Åžule Ã‡et dosyasÄ±nda dikkat Ã§eken video

Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin tutuklanan Berk A.'nÄ±n olay gecesine dair Facebook'ta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video dosyaya girdi.

Üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet'in Ankara’daki bir plazanÄ±n 20'nci katÄ±ndan "ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek" yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine iliÅŸkin tutuklanan Berk A.'nÄ±n, olay gecesine dair Facebook'ta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video, dava dosyasÄ±na girdi.

Olay anÄ±nda yan odada uyuduÄŸunu iddia eden Berk A.'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, ÅŸahsÄ±n diÄŸer tutuklu sanÄ±k ÇaÄŸatay A'ya hitaben "Aman çok çalÄ±ÅŸma ha ÇaÄŸatay. Çok çalÄ±ÅŸmak var ya hiç iyi deÄŸildir. Aman çok çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz bu aralar, hiç sevmedim yani. GidiÅŸatÄ±nÄ±z hiç iyi deÄŸil" dediÄŸi duyuluyor. ÅžahsÄ±n alkol aldÄ±ÄŸÄ± görülen videoda Åžule Çet'in atladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen pencere de kadraja giriyor.

AvukatÄ±n dosyaya girdiÄŸini aktardÄ±ÄŸÄ± video "Åžule Çet Ä°çin Adalet" adlÄ± Twitter hesabÄ±ndan da paylaÅŸÄ±ldÄ±. PaylaÅŸÄ±m ÅŸöyle:

Åžule’nin katili ÇaÄŸatay Aksu’ya cinayette yardÄ±m eden Berk Akand’Ä±n Facebook’ta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± cinayetin iÅŸlendiÄŸi o geceye ait 37 saniyelik video. Bu aynÄ± zamanda Åžule’nin son anlarÄ±... pic.twitter.com/5BtrWJ2UBA — Åžule Çet Ä°çin Adalet (@suleicinadalet) 17 Temmuz 2018

Ä°FADESÄ°NDE 'OLAY ANINDA ODADA DEÄžÄ°LDÄ°M' DEMÄ°ÅžTÄ°

Berk A. ifadesinde olay anÄ±nda odada olmadÄ±ÄŸÄ±, olaydan sonra sinir krizi geçirip Åžule Çet ile aynÄ± odada bulunan ÇaÄŸatay A.’ya vurduÄŸunu öne sürmüÅŸtü.

Berk A., ifadesinde ÅŸunlarÄ± ÅŸöylemiÅŸti:

“Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. AtladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, düÅŸtüÄŸünü görmedim. ÇaÄŸatay yanÄ±ma geldi. KÄ±zÄ±n atlayÄ±p gittiÄŸini söyledi. ÇaÄŸatay’Ä±n elinin ÅŸiÅŸtiÄŸini gördüm. OlayÄ±n vahim olduÄŸunu anladÄ±m. Hemen aÅŸaÄŸÄ± indim. Güvenlik görevlisini gördüm. Buradan bir kÄ±z geçti mi diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. ÇaÄŸatay’a vurdum. KÄ±zÄ±n atladÄ±ÄŸÄ± yerde deÄŸildim. Cinsel amaçlÄ± herhangi bir ÅŸekilde temasÄ±m olmadÄ±."

NE OLMUÅžTU?

Gazi Üniversitesi Sanat TasarÄ±m Fakültesi Tekstil TasarÄ±mÄ± 2. SÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Åžule Çet’in, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerindeki görevine son verildi. Çet, 28 MayÄ±s’ta iÅŸyerinin ortaklarÄ±ndan ÇaÄŸatay A. ile konuÅŸmak için Ankara’daki bir plazaya gitti.

ÇaÄŸatay A’a ait 20. kattaki ofiste gece saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda "ÅŸüpheli bir ÅŸekilde pencereden düÅŸen" Çet, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Olay sÄ±rasÄ±nda Berk. A’nÄ±n da ofiste bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

2 KEZ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili bir numaralÄ± ÅŸüpheli olarak iki kez gözaltÄ±na alÄ±nan ÇaÄŸatay A. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±. ÇaÄŸatay A., ilk ifadesinde Åžule Çet’in intihar ettiÄŸini öne sürerek, “Kendisine engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m, atlarken tutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m ama baÅŸaramadÄ±m. AtlamasÄ±n diye tutuÄŸum sÄ±rada parmaklarÄ±mda sÄ±yrÄ±klar oluÅŸtu” dedi. DiÄŸer zanlÄ± Berk A. ise “Olay sÄ±rasÄ±nda baÅŸka bir odadaydÄ±m. Neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum” ifadelerini kullandÄ±.

ÇET'TEN ARKADAÅžINA MESAJ: ADAM BANA TAKMIÅž, BIRAKMIYOR

Öte yandan Åžule Çet’in gece saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda arkadaÅŸÄ±na “Buradan çÄ±kamÄ±yorum, adam bana takmÄ±ÅŸ. BÄ±rakmÄ±yor, keÅŸke gelmeseydim” ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

â€˜Åžuleâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ intihar deÄŸil cinayetâ€™

OTOPSÄ° RAPORUNDA CÄ°NSEL ZORLAMA VE BOÄžUÅžMA TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Åžule Çet’in otopsi raporunda, cinsel iliÅŸkiye zorlandÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular ve boÄŸuÅŸma izleri tespit edildi. Çet’in el tÄ±rnak altlarÄ±nda bir erkeÄŸe ait dokular belirlendi.

AyrÄ±ca Çet'in kanÄ±nda “UyumayÄ± tetikleyen uyarÄ±cÄ± madde” izine rastandÄ±.

Otopsi raporuna gÃ¶re Åžule Ã‡et, Ã¶lÃ¼mden Ã¶nce cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ

PENCEREDE PARMAK Ä°ZÄ° YOK

Öte yandan, ofisin penceresinde Åžule Çet’e ait parmak izi bulunamadÄ±.

Katil zanlÄ±larÄ± ÇaÄŸatay A. ile Berk A., otopsi raporu üzerine olaydan yaklaÅŸÄ±k 1,5 ay sonra polis tarafÄ±ndan yeniden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Hafta sonu mahkemeye çÄ±karÄ±lan ÅŸahÄ±slar "cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakma" ve "cinsel saldÄ±rÄ±" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nde tecavÃ¼z ve cinayet ÅŸÃ¼phesi: 2 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

'Åžule iÃ§in adalet' eylemi: Ä°ntihar sÃ¼sÃ¼yle Ã¼stÃ¼ kapatÄ±lmak istendi

HDP Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Meclise taÅŸÄ±dÄ±

Ãœniversiteliler 'Åžule Ã‡et iÃ§in adalet' istiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 01:26

www.evrensel.net