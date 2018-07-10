Yeni sistemin ilk KHK'leri yayÄ±mlandÄ±

'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne dair Ã¼Ã§ ayrÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin üç ayrÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve bakanlÄ±klara atananlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± liste Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. "1" nolu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nde, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilatÄ± hakkÄ±ndaki düzenlemeler yer aldÄ±. "2" nolu kararnamede bazÄ± kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait kadro ve pozisyonlarÄ±n ihdasÄ±, iptali ve kullanÄ±mÄ±na dair esas ve usuller belirlendi. "3" nolu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nde ise üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda atama usullerine dair usul ve esaslar yer aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilatÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

GENELKURMAY BAÅžKANLIÄžINA YAÅžAR GÜLER ATANDI

CumhurbaÅŸkalnÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±na göre, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmesiyle boÅŸalan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler atandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzalÄ± kararlara göre, GenelkurmayBaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmesiyle boÅŸalan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler'in atamasÄ± yapÄ±ldÄ±.Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise Kara Kuvvetleri Kurmay BaÅŸkanÄ± Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen YaÅŸar GÃ¼ler kimdir?

Öte yandan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n herhangi bir nedenle boÅŸalmasÄ± halinde yenisi seçilinceye kadar en yaÅŸlÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± bu göreve vekalet edeceÄŸi belirtildi. Buna göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugün gerçekleÅŸtireceÄŸi Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerinde dönüÅŸüne kadar CumhurbaÅŸkanÄ±ÄŸÄ±na, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay vekalet edecek. (HABER MERKEZÄ°)

NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu oluÅŸturan 702 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± uyum yasalarÄ±nÄ± iÃ§eren 703 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

KHK ile cumhurbaÅŸkanÄ± Devlet TiyatrolarÄ±nda da sÃ¶z sahibi oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 09:14

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