsatsÄ±z ilaç giriÅŸini de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Beko, kendi imkanlarÄ± ile ilaç temin edemeyen hastalar için hayati risk sürmekteyken, bir baÅŸka risk alanÄ±nÄ± oluÅŸturan ve ruhsatsÄ±z olarak Türkiye’ye giren ilaçlarÄ±n denetiminin yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. “YaÅŸamÄ±n temeli saÄŸlÄ±ktÄ±r ve saÄŸlÄ±ktan tasarruf olmaz!” diyen Beko, “2.69 liralÄ±k sabit kur Ä±srarÄ±nÄ±z nedeniyle ilacÄ±na ulaÅŸamayan ve tedavileri aksadÄ±ÄŸÄ± için saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸduriyetini gidermek için acil bir çözüm planÄ±nÄ±z var mÄ±dÄ±r?” sorusuna da cevap istedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:03

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