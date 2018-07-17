Nâ€™Golo Kante ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n kÃ¶keni nereye dayanÄ±yor?

DÃ¼nya KupasÄ± ÅŸampiyonu Fransa'nÄ±n alÃ§ak gÃ¶nÃ¼llÃ¼ orta saha oyuncusu N'Golo Kante iÃ§in sÃ¶ylenen 2018 Rusya'nÄ±n en meÅŸhur melodisi nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±?

Mithat Fabian SÖZMEN

“Il est petit, il est gentil, il a bouffe Leo Messi, N'Golo Kante” (O küçük, o güzel, o Leo Messi’yi durdurdu, N’Golo Kante).

2018 Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonu Fransa milli takÄ±mÄ± futbolcularÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan N’Golo Kante’nin ismi eksik olmuyor. 27 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu, Leicester ve Chelsea ile Premier Lig’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluklarÄ±n ardÄ±ndan Fransa ile de Dünya KupasÄ±’nda mutlu sona ulaÅŸtÄ±.

DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazanan Fransa Milli TakÄ±mÄ± evine dÃ¶ndÃ¼

Bitmek bilmeyen enerjisiyle orta sahada rakiplerin korkulu rüyasÄ± olan Kante, alçakgönüllü ve utangaç yapÄ±sÄ±yla takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da sevgilisi.

ÇoÄŸu zaman gerçek kahramanlarÄ±n hak ettikleri deÄŸeri bulamadÄ±ÄŸÄ± çaÄŸÄ±mÄ±zda N’Golo Kante’nin takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ve medya tarafÄ±ndan el üstünde tutuluyor olduÄŸunu görmek mutluluk verici.

FransÄ±z futbolcularÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±, takÄ±m otobüsünden, uçaktan, soyunma odasÄ±ndan, ÅŸampiyonluk kutlamalarÄ±ndan yansÄ±yan ve yazÄ±nÄ±n giriÅŸinde nakaratÄ±nÄ± verdiÄŸimiz “N’Golo Kante ÅŸarkÄ±sÄ±”nÄ±n videolarÄ±yla dolu.

YalnÄ±zca 4 yÄ±l önce Fransa 2. Ligi’nde oynayan ve kendi statüsündeki pek çok futbolcunun aksine gösteriÅŸ, gece hayatÄ±, ÅŸÄ±marÄ±klÄ±k, bencillik gibi taraklarda bezi olmayan Kante’ye takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan koca bir “TeÅŸekkürler” anlamÄ±na gelen ve biraz da onunla eÄŸlenen (Sözlerde geçen 'Kart oyunlarÄ±nda hile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz' esprisi) bu ÅŸarkÄ±, 2018 Dünya KupasÄ±’nÄ±n en akÄ±lda kalÄ±cÄ± melodisi oldu.

SO FOOT DUYURDU

FransÄ±z futbol dergisi So Foot’ta FC Thoroude tarafÄ±ndan Dünya KupasÄ±’nÄ±n ilk günlerinde dolaÅŸÄ±ma sokulan ÅŸarkÄ±, aslÄ±nda oldukça tanÄ±dÄ±k bir FransÄ±zca ÅŸarkÄ±nÄ±n, Les Champs-Elysees’nin melodisine sahip. Ancak Les Champs-Elysees’nin de öncesi var.

WATERLOO ROAD

1968’de Ä°ngiliz rock grubu Jason Crest’in seslendirdiÄŸi Waterloo Road ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n sözleri Michael Anthony Deighan’a, bestesi ise Michael Wilshaw’a ait.

LES CHAMPS-ELYSEES

FransÄ±z Söz YazarÄ± Pierre Delanoe, besteye FransÄ±zca sözler yazdÄ± ve 1 sene sonra ABD doÄŸumlu FransÄ±z ÅžarkÄ±cÄ± Joe Dassin tarafÄ±ndan söyleyenen Les Champs-Elysees büyük bir ÅŸöhrete kavuÅŸtu.

Ve o ÅŸarkÄ± bugün, dünyanÄ±n en iyi futbolcularÄ±ndan biri olmasÄ±na raÄŸmen Mini Cooper arabasÄ±yla yetinmeyi bilen gerçek bir takÄ±m oyuncusuna teÅŸekkür etmenin vesilesi oldu.

Tabii ÅŸarkÄ±yÄ±, ülke gündemine sokan Thomas Thoroude ve So Foot da, “ÅžarkÄ±mÄ±z Dünya Åžampiyonu oldu” diyerek haklÄ± bir gurur içinde.

Ne mutlu!

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 16:48

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