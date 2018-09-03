Temsa iÅŸÃ§isi: Ä°ÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±na karÅŸÄ± birlik olmamÄ±z lazÄ±m

Adana'nÄ±n en Ã¶nemli fabrikalarÄ±ndan Temsa'nÄ±n patronu 2001, 2008 ve 2011â€™de olduÄŸu gibi ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n faturasÄ±nÄ± iÅŸÃ§iye kesmek istiyor.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

Adana’da patronlar dolardaki artÄ±ÅŸÄ±n faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere çÄ±karÄ±yor. BayramÄ±n ardÄ±ndan çoÄŸu fabrikada iÅŸten atmalar baÅŸladÄ±. Åžehrin önemli fabrikalarÄ±ndan otobüs üretimi yapan Temsa’da da ÅŸimdiye kadar onlarca iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Fabrikadan yarÄ±n 100 iÅŸçinin daha iÅŸten atÄ±lacaÄŸÄ± belirtilirken, buna tepki gösteren bir Temsa iÅŸçisi “Patronun üretim ve kâr rekorlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken bizimle paylaÅŸmayan patron, her krizde bunu yapÄ±yor. Tüm ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p birlik olmamÄ±z lazÄ±m” dedi.

Hammaddeden, üretimde kullanÄ±lan malzemelerin neredeyse yüzde 80’inin ithal edildiÄŸini söyleyen bir Temsa iÅŸçisi, Temmuz ayÄ±nda 65 iÅŸçinin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bayramdan sonra 4 Eylül’de ise 100 iÅŸçinin daha atÄ±lacaÄŸÄ± bilgisinin kendilerine iletildiÄŸini söyledi. Ä°ÅŸçi iÅŸten atmalar için satÄ±ÅŸlar olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesinin ileri sürüldüÄŸünü söyledi.

‘Ä°ÅžÇÄ°DEN BU KADAR FAZLA VERGÄ° ALINMAMALI’

”Ä°ÅŸler iyi giderken, firma rekor gelir rakamlarÄ± açÄ±klarken kâr marjÄ± iÅŸçiyle paylaÅŸÄ±lmÄ±yordu. Kriz döneminde ise fatura iÅŸçilere kesiliyor. Krizin bedelini iÅŸçiler deÄŸil buna sebep olanlar ve hükümet ödemeli. Asgari ücretliden yüzde 25 vergi alÄ±nan bir ülkedeyiz. Ben her ay 1200 ile 1700 lira arasÄ± vergi ödüyorum ÅŸu an bir iÅŸçi olarak. Asgari ücretten hiç vergi kesintisi olmamasÄ± lazÄ±m olacaksa da çok az olmalÄ±” Diyen iÅŸçi, patronlarÄ±n vergi kaçÄ±rmalarÄ±na göz yumulduÄŸunu söyledi.

‘GERÇEK SADECE BU DEÄžÄ°L’

Ekonomide yaÅŸanan geliÅŸmelerin fabrika içinde nasÄ±l deÄŸerlendirildiÄŸini sorduÄŸumuz iÅŸçi, “Hükümetin söylediÄŸi, bu yaÅŸananlarÄ±n dÄ±ÅŸ güçlerin oyunu olduÄŸu vurgusu fabrikada da çoÄŸunlukla inanÄ±lan bir ÅŸey. Ben ise buna tamamen katÄ±lmÄ±yorum. Tamam, dÄ±ÅŸ güçler de ambargo uyguluyor. Trump, demir ve gümüÅŸe yüzde 52 ambargo koydu ama bu iÅŸin buralara kadar gelmesi baÅŸta hükümetin hatasÄ±. Ülkemize bir dönem çok para giriÅŸi oldu, peki bu paralar nereye harcandÄ±? Bayramdan önce Katar’dan 15 milyar dolar alÄ±nacaÄŸÄ± söylendi. Bu paralar nereye, nasÄ±l harcanacak? Ä°ÅŸin bu kÄ±smÄ±nda sorun var. Medya neden yazmÄ±yor mesela bunlarÄ±?” diye konuÅŸtu.

“DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir ülkeyiz, bu sorunlarÄ±n çoÄŸu ondan oluyor. Her ÅŸeyi ithal eder olduk” diyen iÅŸçi bu süreçten çÄ±kÄ±ÅŸ için ise üretimin daha fazla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n en aza indirildiÄŸi bir ülke olmayÄ± gösteriyor. “Fabrika da konektör denen bir alet kullanÄ±yoruz. Tanesi 1 dolar. Geçen sene de bu sene de dolar ama TL açÄ±sÄ±ndan o 3-4 lira zamlanmÄ±ÅŸ oluyor. Önceden günde 6 otobüs sevkÄ±yata hazÄ±r hale gelirdi, ÅŸimdi ise sipariÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± için günde 3 otobüs yalnÄ±zca stok için hazÄ±rlanÄ±yor, içlerinden ise 1 tanesi satÄ±lÄ±yor” dedi. Ä°ÅŸçi ÅŸöyle devam etti: “Patron ise bu krizden iÅŸçileri iÅŸten çÄ±kararak kurtulmayÄ± düÅŸünüyor. Temsa’da hep böyle yaptÄ±lar. 2001, 2008 krizleri ve 2011 sektör krizinde yüzlerce iÅŸçi ücretsiz izin denilerek iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±.”

‘KUTUPLAÅžTIRMAYI AÅžARAK BÄ°RLÄ°K OLMAMIZ LAZIM’

Temsa’nÄ±n müÅŸterilerinin Ä°talya, Fransa, Almanya ve Amerika ÅŸirketleri olduÄŸunu söyleyen iÅŸçi “Avrupa’ya hâlâ iÅŸ yapÄ±yoruz ama Amerika ile yaÅŸanan gerilimden sonra oradaki ÅŸirketler artÄ±k sipariÅŸ vermez oldu. Bir de BMC’yi AKP’li Ethem Sancak satÄ±n aldÄ±ktan sonra AKP’li belediyelerde Temsa’ya iÅŸ sipariÅŸ etmeyi bÄ±raktÄ±” dedi.-Ä°ÅŸten çÄ±karmalar karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçilerin neler düÅŸündüÄŸünü, bu iÅŸin böyle nereye kadar gideceÄŸini sorduÄŸumuz iÅŸçi, memleketin genel havasÄ±nda olduÄŸu gibi kutuplaÅŸmanÄ±n fabrika içerisinde de olduÄŸunu ve bu yüzden iÅŸçilerin birlik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Hükümetin halk içinde kutuplaÅŸtÄ±rmayÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunu da iyi bir ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçi, “Hükümet halkÄ± bu kadar kutuplaÅŸtÄ±rmasa halk zaten bir olur, her engeli de aÅŸar. Biz iÅŸçiyiz. Her gün aynÄ± ÅŸeyi beraber yapÄ±yoruz, yüz yüze bakÄ±yoruz. Tüm ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p birlik olmamÄ±z lazÄ±m” dedi.

Ekonomide yaÅŸanan daralma gerekçe gösterilerek yapÄ±lan tasarruflara da deÄŸinen iÅŸçi, “EÄŸitimde yüzde 18 tasarrufa gittiler. Onun yerine gereksiz harcamalardan tasarruf etsinler, gerekli ÅŸeyler yine yapÄ±lsÄ±n. Sürekli halkÄ±n cebinden kÄ±sÄ±yorlar” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 19:05

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