DÃ¼nya KupasÄ±â€™nÄ±n yankÄ±larÄ± Fransa ve HÄ±rvatistan basÄ±nÄ±nda

DÃ¼nya KupasÄ± sonrasÄ± Fransa gazetelerinden 'Zafer zamanÄ±, birbirimizi sevelim' manÅŸet, HÄ±rvatistan'dan ise 'AltÄ±nÄ±mÄ±z sizsiniz' vurgusu Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

Fransa’nÄ±n HÄ±rvatistan’Ä± 4-2 maÄŸlup etmesiyle sonuçlanan Dünya KupasÄ± finali her iki ülke basÄ±nÄ±nda da geniÅŸ yer aldÄ±.

Fransa’da Le Figaro gazetesi “Zafer günü geldi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak manÅŸetini Fransa'nÄ±n elde ettiÄŸi ÅŸampiyonluÄŸa ayÄ±rdÄ±. Gazetede, “Bugün sadece bir takÄ±m deÄŸil bayraÄŸÄ±n renklerine bürünen tüm halk kendini ÅŸampiyon hissediyor” ifadeleri yer aldÄ±.

Gazetenin haberinde, bu baÅŸarÄ±nÄ±n Fransa Milli TakÄ±mÄ± Teknik Direktörü Didier Deschamps ve futbolculara ait olduÄŸu belirtilirken, milli takÄ±mÄ±n zaferinin tesadüfen deÄŸil uzun yÄ±llar çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonucu olduÄŸu vurgulandÄ±.

1998 Dünya Åžampiyonu Fransa’nÄ±n ikinci Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸunun, FransÄ±zlarÄ±n hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilen haberde, ülke genelinde büyük bir coÅŸku yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Le Monde gazetesinin “Zafer zamanÄ±, birbirimizi sevelim” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde, hakemin 90. dakikadaki bitiÅŸ düdüÄŸüyle FransÄ±zlarÄ±n ülke genelinde sokaklarda sevinç gösterisinde bulunduÄŸu kaydedildi.

Spor gazetesi L’Equipe, “Ebedi mutluluk” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Fransa'nÄ±n 20 yÄ±l sonra elde ettiÄŸi ÅŸampiyonluÄŸu manÅŸetine taÅŸÄ±dÄ±. Haberde, Fransa'nÄ±n 1998'deki ÅŸampiyonluÄŸu hatÄ±rlatÄ±larak kupayÄ± kaldÄ±ran milli takÄ±mÄ±n büyük bir baÅŸarÄ± elde ettiÄŸi ifade edildi.

Le Parisien gazetesi de “Kafalar yÄ±ldÄ±zlarda" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak Fransa Milli TakÄ±mÄ±’nÄ±n ÅŸampiyonluÄŸunu kutladÄ±.

HIRVATÄ°STAN GAZETELERÄ°: BÄ°ZÄ°M ALTINIMIZ SÄ°ZSÄ°NÄ°Z

HÄ±rvatistan’da Jutarnji gazetesinin “Cesur yürek” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan haberinde, milli takÄ±mÄ±n bu tarihi baÅŸarÄ± ile tüm HÄ±rvat halkÄ±nÄ± onurlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

HÄ±rvat futbolcularÄ±n, yenilginin ardÄ±ndan hüzünlü fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± gazetede, “AcÄ±lar çabuk geçer. Ebediyen yaÅŸayacak olan bu gurur günlerinin anÄ±larÄ± ve kutlamalar olacak” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

HÄ±rvatistan genelinden buruk kutlama haberlerine de geniÅŸ yer veren Jutarnji’de, “Yüz binlerce insan sokaklarÄ± ve meydanlarÄ± doldurdu. HÄ±rvatistan yanÄ±yor. Bu illüzyon deÄŸil, fantezi” deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Teknik direktör Zlatko Dalic’e de övgü dolu yorumlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± gazetede, Dalic’in “Alçakgönüllü ama büyük bir insan olduÄŸu” ifadeleri yer aldÄ±.

Vecernji gazetesi ise “Bizim altÄ±nÄ±mÄ±z sizsiniz” baÅŸlÄ±klÄ± haberinde, tüm HÄ±rvatistan’Ä±n dünya ikinciliÄŸini kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Gazete, Moskova’daki coÅŸkuyu VAR kararÄ±nÄ±n bozduÄŸunu savunurken, “Milli takÄ±mla sadece gurur duymayalÄ±m, onlardan bir ÅŸeyler öÄŸrenip HÄ±rvatistan'Ä± deÄŸiÅŸtirelim” yorumuna yer verdi.

Spor yazarlarÄ±nÄ±n bu tarihi baÅŸarÄ± hakkÄ±ndaki yorumlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Vecernji'de, teknik direktör Dalic'in ÅŸampiyona boyunca “En büyük lider” karakteri sergilediÄŸi kaydedildi.

Gazetede ayrÄ±ca, milli takÄ±m kaptanÄ± Luka Modric'in “AltÄ±n Top” ödülünü almasÄ±na da geniÅŸ yer verilirken, “Dünya KupasÄ±'nda tüm dünyayÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±nÄ±z. Mucizevi bir takÄ±mdÄ±nÄ±z. Hepinize teÅŸekkürler” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 12:53

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