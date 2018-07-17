DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazanan Fransa Milli TakÄ±mÄ± evine dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazanan Fransa Milli TakÄ±mÄ± baÅŸkent Paris'te bÃ¼yÃ¼k coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. TakÄ±m, Champs-Elysees bulvarÄ±nda binlerce taraftarÄ± selamladÄ±.

Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da oynanan Dünya KupasÄ± finalinde HÄ±rvatistan'Ä± 4-2 yenerek, mutlu sona ulaÅŸan Fransa Milli TakÄ±mÄ±, bugün evine dönerek baÅŸkent Paris'e geldi.

Dünya KupasÄ±'nÄ± 20 yÄ±l aradan sonra 2. kez kazanma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösteren Fransa Milli TakÄ±mÄ±, baÅŸkent sokaklarÄ±nda üstü açÄ±k otobüsle zafer turu attÄ±. "Maviler" olarak anÄ±lan milli takÄ±m, zafer turunda son olarak Paris'in ünlü Champs-Elysees bulvarÄ±nda kendilerini bekleyen binlerce taraftarÄ± selamladÄ±. Champs-Elysees'deki tur sÄ±rasÄ±nda Dünya KupasÄ±, FransÄ±z oyuncularÄ±n ellerinde yükselirken, ÅŸampiyonluk büyük coÅŸkuyla kutlandÄ±.

Fransa Milli TakÄ±mÄ±, daha sonra Elysee SarayÄ±'nda CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve eÅŸi Brigitte Macron tarafÄ±ndan kabul edildi. Milli TakÄ±m Teknik Direktörü Didier Deschamps ve futbolcularÄ± tek tek selamlayan Macron, bin 300 davetlinin hazÄ±r bulunduÄŸu sarayÄ±n bahçesinde kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±.

Macron, "Bu kupayÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve bizi gururlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için teÅŸekkür ederim. Birlik içinde olduÄŸunuz için teÅŸekkür ederim. Burada olan ailelere ve takÄ±ma de teÅŸekkür ediyorum. DeÄŸiÅŸmeyin, bu takÄ±m çok güzel" dedi.

Futbolculara buraya nereden geldiklerini unutmamalarÄ± gerektiÄŸini söyleyen Macron, bu takÄ±mÄ±n arkasÄ±nda tüm FransÄ±zlarÄ±n olduÄŸunu dile getirdi.

Bu arada, Elysee SarayÄ±, Dünya KupasÄ±'nÄ± kazanan Fransa Milli TakÄ±mÄ± oyuncularÄ±na ve teknik heyetine CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan birkaç ay içinde ülkedeki en yüksek dereceli niÅŸan olan Legion d'Honneur verileceÄŸini duyurdu. (Paris/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 07:31

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