CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle TSK'de 'tarihi deÄŸiÅŸiklik' yapÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanÄ±na baÄŸlandÄ±. Kuvvet komutanlarÄ± Milli Savunma BakanÄ±na baÄŸlÄ± olacak.

BakanlÄ±klara BaÄŸlÄ±, Ä°lgili, Ä°liÅŸkili Kurum ve KuruluÅŸlar ile DiÄŸer Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±n TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. Kararname kapsamÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanÄ±na baÄŸlandÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile kuvvet komutanlarÄ±, Milli Savunma BakanÄ±na ayrÄ± ayrÄ± baÄŸlÄ± ve sorumlu olacak. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n teÅŸkilatÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± kadro ve kuruluÅŸunda gösterilecek.

Kararnameyle 10 Temmuz'da yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nin "Kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 338'inci maddesi, "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Kuvvet KomutanlÄ±klarÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yeniden düzenlendi.

Buna göre;

♦ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n görev ve sorumluluklarÄ±nda çeÅŸitli düzenlemeler yapÄ±ldÄ±.

♦ Kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n Milli Savunma BakanÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± düzenleyen maddede deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilerek maddeye Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da eklendi.

♦ Buna göre, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanÄ±na baÄŸlandÄ±. Söz konusu düzenleme sonrasÄ± ilgili madde, "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±klarÄ± Milli Savunma BakanÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± gerekli gördüÄŸünde genelkurmay baÅŸkanÄ± ile kuvvet komutanlarÄ± ve baÄŸlÄ±larÄ±ndan doÄŸrudan bilgi alabilir, bunlara doÄŸrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alÄ±nmaksÄ±zÄ±n derhal yerine getirilir" olarak düzenlendi.

♦ Bu kapsamda, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile kuvvet komutanlarÄ± Milli Savunma BakanÄ±na ayrÄ± ayrÄ± baÄŸlÄ± ve sorumlu olacak. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n teÅŸkilatÄ± Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± kadro ve kuruluÅŸunda gösterilecek.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ± namÄ±na silahlÄ± kuvvetlerin komutanÄ± olan genelkurmay baÅŸkanÄ± savaÅŸta baÅŸkomutanlÄ±k görevlerini cumhurbaÅŸkanÄ± namÄ±na yerine getirecek. Genelkurmay baÅŸkanÄ±, silahlÄ± kuvvetlerin savaÅŸa hazÄ±rlanmasÄ±nda personel, istihbarat, harekat, teÅŸkilat ve eÄŸitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programlarÄ± hazÄ±rlayarak Milli Savunma BakanÄ±nÄ±n onayÄ±na sunacak; bunlardan istihbarat, harekat, teÅŸkilat ve eÄŸitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±klarÄ± ile Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kuruluÅŸlar vasÄ±tasÄ±yla uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. Personel hizmetleri ise özel kanunlarÄ±na ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesine göre yürütülecek.

♦ Genelkurmay baÅŸkanÄ±, lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiÅŸ olduÄŸu ilke, öncelik ve ana programlar ile askeri okullardaki eÄŸitim ve öÄŸretim hizmetlerine iliÅŸkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildirecek. UluslararasÄ± yapÄ±lacak anlaÅŸma ve antlaÅŸmalarÄ±n askeri yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarÄ±nÄ±n tespitinde Genelkurmay baÅŸkanÄ±nÄ±n mütalaasÄ± alÄ±nacak. Genelkurmay baÅŸkanÄ± gerektiÄŸinde bu toplantÄ±lara katÄ±labilecek veya temsilci gönderebilecek.

♦ Genelkurmay baÅŸkanÄ± ÅŸahsen veya yetkili kÄ±lacaÄŸÄ± kiÅŸi ve kuruluÅŸlarla, görev ve yetkilerine ait konularda ilgili bakanlÄ±klar, daireler ve kurumlarla doÄŸrudan yazÄ±ÅŸma yapabilecek, temaslarda bulunabilecek.

♦ Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görevlerini yürütmesine iliÅŸkin maddede yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle de kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n yanÄ±na Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ifadesi eklendi. Madde, "Milli Savunma BakanÄ± görevlerini, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±klarÄ± ile BakanlÄ±k merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± ile baÄŸlÄ±, ilgili ve iliÅŸkili kurum ve kuruluÅŸlarÄ± vasÄ±tasÄ±yla yerine getirir" olarak düzenlendi.

♦ Kararnameyle, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki Harita Genel MüdürlüÄŸünün kuruluÅŸ, teÅŸkilat, görev, yetki ve sorumluluklarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslara iliÅŸkin de düzenleme yapÄ±ldÄ±. Savunma, güvenlik, istihbarat ve kalkÄ±nma maksatlÄ± çalÄ±ÅŸan kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temel coÄŸrafi veri ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Harita Genel MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± olarak CoÄŸrafi Veri Merkezi kuruldu. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 13:21

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