7 yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

Resmi Gazete'de 7 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±. YÃ¼ksek Askeri Åžura'nÄ±n yapÄ±sÄ± kararnameyle yeniden dÃ¼zenlendi.

Resmi Gazete'de 7 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle Yüksek Askeri Åžura'nÄ±n yapÄ±sÄ± yeniden düzenlendi.

Kararnameler kapsamÄ±ndaki düzenlemeler ÅŸöyle:

♦ CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±larÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ± ile Milli EÄŸitim BakanÄ± da Yüksek Askeri Åžura (YAÅž) üyesi olacak.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruldu

♦ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanÄ±na baÄŸlandÄ±.

♦ TÄ°KA ve YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±.

♦ YÖK üyeliÄŸine Aselsan Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.

♦ VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±.

♦ Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruldu.

6 ÜNÄ°VERSÄ°TEYE REKTÖR ATANDI

Öte yandan Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±yla Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurulu Ä°kinci BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Zekeriya GökÅŸenli, üyeliklerine Ä°brahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa Ä°zgeç atandÄ±.

YükseköÄŸretim Kurulu ÜyeliÄŸine, Aselsan Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. AkÄ±n Levent, Ä°stanbul Üniversitesi-CerrahpaÅŸa RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Nuri AydÄ±n, Marmara Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Erol Özvar, MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Fatih SavaÅŸan atandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 10:05

www.evrensel.net