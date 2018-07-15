TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± nedir?

TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle belirlenen gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) görev, yetki ve sorumluluklarÄ± belirlendi. Konuya iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Buna göre;

♦ Nükleer enerji, iyonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyon ve hÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ± teknolojilerinin "barÄ±ÅŸçÄ±l amaçlarla ülke yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ± için" teknik çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak, yaptÄ±rmak ve koordine etmek üzere çalÄ±ÅŸan TAEK, bu kapsamda izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazÄ±rlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±na sunacak.

♦ TAEK, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, üniversiteler ile özel sektörün nükleer enerji, radyasyon ve hÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ± teknolojileriyle ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±n uygun gördüÄŸü öncelikli alanlarda; ekipman, malzeme ve yazÄ±lÄ±m dahil olmak üzere araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme, teknoloji edinme, yenilik, tasarÄ±m, üretim, test ve yerlileÅŸtirme faaliyetlerine katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak teÅŸvik ve destek sistemleri oluÅŸturacak.

♦ AyrÄ±ca, görev alanÄ±yla ilgili insan kaynaÄŸÄ± oluÅŸturmak amacÄ±yla burs vermekle yükümlü olan TAEK'in yürütme kurulu CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanacak baÅŸkan ve dört üyeden oluÅŸacak.

♦ Kurum baÅŸkanÄ±na çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yardÄ±mcÄ± olmak üzere üç baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± atanacak ve baÅŸkan yokluÄŸunda baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan birini yerine vekil olarak bÄ±rakacak.

♦ TAEK, Teknoloji GeliÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Radyoaktif AtÄ±k Yönetimi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Radyasyon ve HÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ± Teknolojileri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, EÄŸitim ve YayÄ±n Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Strateji GeliÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Denetim Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Hukuk MüÅŸavirliÄŸi olmak üzere dokuz hizmet biriminden oluÅŸacak.

♦ TAEK tarafÄ±ndan her yÄ±l sonunda çalÄ±ÅŸma raporu hazÄ±rlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±na sunulacak.

7 yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± nedir?

YÃ¼ksek Askeri Åžura'daki (YAÅž) deÄŸiÅŸiklikler neler?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 11:20

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