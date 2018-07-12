Dink davasÄ±nÄ±n 77. duruÅŸmasÄ±: Ali Ã–z ve Metin YÄ±ldÄ±z'a tahliye kararÄ±

Hrant Dink davasÄ±nda mahkeme, Metin YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n adli kontrolle tahliyesine karar verirken Ali Ã–zâ€™e ise ev hapsi verdi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

AGOS Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine iliÅŸkin kamu görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 77. duruÅŸmasÄ±nda ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, dönemin Trabzon Ä°l Jandarma Ä°stihbarat Åžube Müdürü Metin YÄ±ldÄ±z’Ä±n adli kontrolle tahliyesine karar verirken Trabzon Ä°l Jandarma KomutanÄ± Ali Öz’e de ev hapsi verdi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluÄŸu bulunan Emniyet, Ä°stihbarat ve jandarma görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 77. duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada tutuklu yargÄ±lanan dönemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanÄ± Ali Öz ve Trabzon Ä°l Jandarma Ä°stihbarat Åžube Müdürü Metin YÄ±ldÄ±z ile tutuksuz 5 sanÄ±k hazÄ±r bulundu.

‘HAYAL’Ä°N ÇALIÅžTIÄžI FIRINDA TAHKÄ°KAT YAPTIK’

DuruÅŸmada ilk olarak dönemin Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat Åžubesinde polis memuru olarak görev yapan BahadÄ±r Tekin tanÄ±k olarak dinlendi. Cinayetten önce Trabzon Ä°stihbarat Åžubesinde Dink'in öldürüleceÄŸine dair gelen yazÄ±yla ilgili tahkikat yapan polis memurlarÄ±ndan olan Tekin ifadesinde, “Benim görevim tahkikat yapmaktÄ±r. Tahkikat yapar, rapor hazÄ±rlarÄ±z. O gün masa amirim, bana bir ekmek fÄ±rÄ±nÄ±nÄ±n tahkikatÄ± görevini verdi. Ekip arkadaÅŸÄ±mla beraber adreste geçen yere gittik. Adresteki yerde fÄ±rÄ±n yoktu. Çevrede araÅŸtÄ±rma yaptÄ±k. Ä°ki tane fÄ±rÄ±n tespit ettik. Bizden Osman Hayal'in araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± istenmiÅŸti. Ben gelen yazÄ±yÄ± görmedim. YazÄ±yÄ± masa amiri Volkan Altunbulak görür. Biz evrak görmeyiz. Bize sadece Osman Hayal dediler. Konuyu anlatmadÄ±lar. Bizim numara sorgulama yetkimiz yok. SorgulamalarÄ± masa amirleri yapar.” dedi. Tekin, Dink’in adÄ±nÄ± o dönem basÄ±ndan duyduÄŸunu ifade etti.

TELEFON SÄ°NYAL BÄ°LGÄ°LERÄ° Ä°LE Ä°FADELERÄ° UYUÅžMUYOR

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Horasan, Tekin'in SarÄ±gazi'de Osman Hayal'i araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söylediÄŸi gün içinde, telefon sinyal bilglerinin söyledikleriyle uyuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Bu evrak doÄŸru mu?” diye sordu. Tekin, “GideceÄŸimiz yer fÄ±rÄ±ndÄ±. Sabah erken çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± için erken gitmemiz gerektiÄŸine karar verdik. Sabah erken saatlerde gidip takip faaliyetinde bulunduk. Telefon görüÅŸmesi yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için sinyal bilgisi çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±r” diye cevap verdi. Dink Ailesi avukatlarÄ±ndan Hakan BakÄ±rcÄ±oÄŸlu da Tekin'e, sabah saatlerinde sinyal bilgilerinin olduÄŸunu ve sinyal bilgisinin BaÄŸcÄ±lar'dan geldiÄŸini, beraber gittiÄŸi Özcan Özkan'Ä±n da sinyal bilgilerinin Avrupa yakasÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BakÄ±rcÄ±oÄŸlu da yemin altÄ±nda olduÄŸunu ve gerçeÄŸi söylemesi gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Ancak Tekin, evrakÄ±n gerçek olduÄŸunu savundu.

BÄ°R SONRAKÄ° DURUÅžMA EYLÜL’DE

Tekin’in ifadesinin ardÄ±ndan avukatlarÄ±n beyanlarÄ±na geçildi. Avukat Hakan BakÄ±rcÄ±oÄŸlu mahkemeden, dönemin Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü görevlilerinden Selim Kutkan ve Åžahmaz DemirbaÅŸ, Volkan AltÄ±nbulak, Trabzon il Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli BinbaÅŸÄ± Ali OÄŸuz ÇaÄŸlar ile MÄ°T Ä°stanbul Bölge BaÅŸkanÄ± Ahmet Köksoy’un dinlenmesini talep etti. DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, kaçma ÅŸüphesiyle tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±nÄ± talep etti. SanÄ±k avukatlarÄ± da tahliye taleplerinde bulundu. Ramazan Akyürek’in avukatÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ± uzayÄ±nca mahkeme baÅŸkanÄ± Horasan, “Esasa iliÅŸkin savunmaya giriyor söyledikleriniz” diye müdahale etti. Akyürek’in avukatÄ±nÄ±n “Yok yok” cevabÄ±na da tepki gösteren Horasan, “Burada ne kadar konuÅŸulacaÄŸÄ±na biz karar veririz, ‘yok yok’ nedir? Zaten okuyorsunuz anlatmÄ±yorsunuz. YazÄ±lÄ±ysa bize verin biz de okuruz. Sadece tahliye taleplerini alÄ±yoruz.” dedi. Akyürek’in avukatÄ± “Savunma hakkÄ±mÄ±za müdahale ediyorsunuz. KayÄ±tlara geçsin” diyerek tahliye talebinde bulundu. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Metin YÄ±ldÄ±z’Ä±n adli kontrolle tahliyesine, Ali Öz’ün de ev hapsine karar verdi. Bir sonraki duruÅŸma, 24-25-27-28 Eylül’e ertelendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:33

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