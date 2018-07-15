â€˜HaberciliÄŸe toplumsal cinsiyet odaklÄ± bakÄ±lmalÄ±â€™

Bianet ve Kaos GLâ€™nin proesi kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'Toplumsal Cinsiyet OdaklÄ± Habercilik ElkitabÄ±', raflardaki yerini aldÄ±.

Bianet ve Kaos GL’nin birlikte yürüttüÄŸü proje kapsamÄ±nda Toplumsal Cinsiyet OdaklÄ± Habercilik ElkitabÄ±, raflarda yerini aldÄ±. Kürtçe ve Ä°ngilizce’ye de çevrilen elkitabÄ±, Bianet Editörü Çiçek TahaoÄŸlu ve Bianet’in eski editörlerinden Elif Akgül tarafÄ±ndan hazÄ±rladÄ±.

ElkitabÄ±nda, “KadÄ±nlar ve LGBTÄ°+’lÄ±lar ne zaman haber olur? Ne zaman haber olmaz?”, “Haber kaynaklarÄ±yla iletiÅŸim”, “Haberde cinsiyetçilikten kaçÄ±nmak için 14 madde” ve “Bianet haber merkezinden deneyimler” gibi baÅŸlÄ±klar yer alÄ±yor.

EÄžÄ°TÄ°M PROJELERÄ°NÄ°N SONUCU

Çiçek TahaoÄŸlu, el kitabÄ±nÄ±n “hak odaklÄ± habercilik” perspektifi doÄŸrultusunda verdikleri eÄŸitim projelerinin bir sonucu olarak ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TahaoÄŸlu, “Cinsiyetçi dil, çok yaygÄ±n ve içselleÅŸtirdiÄŸimiz bir ÅŸey aslÄ±nda. Bu yüzden, bunun cinsiyetçi olduÄŸunu fark etmeden kullanÄ±yoruz. YaygÄ±n medyadaki haber dili de çok yerleÅŸik bir haber dili ve bazÄ± cümleler cinsiyetçi olmasÄ±na raÄŸmen hiç sorgulanmÄ±yor. Ve ‘haber böyle yazÄ±lÄ±r’ gibi bir algÄ±yla kabul görüyor. Tekrar tekrar kullanÄ±lÄ±yor. Ve bu sÄ±rada cinsiyetçilik yeniden üretilmiÅŸ oluyor. DolayÄ±sÄ±yla seçtiÄŸimiz kelimeleri ve kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dili her zaman sorgulamamÄ±z gerekiyor” diye belirtti.

TahaoÄŸlu ayrÄ±ca, “KadÄ±n ve LGBTÄ°+’larla ilgili ön yargÄ±lar ve cinsiyetçi dil, ana akÄ±m ve alternatif medyada yeniden üretiliyor. Çünkü medyada toplumsal cinsiyet konusunda bir yayÄ±n politikasÄ± mevcut deÄŸil. Bu yüzden biz bu kitabÄ±n cinsiyet eÅŸitliÄŸi konusunda ana akÄ±m ve alternatif medyayla beraber habercilik yapacak herkes için bir kaynak olmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

‘HABER DÄ°LÄ° TOPLUMU ETKÄ°LÄ°YOR’

Elif Akgül de her habere cinsiyet odaklÄ± bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek, “Sadece 8 Mart’ta, Onur HaftasÄ±’nda ve 25 KasÄ±m’da bu konularÄ± gündeme getirmek deÄŸil, emek, saÄŸlÄ±k ve spor gündemi olduÄŸunda bu konunun kadÄ±n ve LGBTÄ°+’larÄ± nasÄ±l etkilediÄŸine bakmak gerekir. Toplumsal cinsiyet odaklÄ± habercilik derken biraz da bu refleksi geliÅŸtirmekten bahsediyoruz” diye konuÅŸtu.

Haber dilinde yaÅŸanan deÄŸiÅŸimlerin toplumu etkilediÄŸini dile getiren Akgül, “NasÄ±l ki gazetecinin görevi toplumu aydÄ±nlatmak ve bilgi vermekse, dil de bu ÅŸekilde iÅŸliyor. Daha öncesinde çok kolay kullanÄ±lan ‘bayan voleybol takÄ±mÄ±’, ‘bilim adamÄ±’, ‘iÅŸ adamÄ±’ gibi kavramlar artÄ±k medyada bu hassasiyete sahip gazetecilerin kullanÄ±mÄ±yla ‘iÅŸ insanÄ±’, ‘bilim insanÄ±’ gibi kullanÄ±mlara geçiyor. Ve bu halkÄ±n arasÄ±nda da kullanÄ±lmÄ±ÅŸ hale geliyor. KadÄ±n sözcüÄŸü bir öcü olarak görülmüyor” dedi. (Ä°stanbul/MA)

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