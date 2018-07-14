Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nde tecavÃ¼z ve cinayet ÅŸÃ¼phesi: 2 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Mahkeme ÅŸÃ¼phelileri tutukladÄ±.

Üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet'in, Ankara’da bir plazanÄ±n 20'nci katÄ±ndan düÅŸerek öldüÄŸü yönündeki iddialarla ilgili yeni geliÅŸme yaÅŸlandÄ±. Olayla ilgili daha önce gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan 2 ÅŸüpheli yeni delillerin ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine yeniden gözaltÄ±na alÄ±narak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, yeni deliller doÄŸrultusunda ÅŸüpheliler için tutuklama kararÄ± verdi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n konuya iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda 2 ÅŸüphelinin Ankara 1'inci Sulh Ceza HakimliÄŸince yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve haftanÄ±n belirli günleri kolluÄŸa imza verme yükümlülüÄŸü konularak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, soruÅŸturma devam ederken ÅŸüphelilerin tekrar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakma" suçundan tutuklanmalarÄ± talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildiÄŸi, ancak mahkemenin her 2 ÅŸüpheliyi serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AçÄ±klamada, Adli TÄ±p Kurumu Ankara Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca düzenlenen otopsi raporunda Åžule Çet'in kesin ölüm sebebi hakkÄ±nda kanaate varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±, kesim ölüm sebebinin tespiti amacÄ±yla tüm evraklarÄ±n Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumuna gönderildiÄŸi, olay yerinde bulunan ve Çet'e ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen telefonun da Ankara Emniyet MüdürlüÄŸünde halen incelendiÄŸi belirtildi.

Åžule Çet'in ölümüyle ilgili toplanan deliller Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸüpheliler ÇaÄŸatay A. ve Berk A'nÄ±n tekrar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, ÅŸüphelilerin "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakma" ve "Cinsel saldÄ±rÄ±" suçlarÄ±ndan tutuklanmalarÄ± için Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildiÄŸi bildirildi.

Åžule Çet’in ölümüne iliÅŸkin hazÄ±rlanan otopsi raporunda tecavüze iliÅŸkin bulgulara yer verilmiÅŸti. Ä°ntihar ettiÄŸi iddia edilen Åžule Çet’in tÄ±rnaklarÄ±nÄ±n arasÄ±nda ise baÅŸka bir kiÅŸiye ait olduÄŸu öÄŸrenilen DNA bulgusuna rastlanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 20:45

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