DÃ¼nya KupasÄ±'nda ilk finalist Fransa

2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda ilk finalist BelÃ§ikaâ€™yÄ± 1-0â€™lÄ±k skorla geÃ§en Fransa oldu.

2018 FIFA Dünya KupasÄ± yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Belçika'yÄ± 1-0 maÄŸlup eden Fransa, finale yükselen ilk takÄ±m oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Samuel Umtiti kaydetti. Fransa'nÄ±n finaldeki rakibi, HÄ±rvatistan-Ä°ngiltere maçÄ±nÄ±n galibi olacak. Belçika ise üçüncülük maçÄ±nda HÄ±rvatistan-Ä°ngiltere maçÄ±nÄ±n kaybedeni ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

51'inci dakikada Griezmann'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Umtiti kafa vuruÅŸunu yaptÄ±, Fellaini'nin kafasÄ±na da çarpan top filelerle buluÅŸtu. KarÅŸÄ±laÅŸma Fransa'nÄ±n 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸü ile sonuçlandÄ±.

Dünya KupasÄ±’ndaki ilk ve tek ÅŸampiyonluÄŸunu 20 yÄ±l önce kendi evinde elde eden Fransa, 2006’da Ä°talya’ya finalde kaybetmiÅŸti. Belçika, çeyrek finalde, favori Brezilya’yÄ± 2-1 maÄŸlup etmiÅŸti. YarÄ± Final'i geçebilseydi, Belçika tarihinde ilk kez Dünya KupasÄ± finali oynayacaktÄ±. Belçika’nÄ±n bugüne kadarki en büyük baÅŸarÄ±sÄ± 1986 Dünya KupasÄ±’ndaki dördüncülüÄŸü.

FRANSA, KUPANIN EN PAHALI TAKIMI

TurnuvanÄ±n 1 milyar 410 milyon avroluk kadro deÄŸeri ile en pahalÄ± takÄ±mÄ± olan Fransa, grubundan lider çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±. Son 16’da ilk kez Dünya KupasÄ±’nda forma giyen Kylian Mbappe’nin 2, Antoine Griezmann ve Benjamin Pavard’Ä±n birer golü ile Arjantin’i 4-3 yenen Fransa, adÄ±nÄ± en iyi 8 takÄ±m arasÄ±na yazdÄ±rdÄ±. Çeyrek finalde, Portekiz’i son 16 turunda eleyen Uruguay ile karÅŸÄ±laÅŸan Fransa, rakibini Raphael Varane ve Antoine Griezmann’Ä±n 2 golüyle geçti.

BELÇÄ°KA, FAVORÄ° DÄ°NLEMEDÄ°

Son 16 turunda Japonya karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0’dan geri gelerek 3-2’lik skorla galip gelen ve çeyrek finale yükselen Belçika, son 8 maçÄ±nda da Brezilya’yÄ± 2-1 maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±.

Romelu Lukaku ve Eden Hazard’Ä±n hem set hücumuna hem de kontra ataÄŸa yatkÄ±n futbolcular olmasÄ± ve Kevin De Bruyne’nin tüm ataklarÄ± ÅŸekillendiren performansÄ± Belçika’yÄ± 5 maçta 14 golle turnuvanÄ±n en golcü takÄ±mÄ± yapÄ±yor.

74. RANDEVU

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan maçlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Belçika'nÄ±n üstünlüÄŸü bulunuyordu. Fransa ile Belçika arasÄ±nda bugüne kadar 11'i resmi 62'si hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olmak üzere 73 maç oynandÄ±. Belçika bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 30 galibiyet elde ederken, 24 maçta da sahadan yenilgi ile ayrÄ±ldÄ±. Mücadelede 19 karÅŸÄ±laÅŸma da beraberlikle sona erdi. Belçika'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± 160 gole, Fransa 127 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Fransa ile Belçika son kez 2015'te karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Fransa'nÄ±n Saint Denis ÅŸehrindeki hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ± kazanan 4-3'le Belçika oldu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 23:07

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