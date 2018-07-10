KHK'yle patronlarÄ±n rektÃ¶r olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak rektÃ¶rlerin profesÃ¶r olmasÄ± ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece Ã¼niversitelerin baÅŸÄ±na patronlarÄ±n geÃ§mesinin yolu aÃ§Ä±ldÄ±.

703 nolu KHK’yle CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak rektörlerin profesör olmasÄ± ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Rektörlerin profesör olma ÅŸartÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gazetemize deÄŸerlendiren Prof. Dr. Tahsin YeÅŸildere, üniversitelerin baÅŸÄ±na patronlarÄ±n geçmesinin yolunun açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ÜNÄ°VERSÄ°TELERE ERDOÄžAN PLANI

KHK'yle Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TÜBÄ°TAK’Ä±n yönetimine iliÅŸkin maddeler de yürürlükten kaldÄ±rÄ±larak görev tanÄ±mÄ±nda yer alan bilimsel ve teknolojik alanlarda, araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme faaliyetlerini desteklemek gibi görevleri elinden alÄ±ndÄ±. Milli Kütüphane ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kuruluÅŸuna iliÅŸkin kanunlar da artÄ±k yürürlükte deÄŸil.

Anayasaya dayalÄ± olarak kurulan YÖK, KHK ile kapatÄ±lamasa da etkin görevleri elinden alÄ±ndÄ±. DeÄŸiÅŸiklikle bu kurumlar artÄ±k cumhurbaÅŸkanÄ±nca yapÄ±lan “yükseköÄŸretim planlamasÄ±” çerçevesinde gerçekleÅŸtirilecek. AyrÄ±ca kanundaki YÖK görüÅŸü alma zorunluluÄŸu da bulunmayacak. YükseköÄŸretim Kanunu’nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nda sözleÅŸme ile görevlendirilecek yabancÄ± uyruklu öÄŸretim elemanÄ± sayÄ±sÄ± mevcut kadronun sayÄ±sÄ±nÄ± yüzde 2’sini geçemeyecek. OHAL KHK’si ile üniversitelerdeki rektör seçimlerini kaldÄ±ran ErdoÄŸan, ÅŸimdi de uyum KHK’si ile rektör atamasÄ±nda YÖK görüÅŸünü de kaldÄ±rdÄ±.YÖK’ün üniversite rektör adayÄ± belirleme yetkisi elinden alÄ±narak, tek yetkili cumhurbaÅŸkanÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Eski sistemde devlet üniversitesinde rektörlerin iki dönemden fazla görev yapamamasÄ±na iliÅŸkin sÄ±nÄ±r da kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

AKADEMÄ°SYENLER DE SARAY’A

ÖÄŸretim elemanlarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderilmesi, üniversitelerin katkÄ± payÄ± ve öÄŸrenim ücretlerinin belirlenmesi de cumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca daha önce bir süre öÄŸretim üyesi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama OrganÄ± ÜyeliÄŸine seçilenler için uygulanan ayrÄ±calÄ±klar “CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar” için saÄŸlandÄ±. Üniversitelere verilecek geliÅŸtirme ödeyeceÄŸi ve sürelerinde de bakanlÄ±klarÄ±n görüÅŸü kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Üniversitelerin alabileceÄŸi sözleÅŸmeli personelin esaslarÄ± da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±.

YayÄ±mlanan 703 nolu KHK’yle CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak rektörlerin profesör olmasÄ± ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle, “Devlet ve vakÄ±f üniversitelerine rektör, CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kiÅŸiliÄŸini temsil eder” ifadelerine yer verildi.

ÅžÄ°RKET SAHÄ°BÄ° ÜNÄ°VERSÄ°TEYE REKTÖR OLABÄ°LÄ°R

Yeni KHK ile CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak rektörlerin profesör olmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na gazetemize deÄŸerlendiren Üniversite ÖÄŸretim Üyeleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ±, Prof. Dr. Tahsin YeÅŸildere, üniversitelerin baÅŸÄ±na patronlarÄ±n geçmesinin yolunun açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YeÅŸildere, “Bunu uzun zamandÄ±r dile getiriyorlardÄ± zaten profesör olma ÅŸartÄ± kalksÄ±n diye. AmaçlarÄ± nasÄ±l bir özel okul sahibini Milli EÄŸitim BakanÄ±(MEB) yapÄ±yorlarsa aynÄ± ÅŸekilde bir ÅŸirket sahibini üniversiteye rektör olarak atamayÄ± da düÅŸünebilirler. Yani gelecekte üniversitelerin baÅŸÄ±na, nasÄ±l hazinenin baÅŸÄ±na damat getirildiyse bu ÅŸekilde yandaÅŸ iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n getirilmesi söz konusu olabilir. ODTÜ’nün, BoÄŸaziçi’nin baÅŸÄ±na yani eriÅŸemedikleri üniversitelerin baÅŸÄ±na kendi görüÅŸ ve düÅŸüncelerine sahip, ister profesör ister profesör olmayan insanlarÄ± getirebilirler. Bunun önü açÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor” dedi.

Ä°KTÄ°DAR YANLILARINA YENÄ° OLANAKLAR...

“Bu kadrolaÅŸmanÄ±n önünü tamamÄ±yla açabilir” diyen YeÅŸildere ÅŸunlarÄ± söyledi: “Üniversitelerde akademisyen olma ÅŸartÄ± da ahbap-çavuÅŸ iliÅŸkisine dayalÄ± olarak gidiyor. YÖK öyle ÅŸeyler yapÄ±yor ki, öÄŸretim üyesi olmuÅŸ olan insanlarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na lisan öÄŸrenmeleri için göndere konusunda yetersiz kalÄ±yor, burs veremiyor. Kendi görüÅŸ ve düÅŸüncesinde olanlar akademisyenliÄŸe devam eder, çaÄŸdaÅŸ, ilerici görüÅŸlü kendi görüÅŸünden olmayan insanlarÄ±n üniversiteye girmesinin önü kapatÄ±labilir. Kendine daha yakÄ±n olan insanlara araÅŸtÄ±rma formlarÄ±ndan paylar aktarabilir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitme olanaklarÄ± yaratabilir. OnlarÄ± bölüm baÅŸkanÄ± hatta bilim dalÄ± baÅŸkanÄ± olarak yapabilir ki zaten bu süreçte de oluyor bu, bunu yapmalarÄ± artÄ±k daha da kolaylaÅŸÄ±r o zaman. Kendi giriÅŸimciliÄŸine uymayanlarÄ±n görevine son verebilir. Mülakata dayalÄ±, bilime dayalÄ± atama, yükseltmeler olmayacaÄŸÄ± için, üniversiteler zaten kan kaybediyor daha da kaybedebilir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 09:50

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