2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Fransa-HÄ±rvatistan finaline ilk bakÄ±ÅŸ

2018 DÃ¼nya KupasÄ± finalinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Fransa ve HÄ±rvatistan'a dair tÃ¼m notlar, Ã¶ne Ã§Ä±kan istatistikler...

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ± finalinde Fransa ile HÄ±rvatistan karÅŸÄ±laÅŸacak. Final maçÄ± pazar günü saat 18.00’de Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda oynanacak.

FÄ°NALE NASIL GELDÄ°LER?

Fransa, C grubunda Avustralya’yÄ± 2-1, Peru’yu 1-0 yendikten sonra Danimarka ile 0-0 berabere kaldÄ± ve 7 puanla grubu lider tamamladÄ±.

2. turda Arjantin’le eÅŸleÅŸen Maviler, sahadan unutulmaz bir maç sonunda 4-3’lük galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. Fransa çeyrek finalde Uruguay’Ä± 2-0 maÄŸlup ettikten sonra yarÄ± finalde Belçika’yÄ± tek golle geçti ve finale yükseldi.

D grubundaki HÄ±rvatistan, perdeyi 2-0’lÄ±k Nijerya galibiyetiyle açtÄ±. Arjantin’i 3-0, Ä°zlanda’yÄ± 2-1 yenen HÄ±rvatlar, grup maçlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± kazanan 3 takÄ±mdan biri olarak 2. tura kaldÄ±. Son 16 maçÄ±nda Danimarka’yla karÅŸÄ±laÅŸan HÄ±rvatistan, normal süresi ve uzatmalarÄ± 1-1 tamamlanan maçta rakibini penaltÄ± vuruÅŸlarÄ± sonucunda 3-2’yle geçmeyi baÅŸardÄ±. Çeyrek finalde ev sahibi Rusya’yla oynayan HÄ±rvatistan bu kez 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçÄ± penaltÄ±larda 4-3 kazandÄ±. YarÄ± finalde Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸan HÄ±rvatistan, ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 1-0 geride tamamladÄ±ÄŸÄ± maçÄ±n normal süresini 1-1 eÅŸitlikle geçtikten sonra uzatmalarda 2-1’lik galibiyetle adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

Grafik: Kemal Delikmen/AA

DÜNYA KUPASI TARÄ°HÄ°NDE NEREDELER?

Fransa, tarihindeki 3. Dünya KupasÄ± finaline yükseldi. 1998’de kendi evinde oynanan kupayÄ± müzesine götüren Fransa, 2006’da finalde Ä°talya’ya kaybetmiÅŸti. 2018, Fransa’nÄ±n tamamÄ± son 20 yÄ±lda çÄ±kÄ±lan 3. final maçÄ± olacak.

Yugoslavya’nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ± sonrasÄ± futbol sahnesine 1990’da giren HÄ±rvatistan, ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1998 Dünya KupasÄ±’nda üçüncü olmuÅŸtu. YarÄ± finalde Fransa’ya 2-1 kaybeden HÄ±rvatlar, üçüncülük maçÄ±nda Hollanda’yÄ± 2-1 maÄŸlup etmiÅŸti. HÄ±rvatistan daha sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2002, 2006 ve 2014’teki kupalarda gruptan çÄ±kamadÄ±.

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FRANSA’NIN TEKNÄ°K ANALÄ°ZÄ°

Kendi evinde düzenlenen Euro 2016’yÄ± finalde Portekiz’e kaybeden Fransa, dünya futbolunda ‘90’larÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±yla birlikte elde ettiÄŸi üst düzey pozisyonu korumayÄ± sürdürüyor. Özellikle Afrika kökenli futbolcularÄ±yla önemli yÄ±ldÄ±zlar kazanan ve kadro derinliÄŸi elde eden Maviler, turnuvaya en güçlü kadrolardan biri olarak geldi. 1998’de kupayÄ± kazanan takÄ±mÄ±n teknik direktörü olan Didier Deschamps’Ä±n kontrollü futbolu zaman zaman tepki çekse de Arjantin maçÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda sadece 1 gol yiyen Fransa, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann gibi hücum oyuncularÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra orta sahada N’Golo Kante ve Paul Pogba gibi güçlü ve dinamik isimleriyle dikkat çekiyor. SaÄŸ bek Pavard da, turnuvada Maviler için olumlu sürprizlerden biri olurken Umtiti ve Varane tandemiyle sol bek Lucas Hernandez’in tamamladÄ±ÄŸÄ± savunma hattÄ± her ÅŸeyden önce gençliÄŸiyle dikkat çekiyor.

Santrforda hava toplarÄ±na hakim Olivier Giroud ile oynayan Deschamps, Mbappe ve Griezmann’Ä±n desteklediÄŸi hücum hattÄ±yla sahaya 4-3-3’e yakÄ±n bir formasyonla diziliyor.

Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann, üçer golle takÄ±mÄ±n en golcü isimleri konumunda.

HIRVATÄ°STAN’IN TEKNÄ°K ANALÄ°ZÄ°

Luka Modric ve Ivan Rakitic gibi iki orta saha maestrosuna sahip olan HÄ±rvatistan, yetenekli kadrosunun hakkÄ±nÄ± nihayet 2018 Rusya’yla verdi. Zlatko Dalic’in öÄŸrencileri, 3 zorlu 120 dakikadan muzaffer ayrÄ±larak fizik kalitesini de gözler önüne sererken(Bu noktada Brozovic’in de hakkÄ±nÄ± yememek lazÄ±m) hücumda Mario Mandzukic’e destek veren Perisic ve Rebic, atletizmlerinin yanÄ± sÄ±ra gole yakÄ±nlÄ±klarÄ±yla da rakip takÄ±mlar için büyük tehdit oluÅŸturdu. Lovren ve Vida’dan oluÅŸan stoper hattÄ±, turnuva boyunca göz doldururken bekler Strinic ile Vrsaljko’nun hem hücum hem savunma katkÄ±sÄ± ideal seviyedeydi. Kaleci Subasic de özellikle Danimarka eÅŸleÅŸmesinde kurtardÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±larla görevini yaptÄ±.

Mario Mandzukic, Luka Modric ve Ivan Perisic ikiÅŸer golle takÄ±mÄ±n gol yükünü çeken isimler konumunda.

MUHTEMEL 11’LER

Fransa: Hugo Lloris; Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Benjamin Pavard; N’Golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud.

HÄ±rvatistan: Danijel Subasic; Ivan Strinic, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko; Marcelo Brozovic, Ivan Rakitic, Luka Modric; Ivan Perisic, Ante Rebic, Mario Mandzukic.

KAFA KAFAYA

Ä°ki takÄ±m bugüne kadar 3 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu maçlarÄ±n 1’ini Fransa kazanÄ±rken 2 maç berabere bitti. Dünya KupasÄ±’ndaki tek maçta Fransa, HÄ±rvatistan’Ä± maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. Euro 2004’te ise Fransa ile HÄ±rvatistan grup maçlarÄ±nda 2-2 berabere kalmÄ±ÅŸtÄ±. O maçta Fransa’nÄ±n gollerini Igor Tudor (kk) ve David Trezeguet atmÄ±ÅŸtÄ±. HÄ±rvatistan’Ä±n golleri ise Milan Rapajic ve Dado Prso’dan gelmiÅŸti.

FÄ°NALE DAÄ°R NOTLAR

* HÄ±rvatistan, Dünya KupasÄ± tarihinde finale yükselen 13. farklÄ± ülke oldu.

* 4 milyon nüfuslu HÄ±rvatistan, 1950’deki Uruguay’dan sonra Dünya KupasÄ± finaline yükselen en küçük ülke oldu.

* Bu finalle, son 4 Dünya KupasÄ±’nda 3. kez finalistlerin tamamÄ± Avrupa takÄ±mlarÄ±ndan oluÅŸmuÅŸ olacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

DÃ¼nya KupasÄ±'nda ilk finalist Fransa

2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda HÄ±rvatistan finale yÃ¼kseldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 12:14

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