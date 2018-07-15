Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± nedir?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle kurulan ve CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanan Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak, yürürlüÄŸe giren kararname ile CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± tüzel kiÅŸiliÄŸi haiz Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruldu. Kararnameye göre atama ululüne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle belirlenenler dÄ±ÅŸÄ±ndaki BaÅŸkanlÄ±k personeli, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±yla atanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren kararname ile Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuruluÅŸ görev, yetki ve sorumluluklarÄ± belirlendi.

♦ Kararnameyle CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± ve tüzel kiÅŸiliÄŸi haiz kurulan Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, baÅŸkan, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± ve hizmet birimlerinden oluÅŸacak.

♦ BaÅŸkanlÄ±k yurt dÄ±ÅŸÄ± ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkili olacak.

♦ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n en üst amiri olan baÅŸkan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden CumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak.

♦ Savunma Sanayii icra Komitesi cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevlendireceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±, Ä°çiÅŸleri ve Milli Savunma bakanlarÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ±ndan olusÌ§acak.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larda, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± vekaleten Komiteye baÅŸkanlÄ±k edecek.

♦ Komite CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n daveti üzerine toplanacak.

♦ Komitenin sekreterya hizmetlerini BaÅŸkanlÄ±k yürütecek.

♦ Komite toplantÄ±larÄ±nÄ±n gündemi CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenecek.

♦ Komite, savunma sanayisinin geliÅŸtirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak.

♦ Türk SilahlÄ± Kuvvetleri için Stratejik Hedef PlanÄ±na ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MüdürlüÄŸü için Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereÄŸi halinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedariki hususunda karar alacak komite, kamu ve özel sektörün yabancÄ± sermaye ve teknoloji katkÄ±sÄ± ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak, yönlendirecek ve tahakkuk planlarÄ±nÄ± takip edecek, bu gibi tesislerin kuruluÅŸuna gerektiÄŸinde devletin iÅŸtiraki için prensip kararÄ± alabilecek.

♦ SaÄŸlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli sipariÅŸler ve diÄŸer mali ve ekonomik teÅŸviklerin tespiti istikametinde BaÅŸkanlÄ±ÄŸa talimat verecek.

♦ Savunma sanayisi ürünleri ihracatÄ± ve offset ticareti ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret konusunda kararlar alacak. Savunma sanayisi ile ilgili kurulusÌ§lar arasÄ±nda koordinasyonu sagÌ†layacak.

♦ BaÅŸkanlÄ±k, Ä°cra Komitesinin aldÄ±gÌ†Ä± kararlarÄ± uygulayacak.

♦ Mevcut sanayiyi, savunma sanayisi ihtiyaçlarÄ±na göre reorganize ve entegre edecek, yeni tesÌ§ebbüsleri tesÌ§vik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirecek, yabancÄ± sermaye ve teknoloji katkÄ±sÄ± imkanlarÄ±nÄ± arasÌ§tÄ±racak, tesÌ§ebbüsleri yönlendirecek ve bu konudaki devlet katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± planlayacak.

♦ Fon kaynaklarÄ±nÄ± dikkate alarak alÄ±m programlarÄ±nÄ± ve finansman modellerini belirleyecek.

♦ Ä°htiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluÅŸlarÄ±nda imalatÄ±nÄ± planlayacak. GerektigÌ†inde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatÄ±rÄ±mlarÄ± dÄ±ÅŸa açÄ±k olmak kaydÄ±yla destekleyecek.

♦ Modern silah, araç ve gereçleri araÅŸtÄ±rmak, geliÅŸtirmek, prototiplerin imalini sagÌ†lamak, avans vermek, uzun vadeli sipariÅŸler ve diÄŸer mali ve ekonomik teÅŸvikleri tespit edecek.

♦ Ä°ÅŸin özelliÄŸine göre yÄ±llar içinde yapÄ±lacak alÄ±mÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±, ihtiyaç makamÄ±nca belirlenecek ÅŸartname ve standartlarÄ± dikkate alarak teknik ve mali konularÄ± kapsayan kontratlarÄ± yapacak.

♦ Savunma sanayisi ürünleri ihracatÄ± ve offset ticareti konularÄ±m koordine edecek.

♦ Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan kredi almak ve gerektiÄŸinde yerli ve yabancÄ± sermayeli ÅŸirketler kurmak veya bu tür ÅŸirketlere iÅŸtirak edecek.

♦ Üretilen malÄ±n kontrat muhteviyatÄ±na uyup uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalite kontrolleri ile kontrat ÅŸartlarÄ±nÄ±n yerine getirilip getirilmedigÌ†ini takip edecek.

♦ Uygulama aksaklÄ±klarÄ±nÄ±n ilgili kurum ve kuruluÅŸlar nezdinde çözümlenmesini temin edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verilen digÌ†er görevleri yerine getirecek.

♦ BaÅŸkanlÄ±k, görev alanÄ±na giren konularda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere araÅŸtÄ±rma, analiz, teftiÅŸ, denetim, inceleme ve soruÅŸturma yetkisine haiz savunma sanayisi uzmanÄ± ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edecek.

♦ Atama usulüne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinde belirlenenler dÄ±ÅŸÄ±ndaki BaÅŸkanlÄ±k personeli, CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ±yla atanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± bu yetkisini BaÅŸkana devredebilecek.

♦ BaÅŸkan ve her kademedeki BaÅŸkanlÄ±k yöneticileri sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± açÄ±kça belirtmek ve yazÄ±lÄ± olmak kaydÄ±yla yetkilerinden bir kÄ±smÄ±nÄ± alt kademelere devredebilecek.

♦ Mevzuatta Savunma Sanayii MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan atÄ±flar, Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Savunma Sanayii MüsteÅŸarÄ±na yapÄ±lan atÄ±flar Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ±na, Savunma Sanayii müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±larÄ±na yapÄ±lan atÄ±flar Savunma Sanayii baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak. (Ankara/AA)

7 yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 10:57

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