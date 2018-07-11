2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda HÄ±rvatistan finale yÃ¼kseldi

HÄ±rvatistan, Ä°ngiltereâ€™yi 2-1 maÄŸlup ederek finale yÃ¼kseldi.

2018 Dünya KupasÄ±’nda HÄ±rvatistan, Ä°ngiltere’yi uzatmalara giden maçta 2-1 maÄŸlup ederek finale yükseldi. HÄ±rvatistan, 15 Temmuz pazar günü oynanacak final maçÄ±nda Fransa’yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

Moskova’daki Luzhniki StadÄ±’nda oynanan ve Cüneyt ÇakÄ±r’Ä±n yönettiÄŸi maça iyi baÅŸlayan taraf Ä°ngiltere oldu. 5. dakikada Kieran Trippier’in frikik golüyle öne geçen Ä°ngiltere, devreyi 1-0 önde kapattÄ±.

HÄ±rvatistan, ikinci yarÄ±da oyun üstünlüÄŸünü ele aldÄ±. 68’de Sime Vrsaljko’nun ortasÄ±nda Ivan Perisic’in golüyle skora eÅŸitlik geldi. 90 dakika bu sonuçla sona ererken HÄ±rvatistan, uzatmalarÄ±n 109. dakikasÄ±nda Ivan Perisic’in sektirdiÄŸi topta Mario Mandzukic, golcü sezgisi ve bitiriciliÄŸini konuÅŸturarak takÄ±mÄ±nÄ± 2-1 öne geçirdi.

MaçÄ±n kalan dakikalarÄ±nda gol olmadÄ± ve HÄ±rvatistan, tarihinde ilk kez Dünya KupasÄ± finaline yükseldi. HÄ±rvatistan bu baÅŸarÄ±yÄ±, eleme maçlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± uzatmalarda ya da penaltÄ± vuruÅŸlarÄ±yla kazanarak elde etti. HÄ±rvatistan’Ä±n kupa tarihinde bugüne kadarki en büyük baÅŸarÄ±sÄ± 1998 Fransa’da elde ettiÄŸi üçüncülüktü. Zlatko Dalic’in öÄŸrencileri, pazar günü oynanacak final maçÄ±nda o turnuvanÄ±n ÅŸampiyonu Fransa ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

DAHA ÖNCEKÄ° MAÇLARDA NELER OLDU?- REKABETTE Ä°NGÄ°LTERE ÜSTÜNLÜÄžÜ

Son maç hariç, HÄ±rvatistan ile Ä°ngiltere tarihlerinde 8. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan maçlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ä°ngiltere'nin üstünlüÄŸü bulunuyor.

Ä°ngiltere bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 4 galibiyet elde etti. HÄ±rvatistan ise 2 maçta sahadan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. Rekabette 1 kez de beraberlik yaÅŸandÄ±.

Ä°ngiltere'nin attÄ±ÄŸÄ± 18 gole, HÄ±rvatistan 10 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Ä°LK MAÇ VE TEK BERABERLÄ°K

Ä°ki ekip arasÄ±ndaki ilk maç 24 Nisan 1996'da Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da oynandÄ±.

Mücadele 0-0'lÄ±k eÅŸitlikle tamamlandÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸma iki takÄ±mÄ±n bugüne kadar berabere kaldÄ±ÄŸÄ± ve golsüz sona eren tek maçlarÄ± olarak da kayÄ±tlara geçti.

EN FARKLI GALÄ°BÄ°YET

HÄ±rvatistan ile Ä°ngiltere arasÄ±nda oynanan maçlarda en farklÄ± galibiyeti Ä°ngilizler elde etti. Ä°ngiltere, HÄ±rvatistan'Ä± 5-1 maÄŸlup etti.

Londra'da oynanan Dünya KupasÄ± Avrupa elemeleri grup karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ev sahibi ekibin golleri Frank Lampard (2), Steven Gerrard (2) ve Wayne Rooney'den geldi. HÄ±rvatistan'Ä±n tek golünü ise Eduardo kaydetti.

HIRVATLAR 13 AYDA 2 GALÄ°BÄ°YET

HÄ±rvatistan, Ä°ngiltere karÅŸÄ±sÄ±ndaki 2 galibiyetini de 13 ay içinde yaptÄ±ÄŸÄ± maçlarda elde etti.

Ä°ki ekip 2008 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± elemelerinde aynÄ± grupta yer aldÄ±.

HÄ±rvatistan grupta oynanan iki maçta da Ä°ngiltere'yi maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk 3 maçta kazanamayan HÄ±rvatlar, Zagreb'te oynanan mücadeleyi 2-0 kazandÄ±.

Londra'da oynanan maça Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmak için mutlak galibiyet parolasÄ±yla çÄ±kan Ä°ngilizler büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±. Maça iyi baÅŸlayan ve ilk yarÄ±yÄ± da 2-0 önde kapatan konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrÄ±ldÄ±.

Ä°ngilizler bu yenilgi ile grupta 3. sÄ±raya geriledi ve ÅŸampiyonaya katÄ±lma hakkÄ±nÄ± elde edemedi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 08:41

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