Ege ve Akdeniz'de sÄ±cak havalarla birlikte ormanlÄ±k alanlarda Ã§Ä±kan yangÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ± da artÄ±yor.

Ege ve Akdeniz'de orman yangÄ±nlarÄ± sürüyor. Ä°zmir'in TorbalÄ± ilçesindeki ormanlÄ±k alanda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Antalya'nÄ±n Manavgat ilçesinde çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±na da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken MuÄŸla Ortaca'da dün çÄ±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde de KargÄ± Koyu mevkisinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

BODRUM'DA YANGIN

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki KargÄ± Koyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler, rüzgarÄ±n da etkisiyle hÄ±zla yayÄ±lÄ±rken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TORBALI'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

TorbalÄ±'nÄ±n kÄ±rsal Özbey ile Yeniköy mahalleleri arasÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda bugün saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±na Ä°zmir Orman Bölge MüdürlüÄŸü'ne ait 3 söndürme helikoteri, 1 amfibik uçak, 15 araröz, 3 dozer ve çok sayÄ±da orman iÅŸçisi ile 1 itfaiye aracÄ± sevk edildi. RüzgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sürede yayÄ±lan alevler, ormanlÄ±k alandaki arÄ± kovanlarÄ± ile depo olarak kullanÄ±lan bir binaya zarar verirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yanan bölgede söndürme helikopterlerinin su alabileceÄŸi bir havuzun bulunduÄŸu görüldü.

MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Manavgat'ta saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. Orman Genel MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± amfibi uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozerle yangÄ±na müdahale çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

KEMER'DE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Kemer- Kumluca D-400 karayolunun Kemer 2 kavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. Çevredeki vatandaÅŸÄ±n fark edip haber verdiÄŸi Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, itfaiye ve Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü'nden yardÄ±m istedi. Bölgeye Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ve Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± 4 arazözle çok sayÄ±da itfaiye eri sevk edildi.

AraçlarÄ±n ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n noktasÄ±na vatandaÅŸlar ve itfaiye erlerinin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± itfaiye hortumlarÄ±yla müdahale edilebildi. YaklaÅŸÄ±k 1 saatlik müdahalenin ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n söndürüldü. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda karayolunda ulaÅŸÄ±m, Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince tek yönlü saÄŸlandÄ±. Söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ä°lçe Emniyet Müdürü Rasim OymaaÄŸaç da takip ederken, terör ÅŸüphesi üzerine özel bir ekip de yangÄ±n bölgesinde inceleme yaptÄ±.

Ailesiyle Kemer'e giderken yangÄ±nÄ± fark ederek söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na destek olan ambulans görevlisi Bilal Korkmaz, "YukarÄ±sÄ± yeni alevlenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk müdahalelerini yaptÄ±k. Elimizden geleni yaptÄ±k itfaiyeci arkadaÅŸlar gelene kadar" dedi.

YangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeninin ve zarar verdiÄŸi alanÄ±n tespiti için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ORTACA'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MuÄŸla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Ortaca ilçesinde çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çelik yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Dereköy'de baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ±na saat 15.50'de ilk müdahale yapÄ±ldÄ±. 3 ilk müdahale aracÄ±, 3 pikap, 22 arazöz, 8 su ikmal aracÄ±, 4 uçak 8 helikopter, 3 dozer, 17 teknik personel, 10 memur ve 115 iÅŸçi söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±. ÇÄ±kan orman yangÄ±nÄ± yanan sahadaki fiziki ÅŸartlarÄ±n yangÄ±na müdahaleyi zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±na raÄŸmen 5 hektar alanda saat 21:30 itibariyle kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup yangÄ±n söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. Meydana gelen orman yangÄ±nÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ sebebi teÅŸkilatÄ±mÄ±z ve kolluk kuvvetlerince araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 17:06

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