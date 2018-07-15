'Åžule iÃ§in adalet' eylemi: Ä°ntihar sÃ¼sÃ¼yle Ã¼stÃ¼ kapatÄ±lmak istendi

Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin eylem yapan KadÄ±n Meclisleri Ã¼yeleri, failin iki kere gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

Ä°zmir ve Ä°stanbul'da bir araya gelen KadÄ±n Meclisleri üyeleri, Åžule Çet'in ölümüne iliÅŸkin otopsi raporunun ardÄ±ndan "Åžule Ä°çin Adalet" sloganÄ±yla eylem yaptÄ±.

Åžule Çet'in ölümüne iliÅŸkin "ölümünden önce cinsel iliÅŸkiye zorlandÄ±ÄŸÄ± ve düÅŸtüÄŸü iddia edilen pencerede kendisine ait parmak izine ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±" yönündeki raporun ardÄ±ndan ÅŸüpheliler ÇaÄŸatay A. ve Berk A. akÅŸam saatlerinde tutuklandÄ±.

'GEÇ GELMÄ°Åž BÄ°R KARAR'

BeÅŸiktaÅŸ MeydanÄ±'nda akÅŸam saatlerinde bir araya gelen KadÄ±n Meclisleri üyeleri "Åžule Ä°çin Adalet" çaÄŸrÄ±sÄ±yla eylem yaptÄ±. Grup adÄ±na çÄ±klama yapan Fidan Ataselim "Bugün Åžule Çet kardeÅŸimiz için bir araya geldik. Åžule intihar etmiÅŸmiÅŸ, iddianameler hazÄ±rlanamÄ±yor, türlü türlü ihmaller var. Åžule'nin o gün arkadaÅŸÄ±na gönderdiÄŸi mesajlar var 'Beni bÄ±rakmÄ±yor', 'Beni ara' ÅŸeklinde. Tüm bunlar varken otopsi raporu çÄ±kana kadar, fail iki kere gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bu olay intihar süsü verilerek üstü kapatÄ±lmak üzereyken toplumun gündeme getirmesiyle birlikte, nihayet ÅŸüpheliler tutuklanmak istemiyle gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor. Geç gelmiÅŸ bir karar" dedi.

'KIZ KARDEÅžÄ°M ÖLDÜRÜLDÜ'

Åžule Çet'in abisi Åženol Çet de, "29 MayÄ±s'ta bu haberi aldÄ±ÄŸÄ±mda yÄ±kÄ±ldÄ±m. Aileme bunu nasÄ±l açÄ±klayacaÄŸÄ±mÄ± bilemedim. KardeÅŸimin 22. kattan düÅŸtüÄŸü söylendi. Ben kardeÅŸimin bu ÅŸekilde intihar etttiÄŸini düÅŸünmüyorum. Bunun bir cinayet olduÄŸunu kesinlikle söylemiÅŸtim. O günden bu güne kadar söylüyorum. Delil olmadÄ±ÄŸÄ± için karÅŸÄ±daki ÅŸahÄ±slar iki kez gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Neden adalet o zaman uygulanmÄ±yor. Benim gencecik kÄ±z kardeÅŸim öldürüldü. KarÅŸÄ± tarafÄ±n vicdanÄ± hiç mi sÄ±zlamÄ±yor? NasÄ±l böyle bir ÅŸey yapabiliyorlar anlamÄ±yorum" dedi. (Ä°stanbul/DHA)

Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nde tecavÃ¼z ve cinayet ÅŸÃ¼phesi: 2 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Ä°ZMÄ°RLÄ° KADINLAR: ÅžULE Ä°ÇÄ°N ADALET Ä°STÄ°YORUZ

FotoÄŸraf: Nevra Uçkan/DHA

Åžule Çet'in ölümüyle ilgili sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Ä°zmir KadÄ±n Meclisi üyeleri, kadÄ±n cinayetlerinin son bulmasÄ± için KadÄ±n BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ±nÄ± istedi.

Åžule Çet için Ä°stanbul ve Ankara'da bir araya gelen KadÄ±n Meclisi temsilcileri, Ä°zmir'de de aynÄ± gün bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. "KadÄ±nlar için kadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ±", "YaÅŸasÄ±n kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±", "Åžule için adalet istiyoruz" gibi sloganlar atan Ä°zmir KadÄ±n Meclisi üyeleri adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Funda Özdemir, Åžule Çet'in ölümünün ardÄ±ndan bir numaralÄ± ÅŸüpheli olarak iki kez gözaltÄ±na alÄ±nan ÇaÄŸatay A.'nÄ±n her ikisinde de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi.

ÇaÄŸatay A.'nÄ±n Åžule Çet'in camdan atlayarak intihar ettiÄŸini iddia ettiÄŸini belirten Özdemir, "Görüyoruz ki bu bir intihar olamaz. Otopside yer alan bilimsel veriler bir kenara bÄ±rakÄ±larak Åžule'nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmeden önce arkadaÅŸÄ±na attÄ±ÄŸÄ± 'Adam bana takmÄ±ÅŸ, beni bÄ±rakmÄ±yor' mesajÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±larak sadece ÅŸüphelinin beyanÄ± ile kimse serbest bÄ±rakÄ±lamaz" diye konuÅŸtu.

KadÄ±n cinayetlerinde kadÄ±nlarÄ±n suçlu gösterildiÄŸini aktaran Funda Özdemir, kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamasÄ± için kadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±nÄ± talep etti. Özdemir, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Neredeyse her gün çocuklarÄ±n cansÄ±z bedenleri bulunurken, her gün Åžule gibi nice kadÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸünü görürken bir daha soruyoruz; kadÄ±nlarÄ± ve çocuklarÄ± korumak için yetkililer ne yapÄ±yor? KurduÄŸunuz torba bakanlÄ±klar ne yapÄ±yor, ne iÅŸe yarÄ±yor? Bizim kadÄ±nlar için hÄ±zlÄ± ve somut adÄ±mlar atÄ±lsÄ±n diye kadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ± kurulsun inadÄ±mÄ±z iÅŸte bu yüzden. KadÄ±nlar korunsun, ölümler aydÄ±nlatÄ±lsÄ±n dememiz iÅŸte bu yüzden. Sonucunu görüyoruz. Åžule arkadaÅŸÄ±mÄ±z cinsel saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan öldürülüyor, ÅŸüpheliler hala ortada yok. BaÅŸta kadÄ±nlarÄ±n hayatta kalmasÄ±, kadÄ±nlara ve çocuklara yönelik her türlü saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetin önlenmesi için kadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ± ÅŸart. Åžule'nin ölümü ile birlikte tekrar söylüyoruz. Bu ülkede kadÄ±nlarÄ± koruyan yetkililer, bakanlÄ±klar yoksa biz varÄ±z. Åžule'nin öldürülmesinden sorumlu olanlar yargÄ±lanana Åžule için adalet saÄŸlanana kadar davanÄ±n peÅŸinde olacaÄŸÄ±z. BaÅŸka Åžule'ler olmasÄ±n diye mücadele etmeye devam edeceÄŸiz."

KadÄ±nlar, açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan yere koyduklarÄ± Åžule Çet'in resimlerinin üzerine kÄ±rmÄ±zÄ± karanfil bÄ±raktÄ±. (Ä°zmit/DHA)

Otopsi raporuna gÃ¶re Åžule Ã‡et, Ã¶lÃ¼mden Ã¶nce cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ

â€˜Åžuleâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ intihar deÄŸil cinayetâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 07:54

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