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2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± Mithat Fabian SÃ¶zmen'le deÄŸerlendirdik
Rusya'da dÃ¼zenlenen ve Fransa'nÄ±n ÅŸampiyonluÄŸu ile noktalanan 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± Evrensel YazarÄ± Mithat Fabian SÃ¶zmen'le deÄŸerlendirdik.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya KupasÄ±, Fransa-HÄ±rvatistan final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile sona erdi. 14 Haziran'da ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasÄ±nda oynanan maçla baÅŸlayan heyecan, 15 Temmuz Pazar günü Fransa ve HÄ±rvatistan'Ä±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi final maçÄ± ile sona erdi. Finalde HÄ±rvatistan'Ä± 4-2 maÄŸlup eden Fransa, Dünya KupasÄ±'nÄ± ikinci kez müzesine götürdü.
Fransa, HÄ±rvatistan'Ä± 4-2 yenerek DÃ¼nya KupasÄ± ÅŸampiyonu oldu
Fransa'nÄ±n ÅŸampiyonluÄŸu ile sonuçlanan 2018 Dünya KupasÄ±'nÄ± Evrensel Gazetesi YazarÄ± Mithat Fabian Sözmen'le deÄŸerlendirdik. (Evrensel WebTV)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 15:42
Mithat Fabian Sözmen yazdÄ±:
2018 Dünya KupasÄ±’nÄ±n,
Fransa’nÄ±n ve Giroud’nun hikayesi
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