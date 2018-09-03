Ä°dlib trafiÄŸi sÄ±klaÅŸÄ±yor

Suriyeâ€™nin cihatÃ§Ä±larÄ±n elindeki son vilayeti Ä°dlibâ€™e yÃ¶nelik operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rerken Rusya ve Ä°ranâ€™dan operasyona destek aÃ§Ä±klamalarÄ± geldi.

Türkiye, Rusya ve Ä°ran liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Cuma günü Tahran’da düzenlenmesi planlanan Suriye zirvesi öncesinde hareketlilik arttÄ±. Tahran ve Moskova’dan Ä°dlib’de operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan Åžam yönetimine destek açÄ±klamalarÄ± geldi. Avrupa BirliÄŸi ise operasyon karÅŸÄ±tÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± sürdürdü.

ALMANYA: TÜRKÄ°YE ZÄ°YARETÄ°NÄ°N BAÅžLICA KONUSU Ä°DLÄ°B

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, 5-6 Eylül’de Türkiye’ye yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyaretin ana konusunun, Suriye’nin Ä°dlib bölgesindeki durumun olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.



Maas, bugünkü basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Biz, Ä°dlib'de insani felaketi önlemek için her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Bu, benim bu hafta, çarÅŸamba ve perÅŸembe günü, Türkiye'ye yapacaÄŸÄ±m ziyaretinin çok önemli bir konusu olacak" diye açÄ±kladÄ±.

Ä°dlib konusunda Ankara'nÄ±n çok önemli partner olduÄŸunu söyleyen Maas, "Türkiye'nin duruÅŸu, Rusya ve dolayÄ±sÄ±yla Esad rejiminin gelecekte yapacaklarÄ± için belirleyici önem taÅŸÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.



Maas, Ä°dlib'deki durumun 'çok ama çok ciddi' olduÄŸunu ve askeri çözümün bölgede insani felakete yol açacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

RUSYA: SONSUZA KADAR TOLERE EDÄ°LEMEZ

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, silahlÄ± muhaliflerin kontrolündeki Ä°dlib’deki durumun “sonsuza kadar tolere edilemeyeceÄŸini” söyledi. Lavrov, Suriye hükümetinin Ä°dlib’in kuzeyini militanlardan arÄ±ndÄ±rma konusunda her tür hakka sahip olduÄŸunu kaydetti.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde öÄŸrencilerle bir araya gelen Lavrov, “Türk mevkidaÅŸlarÄ±mÄ±zla, Suriye hükümetiyle, Astana formatÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± olarak Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±mÄ±zla karada teröristlerle normal silahlÄ± muhalifleri ayÄ±rmak ve bu arada sivillerin zarar görmemesi için aktif ÅŸekilde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” ifadelerini kullandÄ±.

Askerlerin de çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü belirten Lavrov, “teröristlerin Suriye’de yeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Suriye ordusunun militanlarÄ± topraklarÄ±ndan atmak için her türlü hakka sahip olduÄŸunu” söyledi.

Lavrov’un, ayrÄ±ca, ABD ile iliÅŸkilerin yakÄ±n gelecekte çok parlak olmayacaÄŸÄ±nÄ±, ancak nihayetinde ikili iliÅŸkilerde gerçek bir partnerlik iliÅŸkisine dönüleceÄŸinden emin olduÄŸunu söylemesi dikkat çekti.

AçÄ±klamalarÄ±na “Rusya ile ABD iyi geçinirse, bundan tüm dünya kazanÄ±r. Daha az kargaÅŸa, daha az kriz olur, daha az kan dökülür” diyen Lavrov, iliÅŸkilerin iyi olmasÄ±nÄ±n iki ülkeye ekonomik anlamda daha fazla kazandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°RAN DIÅžÄ°ÅžLERÄ°NDEN ÅžAM’A ZÄ°YARET

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif de Åžam’a sürpriz bir ziyaret gerçekleÅŸtirdi. Dün erken saatlerde Åžam’a giden Zarif’in Suriyeli yetkililerle görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Ä°ran, teröristleri topraklarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rma çabalarÄ±nda Suriye hükümetine desteÄŸini sürdürecek, planlanan Ä°dlib operasyonunda Ä°ran’Ä±n istiÅŸari rolü ve Suriye hükümetine yardÄ±mÄ± devam edecektir” denildi.

Ä°dlib’in hükümet karÅŸÄ±tÄ± ayaklanmanÄ±n son kalesi olduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada “Suriye hükümeti bu felaketi sona erdirmeye kararlÄ±dÄ±r ve bu bölgedeki teröristlere karÅŸÄ± savaÅŸma hakkÄ±na sahiptir” diye konuÅŸtu.

Ä°DLÄ°B ZÄ°RVESÄ° 7 EYLÜL’DE TAHRAN’DA

Bu arada Rusya Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yuriy UÅŸakov, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in cuma günü Tahran’da yapÄ±lacak Rusya-Türkiye-Ä°ran üçlü zirvesinde Suriye’nin Ä°dlib kentinde planlanan kimyasal saldÄ±rÄ± provokasyonlarÄ±nÄ± ele alabileceÄŸini belirtti. UÅŸakov, Putin’in üçlü zirvenin yanÄ± sÄ±ra ErdoÄŸan ve Ruhani ile ayrÄ± ayrÄ± ikili görüÅŸmeler gerçekleÅŸtireceÄŸini ekledi.

‘TÜRKÄ°YE Ä°LE RUSYA ANLAÅžTI’

GeçtiÄŸimiz günlerde Arap basÄ±nÄ±nda Türkiye yönetiminin Ä°dlib operasyonunu kabul ettiÄŸi yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Rai al Youm gazetesi, Ä°dlib’in operasyonu konusunda Rusya ile anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ankara’nÄ±n, Rus tarafÄ±nÄ±n el Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± cihatçÄ± grup Heyet Tahrir el Åžam’Ä±n (eski adÄ±yla el Nusra) “kendini tasfiye etmesi ile ilgili isteÄŸini kabul ettiÄŸi” ve bunu duyurmak için zaman istediÄŸi ileri sürülmüÅŸtü. Hükümet önceki gün de el Heyet Tahrir el Åžam’Ä± “terör örgütleri listesi”ne almÄ±ÅŸtÄ±.

Öte yandan haberde, Lazkiye kÄ±rsalÄ± ve Cisr el Åžugur’dan baÅŸlayacak olduÄŸu belirtilen askeri operasyon Hama kÄ±rsalÄ±ndaki Sehel el Gab’dan devam edeceÄŸi belirtilmiÅŸti.

AB’DEN Ä°DLÄ°B AÇIKLAMASI

BatÄ±’dan ise Ä°dlib operasyonuna karÅŸÄ± açÄ±klamalar gelmeye devam ediyor. Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikalarÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Ä°dlib’e olasÄ± bir saldÄ±rÄ±, zaten yeterince acÄ± çekmiÅŸ halk üzerinde yÄ±kÄ±cÄ± sonuçlar doÄŸurabilir” dedi.

Mogherini, AB Büyükelçiler KonferansÄ±’nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, “Bunu engellemek için elimizden geleni yapmalÄ±yÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

Öte yandan Mogherini’nin Filistin sorununda “iki devletli çözümün zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±”nÄ± söylemesi de dikkat çekti.

FRANSA: TÜRKÄ°YE VE RUSYA Ä°LE GÖRÜÅžÜYORUZ

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, Ä°dlib konusunda Rusya ve Türkiye ile bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Le Drian, France Inter radyosu, Le Monde gazetesi ve France 2 televizyon kanalÄ±nÄ±n ortak programÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

Suriye’nin daha önce de kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Le Drian, "Ä°dlib'de Esad rejiminin yeniden kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin bir risk var. Bu kanÄ±tlanmadÄ± ancak bir giriÅŸim olabilir. BazÄ±larÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mda böyle bir risk olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ölümlere neden olan kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±t olduÄŸunda Fransa'nÄ±n cevabÄ± bir öncekiyle aynÄ± olacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘ESAD SAVAÅžI KAZANDI ANCAK BARIÅžI KAZANMADI’

Le Drian, “Esad savaÅŸÄ± kazandÄ± ancak barÄ±ÅŸÄ± kazanamadÄ±. Bunu Esed rejimini destekleyenler için de söyleyebiliriz. Özellikle Rusya için diyorum." ifadesini kullandÄ±.

Ä°dlib'de bir katliamÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için Fransa'nÄ±n Astana grubuyla çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Le Drian, "Ä°dlib'deki tek çözüm siyasi bir çözüm." dedi. Le Drian, Suriye'de anayasa reformu ve seçimlerin yapÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Le Drian, "EÄŸer Ä°dlib savaÅŸÄ± olursa burada yaÅŸanacaklar Halep'te yaÅŸanan acÄ± ve katliamlardan çok daha basit kalÄ±r. Bu nedenle bu saatli bombanÄ±n patlamamasÄ± için uluslararasÄ± toplumun ve harekete geçebilecek herkesin harekete geçmesi gerekiyor. CumhurbaÅŸkanÄ± (Emmanuel) Macron ile Rus ve Türklere bunu söylüyoruz çünkü Ä°dlib Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda." diye konuÅŸtu.

‘MÜLTECÄ°LER TÜRKÄ°YE’YE GELEBÄ°LÄ°R’

Ä°dlib konusunda aciliyetin olduÄŸunu ve Astana grubun garantörleri Rusya, Türkiye ve Ä°ran'Ä±n bu soruna çözüm bulmalarÄ±nÄ± istediÄŸini söyleyen Le Drian, Ä°dlib'de savaÅŸÄ±n çÄ±kmasÄ± halinde mültecilerin Türkiye'ye geleceÄŸine dikkati çekti.

Ä°dlib ile ilgili, "Rusya ve Türkiye’nin itibarÄ±nÄ± her ÅŸekilde etkileyecek insani trajediden kaçÄ±nmak gerekir. Rusya ve Türkiye ile bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz." açÄ±klamasÄ±nda bulunan Le Drian, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye'deki durumla ilgilenmediÄŸi yönündeki soruya iliÅŸkin ABD'nin Suriye'den çekilmediÄŸini ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü ifade etti.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, pazartesi günü büyükelçilere yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Suriye'de Esad’Ä±n yönetimde kalmasÄ±nÄ±n "feci bir senaryo" olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Le Drian, birkaç gün önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suriye ile ilgili, "ABD ile ortak bir görüÅŸümüz var. Buna göre, barÄ±ÅŸÄ±n tekrar tesis edilmesi ve yabancÄ± güçlerin geri çekilmesi için güven verici bazÄ± önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Bunun için de Suriyeli ve mültecilerin katÄ±labileceÄŸi seçimleri hazÄ±rlamak adÄ±na tarafsÄ±z bir ortamda anayasal reform gerçekleÅŸtirilmeli. Bu platformun Rusya ve Türkiye’nin de dahil olduÄŸu daha geniÅŸ bir diyaloÄŸun temeli olmasÄ±nÄ± umuyoruz." demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 23:03

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