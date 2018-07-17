HDP Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Meclise taÅŸÄ±dÄ±

HDP'li Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Adalet BakanÄ± ile Ã‡alÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ±'na sordu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Adalet BakanÄ± ile ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ±'na Üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet'in Ankara'daki bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesini sordu.

BeÅŸtaÅŸ, Åžule Çet'in baÅŸta medyaya intihar olarak yansÄ±sa da adli tÄ±p raporundan sonra olayÄ±n cinayet olduÄŸunun yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸöyle dedi:

"Åžule çalÄ±ÅŸmaktayken iÅŸyeri sahibi tarafÄ±ndan alÄ±konulmuÅŸ, cinsel tacize maruz kalmÄ±ÅŸ ve 20'nci kattan atÄ±lmak suretiyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n seyri, Adli TÄ±p Kurumu'ndan gelen otopsi raporuyla deÄŸiÅŸmiÅŸ olup ÅŸüphelileri serbest bÄ±rakan mahkeme daha sonra tutuklama yönünde karara hükmetmiÅŸtir. Son zamanlarda kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± cinsel taciz, ÅŸiddet ve cinayet vakalarÄ± süreklilik arz etmektedir."

ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplamasÄ± üzerine BeÅŸtaÅŸ ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

"♦ Åžule Çet cinayetine iliÅŸkin açÄ±klama yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

♦ Åžule Çet vakasÄ± nezdinde kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± taciz, ÅŸiddet ve cinayet vakalarÄ±na iliÅŸkin hangi çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüteceksiniz?

♦ BulunduÄŸunuz mevki ve nosyonu kadÄ±nlarÄ±n lehine çevirme yönünde ne tür çalÄ±ÅŸmalar yürüteceksiniz?

♦ BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Åžule Çet davasÄ±na müdahil olacak mÄ±dÄ±r?

♦ Åžule Çet cinayetini meÅŸru gösterme eÄŸiliminde olan söylemlere iliÅŸkin bir açÄ±klama yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z? HâlihazÄ±rda bu yönlü bir açÄ±klama yapmama sebebiniz nedir?

♦ KadÄ±n cinayetlerinin sÄ±radan ve meÅŸru hale geldiÄŸine dair söylem ve tespitler karÅŸÄ±sÄ±nda BakanlÄ±k olarak bu algÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmek ve kadÄ±nlarÄ±n ÅŸiddete maruz kalmasÄ±nÄ± engellemek adÄ±na bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ± ne zaman gündeminize alacaksÄ±nÄ±z?"

Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül tarafÄ±ndan cevaplandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi sorular ise ÅŸu ÅŸekilde:

"♦ Åžule Çet davasÄ±na iliÅŸkin bilgi sahibi misiniz? BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bu dava nezdinde kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet, taciz ve cinayet olaylarÄ±na iliÅŸkin giriÅŸimleri neler olacaktÄ±r?

♦ Son beÅŸ yÄ±l içerisinde Türkiye'de kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet, taciz ve cinayet vakalarÄ±na iliÅŸkin veriler ne ÅŸekildedir? Buna iliÅŸkin açÄ±lan dava sayÄ±sÄ± nedir? AçÄ±lan davalar ne ÅŸekilde neticelenmiÅŸtir?

♦ KadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet, taciz ve cinayet vakalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n sebebi nedir? Buna iliÅŸkin bir çalÄ±ÅŸma yürütmekte misiniz?

♦ KadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet, taciz ve cinayet vakalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n; ilgili mahkemelerin gerekli cezalarÄ± vermeyerek olaylarÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rma eÄŸiliminde olmalarÄ± ile ilintisi nedir? Mahkemelerin kadÄ±nlar aleyhine karar verme eÄŸilimlerinin sebebi nedir?

♦ Åžule Çet davasÄ± nezdinde bu tür vakalara iliÅŸkin hangi önlemlerin alÄ±nmasÄ± ve hangi çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yürütülmesi gündeminizdedir?

♦ Åžule Çet davasÄ±nÄ±n görüldüÄŸü mahkeme ilkin neden sanÄ±klarÄ±n beraatÄ± yönünde karara hükmetmiÅŸtir? Davaya bakan mahkemenin kamuoyu baskÄ±sÄ± oluÅŸmasaydÄ± sanÄ±klarÄ± koruma eÄŸiliminde davayÄ± yürütecekleri gerçeÄŸinden hareketle mahkemelerin kadÄ±nlara yönelik aleyhe tutumlarÄ±nÄ±n sebebi nedir?

♦ Mahkemeler neden erkekleri koruyucu nitelikte kararlar almaktadÄ±r? Mahkemelerin erkekleri koruyucu yöndeki kararlarÄ± ile mi kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± cinayetler sonlanacaktÄ±r?

♦ BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸiddet, tecavüz, istismar ve cinayet davalarÄ±na iliÅŸkin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bir istatistik mevcut mudur? Hükümet politikalarÄ±nÄ±zÄ±n kadÄ±nlarÄ±n lehine evrilmesi mümkün kÄ±lÄ±nacak mÄ±dÄ±r? YargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n bu tür yargÄ±lamalara dair toplumsal cinsiyet temelli eÄŸitim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na tabi tutulmasÄ± saÄŸlanacak mÄ±dÄ±r?

♦ Ankara'da meydana gelen çok vahim bir cinayet davasÄ±nÄ±n bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan meÅŸru gösterilme eÄŸilimi bir yaptÄ±rÄ±ma tabi tutulacak mÄ±dÄ±r? BazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n cinayeti meÅŸru gösterip cinayet zanlÄ±larÄ±nÄ± koruma eÄŸiliminin altÄ±nda yatan saik nedir?" (Ankara/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 19:47

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