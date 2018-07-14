Mersin, Hatay ve MuÄŸla'da orman yangÄ±nlarÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Mersin ve Hatay'da orman yangÄ±nlarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Mersin'de 3; Hatay'da 2 hektarlÄ±k alan zarar gÃ¶rdÃ¼. MuÄŸla Ortaca'da ise yangÄ±na mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çÄ±kan orman yangÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Delikkaya Mahallesi KayabaÅŸÄ± mevkisindeki ormanlÄ±k alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

YangÄ±na, Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ekipleri 50 orman iÅŸçisi, 6 arazöz, 3 su tankÄ± ve 4 pikap ile karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale etti.

Ekiplerin, 2 saatlik çalÄ±ÅŸmasÄ±yla alevler kontrol altÄ±na alÄ±narak söndürüldü.

YangÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 3 hektarlÄ±k kÄ±zÄ±l çam ormanÄ± zarar gördü.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilçesinde çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 hektarlÄ±k alanda zarar oluÅŸtu.

Alan YaylasÄ± mevkisindeki orman alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ekiplerinin, birer helikopter ve ilk müdahale aracÄ±, 4 arazöz, 2 su tankÄ± ile 2 timle müdahale ettiÄŸi yangÄ±n söndürüldü.

YangÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 2 hektar alan zarar gördü.

KahramanmaraÅŸ Orman Bölge MüdürlüÄŸü Orman YangÄ±nlarÄ±yla Mücadele Åžube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere, yangÄ±nÄ±n sigara izmariti veya piknikçi ateÅŸinden çÄ±kmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini, araÅŸtÄ±rmanÄ±n sürdüÄŸünü belirtti.

Ketmen, özellikle ormanlÄ±k alanda gezen ve piknik yapan vatandaÅŸlardan yangÄ±nlara karÅŸÄ± daha duyarlÄ± olmalarÄ±nÄ± istedi.

ORTACA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilçesindeki ormanlÄ±k alanda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YerleÅŸim yerlerine yakÄ±n bölgede, rüzgarÄ±n etkisiyle büyüyen yangÄ±nÄ± söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ortaca'nÄ±n kÄ±rsal Dereköy Mahallesi'nde çam aÄŸaçlarÄ± ile kaplÄ± ormanlÄ±k alanda bugün saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. YerleÅŸim yerine yaklaÅŸÄ±k 300 metre mesafedeki yangÄ±nda, alevler kÄ±sa sürede, rüzgarÄ±n da etkisiyle geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±. MuÄŸla Orman Bölge MüdürlüÄŸü'ne ait 6 helikopter, 2 amfibi uçak ile çok sayÄ±da arazöz ve orman iÅŸçisi bölgeye sevk edildi. KÄ±rsal mahalleye doÄŸru ilerleyen alevlere müdahalede, rüzgarÄ±n sÄ±k sÄ±k yön deÄŸiÅŸtirmesi nedeniyle güçlük çekildiÄŸi bildirildi. Söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± havadan ve karadan devam edilyor.

MuÄŸla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "YangÄ±nÄ± henüz kontrol altÄ±na alamadÄ±k. RüzgarÄ±n etkili olmasÄ± çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± güçleÅŸtiriyor" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 18:37

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