Kararnameyle deÄŸiÅŸtirilen Ã–SYM piyasayÄ± gÃ¶zetecek

Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle dÃ¼zenlenen teÅŸkilat, gÃ¶rev ve yetkilerine iliÅŸkin usul ve esaslar neler?

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilat, görev ve yetkilerine iliÅŸkin usul ve esaslar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle belirlendi. ÖSYM’nin görev ve yetkileri arasÄ±na, ‘ÅŸirket kurmak’ da alÄ±ndÄ±. EÄŸitim Sen Genel YükseköÄŸretim ve EÄŸitim Sekreteri Özgür BozdoÄŸan gazetemize, kamu kurumunun piyasacÄ± bir anlayÄ±ÅŸla ÅŸirket kurmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. BozdoÄŸan, bu kararnamelerle “kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± piyasacÄ± mantÄ±kla ÅŸekilleniyor” yorumu yaptÄ±.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan BakanlÄ±klara BaÄŸlÄ±, Ä°lgili, Ä°liÅŸkili Kurum ve KuruluÅŸlar ile DiÄŸer Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±n TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesine göre düzenlemeler ÅŸöyle:

♦ ÖSYM, aynÄ± veya farklÄ± zamanlarda farklÄ± sorularla yapÄ±lan ancak adaylara saÄŸladÄ±ÄŸÄ± haklar bakÄ±mÄ±ndan eÅŸit sonuçlar veren eÅŸdeÄŸer sÄ±nav yapabilecek.

♦ ÖSYM tarafÄ±ndan yapÄ±lan sÄ±navlar için devlet üniversiteleri, ihtiyaç duyulmasÄ± halinde kamu veya özel kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilikler bünyesinde, sÄ±nav organizasyonu ve sÄ±navlarla ilgili diÄŸer iÅŸleri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluÅŸan sÄ±nav koordinatörlükleri açÄ±lacak.

♦ ÖSYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, YÖK kararlarÄ±na veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden baÅŸta yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nda önlisans, lisans veya lisansüstü öÄŸrenim görecek adaylarÄ±n puan sÄ±ralamasÄ±na göre tespiti veya yerleÅŸtirilmesiyle, yükseköÄŸretim kuramlarÄ±nda atama veya yükselmelerde esas alÄ±nan sÄ±navlar olmak üzere, ulusal ve uluslararasÄ± her türlü bilim, yetenek veya yabancÄ± dil sÄ±navlarÄ±yla gerektiÄŸinde yerleÅŸtirme iÅŸlemlerini yapacak.

♦ Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro ve pozisyonlarÄ±nda görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sÄ±navlarÄ± ve gerektiÄŸinde yerleÅŸtirme iÅŸlemlerini ilgili kurumun talebine baÄŸlÄ± olarak yapacak ÖSYM, özel hukuk tüzel kiÅŸilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve deÄŸerlendirme iÅŸlemlerini de yürütecek.

ÖSYM ÅžÄ°RKET KURABÄ°LÄ°YOR

♦ ÖSYM, ayrÄ±ca sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ± analiz edecek ve sonuçlarÄ± kamuoyuna duyuracak. Merkezin görev ve yetkileri arasÄ±nda, faaliyetleri ile ilgili olarak ÅŸirket kurmak, kurulmuÅŸ ÅŸirketlere ortak olmak da yer aldÄ±.

♦ BaÅŸkanlÄ±k, ilgili kanun ve diÄŸer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluÄŸu altÄ±nda, baÄŸÄ±msÄ±z olarak yerine getirecek. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n yürüttüÄŸü iÅŸ ve iÅŸlemlerin yerine getirilmesinde, BaÅŸkanlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ve görevlendirilen diÄŸer uygulayÄ±cÄ± birimlere, sÄ±nav görevlendirmeleri, sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±, ölçme, deÄŸerlendirme ve yerleÅŸtirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasÄ±nda hiçbir organ, makam, merci veya kiÅŸi tarafÄ±ndan talimat verilemeyecek.

♦ ÖSYM BaÅŸkanÄ±, kendisine yardÄ±mcÄ± olmak üzere, en az biri devlet üniversitelerinde görevli öÄŸretim üyeleri arasÄ±ndan olmak üzere, kendi görev süresi ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere üç BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± atayacak.

♦ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n karar organÄ± olan Yönetim Kurulu, baÅŸkan ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± dahil sekiz üyeden oluÅŸacak. BaÅŸkan, Yönetim Kurulunun da baÅŸkanÄ± olacak.

♦ ÖSYM Yönetim Kurulunun, baÅŸkan ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki üyeleri, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden,YükseköÄŸretim Kurulundan Yürütme Kurulu üyeleri arasÄ±ndan belirlenecek bir temsilciden, ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, devlet üniversitelerinde görevli öÄŸretim üyeleri arasÄ±ndan YükseköÄŸretim Kurulunca seçilen bir temsilciden oluÅŸacak. Buna göre, ÖSYM Yönetim Kurulunda artÄ±k ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan da bir temsilci yer alacak.

♦ Görevlendirilen temsilcilerin kurumlarÄ±ndaki görevlerinden ayrÄ±lmalarÄ± halinde, Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erecek. BunlarÄ±n yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurumlar tarafÄ±ndan yeni temsilciler görevlendirilecek.

♦ Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sÄ±navlarÄ±n kÄ±smen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adaylarÄ±n eÅŸdeÄŸer sÄ±navlara alÄ±nmasÄ±na veya aday iÅŸlemlerinin geçersiz sayÄ±lmasÄ±na ve sorumlular hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lmasÄ±na, ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ±na sunulmak üzere, doÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayÄ±sÄ±na karar verecek.

♦ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n sÄ±nav faaliyetleriyle ilgili kuracaÄŸÄ± veya iÅŸtirak edeceÄŸi ÅŸirketler için CumhurbaÅŸkanÄ±na teklifte bulunacak Yönetim Kurulu, baÅŸkanÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine ve baÅŸkanÄ±n oluÅŸturduÄŸu gündemle en az beÅŸ üye ile toplanacak ve oy çokluÄŸu ile karar alacak.

♦ BaÅŸkanlÄ±k, merkez teÅŸkilatÄ± ile doÄŸrudan BaÅŸkanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± temsilciliklerden ve elektronik sÄ±nav merkezlerinden oluÅŸacak temsilciliklerin açÄ±lacaÄŸÄ± yer ve sayÄ±larÄ± Yönetim Kurulunun teklifi üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla, elektronik sÄ±nav merkezlerinin açÄ±lacaÄŸÄ± yer ve sayÄ±lar ise Yönetim Kurulunca belirlenecek.

♦ BaÅŸkanlÄ±k kadro veya pozisyonlarÄ±nda görevli personel tüm iÅŸ ve iÅŸlemlerinde doÄŸrudan BaÅŸkanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olmak üzere, geçici veya sürekli olarak temsilciliklerde veya elektronik sÄ±nav merkezlerinde görevlendirilebilecek.

♦ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸöyle belirlendi:

"Ölçme ve DeÄŸerlendirme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, SÄ±nav Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, YabancÄ± Dil SÄ±navlarÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Bilgi GüvenliÄŸi ve Yönetimi Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Strateji GeliÅŸtirme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Personel ve Destek Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kurumsal Ä°liÅŸkiler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, SÄ±nav Görevlileri Yönetimi Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, AraÅŸtÄ±rma GeliÅŸtirme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Engelli Adaylar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Hukuk MüÅŸavirliÄŸi."

♦ Yönetim Kurulu üyelerine, ilgili mevzuat uyarÄ±nca, ayda dört defadan fazla olmamak üzere, her bir toplantÄ± için 3000 gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±k katsayÄ±sÄ±yla çarpÄ±mÄ± sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkÄ± ödenecek.

♦ BaÅŸkanlÄ±kta Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi UzmanÄ± ve Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilecek. SayÄ±sÄ± 10'u geçmemek üzere kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait kadrolarda çalÄ±ÅŸanlar BaÅŸkanlÄ±kta görevlendirilebilecek.

♦ BaÅŸkanlÄ±kta, 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 26'ncÄ± maddesine göre yerli veya yabancÄ± uzman istihdam edilebilecek.

EÄžÄ°TÄ°M SEN'DEN DEÄžERLENDÄ°RME

BakanlÄ±klara BaÄŸlÄ±, Ä°lgili, Ä°liÅŸkili Kurum ve KuruluÅŸlar ile DiÄŸer Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±n TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi de Resmi Gazete’de yayÄ±mlandÄ±. Buna göre ÖSYM’nin görev ve yetkileri arasÄ±nda, faaliyetleri ile ilgili olarak ÅŸirket kurmak, kurulmuÅŸ ÅŸirketlere ortak olmak da yer aldÄ±.

EÄŸitim Sen Genel YükseköÄŸretim ve EÄŸitim Sekreteri Özgür BozdoÄŸan gazetemize bu durumu ÅŸöyle deÄŸerlendirdi: "Burada kuruma mali ve idari özeklik verildi. Özel ÅŸirketler kurma yetkisi tanÄ±ndÄ±. Daha önceden ÖSYM bunu kimi ÅŸirketlerle anlaÅŸarak yapÄ±yordu. Son dönemde de faaliyetlerini METAKSAN’la yürütüyordu ve kendisi bir biçimde de yönetim kurumunda vardÄ±. Åžirket kurma ibaresi bir yenilik deÄŸil daha önceden de vardÄ±. Bizim açÄ±mÄ±zdan kamu kurumunun özel bir ÅŸirket kurmasÄ±, özel ÅŸirketi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor olmasÄ± kamu kurumuna aykÄ±rÄ± bir durum. Yani piyasanÄ±n yapmasÄ± gereken iÅŸi, piyasacÄ± bir mantÄ±kla üstlenen bir kamu kurumunun kamu kurumu olma özelliÄŸi ortadan kalkÄ±yor. Åžu an piyasanÄ±n kendi iç dengelerine göre bir statü kurularak yöneticilere ve son dönemde sÄ±navlarla ilgili güvenirlik, geçerlilik, onlarÄ±n uygulanmasÄ± bunlarÄ±n hepsini beraber düÅŸündüÄŸümüzde zaten bu son kararnameler ve yeniden ÅŸekillenen bu kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ± ÅŸekillendiren mantÄ±ÄŸÄ± orada görüyoruz. 2 boyutu var birincisi kurum piyasacÄ± mantÄ±kla ÅŸekilleniyor. Ä°kincisi yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya hiyerarÅŸik, merkeze baÄŸlÄ± bir biçimde ÅŸekilleniyor. Onun için de ÖSYM’nin önümüzdeki dönem kamu hizmeti üretmekten ziyade piyasanÄ±n gereksinimlerini karÅŸÄ±layacak ÅŸekilde yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair kaygÄ±yÄ± taÅŸÄ±yoruz."

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 16:29

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