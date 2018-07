'Åžule iÃ§in adalet' eylemi: Ä°ntihar sÃ¼sÃ¼yle Ã¼stÃ¼ kapatÄ±lmak istendi

Şule Çet'in ölümüne ilişkin eylem yapan Kadın Meclisleri üyeleri, failin iki kere gözaltına alınıp serbest bırakıldığına dikkat çekti.

İzmir ve İstanbul'da bir araya gelen Kadın Meclisleri üyeleri, Şule Çet'in ölümüne ilişkin otopsi raporunun ardından "Şule İçin Adalet" sloganıyla eylem yaptı.

Şule Çet'in ölümüne ilişkin "ölümünden önce cinsel ilişkiye zorlandığı ve düştüğü iddia edilen pencerede kendisine ait parmak izine ulaşılamadığı" yönündeki raporun ardından şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. akşam saatlerinde tutuklandı.

'GEÇ GELMİŞ BİR KARAR'

Beşiktaş Meydanı'nda akşam saatlerinde bir araya gelen Kadın Meclisleri üyeleri "Şule İçin Adalet" çağrısıyla eylem yaptı. Grup adına çıklama yapan Fidan Ataselim "Bugün Şule Çet kardeşimiz için bir araya geldik. Şule intihar etmişmiş, iddianameler hazırlanamıyor, türlü türlü ihmaller var. Şule'nin o gün arkadaşına gönderdiği mesajlar var 'Beni bırakmıyor', 'Beni ara' şeklinde. Tüm bunlar varken otopsi raporu çıkana kadar, fail iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Bu olay intihar süsü verilerek üstü kapatılmak üzereyken toplumun gündeme getirmesiyle birlikte, nihayet şüpheliler tutuklanmak istemiyle gözaltına alınıyor. Geç gelmiş bir karar" dedi.

'KIZ KARDEŞİM ÖLDÜRÜLDÜ'

Şule Çet'in abisi Şenol Çet de, "29 Mayıs'ta bu haberi aldığımda yıkıldım. Aileme bunu nasıl açıklayacağımı bilemedim. Kardeşimin 22. kattan düştüğü söylendi. Ben kardeşimin bu şekilde intihar etttiğini düşünmüyorum. Bunun bir cinayet olduğunu kesinlikle söylemiştim. O günden bu güne kadar söylüyorum. Delil olmadığı için karşıdaki şahıslar iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Neden adalet o zaman uygulanmıyor. Benim gencecik kız kardeşim öldürüldü. Karşı tarafın vicdanı hiç mi sızlamıyor? Nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar anlamıyorum" dedi. (İstanbul/DHA)

Şule Çet’in ölümünde tecavüz ve cinayet şüphesi: 2 şüpheli tutuklandı

İZMİRLİ KADINLAR: ŞULE İÇİN ADALET İSTİYORUZ

Fotoğraf: Nevra Uçkan/DHA

Şule Çet'in ölümüyle ilgili sorumluların cezalandırılmasını isteyen İzmir Kadın Meclisi üyeleri, kadın cinayetlerinin son bulması için Kadın Bakanlığının kurulmasını istedi.

Şule Çet için İstanbul ve Ankara'da bir araya gelen Kadın Meclisi temsilcileri, İzmir'de de aynı gün bir basın açıklaması yaptı. "Kadınlar için kadın bakanlığı", "Yaşasın kadın dayanışması", "Şule için adalet istiyoruz" gibi sloganlar atan İzmir Kadın Meclisi üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Funda Özdemir, Şule Çet'in ölümünün ardından bir numaralı şüpheli olarak iki kez gözaltına alınan Çağatay A.'nın her ikisinde de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Çağatay A.'nın Şule Çet'in camdan atlayarak intihar ettiğini iddia ettiğini belirten Özdemir, "Görüyoruz ki bu bir intihar olamaz. Otopside yer alan bilimsel veriler bir kenara bırakılarak Şule'nin yaşamını yitirmeden önce arkadaşına attığı 'Adam bana takmış, beni bırakmıyor' mesajı bir kenara bırakılarak sadece şüphelinin beyanı ile kimse serbest bırakılamaz" diye konuştu.

Kadın cinayetlerinde kadınların suçlu gösterildiğini aktaran Funda Özdemir, kadınların yaşaması için kadın bakanlığı kurulmasını talep etti. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neredeyse her gün çocukların cansız bedenleri bulunurken, her gün Şule gibi nice kadının öldürüldüğünü görürken bir daha soruyoruz; kadınları ve çocukları korumak için yetkililer ne yapıyor? Kurduğunuz torba bakanlıklar ne yapıyor, ne işe yarıyor? Bizim kadınlar için hızlı ve somut adımlar atılsın diye kadın bakanlığı kurulsun inadımız işte bu yüzden. Kadınlar korunsun, ölümler aydınlatılsın dememiz işte bu yüzden. Sonucunu görüyoruz. Şule arkadaşımız cinsel saldırının ardından öldürülüyor, şüpheliler hala ortada yok. Başta kadınların hayatta kalması, kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü saldırının şiddetin önlenmesi için kadın bakanlığı şart. Şule'nin ölümü ile birlikte tekrar söylüyoruz. Bu ülkede kadınları koruyan yetkililer, bakanlıklar yoksa biz varız. Şule'nin öldürülmesinden sorumlu olanlar yargılanana Şule için adalet sağlanana kadar davanın peşinde olacağız. Başka Şule'ler olmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kadınlar, açıklamanın ardından yere koydukları Şule Çet'in resimlerinin üzerine kırmızı karanfil bıraktı. (İzmit/DHA)

Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

‘Şule’nin ölümü intihar değil cinayet’

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 07:54

www.evrensel.net