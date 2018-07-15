Damat Berat Albayrak, kararnameyle YAÅž Ã¼yesi yapÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle YÃ¼ksek Askeri Åžura'nÄ±n yapÄ±sÄ± yeniden dÃ¼zenlendi. Berat Albayrak YAÅž Ã¼yesi oldu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle Yüksek Askeri Åžura'nÄ±n (YAÅž) yapÄ±sÄ± yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Åžura, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkan olarak belirleyeceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± ile yÄ±lda en az bir kez toplanacak, CumhurbaÅŸkanÄ± gerektiÄŸinde Åžura'yÄ± toplayabilecek. Öte yandan CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ± ile Milli EÄŸitim BakanÄ± da YAÅž üyesi oldu. Kararnamede CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n DamadÄ± Berat Albayrak YAÅž üyesi oldu. Avukat Kamil Tekin Sürek, “Berat Albayrak’Ä±n ErdoÄŸan’Ä±n halefi olarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor” yorumu yaptÄ±.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararnameye göre deÄŸiÅŸiklikler ÅŸöyle:

♦ YAÅž üyeleri CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, Adalet BakanÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ±, Milli EÄŸitim BakanÄ±, Milli Savunma BakanÄ± ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile Kuvvet KomutanlarÄ±ndan oluÅŸtu.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ± gerekli gördüÄŸü hallerde Yüksek Askeri Åžura toplantÄ±larÄ±na katÄ±lÄ±p baÅŸkanlÄ±k edecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda durumlarda toplantÄ±ya görevlendireceÄŸi yardÄ±mcÄ±sÄ± baÅŸkanlÄ±k yapacak.

♦ YAÅž'Ä±n görevleri, "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiÄŸinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarÄ± ve SilahlÄ± Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüÅŸ bildirmek, SilahlÄ± Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarÄ±nÄ± inceleyip görüÅŸ bildirmek, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n lüzum gördüÄŸü hallerde SilahlÄ± Kuvvetlerle ilgili diÄŸer konular hakkÄ±nda görüÅŸ bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak" olarak belirlendi.

♦ YAÅž, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkan olarak belirleyeceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla yÄ±lda en az bir kez toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± gerektiÄŸinde Åžura'yÄ± toplayabilecek.

♦ Åžura, bütün üyelerin katÄ±lmasÄ± ile toplanacak. Ancak özürü olanlar "toplantÄ±ya katÄ±lamayacaklarÄ±nÄ±" toplantÄ± gününden önce Åžura sekreteryasÄ±na bildirecek.

♦ Kararlar, toplantÄ±ya katÄ±lan üyelerin salt çoÄŸunluÄŸu ile alÄ±nacak. Oylarda eÅŸitlik olmasÄ± halinde BaÅŸkanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±n oylarÄ± geçerli sayÄ±lacak. Oylama iÅŸlemi aksine bir karar alÄ±nmadÄ±kça açÄ±k olarak yapÄ±lacak.

♦ ToplantÄ±ya katÄ±lamayan üyeler, gündemdeki konular hakkÄ±nda görüÅŸlerini yazÄ±lÄ± olarak bildirebilecek.

♦ YAÅž kararlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ± ile tekemmül edecek.

♦ Åžura'nÄ±n sekretarya hizmetlerini, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenecek merci yürütecek.

♦ YAÅž üyeleri, kendileri, kendilerinden kÄ±demli veya eÅŸiti olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantÄ±lara katÄ±lamayacak.

♦ Gizli olarak yapÄ±lacak YAÅž toplantÄ±larÄ±nda görüÅŸmelerin ve alÄ±nan kararlarÄ±n açÄ±klanmasÄ± veya yayÄ±mlanmasÄ± yasak olacak. AçÄ±klanmasÄ±na Åžura'nÄ±n kararÄ±yla müsaade edilen konular, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanacak.

♦ Åžura'da görüÅŸülen mevzuat taslaklarÄ± ile alÄ±nan kararlarÄ±n gizliliÄŸinin ne ÅŸekilde ve ne zaman kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± yönetmelikte gösterilecek.

♦ Yüksek Askeri Åžura'nÄ±n yönetimi ve çalÄ±ÅŸma usulleri ile sekretarya hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak yönetmelikte belirlenecek.

♦ YayÄ±mÄ± itibarÄ±yla yürürlüÄŸe giren kararnamenin hükümlerini CumhurbaÅŸkanÄ± yürütecek.

ALBAYRAK ERDOÄžAN’IN HALEFÄ° MÄ°?

Kararnameleri Evrensel'e deÄŸerlendiren Avukat Kamil Tekin Sürek, AKP’nin önce uygulamayÄ± sonra yasal düzenlemeyi yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Kamil Tekin Sürek Berat Albayrak’a verilen özel göreve de dikkat çekti. Bir süre daha böyle yedili, sekizli kararnameler yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sürek, ÅŸöyle dedi: “Bu durum, AKP iktidarÄ±nÄ±n son yÄ±llarda yasal düzenlemenin fiiliyatan sonra gelmesi pratiÄŸinden kaynaklanÄ±yor. 24 Haziran seçiminden birkaç gün önce ve seçimden bu yana çÄ±karÄ±lan kararnamelerle yapÄ±lan düzenlemelerin seçimden önce yasalarla yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu. AKP iktidarÄ± bunu yapamadÄ±, yetiÅŸtiremedi. Bir de baskÄ±n seçim gündeme gelince istim arkadan gelir hesabÄ± önce uygulama, sonra yasal düzenlemesi gündeme geldi. YSK BaÅŸkanÄ± seçim sonucunu TBMM BakanÄ±na gönderdi, iki gün sonra 'YSK BaÅŸkanÄ± seçim sonucunu TBMM BaÅŸkanÄ±na gönderir' diye yasal düzenleme yapÄ±ldÄ±. Bugün yedi kararname ile yapÄ±lan da benzerdir. Daha önce genel olarak BaÅŸbakana baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanacaÄŸÄ± düzenlenmiÅŸti. Bu kararnameler ile biraz daha özel düzenlemeler yapÄ±lÄ±yor. BaÅŸbakanlÄ±k ve BakanlÄ±klara baÄŸlÄ± bazÄ± kurumlarÄ±n (Adli TÄ±p ) yeni sistemde kime baÄŸlanacaÄŸÄ±, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu SekreterliÄŸi ( Bir süre önce 703 sayÄ±lÄ± KHK ile Milli Güvenlik Kurulu SekreterliÄŸi Kanunu ilga edilmiÅŸti. Bu da tarihte bir ilktir. Kararnamelerle kanun ilga etmek de bu iktidara nasip olmuÅŸtur), Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Yüksek Askeri Åžura (YAÅž), MilletlerarasÄ± AnlaÅŸmalarÄ±n OnaylanmasÄ± ve Resmi Gazete ile ilgili düzenlemeler yapÄ±ldÄ±. TMSF CumhurbaÅŸkanÄ± ile iliÅŸkilendirildi. EsaslÄ± deÄŸiÅŸiklik ise YAÅž’ta gündeme geldi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ± ile Milli EÄŸitim BakanÄ± da YAÅž üyesi oldu. Buradan Berat Albayrak’Ä±n ErdoÄŸan’Ä±n halefi olarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

7 yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± nedir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 16:18

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