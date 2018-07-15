MGK'nin yapÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle yeniden dÃ¼zenlendi

CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± Milli GÃ¼venlik Kurulu Genel SekreterliÄŸinin yapÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle yeniden dÃ¼zenlendi. Peki deÄŸiÅŸiklikler neler?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle, CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliÄŸinin yapÄ±sÄ± yeniden düzenlendi. CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak Milli Güvenlik Kuruluna, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± baÅŸkanlÄ±k edecek. Kurul toplantÄ±larÄ±na üyeler dÄ±ÅŸÄ±nda, gündemin özelliÄŸine göre ilgili bakan ve kiÅŸiler de çaÄŸrÄ±larak bilgi ve görüÅŸ alÄ±nabilecek.

Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliÄŸinin TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

Buna göre;

♦ CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± Genel SekreterliÄŸin teÅŸkilat, görev, yetki, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± yeniden düzenlendi.

♦ Ä°ki ayda bir toplanacak MGK'nÄ±n üyeleri, gerektiÄŸinde doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla da bir araya gelebilecek.

♦ Kurul toplantÄ±larÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lÄ±rken, Kurula CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± baÅŸkanlÄ±k edecek.

♦ Kurul toplantÄ±larÄ±na üyeler dÄ±ÅŸÄ±nda, gündemin özelliÄŸine göre ilgili bakan ve kiÅŸiler de çaÄŸrÄ±larak bilgi ve görüÅŸ alÄ±nabilecek.

♦ MGK kararlarÄ± çoÄŸunlukla alÄ±nacak, eÅŸitlik halinde Kurul BaÅŸkanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu taraf çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamÄ±ÅŸ sayÄ±lacak. Kurul kararlarÄ±, Genel Sekreterlik tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilecek.

♦ Kurulun gündemi CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan düzenlenecek. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, kurul üyesi bakanlar ile diÄŸer bakanlar ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ±nÄ±n gündeme girmesini istedikleri konular, Genel Sekreter vasÄ±tasÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ±na iletilecek.

♦ MGK Genel SekreterliÄŸi görevleri kapsamÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±larÄ±, kurul üyesi bakanlar ile diÄŸer bakanlar ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ±nÄ±n, gündeme girmesini istedikleri konular CumhurbaÅŸkanÄ±na sunulacak.

Öte yandan MGK Genel SekreterliÄŸinin görevleri ÅŸöyle belirlendi:

♦ CumhurbaÅŸkanÄ±nca düzenlenen gündemi Kurul üyelerine daÄŸÄ±tmak.

♦ Kurul toplantÄ±larÄ± için toplantÄ± yerinin hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, toplantÄ± tutanaklarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸi usule göre tutmak.

♦ ToplantÄ± sonucunda alÄ±nacak karar ve basÄ±n bildirisi taslaÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rlayarak Kurula sunmak ve Kurul tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kurul kararlarÄ±nÄ± imzalatarak bir nüshasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±na sunmak.

♦ Kurul kararlarÄ±nÄ±n bir nüshasÄ± ile görüÅŸme tutanaklarÄ±nÄ± Genel Sekreterlik arÅŸivinde muhafaza etmek, basÄ±n bildirisini basÄ±n ve yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na daÄŸÄ±tmak.

♦ Kurulun her türlü yazÄ± iÅŸlerini yürütmek.

♦ Kurul tarafÄ±ndan verilen görevleri yerine getirmek, bu çerçevede söz konusu görevlere iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma ve deÄŸerlendirme yapmak ve yaptÄ±rmak.

♦ Bu araÅŸtÄ±rma ve deÄŸerlendirme sonuçlarÄ±nÄ± Kurul üyelerine ulaÅŸtÄ±rmak ve bu konularÄ± kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluÅŸturmak.

♦ Milli güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ± ve milli hedeflere ulaÅŸÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Kurulun belirlediÄŸi görüÅŸler dahilinde iç, dÄ±ÅŸ ve savunma hareket tarzlarÄ±na ait esaslarÄ± kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin hazÄ±rlanmasÄ±na iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütmek.

♦ DiÄŸer mevzuatla Genel SekreterliÄŸe verilen görevleri yerine getirmek.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verilen diÄŸer görevleri yapmak. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 12:36

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