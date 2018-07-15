Ãœniversiteliler 'Åžule Ã‡et iÃ§in adalet' istiyor

ODTÃœ Toplumsal Cinsiyet Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu, 'Åžule Ã‡et Ä°Ã§in Adalet' diyerek imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu’nun “Åžule Çet Ä°çin Adalet” diyerek baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ±na ÅŸu ana kadar altmÄ±ÅŸÄ±n üzerinde öÄŸrenci topluluÄŸu imza verdi. Halen devam eden kampanyada Åžule’nin katillerinin bir an önce yargÄ±lanarak herhangi bir cezai indirime gidilmeden cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu “Åžule Çet Ä°çin Adalet” diyerek ülke genelinde imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Üniversitelerin öÄŸrenci topluluklarÄ±nÄ±n destek verdiÄŸi kampanyaya ÅŸu ana kadar 60 topluluk imza verirken kampanya halen devam ediyor. Kampanyada Åžule’nin ölümüne iliÅŸkin ana akÄ±m medyada verilen haberlere tepki gösterilerek, “Åžule’nin ölümü ne “münferit” ne de arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n suçu” denildi.

Kampanyada Åžule’nin ölümünün nedenine iliÅŸkin ÅŸu ifadelere yer verildi:

-Milyonlarca üniversiteli genci çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakan paralÄ± eÄŸitim sistemidir.

-Ä°ktidar sÄ±rtÄ±ndan geçinen sermaye gruplarÄ±nÄ±n ne yaparlarsa yapsÄ±nlar “paçayÄ± kurtaracaklarÄ±nÄ±” bilmeleridir.

-“KadÄ±n ile erkek fÄ±tratÄ± gereÄŸi eÅŸit olamaz” diyen siyasi iktidar ve onun tecavüze “gerekçe” arayan yerel temsilcileri ile cinsiyet-ayrÄ±mcÄ± politikalarÄ±dÄ±r.

-Åžule’nin ölümünün nedeni, her fÄ±rsatta “idam”, “hadÄ±m” gibi sorunun çözümüne odaklanmayan ikiyüzlü politikalarÄ± öne süren ancak zaten var olan cezalarÄ± uygulamayanlardÄ±r.

-Åžule’nin ölümünün nedeni, kadÄ±n cinayetlerini magazinsel bir dille veren ve suçu kadÄ±nda arayan medya kuruluÅŸlarÄ±dÄ±r.

‘HAYATLARIMIZ HÄ°ÇE SAYILMASIN’

Kampanyada Åžule’nin katillerinin bir an önce yargÄ±lanarak herhangi bir cezai indirime gidilmeden cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. Gerçek adalet saÄŸlanÄ±ncaya kadar davanÄ±n takipçisi olunacaÄŸÄ± vurgulanan kampanyada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Üniversite gençliÄŸi olarak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n hiçe sayÄ±lmasÄ±na ve yaÅŸananlarÄ±n üstünün kapatÄ±lmasÄ±na asla müsaade etmeyeceÄŸiz. Bir kiÅŸi daha eksilmeyeceÄŸiz! Tüm üniversite gençliÄŸini arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± sormak için birlikte mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz!” (Ankara/EVRENSEL)

'Åžule iÃ§in adalet' eylemi: Ä°ntihar sÃ¼sÃ¼yle Ã¼stÃ¼ kapatÄ±lmak istendi

Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nde tecavÃ¼z ve cinayet ÅŸÃ¼phesi: 2 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Otopsi raporuna gÃ¶re Åžule Ã‡et, Ã¶lÃ¼mden Ã¶nce cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ

â€˜Åžuleâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ intihar deÄŸil cinayetâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 13:28

www.evrensel.net