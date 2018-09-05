DEÃœâ€™de iÅŸÃ§iler ek zam talebiyle mÃ¼cadele edecek

Kur ve enflasyondaki artÄ±ÅŸ taÅŸerondan â€˜kadroâ€™ya geÃ§en iÅŸÃ§ileri vurdu: 4+4â€™lÃ¼k zam ÅŸimdiden eridi.

Metehan UD

Ä°zmir

TL’nin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesi, yüzde 18’e varan enflasyon oranÄ±... Ekonomide yaÅŸanan bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumun en çok etkilediÄŸi kesimlerden biri de taÅŸerondan “kadro”ya geçirilen iÅŸçiler. Çerçeve sözleÅŸmeyle 2020’e kadar yüzde 4+4’lük zam oranÄ±na tabi tutulan iÅŸçilerin kayÄ±plarÄ± daha fazla. SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi, ücretteki kayÄ±plarÄ±n giderilmesi için mücadele baÅŸlatÄ±yor. Sendika, taÅŸerondan “kadroya” geçirilen iÅŸçiler için yüzde 16’lÄ±k ek zam talep ediyor.

SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Adem SarÄ±çoban, enflasyon ve kurdaki artÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± oluÅŸan kayÄ±plarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir de vergi dilimlerinden kaynaklÄ± yeni kayÄ±plarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Çerçeve sözleÅŸmeden kaynaklÄ± iÅŸçilerin eksi bakiye ile çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekleyen SarÄ±çoban, “Ä°ÅŸçiler devletin taÅŸeron iÅŸçisi oldu. Devlet taÅŸeronu aradan çÄ±kardÄ± sadece. Bizim sendika olarak talebimiz, kamudaki toplu iÅŸ sözleÅŸmesinin kadroya sonradan geçen iÅŸçiler için de uygulanmasÄ±. Üyelerimizin en büyük problemlerinden birisi maaÅŸlarÄ±nÄ±n sabit kalmasÄ±na karÅŸÄ± temel tüketim maddelerindeki artÄ±ÅŸ. Türk-Ä°ÅŸ’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1800 liranÄ±n üstünde. Her ÅŸeye bu kadar zam gelmiÅŸken bizim maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n artmamasÄ± iÅŸçilerin açlÄ±ÄŸa mahkum edilmesidir. Bizim buna karÅŸÄ± bir çalÄ±ÅŸmamÄ±z baÅŸlayacak. Ä°ÅŸyerlerinde yapacaÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±lar ve daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±mÄ±z bildirilerle ilk adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±z” dedi.

‘AYNI GEMÄ°DE OLMADIK, OLMAYACAÄžIZ’

FotoÄŸraf: Evrensel

‘AynÄ± gemideyiz’ söylemlerini kabul etmediklerini ifade eden SarÄ±çoban, “Biz hiçbir zaman o gemide olmadÄ±k, hiçbir zaman da olmayacaÄŸÄ±z zaten. Kriz patronlar için fÄ±rsat oldu, birçok teÅŸvik aldÄ±lar. Madem onlarla aynÄ± gemideyiz vergi affÄ±nÄ± iÅŸçilere de getirsinler. Patronlar kârlÄ± çÄ±karken biz krizin faturasÄ±nÄ± ödeyeceÄŸiz. Bizim talebimiz krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere yÄ±kÄ±lmamasÄ±. Sorumlusu kimse faturayÄ± da o ödesin. Bütün sorumluluk iÅŸçilerin üstünde gibi davranÄ±lÄ±yor. PatronlarÄ±n milyonlarca dolarÄ± varken emekçilerden dolarlarÄ± bozdurulmasÄ± isteniyor, fedakarlÄ±k yapÄ±lmasÄ± isteniyor” diye konuÅŸtu.

Sendika ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmadan ortak çalÄ±ÅŸma yürütülmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen SarÄ±çoban ÅŸöyle devam etti: “SendikalarÄ±n tabandaki iÅŸçiler gibi yan yana durmasÄ± ve birlikte mücadele vermesi gerekiyor. Sendikalar bir araya gelerek iÅŸçilerin taleplerini birleÅŸtirmeli. Patronlar örgütlü ve ilk günden devletin baÅŸÄ±na çökerek kendileri için düzenleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor. Biz patronlar kadar birlik saÄŸlamÄ±ÅŸ deÄŸiliz. AKP’li iÅŸçiler krizin sebebinin dÄ±ÅŸ güçler kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünse de krizin iÅŸçilere yÄ±kÄ±lmak istendiÄŸini biliyor.”

‘ERDOÄžAN DOLARLARI OLANLARLA AYNI GEMÄ°DE’

FotoÄŸraf: Evrensel

DEÜ Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi SavaÅŸ ErdoÄŸan da, bütün ürünlerin fiyatlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama ücretlerin yerinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. ErdoÄŸan, “DayatÄ±lan çerçeve sözleÅŸme, yoksulluÄŸa mahkum ediyor. Yemek parasÄ± olarak 5 lira veriyorlar ama çocuÄŸumun okuldaki yemek parasÄ± 5 lira. MaaÅŸÄ±mÄ±z elimize geçmeden vergiler kesiliyor. Vergi sisteminin adaletli olmasÄ± lazÄ±m. Hükümet sermaye kesimine sürekli vergi indirimi yapÄ±yor. Patronlardan sürekli vergi kesilirken iÅŸçilere vergi yükleniyor. Yola zam geliyor, gÄ±da ürünlerine zam geliyor. Bizim için artan bir ÅŸeyimiz yok. ErdoÄŸan, dolarlarÄ± olanlarla aynÄ± gemide, bizim dolarÄ±mÄ±z yok. Hükümetin söylemleri kendine ters düÅŸüyor. ÇoÄŸu iÅŸlem dolar bazÄ±nda yapÄ±lÄ±yor, sonra dÄ±ÅŸ güçler deniliyor. Ülkenin kaynaklarÄ± dolar bazÄ±nda ihale ediliyor. AynÄ± gemide olsak bizim de aynÄ± vergi indirimlerinden faydalanmamÄ±z gerekiyor. Ä°ÅŸçiler, parti düÅŸünce ayrÄ±mÄ± yapmadan ancak emek mücadelesi vererek bu krizden çÄ±kabilir” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N SENDÄ°KALARDAN BEKLENTÄ°SÄ° VAR’

FotoÄŸraf: Evrensel

Åžube Sekreteri Özgür Arslan da iÅŸçilerin, ücretlerde yaÅŸanan kayÄ±plarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi noktasÄ±nda sendikalardan mücadele beklentisi olduÄŸunu ifade etti. Arslan, “Gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndaki adaletsizliÄŸin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan tutun da iÅŸçilerin iÅŸ güvencesine birçok sorunun çözümü ülkedeki tüm emekçilerin ve sendikalarÄ±n ortak mücadelesi ile çözülür. Bugün iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu ek iÅŸ yapÄ±yor, ay sonunu getiremiyorlar, bedenlerinden sürekli feragat ediyorlar. Ek iÅŸler de çözüm olmuyor. Okullar açÄ±lacak, kÄ±ÅŸ geliyor, masraflar artacak. Bu kÄ±ÅŸ iÅŸçiler için zorlu geçecek. Ülkenin ekonomik koÅŸullarÄ± da bunu gösteriyor. Ä°ÅŸçiler, kendi ekmeklerine, geleceklerine sahip çÄ±kmasÄ± için daha aktif rol oynamasÄ± gerekiyor. Ä°ktidarÄ±n söylemleri iÅŸçiler arasÄ±nda etkili olabiliyor, krizin sebebinin dÄ±ÅŸarÄ±dan müdahale ile olduÄŸunu söylüyorlar. Bu kendi yaÅŸamlarÄ±na dokundukça deÄŸiÅŸiyorlar ama henüz duygusal baÄŸlÄ±lÄ±k kÄ±rÄ±lmadÄ±. Medyadaki tek seslilik de etkili oluyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 16:41

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