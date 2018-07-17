DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n yanÄ±nda bir kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lke: Abhazya

2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda en gollÃ¼ maÃ§larÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± SoÃ§i Fisht StadÄ±'na araÃ§la 5 dakikalÄ±k mesafedeki Abhazya, uluslararasÄ± politikanÄ±n kurbanÄ± oldu.

Arife SAÄžIR

Abhazya

Dünya KupasÄ± maçlarÄ± Rusya’nÄ±n farklÄ± ÅŸehirlerinde gerçekleÅŸti. Rusya’nÄ±n en önemli ÅŸehirlerinden olan Soçi’de bulunan Fisht stadyumuna araçla sadece 5 dakika mesafede olan Abhazya, Dünya KupasÄ±'nda uluslararasÄ± politikanÄ±n kurbanÄ± oldu.

Karadeniz’in kÄ±yÄ±sÄ±nda, 1000 yÄ±lÄ± aÅŸan zengin tarihi, doÄŸal güzellikleri ve sürdürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan kültürüyle dünyanÄ±n en güzel ülkelerinden biri olan Abhazya, Sovyetler BirliÄŸi'ne kendi isteÄŸi ile katÄ±lmÄ±ÅŸ. Abhazya, Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lma sürecinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden ülkeler arasÄ±nda yer aldÄ±. Fakat Gürcistan yönetimi, Abhazya topraklarÄ±nÄ±n kendilerine ait olduÄŸunu savunarak Abhazya’ya saldÄ±rdÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeni ilan eden Gürcistan, bu saldÄ±rÄ±yla birlikte Kafkasya’da büyük bir güç olmayÄ± planladÄ±. Abhazya tarafÄ±nda profesyonel ordu yoktu. Sovyetlerin ana karargahlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu topraklardan olan Gürcistan topraklarÄ±nda 20 bini aÅŸkÄ±n profesyonel asker ve mühimmat bulunuyordu. 1992 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan savaÅŸÄ± Abhazya tarafÄ±, ordusu olmadan, mühimmatÄ± olmadan ve en önemlisi baÅŸka ülkelerin desteÄŸi olmadan kazandÄ±. Abhazya'nÄ±n, Türkiye'nin, Suriye'nin, Ürdün'ün ve Avrupa’nÄ±n birçok ülkesinde, dünyada anti emperyalist düÅŸüncede olan insanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Kafkasya’da Çeçenistan, DaÄŸÄ±stan, Adigey, Kabardey Balkar gibi birçok ülkeden Çerkes, Çeçen ve Türk kavimlerinin oluÅŸturduklarÄ± milis güçler savaÅŸÄ±n kazanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan unsurlar arasÄ±ndaydÄ±.

2008 YILINDA RUSYA TANIDI

Abhazya (FotoÄŸraf: Arife SaÄŸÄ±r)

Abhazya, zaferini ilan ettiÄŸi 30 Eylül 1993 tarihinden sonra da ekonomik ve askeri saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±. Dünyada hiçbir ülke Abhazya’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±madÄ± ve bu nedenle ekonomik ambargo uygulandÄ±. Ülkeye mal giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yasaktÄ±. SavaÅŸta birçok hastane, okul ve binayÄ± bombalayan Gürcistan yönetimi, uluslararasÄ± baskÄ±yla da ekonomik ambargoyu sürdürdü. Abhazya ise vazgeçmedi, direndi, baÅŸkaldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± sürdürdü. 1999, 2001 ve 2008 yÄ±llarÄ±nda Gürcistan yöneticileri sürekli Abhazya’ya saldÄ±rdÄ±. Fakat 2008 yÄ±lÄ±nda SaakaÅŸvili döneminde Güney Osetya ve Abhazya’ya saldÄ±ran Gürcistan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na bu kez Rusya çÄ±ktÄ±. Rus tanklarÄ± Tiflis’e girerek Gürcistan’Ä±n bu ülkelere saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ± ve bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan hemen Abhazya ile Güney Osetya’yÄ± tanÄ±dÄ±. Böylelikle Abhazya’nÄ±n bir kapÄ±sÄ± dünyaya açÄ±ldÄ±. Rusya’nÄ±n tanÄ±masÄ±ndan sonra Venezuella, Nikaragua, Nauru, Vanuatu ve Tualu Cumhuriyetleri de Abhazya'yÄ± tanÄ±dÄ±. GeçtiÄŸimiz ay ise Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad tarafÄ±ndan Suriye, Abhazya ve Güney Osetya’yÄ± resmen tanÄ±dÄ±.

SOVYETLERÄ° YAÅžAYAN ÜLKE

Abhazya (FotoÄŸraf: Arife SaÄŸÄ±r)

Abhazya, doÄŸasÄ± ve kültürü ile dünyanÄ±n en güzel ülkelerinden biri. DiÄŸer taraftan Sovyetler mimarisi, yaÅŸantÄ±sÄ±, tarihi eserleri ve sanatÄ± hala Abhazya’da hayat bulmaya devam ediyor. Ülkenin birçok ÅŸehrinde Lenin heykelleri ve mozaikleri, büyük tiyatro salonlarÄ±, devlet daireleri ve toplu taÅŸÄ±ma alanlarÄ± mevcudiyetini koruyor. Fakat daha yeni baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan ülke, ekonomik kalkÄ±nma sürecini sürdürdüÄŸü için bu eserlerin bakÄ±mlarÄ± konusunda sorunlar yaÅŸanÄ±yor. Ülkelede tüm yapÄ±lar bakÄ±msÄ±zlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Sivil toplum örgütleri ve ülkede yaÅŸayan insanlar bu eserlerin yok olmamasÄ± için büyük çaba sarf ediyor.

GÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ilerin sÄ±rtladÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya KupasÄ±

DÜNYA KUPASI'NDA GÖRÜLMEYEN GÜZELLÄ°K

Abhazya (FotoÄŸraf: Arife SaÄŸÄ±r)

Rusya’da düzenlenen Dünya KupasÄ± organizasyonu için Abhazya’da büyük çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Dünya KupasÄ±'na katÄ±lan taraftarlarÄ±n Abhazya’ya giriÅŸlerinde vizeler kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Fakat batÄ±lÄ± ülkeler, kendi taraftarlarÄ±na Kafkasya ülkeleri ve Abhazya gibi ülkelere gidilmemesi konusunda uyarÄ±lar yayÄ±nladÄ± ve tabii ki tedirgin olan taraftarlar Abhazya’ya gitmedi. Oysa ki Abhazya, Dünya KupasÄ± maçlarÄ±nÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerden biri olan Soçi’ye sadece 5 dakika mesafede ve Abhazya’nÄ±n gizli kalmÄ±ÅŸ güzellikleri batÄ±lÄ± ülkeler tarafÄ±ndan yine gizlenmiÅŸ, ambargo devam ettirilmiÅŸ oldu. Ülkelerinin bu duyurularÄ±na kulak asmayan bazÄ± taraftarlar ise Abhazya’yÄ± da ziyaret ederek bu tarihi ülkeyi yerinde görmüÅŸ oldu.

Abhazya (FotoÄŸraf: Arife SaÄŸÄ±r)

2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± Mithat Fabian SÃ¶zmen'le deÄŸerlendirdik

Abhazya (FotoÄŸraf: Arife SaÄŸÄ±r)

Abhazya (FotoÄŸraf: Arife SaÄŸÄ±r)

Abhazya (FotoÄŸraf: Arife SaÄŸÄ±r)

Abhazya (FotoÄŸraf: Arife SaÄŸÄ±r)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 11:06

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