CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± uyum yasalarÄ±nÄ± iÃ§eren 703 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi iÃ§in gerekli uyum yasalarÄ±nÄ± iÃ§eren 703 sayÄ±lÄ± KHK ile bazÄ± bakanlÄ±klar birleÅŸtirildi.

703 SayÄ±lÄ± KHK, Anayasada YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Bakanlar Kurulu imzasÄ±yla yayÄ±nlandÄ±. KHK, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yemin etmesinin ardÄ±ndan yürürlüÄŸe girecek.

703 SayÄ±lÄ± KHK, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi için gerekli uyum yasalarÄ±nÄ± içeriyor. KHK ile bakanlÄ±klarÄ±n teÅŸkilat yasalarÄ± laÄŸvedildi, bazÄ± bakanlÄ±klar birleÅŸtirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± birleÅŸtirildi. Yeni ismi ÇalÄ±ÅŸma Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±. Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± birleÅŸtirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ± birleÅŸtirildi yeni ismi Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± birleÅŸtirildi yeni ismi, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± birleÅŸtirildi yeni ismi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni ismi Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ekonomi alanÄ±nda 6 olan ilgili bakanlÄ±k sayÄ±sÄ± 3’e inerken BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± yeni yapÄ±lanmada Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± çatÄ±sÄ± altÄ±na geçti. UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni adÄ± ise UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± oldu.

Kararname ile birleÅŸtirilen ve ismi deÄŸiÅŸen bakanlÄ±klar ÅŸöyle:

703 SayÄ±lÄ± KHK ile “Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±” ibaresi “MÄ°T”, “MüsteÅŸar” ibaresi ise “BaÅŸkan” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

KHK ile 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezini arayÄ±p asÄ±lsÄ±z ihbarla meÅŸgul edenlerin 250 TL para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. TekrarÄ± halinde bu cezanÄ±n iki katÄ± olarak uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.

ANAYASADA YAPILAN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KLERE UYUM SAÄžLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar SayÄ±sÄ±: KHK/703

Anayasada yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere uyum saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla bazÄ± kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± Kanunun verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak, Bakanlar Kurulu'nca 2/7/2018 tarihinde kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 1- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayÄ±lÄ± Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabulü HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 2- 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayÄ±lÄ± Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 3- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayÄ±lÄ± Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "Sosyal Hizmetler AlanÄ±nda RazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 33 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±k" ibaresi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) Ek 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n görüÅŸü alÄ±narak Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu BakanÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) Ek 4 üncü maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "altÄ± ay içinde Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± görüÅŸleri alÄ±narak Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 1 ila 31 inci maddeleri, 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±, 35 inci maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 11 inci maddeleri ile eki (1) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 4- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayÄ±lÄ± ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik AlanÄ±nda BazÄ± Mali Hükümler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 12 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "birinci fÄ±kra gereÄŸince" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) Ek 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde ve "ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 ila 11 inci maddeleri, 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 12/A ila 40 inci maddeleri, ek 1 inci, ek 2 nci ve ek 4 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 17 nci maddeleri ile eki (1) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 5-29/6/2011 tarihli ve 644 sayÄ±lÄ± Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 6- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayÄ±lÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Personeline Ä°liÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 8 inci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Ders ücreti

MADDE 8- (1) Diplomasi Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ders vermek üzere görevlendirilen BakanlÄ±k personeli ve diÄŸer kiÅŸilere, haftada yirmi, bir takvim yÄ±lÄ±nda üç yüz altmÄ±ÅŸ saati aÅŸmamak ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek üzere, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü üzerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir."

c) 15 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 16 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n" ibaresi "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, (c) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "14 üncü maddenin beÅŸinci fÄ±krasÄ±na" ibaresi "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilatÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesine" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 17 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "14 üncü maddenin beÅŸinci fÄ±krasÄ±na" ibaresi "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilatÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesine" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 1 ila 7 nci maddeleri, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (c), (ç), (d), (e), (f) bentleri, ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (c), (ç), (d), (e) bentleri, üçüncü, dördüncü, beÅŸinci, altÄ±ncÄ±, yedinci fÄ±kralarÄ±, sekizinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ve (c) bentleri, dokuzuncu ve onuncu fÄ±kralarÄ±, 11 ila 14 üncü maddeleri, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beÅŸinci, altÄ±ncÄ±, yedinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ±, 21 ve 22 nci maddeleri, geçici 1 ila 6 ncÄ± maddeleri ile eki (1), (2), (3) ve (4) sayÄ±lÄ± listeler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 7- 3/6/2011 tarihli ve 634 sayÄ±lÄ± Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 8- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayÄ±lÄ± Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 9-14/3/2013 tarihli ve 6446 sayÄ±lÄ± Elektrik PiyasasÄ± Kanununun;

a) 11 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 14 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 17 nci maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 18 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakana" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 20 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) bendinde yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 26 ncÄ± maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±ndan sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kralar eklenmiÅŸtir.

"(7) EÜAÅž, mülga TETAÅž'Ä±n taraf olduÄŸu mevcut sözleÅŸmeler kapsamÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸ olan enerji alÄ±ÅŸ ve satÄ±ÅŸ anlaÅŸmalarÄ±nÄ± yürütür. Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaÅŸmalarÄ± ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleÅŸmeleri kapsamÄ±nda enerji alÄ±ÅŸ ve satÄ±ÅŸ anlaÅŸmalarÄ± imzalayabilir.

(8) EÜAÅž, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamÄ±nda elektrik enerjisi ve kapasitesi alÄ±m ve satÄ±mÄ±na iliÅŸkin ikili anlaÅŸmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarÄ±nda faaliyette bulunabilir.

(9) EÜAÅž, görevli tedarik ÅŸirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satÄ±ÅŸ tarifesinden elektrik enerjisi satar.

(10) EÜAÅž'Ä±n tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik ÅŸirketlerine elektrik enerjisi satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin fiyat, hüküm ve ÅŸartlar taraflar arasÄ±nda serbestçe belirlenir.

(11) Kurul tarafÄ±ndan son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak tedarikçisi kapsamÄ±ndaki müÅŸteriler için temin ettiÄŸi elektrik enerjisinin Kurul tarafÄ±ndan her yÄ±l belirlenecek oranÄ± kadarÄ±nÄ±, EÜAÅž'tan temin etmekle yükümlüdür.

(12) DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri, genel aydÄ±nlatma ile teknik ve teknik olmayan kayÄ±plarÄ±ndan dolayÄ± enerji ihtiyaçlarÄ±nÄ± EÜAÅž'tan temin ederler.

(13) EÜAÅž; dokuzuncu, onbirinci ve onikinci fÄ±kralarda belirtilen elektrik enerjisi miktarÄ±nÄ± mevcut sözleÅŸmeler kapsamÄ±nda karÅŸÄ±layamamasÄ± durumunda yerli kömür yakÄ±tlÄ± elektrik üretim santrallerini iÅŸleten ÅŸirketlerden temin eder. Söz konusu teminle ilgili miktar, süre ve fiyat belirleme dahil diÄŸer usul ve esaslar BakanlÄ±kça belirlenir.

(14) BakanlÄ±k ve Kurum, EÜAÅž'Ä±n alÄ±m yükümlülüklerini tam olarak karÅŸÄ±layabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çÄ±kmamasÄ±nÄ± teminen, eneÄ±ji piyasasÄ±nda faaliyet gösteren diÄŸer kamu iktisadi teÅŸebbüslerinin mali yapÄ±larÄ±nÄ± olumsuz etkilemeyecek ÅŸekilde, ilgili bakanlÄ±k ve kamu kurumlarÄ±nÄ±n görüÅŸlerini almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür. "

f) 27 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

g) 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 1 - (1) Elektrik üretim, iletim, daÄŸÄ±tÄ±m ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun ÅŸekilde kurulmasÄ± ve iÅŸletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul iÅŸlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±, bu Kanun kapsamÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±m lisansÄ± sahibi tüzel kiÅŸileri veya özel hukuk tüzel kiÅŸilerini görevlendirme, yetkilendirme veya bu tüzel kiÅŸilerden hizmet satÄ±n alma ve bu tüzel kiÅŸilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kiÅŸilere uygulanacak yaptÄ±rÄ±mlar ve diÄŸer hususlar BakanlÄ±k tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle düzenlenir."

ÄŸ) Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) Geçici 4 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) Geçici 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) Geçici 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici maddeler eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 22- (1) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte TETAÅž ve EÜAÅž, EÜAÅž bünyesinde birleÅŸtirilmiÅŸtir. Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte mülga TETAÅž'ta görev yapan tüm personel, kadro, pozisyon, mali ve özlük haklarÄ± ile birlikte herhangi bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n EÜAÅž'a atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte mülga TETAÅž'a ait iÅŸletme ve yatÄ±rÄ±m bütçesiyle her türlü taÅŸÄ±nmaz ve taÅŸÄ±nÄ±rlar, taÅŸÄ±tlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±tlar ve diÄŸer dokümanlar EÜAÅž'a devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Mülga TETAÅž'm EÜAÅž'a devri sÄ±rasÄ±nda teÅŸkilat, personel, kadro, demirbaÅŸ devri ve benzeri hususlarda ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri gidermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± yetkilidir.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 23- (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce mülga TETAÅž'm leh ve aleyhine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalar ve icra takiplerinde herhangi bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n EÜAÅž, mülga TETAÅž yerine taraf sÄ±fatÄ± kazanÄ±r. Mülga TETAÅž'm mevzuattan ve sözleÅŸmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülükler herhangi bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n EÜAÅž'a devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 24- (1) DiÄŸer mevzuatta, bu Kanunun 26 ncÄ± ve mülga 27 nci maddelerine yapÄ±lan atÄ±flar, 6446 sayÄ±lÄ± Kanunun ilgili hükümlerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. Mevzuatta mülga TETAÅž'a yapÄ±lan atÄ±flar EÜAÅž'a yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 10- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayÄ±lÄ± Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 11- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayÄ±lÄ± Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun;

a) AdÄ±nda yer alan "Yurtlar Kurumu" ibaresi "Yurt Hizmetleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Amaç" ÅŸeklinde ve birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacÄ±; yurt" ibaresi "Yurt" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 11 inci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Koordinasyon ofisleri

MADDE 11- Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yürüteceÄŸi program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiÄŸi koordinasyonun saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Koordinasyon Ofisleri kurulabilir. Koordinasyon Ofislerinin kurulacaÄŸÄ± yerler ve süresi ile Ofislerin çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±; bu Ofislerde, BakanlÄ±k ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ± personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardÄ±mcÄ± olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalÄ±ÅŸan personelin niteliÄŸi, sayÄ±sÄ±, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapÄ±lacak ödemeler dÄ±ÅŸÄ±nda kalan diÄŸer harcamalarÄ±n neler olacaÄŸÄ± ve harcamaya iliÅŸkin usul ve esaslar CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir."

ç) Üçüncü Bölümünün baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Görevler" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 14 üncü maddesinde yer alan "Kurum; yüksek" ibaresi "Yüksek" ÅŸeklinde ve "verir" ibaresi "verilir" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 16 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öÄŸrenim" ibaresi "ÖÄŸrenim" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurum Yönetim Kurulu" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve maddede yer alan "Kuruma", "Kurumca" ve "Kurumdan" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

f) 17 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumun parasÄ±, Yönetim Kurulunca tayin edilecek" ibaresi "Kredi, burs, barÄ±nma ve beslenme yardÄ±mÄ± iÅŸ ve iÅŸlemlerine konu para," ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 20 inci maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli" ibaresi "Gerekli" ÅŸeklinde, yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "mülkiyeti kendisine, Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na veya il müdürlüklerine" ÅŸeklinde, "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na veya il müdürlüklerine" ÅŸeklinde, sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na veya il müdürlüklerine" ÅŸeklinde, "Kurumca" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k veya Kurumun baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanlÄ±ktan" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan" ÅŸeklinde, dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na, il müdürlüklerine" ÅŸeklinde, onuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n veya il müdürlüklerinin" ÅŸeklinde, onbirinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± veya il müdürlükleri" ÅŸeklinde, onüçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k veya Kurumun baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanlÄ±k, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± ve Hazine MüsteÅŸarlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan müÅŸtereken hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulu kararÄ± ile yürürlüÄŸe konulur" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir" ÅŸeklinde, ondördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na veya il müdürlüklerine" ÅŸeklinde ve "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurum tarafÄ±ndan" ve "BayÄ±ndÄ±rlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ve öncelikle" ibareleri, yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Yüksek Planlama Kurulu tarafÄ±ndan" ve "Kurumca" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

h) 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumca" ibaresi "kamulaÅŸtÄ±rma veya" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä±) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca vergi" ibaresi "Vergi" ÅŸeklinde, "BakanlÄ±k ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

i) 28 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Özel hesabÄ±n gelirleri" ÅŸeklinde, birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumun" ibaresi "Özel hesabÄ±n" ÅŸeklinde, aynÄ± fÄ±kranÄ±n (d) bendinde yer alan "Kurum" ibareleri "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, (e) bendinde yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi ile ikinci fÄ±krasÄ± madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

j) 36 ncÄ± maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ve birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumun" ibareleri "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurum" ibareleri "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, "2490 sayÄ±lÄ± ArtÄ±rma, Eksiltme ve Ä°hale Kanunu hükümlerinin" ibaresi "8/9/1983 tarihli ve 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu hükümlerine" ÅŸeklinde, "esaslar yönetmeliklerle belirtilir" ibaresi "usul ve esaslarÄ± belirlemeye Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±kraya "muameleler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile yurtlarÄ±n bünyesindeki kantin ve yemekhanelerin iÅŸlettirilmesi" ibaresi eklenmiÅŸtir.

k) 39 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± veya il müdürlüklerinin" ÅŸeklinde ve "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± veya il müdürlüklerine" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 40 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "Kuruma kamusal" ibaresi "Kamusal" ÅŸeklinde, birinci ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na veya il müdürlüklerine" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 46 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±ndaki "Maliye, Milli EÄŸitim ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k BakanlÄ±klarÄ±nca" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) 1 inci maddesi, 3 ila 10 uncu maddeleri, 12 nci maddesi, 22 nci maddesi, 24 ila 27 nci maddeleri, 30 ila 35 inci maddeleri, 37 nci, 38 inci, 41 inci, 42 nci, 44 üncü, 45 inci ve ek 1 inci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 12- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayÄ±lÄ± Spor Genel MüdürlüÄŸünün TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu" olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 inci maddesinde yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±, merkezde katma bütçeli ve" ibaresi "BakanlÄ±ÄŸÄ±nda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, "Spor Genel MüdürlüÄŸünün," ve "ise" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 6 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Spor Genel MüdürlüÄŸünün" ibaresi "BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ±" ibaresi "BaÄŸlÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "hizmetleri" ibareleri ile aynÄ± fÄ±kranÄ±n ikinci cümlesi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 8 inci maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± veya MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ±, Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Spor Genel Müdürü," ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek üç yönetici" ÅŸeklinde, sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "Genel Müdürlükçe" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, onuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± maddenin birinci ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ± ile dokuzuncu ve onuncu fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Genel Müdürlükçe" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"11 müdürlüklerinin bütçesi, Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ± ile yürürlüÄŸe girer. BunlarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±, uygulanmasÄ±, muhasebeleÅŸtirilmesi, denetimi, aktarmalar ve diÄŸer hususlara iliÅŸkin usul ve esaslar BakanlÄ±kça belirlenir."

f) 14 üncü maddesinin madde baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "Genel MüdürlüÄŸün" ve birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸünün" ibareleri, "Özel hesabÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve son fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlük," ibaresi, "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, özel hesabÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 18 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Merkez DanÄ±ÅŸma Kurulunun da görüÅŸünü almak suretiyle Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Gençlik ve Spor BakanÄ±" ibaresi, "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 20 nci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ve birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor" ibaresi "Gençlik ve spor" ÅŸeklinde, birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸüne" ibaresi, "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸünce tescil" ibaresi "Tescil" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸü" ibaresi, "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlükçe" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

i) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel Müdürünün, Merkez DanÄ±ÅŸma Kurulunun da görüÅŸünü almak suretiyle yapacaÄŸÄ± teklif üzerine, Gençlik ve Spor BakanÄ±" ibaresi, "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

j) 25 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi, "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) 28 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "valinin" ibaresi, "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 30 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±ndaki "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n son cümlesindeki "Gençlik ve Spor BakanÄ±nÄ±n teklifi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yürürlüÄŸe konulacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 32 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸünde" ibaresi "BakanlÄ±k merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda" ÅŸeklinde ve "Spor Genel MüdürlüÄŸünce" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) 33 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸünce" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

o) 34 üncü maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi

MADDE 34 - (1) Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde kurulan Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin faaliyetlerini gerçekleÅŸtirebilmesi için BakanlÄ±k bütçesine yeterli ödenek konulur."

ö) 36 ncÄ± maddesinin madde baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "Genel Müdürlük" ile maddede yer alan "Genel MüdürlüÄŸün" ibareleri "Ä°l müdürlüklerinin" ÅŸeklinde ve "mallarÄ±" ibaresi "mal ve paralarÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

p) 37 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸü" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

r) Ek 2 nci maddesinde yer alan "ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik bakanlÄ±klarÄ±yla" ifadesi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±yla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

s) Ek 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸü" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "spordan sorumlu BakanÄ±n teklifi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü üzerine, Bakanlar Kurulu kararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde", üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Genel MüdürlüÄŸün" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, (c) bendinde yer alan "tesislerinden Genel Müdürlükçe" ibaresi "tesisleri ile gençlik merkezleri ve benzeri tesislerden Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, (e) bendinde yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel MüdürlüÄŸün" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Sportif faaliyetlere" ibaresi "Gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerine, gençlik ve spor kulüplerine veya gençlik ve spora hizmet verilen tesislere" ÅŸeklinde ve "ulusal ve uluslararasÄ± federasyonlarÄ±n reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek esaslara" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlükçe" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve üçüncü fÄ±kraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki bent eklenmiÅŸtir.

"g) Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n gençlik ve spor hizmet ve faaliyetleri için gerekli olan organizasyonlarÄ±n yürütülmesi ile araç, gereç ve malzemelerin temini,"

ÅŸ) Ek 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel MüdürlüÄŸün" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve "ve bunlar hakkÄ±nda ayrÄ±ca BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n da izni alÄ±nÄ±r" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

t) Ek 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Merkez DanÄ±ÅŸma Kurulunun uygun görüÅŸü, BakanÄ±n teklifi ve BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlük ceza" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± spor disiplin" ÅŸeklinde, yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor BakanÄ±nÄ±n" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna" ibaresi "Merkez Spor Disiplin Kuruluna" ÅŸeklinde, "Merkez Ceza Kurulunca" ibaresi "Merkez Spor Disiplin Kurulunca" ÅŸeklinde, ayrÄ±ca bu maddede yer alan "Genel Müdürlük", "Genel MüdürlüÄŸün", "Genel Müdürlükçe", "Genel MüdürlüÄŸe", "Genel Müdürün", "Bakan", "Bakana", "BakanÄ±n" ibareleri sÄ±rasÄ±yla "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±", "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n", "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca", "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na", "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n", "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±", "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na", "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

u) Ek 9/A maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel Müdürlük bütçesine" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesine özel" ÅŸeklinde ve "Genel Müdürlük" ibareleri "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ü) Ek 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸü" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

v) Ek 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel MüdürlüÄŸün" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± veya il müdürlüklerinin" ÅŸeklinde ve "ve liglere katÄ±lan" ibaresi "gençlik ve" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

y) Ek 12 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel MüdürlüÄŸü" ibaresi "Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

z) Ek 12 nci maddesinden sonra gelmek üzedre aÅŸaÄŸÄ±daki ek maddeler eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 13- (1) Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± denetçileri, 14/7/1965 tarihli ve 657

sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 138 inci maddesindeki yetkiyi haizdir.

Özel gelir ve hesap

EK MADDE 14- (1) Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen hizmetler kapsamÄ±nda;

a) BakanlÄ±ÄŸa veya gençlik ve spor il müdürlüklerine ait veya tahsis edilmiÅŸ sayÄ±lan her türlü taÅŸÄ±nmazlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, anÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar bünyesinde yer alan salon, büfe, kantin, yemekhane, otopark ve benzeri ticari ünitelerin kiraya verilmesi, iÅŸletilmesi veya iÅŸlettirilmesinden doÄŸan gelirler ile müsabaka, sponsorluk ve reklam gelirleri,

b) 351 sayÄ±lÄ± Kanun ve baÄŸlÄ± mevzuatÄ± çerçevesinde elde edilen gelirler,

c) Kredi geri ödemeleri, masraf payÄ± ve faizleri,

ç) 5102 sayÄ±lÄ± Kanun gereÄŸince diÄŸer kurum ve kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan aktarÄ±lan burs ödemeleri,

d) 3289 sayÄ±lÄ± Kanun ve baÄŸlÄ± mevzuatÄ± çerçevesinde elde edilen gelirler,

e) 7258 sayÄ±lÄ± Kanun ve baÄŸlÄ± mevzuatÄ± çerçevesinde elde edilen gelirler,

f) 5602 sayÄ±lÄ± Kanunun 7 nci maddesinden elde edilen gelirler,

ilgili yÄ±l genel bütçesinin (B) iÅŸaretli cetvelinde özel gelir olarak kaydedilir, ilgili yÄ±l genel bütçesinin (B) iÅŸaretli cetvelinde özel gelir olarak tahmin edilen gençlik, spor ve yurt hizmetleri gelirleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± tutar, BakanlÄ±k bütçesinde özel ödenek olarak öngörülür. Ödenek tutarÄ±nÄ± aÅŸan gelir gerçekleÅŸmeleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ödenek eklemeye Bakan yetkilidir. BakanlÄ±k bütçesinin mevcut veya yeni açÄ±lacak tertiplerine özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yÄ±lÄ± içinde harcanmayan kÄ±sÄ±mlar ertesi yÄ±l bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydedilir.

(2) Bu madde ile kaydedilen ödenekler BakanlÄ±ÄŸÄ±n merkez muhasebe birimi adÄ±na açÄ±lacak özel hesapta izlenir. BakanlÄ±k özel hesabÄ± gelirlerinin elde edilmesi, tahsili, takibi, bu hesaba BakanlÄ±k bütçesinden aktarÄ±lan tutarlar dahil harcamalarÄ±n giderleÅŸtirilmesi, muhasebeleÅŸtirilmesi, denetimi ve özel hesabÄ±n iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin diÄŸer usul ve esaslarÄ± belirlemeye yetkilidir.

(3) Bu kapsamda kaydedilen ödenekler; BakanlÄ±ÄŸÄ±n gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kullanÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n yapÄ±m, kiralama, trampa, satÄ±n alma, devir, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, danÄ±ÅŸmanlÄ±k, mal ve hizmet alÄ±mÄ±, personel, bakÄ±m ve onarÄ±m, tefriÅŸ, Ä±sÄ±nma, su, aydÄ±nlatma gibi iÅŸletme giderleri ile öÄŸrenim kredisi, burs, barÄ±nma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±r. Bu madde kapsamÄ±ndaki ödenekler ile özel hesaptan yapÄ±lacak kullanÄ±mlar yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ± ile iliÅŸkilendirilmez.

(4) Özel hesaba iliÅŸkin muhasebeleÅŸtirme iÅŸlemlerinde, mali raporlamaya iliÅŸkin hükümler hariç olmak üzere, genel yönetim muhasebe iÅŸ ve iÅŸlemlerine iliÅŸkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanÄ±r. Çerçeve hesap planÄ±na aykÄ±rÄ± olmamak üzere, yeni hesaplar ihdas etmeye ve kullanÄ±lacak hesaplarÄ±n yardÄ±mcÄ± hesaplarÄ±nÄ± belirlemeye BakanlÄ±k yetkilidir. Kamu idarelerinin tabi olduÄŸu mevzuatta belirlenmiÅŸ Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve YardÄ±mcÄ± Hesap Defteri, tutulmasÄ± zorunlu defterlerdir."

aa) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici maddeler eklenmiÅŸtir.

"Sürekli kurullara iliÅŸkin geçiÅŸ hükümleri

GEÇÄ°Cl MADDE 14- (1) 3289 sayÄ±lÄ± Kanun ile teÅŸekkül ettirilen Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, Ä°l Ceza Kurulu ve Tahkim Kurulu ile Sportif DeÄŸerlendirme ve GeliÅŸtirme Kurulu baÅŸkan ve üyelerinin görevleri bu Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n sona erer.

(2) BakanlÄ±k sürekli kurullarÄ± baÅŸkan ve üyeliklerine atamalar en geç üç ay içerisinde yapÄ±lÄ±r. Bu kurullar teÅŸkil edilinceye kadar mevcut kurullar ile bu kurullarÄ±n baÅŸkan ve üyeleri görevlerini yürütmeye devam eder.

TaÅŸÄ±nmazlarÄ±n devri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 15- (1) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte Spor Genel MüdürlüÄŸü ile Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MüdürlüÄŸünün mülkiyetinde bulunan taÅŸÄ±nmazlar, baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n bulunduklarÄ± yerdeki Gençlik ve Spor II Müdürlükleri adÄ±na re'sen tescil edilir. AyrÄ±ca, tahsisli olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n fiilen bu Genel Müdürlüklerin kullanÄ±mÄ±nda bulunan taÅŸÄ±nmazlar, baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n bulunduklarÄ± yerdeki Gençlik ve Spor Ä°l Müdürlüklerine tahsis edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu ÅŸekilde devredilen taÅŸÄ±nmazlarÄ±n devir, tescil, tasarruf, tahsis, kiralama ve benzeri iÅŸlemler Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izni ile yapÄ±lÄ±r.

Personel devri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 16- (1) Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°lçe Müdürü kadrosunda görev yapanlar Gençlik ve Spor Ä°lçe Müdürü kadrolarÄ±na halen bulunduklarÄ± kadro dereceleriyle hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(2) Spor Genel MüdürlüÄŸü ile Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MüdürlüÄŸünde MüÅŸavir ve Spor Kontrolörü kadrolarÄ±nda görev yapanlar AraÅŸtÄ±rmacÄ± kadrolarÄ±na halen bulunduklarÄ± kadro dereceleriyle hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. Ancak, ilgililerin önceki kadrolarÄ± ile atandÄ±klarÄ± yeni kadro arasÄ±nda mali haklar bakÄ±mÄ±ndan bir fark bulunmasÄ± durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanÄ±ncaya kadar ödenir. AraÅŸtÄ±rmacÄ± kadro veya pozisyonlarÄ± atama iÅŸleminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihte hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n ihdas edilmiÅŸ ve herhangi bir sebeple boÅŸalmasÄ± halinde hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n iptal edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(3) Spor Genel MüdürlüÄŸü ile Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MüdürlüÄŸünde ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca kadro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak istihdam edilen personelin mali ve sosyal haklarÄ± hakkÄ±nda, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasÄ±na devam olur.

(4) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren Gençlik ve Spor Ä°lçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu EÄŸitim Merkezi Müdürü kadrolarÄ±na, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayÄ±lÄ± Kanunun hizmet süreleri ve eÄŸitime iliÅŸkin ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan atama yapÄ±lÄ±r."

bb) 2 ila 5 inci maddeleri, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci, 31 inci, 35 inci maddeleri, 38 ila 41 inci maddeleri ve ek 8 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 13- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayÄ±lÄ± Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 14- 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayÄ±lÄ± Kamu Görevlerinden AyrÄ±lanlarm YapamayacaklarÄ± Ä°ÅŸler HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesine aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra üç yÄ±l süreyle, görevden ayrÄ±lÄ±ÅŸ tarihi itibarÄ±yla son üç yÄ±l içinde nezdinde inceleme yaptÄ±klarÄ± mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarÄ±nÄ±n idaresi, denetimi veya sermayesi bakÄ±mÄ±ndan doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak baÄŸlÄ± bulunduÄŸu ya da nüfuzu altÄ±nda bulundurduÄŸu kurumlarda herhangi bir görev veya iÅŸ alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayÄ±lÄ± Serbest Muhasebeci Mali MüÅŸavirlik ve Yeminli Mali MüÅŸavirlik Kanunu kapsamÄ±nda sözleÅŸme düzenleyemezler."

MADDE 15- 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayÄ±lÄ± Suç Gelirlerinin AklanmasÄ±nÄ±n Önlenmesi HakkÄ±nda Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 27 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca, Kanunun yayÄ±mÄ± tarihini izleyen altÄ± ay içinde çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 12 nci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 16- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayÄ±lÄ± Kanunun;

a) AdÄ± "Fiyat Ä°stikrarÄ± ile BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 7 nci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"SözleÅŸme ile AraÅŸtÄ±rma, Etüt ve Proje YaptÄ±rma

MADDE 7- (1) Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduklarÄ± konularda araÅŸtÄ±rma, etüt ve proje ile uluslararasÄ± ikili ve çok taraflÄ± temas ve toplantÄ±lar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin saÄŸlanmasÄ± gibi iÅŸleri yerli ve yabancÄ± gerçek ve tüzel kiÅŸilere sözleÅŸme veya pazarlÄ±k usulü ile yaptÄ±rabilirler ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satÄ±n alabilirler. Bu hususta 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayÄ±lÄ± Devlet ihale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile ilgili diÄŸer hususlar BakanlÄ±k tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan yönetmeliklerle belirlenir."

e) Ek 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu Bakan ve Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 4 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 ila 6 nci maddeleri, 8 inci ve 9 uncu maddeleri, ek 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±, ek 5 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 15 inci maddeleri ile eki (1) sayÄ±lÄ± cetvel (A) ve (1) sayÄ±lÄ± liste yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 17- 3/6/2011 tarihli ve 641 sayÄ±lÄ± KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "KalkÄ±nmaya Ä°liÅŸkin BazÄ± Kurullar HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 22 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 23 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, (e) ve (ç) bentlerinde yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibareleri "CumhurbaÅŸkanma" ÅŸeklinde ve (d) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Hükümet programlarÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen politikalar" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 1 ila 21 inci maddeleri, 22 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ve ikinci fÄ±krasÄ±, 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 23/A maddesinin birinci, üçüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 24 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±, 25 ila 43 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 6 nci maddeleri ile eki (I) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 18- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayÄ±lÄ± Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yüksek Disiplin Kurulu ile Ä°l YatÄ±rÄ±m ve Hizmetlerine Ä°liÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 28/A maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Ä°l yatÄ±rÄ±m ve hizmetleri

MADDE 28/A- (1) BakanlÄ±klar ve diÄŸer merkezi idare kuruluÅŸlarÄ±, illerde her türlü yatÄ±rÄ±m, yapÄ±m, bakÄ±m, onarÄ±m ve yardÄ±m iÅŸlerini YatÄ±rÄ±m Ä°zleme Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapabilirler. Bu iÅŸler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lacak kaynak transferlerinin hangi aÅŸamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapÄ±lacaÄŸÄ±, ihaleye çÄ±kÄ±lmasÄ±nda kaynaÄŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± yöntemi, avans karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ödeneÄŸin saklÄ± tutulmasÄ±, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diÄŸer usul ve esaslar Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan müÅŸtereken belirlenir. Bu madde kapsamÄ±nda BaÅŸkanlÄ±k aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lacak iÅŸlere iliÅŸkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bütçelerinde ayrÄ± tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diÄŸer tertiplere aktarma yapÄ±lamaz ve baÅŸka amaçlarla kullanÄ±lamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kÄ±sÄ±mlar ertesi yÄ±l bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(2) Ä°ldeki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca yürütülmesi gereken yatÄ±rÄ±m ve hizmetlerin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve bu durumun halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, huzur ve esenliÄŸi ile kamu düzeni ve güvenliÄŸini olumsuz etkilediÄŸinin vali veya ilgili bakanlÄ±kça tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatÄ±rÄ±mÄ±n gerçekleÅŸtirilmesini ister. Hizmet ve yatÄ±rÄ±mÄ±n verilen sürede gerçekleÅŸmemesi halinde, vali söz konusu yatÄ±rÄ±m ve hizmetin ildeki diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca yerine getirilmesini isteyebileceÄŸi gibi yatÄ±rÄ±m izleme ve koordinasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da yerine getirebilir. YapÄ±lan veya yapÄ±lacak harcamalar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafÄ±ndan kesilerek ilgili baÅŸkanlÄ±ÄŸa veya hizmeti yerine getiren diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸuna gönderilir. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda ilgili genel bütçeli idarelere aktarÄ±lan tutarlarÄ±, bir yandan genel bütçenin (B) iÅŸaretli cetveline gelir, diÄŸer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yÄ±l içerisinde harcanmayan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± ertesi yÄ±l bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir. DiÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na aktarÄ±lan tutarlarÄ±n bütçeleriyle iliÅŸkilendirilmesi bu kuramlarÄ±n tabi olduÄŸu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleÅŸtirilir."

c) 1 ila 28 inci maddeleri, 29 ila 39 uncu maddeleri, ek 1 ila ek 3 üncü maddeleri, ek 6 nci maddesi, geçici 1 ila geçici 9 uncu maddeleri ile eki (1) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 19- 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayÄ±lÄ± Demekler Kanununun;

a) 27 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili bakanlÄ±klarÄ±n ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine, içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 1- BüyükÅŸehir belediyesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde kalan ilçe kaymakamlÄ±klarÄ±nda ayrÄ±ca demekler birimi oluÅŸturulmaz."

MADDE 20- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayÄ±lÄ± Kabahatler Kanununun 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki madde eklenmiÅŸtir.

"AsÄ±lsÄ±z ihbar

MADDE 42/A- 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezini asÄ±lsÄ±z ihbarda bulunmak suretiyle meÅŸgul ettikleri tespit edilen kiÅŸilere bu Kanuna göre il valileri tarafÄ±ndan ikiyüzelli Türk LirasÄ± idari para cezasÄ± verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katÄ± olarak uygulanÄ±r."

MADDE 21- 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayÄ±lÄ± Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 22- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayÄ±lÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "Özel BarÄ±nma Hizmeti Veren Kurumlar ve BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 13 üncü maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Özel barÄ±nma hizmeti veren kurumlara iliÅŸkin iÅŸ yeri açma ve çalÄ±ÅŸma ruhsatÄ±

MADDE 13- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayÄ±lÄ± BüyükÅŸehir Belediyesi Kanununun 7 nci

maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayÄ±lÄ± Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayÄ±lÄ± Ä°l Özel Ä°daresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara iliÅŸkin hükümler, öÄŸrencilere özel barÄ±nma hizmeti veren kurumlar hakkÄ±nda uygulanmaz. ÖÄŸrencilere özel barÄ±nma hizmeti veren kurumlara iÅŸ yeri açma ve çalÄ±ÅŸma ruhsatÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilir. BakanlÄ±k bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fÄ±kranÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

c) 23 üncü maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Ä°nÅŸaat ve emlak iÅŸleri" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, "Maliye" ibaresi "Hazine ve Maliye" ÅŸeklinde ve altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±k, KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca müÅŸtereken hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulu kararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 31 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Mahallinden sözleÅŸmeli statüde öÄŸretmen istihdamÄ±" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibareleri "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 43 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde ve "Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 1 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) Ek 4 üncü maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 1 ila 12 nci maddeleri, 14 ila 22 nci maddeleri, 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 24 ila 30 uncu maddeleri, 31 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±, 32 ila 36 nci maddeleri, 37 nci maddesinin birinci, ikinci ve onbirinci fÄ±kralarÄ±, 38 ila 41 inci maddeleri, 44 üncü maddesi, ek 1 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü fÄ±kralarÄ±, ek 2 nci ve ek 3 üncü maddeleri, ek 6 ncÄ± maddesi, geçici 1 ila 15 inci maddeleri ile eki (1) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 23- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayÄ±lÄ± Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Görev ve TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Askeri Okullar, Askeri ÖÄŸrenciler, Askeri Fabrikalar ve BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) Ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "özel kanununa" ibaresi "mevzuatÄ±na" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) Ek 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) Ek 12 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na", "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibareleri sÄ±rasÄ±yla "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na", "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) Ek 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki maddeler eklenmiÅŸtir:

"Tedarik iÅŸlemleri

EK MADDE 14 - (1) Milli MayÄ±n Faaliyet Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan mayÄ±n faaliyetlerine iliÅŸkin yapÄ±lacak mal ve hizmet alÄ±mlan, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi kapsamÄ±nda yapÄ±lÄ±r ve bu alÄ±mlarda eÅŸit koÅŸullarda yerli firmalara öncelik verilir.

Muafiyet

EK MADDE 15 - (1) Milli MayÄ±n Faaliyet Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen insani amaçlÄ± mayÄ±n ve/veya patlamamÄ±ÅŸ mühimmat temizliÄŸi faaliyetleri kapsamÄ±nda kullanÄ±lmak üzere yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayÄ±n aramak üzere eÄŸitilmiÅŸ hayvanlar gümrük vergilerinden muaftÄ±r."

f) Geçici 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 13- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayÄ±lÄ± Türk SilahlÄ± Kuvvetleri

Personel Kanununun geçici 45 inci maddesi kapsamÄ±nda görev yapacak olanlarÄ±n BakanlÄ±k kadrolarÄ±na atanmalarÄ± halinde bu görevleri yargÄ± ile ilgili idari görevlerden sayÄ±lÄ±r."

g) 1 ila 2 nci maddeleri, 2/B ila 7 nci maddeleri, geçici 1 ila geçici 12 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 24- 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayÄ±lÄ± Milli MayÄ±n Faaliyet Merkezi KurulmasÄ±na Ä°liÅŸkin Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 25- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayÄ±lÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÄŸlÄ± KuruluÅŸlarÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 23 üncü maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "SaÄŸlÄ±k Meslekleri Kurulunun görevleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 28 inci maddesinin dördüncü fÄ±rkasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 42 nci maddesinin birinci ve ondördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 45 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 45/A maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 51 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 56 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 1 ila 22 nci maddeleri, 23 üncü maddesinin birinci ila beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 25 ila 27 nci maddeleri, 28 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 35 ila 41 inci maddeleri, 42 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±, 43 ila 44/A maddeleri, 46 ila 50 nci maddeleri, 52 nci ve 53 üncü maddeleri, 55 inci maddesi, 57 nci maddesi, geçici 1 ila geçici 15 inci maddeleri ile eki (I) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 26- 3/6/2011 tarihli ve 635 sayÄ±lÄ± Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "YükseköÄŸretim KurulularÄ±nÄ±n AraÅŸtÄ±rma ve GeliÅŸtirme Projelerinin KarÅŸÄ±lanmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 8 inci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Projelerin KarÅŸÄ±lanmasÄ±

MADDE 8- (1) Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden sanayi alanÄ±ndaki araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme, yenilikçilik ve giriÅŸimcilik faaliyetleri ile teknolojik geliÅŸmeleri takip etmek, desteklemek ve teÅŸvik etmek amacÄ±yla sanayi kuruluÅŸlarÄ±, üniversiteler, araÅŸtÄ±rma merkezleri ve enstitüler ile iÅŸbirliÄŸi yaparak bu kurulularÄ±n teknolojik araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirmeye aktif katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacak programlar ve projeler geliÅŸtirmek ve uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yükseköÄŸretim kurumlarÄ±na araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme projeleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan hibe niteliÄŸindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adÄ±na açÄ±lacak özel hesaplarda izlenir. YükseköÄŸretim kurumlan ve vakÄ±f üniversitelerine aktarÄ±lan tutarlarÄ±n harcanmasÄ±na ve muhasebeleÅŸtirilmesine iliÅŸkin hususlar Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü alÄ±nmak suretiyle BakanlÄ±kça çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapÄ±lan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamÄ±nda denetlenir. HazÄ±rlanan programlar veya komite/komisyon/çalÄ±ÅŸma gruplarÄ±na iliÅŸkin hizmetlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilen öÄŸretim elemanlarÄ± ile diÄŸer kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanÄ±lacak diÄŸer kiÅŸiler için yapÄ±lacak harcamalar BakanlÄ±k bütçesinden gerçekleÅŸtirilir. Bu kapsamda görevlendirilen öÄŸretim elemanlarÄ± ile kamu görevlisi olmayan alanÄ±nda uzman diÄŸer kiÅŸilere harcÄ±rah giderleri içinde olmak ve 2547 sayÄ±lÄ± Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen tutarÄ±n beÅŸ katÄ±nÄ± aÅŸmamak kaydÄ±yla diÄŸer kanunlardaki düzenleme ve kÄ±sÄ±tlamalara tabi olmaksÄ±zÄ±n her yÄ±l BakanlÄ±kça belirlenecek tutar üzerinden doÄŸrudan görevlendirilen kiÅŸiye ödeme yapÄ±lÄ±r. Bu Kanun ile 2547 sayÄ±lÄ± Kanuna göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylÄ±k, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatlarÄ± ile diÄŸer mali ve sosyal haklarÄ± ödenmeye devam edilir. Bu madde kapsamÄ±nda görevlendirilen öÄŸretim elemanlarÄ±na yapÄ±lacak olan ödemeler döner sermaye kesintisinden istisnadÄ±r. Desteklenen projelerde, proje süresiyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak kaydÄ±yla proje kapsamÄ±nda görev yapan öÄŸretim elemanlarÄ±na 15.000 gösterge rakamÄ±nÄ±n, yükseköÄŸretim kuramlarÄ±nÄ±n teknik hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±nda görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±klarÄ±na uygulanan katsayÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutarÄ± geçmemek üzere proje sözleÅŸmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylÄ±k ödeme yapÄ±labilir. Memur ve diÄŸer kamu görevlisi olmamak kaydÄ±yla projede görev yapan diÄŸer proje personeline proje sözleÅŸmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylÄ±k ücret ödenir."

e) 1 ila 7 nci maddeleri, 9 ila 33 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri ile eki (I) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 27- 3/6/2011 tarihli ve 639 sayÄ±lÄ± GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 28- 29/6/2011 tarihli ve 645 sayÄ±lÄ± Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 29- 3/6/2011 tarihli ve 640 sayÄ±lÄ± Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "Gümrük Personeli ile BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 40/A maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±k" ibaresi "Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 1 ila 38 inci maddeleri, 40 inci maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri ile eki (I) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 30- 3/6/2011 tarihli ve 637 sayÄ±lÄ± Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "Destekleme ve Fiyat Ä°stikrar Fonu ve BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 26 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 26- (1) Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n döner sermaye iÅŸletmesinin gelirleri; BakanlÄ±ÄŸÄ±n teÅŸkilatÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde sayÄ±lan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirler ile ihracatçÄ± Birliklerinin aylÄ±k gerçekleÅŸen gelirlerinin en çok %10'u, Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸinin aylÄ±k gerçekleÅŸen gelirlerinin en çok %1'i olmak üzere, Bakan tarafÄ±ndan onaylanarak kesinleÅŸen katkÄ± paylarÄ±ndan oluÅŸur, ilgili kurumlarca bir önceki ayÄ±n gerçekleÅŸen gelirlerine ait katkÄ± paylarÄ± müteakip ayÄ±n onbeÅŸine kadar döner sermaye hesabÄ±na aktarÄ±lÄ±r. Bu maddede belirtilen ÅŸekilde hesaba aktarÄ±lmayan katkÄ± paylarÄ± amme alacaÄŸÄ± sayÄ±lÄ±r ve 6183 sayÄ±lÄ± Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil Usulü HakkÄ±nda Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir."

c) 36 nci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "DÄ±ÅŸ Ekonomik iliÅŸkiler Kurulu" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n" ibaresi "Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 ila 25 inci maddeleri, 27 ila 34 üncü maddeleri, 36 Ä±Ä±cÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 38 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri ile eki (1) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 31- 26/9/2011 tarihli ve 655 sayÄ±lÄ± UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± AlanÄ±na iliÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 15 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ±" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Birinci fÄ±kranÄ±n (ÄŸ) bendi kapsamÄ±ndaki" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca yapÄ±mÄ±nÄ±n üstlenilmesine karar verilen" ÅŸeklinde, "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 28 inci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 28- (1) UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± hizmet birimleri sorumluluk alanlarÄ±yla ilgili olarak hazÄ±rladÄ±klarÄ± ve Resmi Gazetede yayÄ±mlanmak suretiyle yürürlüÄŸe konulan BakanlÄ±k idari düzenlemelerinde, bu düzenlemeleri ihlal edecek hizmet üretenler ile hizmetten yararlananlar için;

a) Hangi hallerde uygulanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça belirtmek kaydÄ±yla; uyarma, geçici faaliyet durdurma ve yetki iptali ÅŸeklinde idari müeyyideler öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari müeyyideleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler.

b) Hangi hallerde uygulanacaÄŸÄ±nÄ± ve miktarÄ±nÄ± açÄ±kça belirtmek kaydÄ±yla; Karayolu Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü beÅŸ bin Türk LirasÄ±na kadar, Demiryolu Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü ve Deniz Ticareti Genel MüdürlüÄŸü iki yüz elli bin Türk LirasÄ±na kadar, Tersaneler ve KÄ±yÄ± YapÄ±larÄ± Genel MüdürlüÄŸü beÅŸ yüz bin Türk LirasÄ±na kadar, Deniz ve Ä°çsular Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü ve Tehlikeli Mal ve Kombine TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü ise beÅŸ milyon Türk LirasÄ±na kadar idari para cezasÄ± uygulamasÄ± öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezasÄ± karar tutanaÄŸÄ± düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler.

c) Hangi konularda ve ne ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ± ile sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± açÄ±kça belirtmek ÅŸartÄ±yla; Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki birimleri, belediyelerin denetim birimlerini de denetimle yetkilendirebilir ve bunlara mensup kamu personeli eliyle denetim yaptÄ±rabilir ve ihlal veya idari para cezasÄ± karar tutanaÄŸÄ± düzenlettirebilirler."

ç) 40 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 42 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 1 ila 14 üncü maddeleri, 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 16 ila 27 nci maddeleri, 29 ila 38 inci maddeleri, 44 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 9 uncu maddeleri ile eki (I) ve (2) sayÄ±lÄ± cetveller yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 32- 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayÄ±lÄ± Tebligat Kanununun;

a) 34 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "adli, idari ve askeri" ibaresi "adli ve idari" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 41 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Adli, idari ve askeri" ibaresi "Adli ve idari" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 44 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 33- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar ve BÄ±çaklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanunun;

a) 6 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan," ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlar," ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (1) numaralÄ± bendinde yer alan "BaÅŸbakan" ibaresinden sonra gelmek üzere ", CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±" ibaresi eklenmiÅŸ, (3) numaralÄ± bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve (5) numaralÄ± bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Vekiller Heyeti" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 10 uncu maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) Ek 7 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "adÄ± geçen idarenin görüÅŸü alÄ±narak Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanÄ±p Bakanlar Kurulu KararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 10- Bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinde BaÅŸbakan, BaÅŸbakanlÄ±k

müsteÅŸarÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± veya ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n baÅŸkanlarÄ± ile MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ±, BaÅŸbakan BaÅŸmüÅŸaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri, BaÅŸbakanlÄ±k özel kalem müdürü ve bu görevlerde asaleten bulunmuÅŸ olanlar ile BaÅŸbakanlÄ±kta asli görevleri ve kadrolarÄ± teftiÅŸ ve denetim olan kamu görevlilerinin bu Kanun gereÄŸi elde ettikleri haklar saklÄ±dÄ±r."

MADDE 34- 10/6/1985 tarihli ve 3230 sayÄ±lÄ± TanÄ±tma Fonu TeÅŸkili ile 11/7/1939 Tarihli ve 3670 SayÄ±lÄ± Milli Piyango TeÅŸkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi HakkÄ±nda Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±kraya aÅŸaÄŸÄ±daki cümle eklenmiÅŸtir. "TanÄ±tma Fonunun sekretarya hizmetleri CumhurbaÅŸkanÄ±nca görevlendirilecek bakanlÄ±k veya kurum tarafÄ±ndan yerine getirilir"

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca görevlendirilecek bakanlÄ±k veya kurum" ÅŸeklinde ve (d) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 4 üncü maddenin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca görevlendirilecek bakanlÄ±k veya kurumun" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 7 nci maddesinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca görevlendirilecek bakanlÄ±k veya kurum" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 9 uncu maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 35- 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayÄ±lÄ± Bilgi Edinme HakkÄ± Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve onuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 31 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 33 üncü maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 36- 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayÄ±lÄ± Kamu Görevlileri Etik Kurulu KurulmasÄ± ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu üyeleri" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±larÄ± ve Bakanlar" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k bünyesinde" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k Personel ve Prensipler Genel MüdürlüÄŸü" ibaresi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir, ç) 7 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±"

ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 37- 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal iÅŸlemleri inceleme Komisyonu KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde,

c) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde ve "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi ç) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, d) 12 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan " BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, e) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 38- 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayÄ±lÄ± Küçükleri MuzÄ±r NeÅŸriyattan Koruma Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibareleri "ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü, altÄ±ncÄ± ve yedinci fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde, dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "ilgili kamu kurumunun muvafakati alÄ±narak ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve beÅŸinci ve onuncu fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"Kurul; ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸi biri baÅŸkan olmak üzere BakanlÄ±ÄŸÄ±n beÅŸ birim amirinden teÅŸekkül eder."

"Kurul salt çoÄŸunlukla karar alÄ±r.

Kurulun sekretarya hizmetleri ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ± tarafÄ±ndan belirlenen BakanlÄ±k ana hizmet birimince yerine getirilir."

b) Ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 1- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte, mevcut Kurul üyelerinin

üyelikleri sona erer."

MADDE 39- 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayÄ±lÄ± Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliÄŸi Kanunu yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 40- Mülga 2945 sayÄ±lÄ± Kanun uyarÄ±nca kadro ve görev unvanlarÄ± iptal edilen veya deÄŸiÅŸtirilen personel hakkÄ±nda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre iÅŸlem tesis edilir.

MADDE 41- 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayÄ±lÄ± BakanlÄ±klarÄ±n KuruluÅŸ ve Görev EsaslarÄ± HakkÄ±nda 174 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 SayÄ±lÄ± BakanlÄ±klarÄ±n KuruluÅŸ ve Görev EsaslarÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin BazÄ± Maddelerinin KaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve BazÄ± Maddelerinin DeÄŸiÅŸtirilmesi HakkÄ±nda 202 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabulü HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n Mali HaklarÄ± ve BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 19/A maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"BaÄŸlÄ±lÄ±k, ilgililik ve iliÅŸkililik deÄŸiÅŸikliÄŸi

MADDE 19/A- BaÄŸlÄ±, ilgili ve iliÅŸkili kuruluÅŸlar (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayÄ±lÄ± cetvelde yer alan kurumlar dahil), CumhurbaÅŸkanÄ±nca, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± veya bakanlÄ±klarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluÅŸlarÄ±n özel kanunlarÄ±nda veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde baÄŸlÄ±, ilgili ve iliÅŸkili olunan bakanlÄ±ÄŸa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlÄ±k veya bakan tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±r ve yerine getirilir. Bakan, baÄŸlÄ±, ilgili ve iliÅŸkili kuruluÅŸlarÄ±n (5018 sayÄ±lÄ± Kanuna ekli (III) sayÄ±lÄ± cetvelde yer alan kurumlar dahil) her türlü faaliyet ve iÅŸlemlerini denetlemeye yetkilidir."

e) 1 ila 19 uncu maddeleri, 20 nci ve 21 nci maddeleri, 21/A maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 22 ila 45 inci maddeleri, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 6 nci maddeleri ile eki cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 42- 1/4/1981 tarihli ve 2443 sayÄ±lÄ± Devlet Denetleme Kurulu KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Devlet Denetleme Kurulu BaÅŸkan ve Üyelerine Ä°liÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi, dördüncü ila yedinci fÄ±kralarÄ±, dokuzuncu ve onuncu fÄ±kralarÄ± ile 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 43- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanununun 34 üncü maddesine aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"Bu madde ve 2914 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Personel Kanununun 16 nci maddesine göre yükseköÄŸretim kuramlarÄ±nda sözleÅŸme ile görevlendirilecek yabancÄ± uyruklu öÄŸretim elemanÄ± sayÄ±sÄ± dolu öÄŸretim elemanÄ± kadrosu sayÄ±sÄ±nÄ±n %2'sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancÄ± uyruklu öÄŸretim elemanÄ±nÄ±n yükseköÄŸretim kuramlarÄ± itibariyle daÄŸÄ±lÄ±mÄ±, isim, ücret ve sözleÅŸme örneÄŸinin vizesi, sözleÅŸme süresinin uzatÄ±lmasÄ± ve sona erdirilmesi, YükseköÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±r."

MADDE 44- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayÄ±lÄ± Zabitan ve Askeri MemurlarÄ±n MaaÅŸatÄ± HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 45- 1453 sayÄ±lÄ± Kanunun mülga 2 nci maddesi uyarÄ±nca belirlenen 2018 yÄ±lÄ±na ait kadro ve pozisyonlar 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar geçerliliÄŸini korur.

MADDE 46- 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Kanununun;

a) AdÄ± "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Genel SekreterliÄŸi" ibareleri "idari Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Genel Sekreterinin" ibareleri "Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanmÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddeye aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kralar eklenmiÅŸtir.

"CumhurbaÅŸkanÄ±nca atananlar hakkÄ±nda 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanununun 40 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± uygulanmaz, bunlardan emeklilik veya yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ± almakta olanlarÄ±n aylÄ±klarÄ± kesilmez, yazÄ±lÄ± talepte bulunanlarÄ±n ise aylÄ±klarÄ± kesilir ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile iliÅŸkilendirilirler.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hizmetlerinin özelliÄŸi ve güvenlik ÅŸartÄ±na uygun ÅŸekilde yerine getirilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayÄ±lÄ± TaÅŸÄ±t Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayÄ±lÄ± Kamu KonutlarÄ± Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale SözleÅŸmeleri Kanunu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MakamÄ± ve Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda uygulanmaz. Söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iÅŸ ve iÅŸlemlere iliÅŸkin usul ve esaslar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenir."

c) 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri, 4 üncü maddesinin altÄ±ncÄ±, yedinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ± ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri ile 5 inci ve 6 ncÄ± maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 47- 31/7/1970 tarihli ve 1324 sayÄ±lÄ± Genelkurmay BaÅŸkanmÄ±n Görev ve Yetkilerine Ait Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi yürürlüÄŸe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasÄ±na devam edilir.

MADDE 48- 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayÄ±lÄ± Yüksek Askeri ÅžüranÄ±n KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi yürürlüÄŸe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasÄ±na devam edilir.

MADDE 49- 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayÄ±lÄ± Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari TeÅŸkilatÄ± Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "tasarÄ± ve" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, (e) ve (h) bentleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve (f) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ±na" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve yedinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) ve (ç) bentlerinde yer alan "tasarÄ± ve" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) ve (d) bentlerinde yer alan "tasarÄ± ve" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, (c) bendinde yer alan "tasarÄ±sÄ±" ibaresi "teklifi" ÅŸeklinde ve "tasarÄ±sÄ±nÄ±n" ibaresi "teklifinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ÄŸ) bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

f) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "beÅŸ" ibaresi "yirmi", "on beÅŸ" ibareleri ise "otuz" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 26 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde Bakanlar Kurulu" ibaresi "Kanunlarda CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 29 uncu maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ± ile altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, (b) bendinde yer alan "ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter yardÄ±mcÄ±larÄ±", ibaresi, yedinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ±nÄ±n üçüncü cümleleri ile dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "bildirilmek üzere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

h) 34 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±na" ibaresi "teklifine" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 35 inci ve 36 ncÄ± maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

i) Geçici 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 13- (1) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte Milli Saraylardan

Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birimlere tahsis edilen her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±tlar ve dokümanlarÄ±; bunlarÄ±n bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi kamu kurum ve kuruluÅŸuna ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla baÅŸka hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Mülkiyeti Efazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altÄ±ndaki taÅŸÄ±nmazlardan tahsis edilmiÅŸ olanlar ile fiilen kullanÄ±lanlar, hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n tahsis amacÄ±na uygun olarak kullanÄ±lmak üzere CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre nezdinde düzenlendiÄŸi kamu kurum ve kuruluÅŸuna tahsis edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(2) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ile buna baÄŸlÄ± birimlerde BaÅŸkan unvanlÄ± kadrolarda bulunanlarÄ±n görevleri, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte sona erer. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi idari TeÅŸkilatÄ±nda durumlarÄ±na uygun kadrolara bir ay içinde atanÄ±rlar.

(3) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birimlerdeki kadro veya pozisyonlarda görev yapan personel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ä°dari TeÅŸkilatÄ±nÄ±n diÄŸer birimlerinde durumlarÄ±na uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanÄ±rlar.

(4) Bu madde uyarÄ±nca atanan personelin yeni kadrolarÄ±na atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla eski kadrolarÄ±na iliÅŸkin olarak en son ayda aldÄ±klarÄ± sözleÅŸme ücreti, ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarÄ±), her türlü zam ve tazminatlarÄ± ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± olarak yapÄ±lan ödemeler, avukatlÄ±k vekalet ücreti, fazla çalÄ±ÅŸma ücreti, tayÄ±n bedeli ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±nÄ±n (bu tutar sabit bir deÄŸer olarak esas alÄ±nÄ±r); atandÄ±klarÄ± yeni kadrolara iliÅŸkin olarak yapÄ±lan ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ek ödeme ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±ndan fazla olmasÄ± halinde aradaki fark tutarÄ±, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n fark kapanÄ±ncaya kadar ayrÄ±ca tazminat olarak ödenir. AtandÄ±klarÄ± kadro unvanlarÄ±nda isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olanlarla kendi istekleriyle baÅŸka kurumlara atananlara fark tazminatÄ± ödenmesine son verilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin hususlarda ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri giderme ve sorunlarÄ± çözme yetkisi, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birimlerin ve/veya bunlarÄ±n görevlerinin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde yeniden düzenlendiÄŸi ilgili kurumun üst yöneticisine aittir."

MADDE 50- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayÄ±lÄ± Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 97 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisine" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 51- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayÄ±lÄ± Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanununun;

a) 10 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlÄ±klarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, kendileri tarafÄ±ndan yerine getirilir."

b) 21 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "ÅŸartÄ±yla," ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±," ibaresi eklenmiÅŸtir.

e) Ek 6 ncÄ± maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek maddeler eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 7- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saray, köÅŸk, kasÄ±r ve müzelerden saÄŸlanan her türlü gelir ile bunlarÄ±n bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± için yapÄ±lan ÅŸartlÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar ve yardÄ±mlar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na bir kamu bankasÄ±nda açÄ±lacak hesaba yatÄ±rÄ±lÄ±r. Bu hesapta toplanan tutarlar nemalandÄ±rÄ±labilir. Elesapta toplanan tutardan doÄŸrudan hiçbir harcama yapÄ±lamaz. Elesapta biriken tutardan gerekli görülen miktar bütçeye özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saray, köÅŸk, kasÄ±r ve müzelerin bakÄ±m, onarÄ±m, muhafaza ve iÅŸletilmesinde kullanÄ±lmak üzere CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinin mevcut ya da yeni açÄ±lacak tertiplerine özel ödenek kaydedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanÄ±lmayan kÄ±sÄ±mlar ertesi yÄ±la devren gelir ve özel ödenek kaydedilir. Gelirleri özel ödenek kaydedilen iÅŸletmeler kurumlar vergisinden muaftÄ±r.

EK MADDE 8- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorumluluÄŸundaki tarihi bina ve objelerin onarÄ±mlarÄ± ve restorasyonlarÄ± ile çevre düzenlemesine iliÅŸkin mal ve hizmet alÄ±mlarÄ± ile münhasÄ±ran özel ihtisas gerektiren konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca mütalaa ve hukuki hizmet satÄ±n alma iÅŸleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayÄ±lÄ± Kamu ihale Kanunu hükümlerine tabi olmaksÄ±zÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleÅŸtirilir."

MADDE 52- 31/10/1984 tarihli ve 3069 sayÄ±lÄ± Türkiye Büyük Millet Meclisi ÜyeliÄŸi ile BaÄŸdaÅŸmayan iÅŸler ElakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 53- 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayÄ±lÄ± Kamu iktisadi TeÅŸebbüsleri ile FonlarÄ±n Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi ElakkÄ±nda Kanunun;

a) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde ve dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hükümete" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde,

b) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hükümet" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde,

e) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 54- 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayÄ±lÄ± Türkiye Büyük Millet Meclisinin DÄ±ÅŸ iliÅŸkilerinin Düzenlenmesi HakkÄ±nda Kanunun 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 55- 5/12/1990 tarihli ve 3686 sayÄ±lÄ± Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "tasarÄ± ve teklifleriyle, kanun hükmünde kararnameleri" ibaresi "teklifleri ile olaÄŸanüstü hal sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerini" ÅŸeklinde,

b) 6 ncÄ± maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 56- 15/4/2003 tarihli ve 4847 sayÄ±lÄ± Avrupa BirliÄŸi Uyum Komisyonu Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ± ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin" ibaresi "teklifleri ile olaÄŸanüstü hal sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ÅŸeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "tasarÄ± ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin" ibaresi "teklifleri ile olaÄŸanüstü hal sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ÅŸeklinde,

c) 5 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 57- 25/2/2009 tarihli ve 5840 sayÄ±lÄ± KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ± ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnameler" ibaresi "teklifleri ile olaÄŸanüstü hal sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri" ÅŸeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "tasarÄ± ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin" ibaresi "teklifleri ile olaÄŸanüstü hal sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ÅŸeklinde,

c) 5 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 58- 13/12/1983 tarihli ve 189 sayÄ±lÄ± Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nÄ±n YurtdÄ±ÅŸÄ± TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 59- 14/4/1989 tarihli ve 367 sayÄ±lÄ± BakanlÄ±klarda ve BaÄŸlÄ± KuruluÅŸlarda Avrupa BirliÄŸiyle ilgili Birimler KurulmasÄ± ve 190 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 60- 19/6/1994 tarihli ve 540 sayÄ±lÄ± Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 61- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayÄ±lÄ± Adli TÄ±p Kurumu Kanununun;

a) AdÄ± "Adli TÄ±p Kurumu ile Ä°lgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 17 nci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Kimsesiz cesetler" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 27 nci maddesinde yer alan "26 ncÄ± maddede belirtilen görevlere" ibaresi "Adli TÄ±p Kurumuna" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 29 uncu maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Döner sermayeden yapÄ±lacak ödemeler

MADDE 29- Döner sermayeden; 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4 üncü maddesine göre döner sermaye iÅŸletmelerinin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak memurlarÄ± ve toplu sözleÅŸmelerden doÄŸan diÄŸer haklarÄ±, döner sermaye ile yapÄ±lan iÅŸ ve hizmetlere iliÅŸkin giderler, HarcÄ±rah Kanunu uyarÄ±nca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapÄ±lacak ödemeler dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ödeme yapÄ±lmaz."

d) 32 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 32- Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±na Adli TÄ±p Kurumuna adli tabip ve uzman yetiÅŸtirmek üzere, yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda burs verilmek suretiyle yükseköÄŸrenim yaptÄ±rÄ±lanlar Adli TÄ±p Kurumundaki uzmanlÄ±k ve ihtisas imtihanlarÄ±na tabi tutulmadan asistanlÄ±k (araÅŸtÄ±rma görevlisi) kadrolarÄ±na atanÄ±rlar. Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüÄŸüne tabidir."

e) 33 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük ve yönetmelikler" ibaresi "mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 1 ila 16 ncÄ± maddeleri, 18 ila 26 ncÄ± maddeleri, 36 ncÄ± maddesi, 37 nci maddesi, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ve geçici 6 ncÄ± ve geçici 7 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 62- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayÄ±lÄ± Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu Kanun" ibaresi "Kanunlarla ve afet ve acil durum yönetimine iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

c) 1 ila 14 üncü, 16 ila 22 nci maddeleri, 24 ila 26 ncÄ± maddeleri, ek 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ± ve geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri ve eki (I) sayÄ±lÄ± Cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 63- 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayÄ±lÄ± Atatürk Orman ÇiftliÄŸi MüdürlüÄŸü KuruluÅŸ Kanununun adÄ± "Atatürk Orman ÇiftliÄŸi Kanunu" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, 1 ila 4 üncü maddeleri, 6 ila 8 inci maddeleri, 11 ila 13 üncü, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve 5 inci maddesinde yer alan "Maliye ve TarÄ±m BakanlÄ±klarÄ±nca birlikte tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 64- 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayÄ±lÄ± Ceza infaz Kurumlan ile Tutukevleri Ä°ÅŸyurtlarÄ± Kurumunun KuruluÅŸ ve Ä°daresine Ä°liÅŸkin Kanunun;

a) AdÄ± "Ceza Ä°nfaz Kurumlan ile Tutukevleri Ä°ÅŸyurtlarÄ± Kurumuna Ä°liÅŸkin BazÄ± Mali Hükümlerin Düzenlenmesi HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 6 ncÄ± maddeleri, 7 nci maddesinin birinci ila altÄ±ncÄ± fÄ±kralarÄ±, 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 9 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 65-19/6/2014 tarihli ve 6546 sayÄ±lÄ± Çanakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Çanakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi AlanÄ± HakkÄ±nda BazÄ± Düzenlemeler YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 inci ve 2 nci maddeleri aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacÄ±; Çanakkale deniz ve kara savaÅŸlarÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi Çanakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi AlanÄ±nÄ±n tarihi, kültürel ve manevi deÄŸerleri ile doÄŸal dokusunun korunmasÄ±, yaÅŸatÄ±lmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, tanÄ±tÄ±lmasÄ±, gelecek kuÅŸaklara aktarÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hususlarÄ± düzenlemektir.

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasÄ±nda;

a) BakanlÄ±k: Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±,

b) BaÅŸkanlÄ±k: Çanakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±,

e) Tarihi Alan: Ekli harita ve koordinat listesinde sÄ±nÄ±rlarÄ± belirtilen ve bu Kanunla BaÅŸkanlÄ±ÄŸa tahsis edilen Çanakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi AlanÄ±nÄ±,

ç) Tarihi Alan planlarÄ±: Bu Kanun hükümlerine göre hazÄ±rlanan, Tarihi AlanÄ±n korunmasÄ±, geliÅŸtirilmesi, yönetimi, tanÄ±tÄ±lmasÄ±, koruma esaslarÄ± ve kullanma ÅŸartlarÄ±nÄ±n belirlenmesi, bölgenin saÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±nlmasÄ±, yenilenmesi, açÄ±k alan sistemi yaya dolaÅŸÄ±mÄ±, taÅŸÄ±t ulaÅŸÄ±mÄ± ve altyapÄ± tesislerinin tasarÄ±m esaslarÄ± ile bölge halkÄ±nÄ±n sosyal ve ekonomik yapÄ±sÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi konularÄ±nda hedefler, stratejiler ve kararlarÄ± belirleyen ve BakanlÄ±kça onaylanan her tür ve ölçekteki planlan,

ifade eder."

e) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu Kanuna göre" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 10 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) bendine ". Bu oran CumhurbaÅŸkanÄ±nca iki katma kadar artÄ±rÄ±labilir." cümlesi eklenmiÅŸ ve (d) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"d) TeÅŸkilata iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde belirtilen diÄŸer gelirler."

d) 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bu Kanunda" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinde" ibareleri eklenmiÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ila (f) bentlerinde sayÄ±lan" ibaresi "Tarihi Alanda yapÄ±lacak Çanakkale SavaÅŸlarÄ± ile 18 Mart Åžehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluÅŸlarla iÅŸbirliÄŸi yapma, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapma ve yaptÄ±rma, Tarihi AlanÄ±n doÄŸal, tarihi ve kültürel deÄŸerlerini, harp tarihi esaslarÄ±na uygun ve çevreye uyumlu olarak koruma, geliÅŸtirme ve alanÄ± yönetme, her tür ve ölçekte planlarÄ±nÄ± hazÄ±rlama, hazÄ±rlatma ve uygulama, Tarihi Alanda anÄ±tsal ve mekansal düzenlemeler yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlama, tanÄ±tÄ±ma yönelik her türlü görsel ve iÅŸitsel eserleri yapma, yaptÄ±rma, hizmete sunma ve ihtiyaç duyulan altyapÄ±, bina ve diÄŸer yapÄ±larÄ± inÅŸa etme veya ettirme" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi kapsamÄ±nda" ibaresi "Tarihi Alanda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 4 ila 6 ncÄ± maddeleri, 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü ila onikinci fÄ±kralarÄ±, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ila (c) bentleri ve (e) ila (ÄŸ) bentleri, üçüncü ila beÅŸinci fÄ±kralarÄ± ve 13 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 66- 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayÄ±lÄ± ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi TeÅŸkilat Kanunu yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 67- 8/6/1984 tarihli ve 234 sayÄ±lÄ± Darphane ve Damga MatbaasÄ± Genel MüdürlüÄŸünün KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "Darphane ve Damga MatbaasÄ± Genel MüdürlüÄŸüne Dair BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 15 inci maddeleri, 16 ncÄ± maddesinin birinci ila altÄ±ncÄ± fÄ±kralarÄ±, sekizinci fÄ±krasÄ±, 17 nci maddesi, 18 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 68- 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayÄ±lÄ± Devlet Tiyatrosu KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Devlet TiyatrolarÄ± Personeli HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 10 uncu maddesinin (B) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 19 uncu maddesinde yer alan "bir tüzükle" ibaresi " CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 ila 4 üncü maddeleri, 12 nci maddesi, 15 inci maddesi, 20 ila 22 nci maddeleri, 24 üncü maddesi, ek 7 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 69- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayÄ±lÄ± Devlet Su iÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Devlet Su iÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünce Yürütülen Hizmetler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Genel Müdürlükçe tespit ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Iskan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, (b) bendinde yer alan "Umum Müdürlükçe tesbit olunup BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Vekaletinin teklifi üzerine Ä°cra, Vekilleri Heyetince" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve (c) bendinde yer alan "Genel Müdürlükçe tespit ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 27 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 28 inci maddesinde yer alan "Maliye TarÄ±m ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Vekaletlerince müÅŸtereken hazÄ±rlanÄ±r ve icra Vekilleri Heyetince" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 29 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye ve TarÄ±m Vekaletlerinin mütalaasÄ± alÄ±narak BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Vekaletinin teklifi üzerine Ä°cra Vekilleri Heyetince" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve "Hükümet" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 34 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Vekaletince tanzim ve Ä°cra Vekilleri Heyetince" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 35 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanlÄ±ÄŸÄ±n talebi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, onikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "DSÄ°'nin baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ile Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve ondördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 1 ila 7 nci, 14 üncü, 18 ila 23 üncü, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 56 ila 58 inci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 8 inci, ek 14 üncü, geçici 1 ila geçici 3 üncü ve geçici 5 ila geçici 8 inci ve geçici 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 70- 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayÄ±lÄ± Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°lgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 28 inci maddeleri, 29 uncu maddesinin üçüncü ila altÄ±ncÄ± ve sekizinci fÄ±kralarÄ±, 30 uncu ila 35 inci maddeleri, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 71- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayÄ±lÄ± YabancÄ±lar ve UluslararasÄ± Koruma Kanununun;

a) 3 üncü, 12 nci, 18 inci, 44 üncü ve 91 inci maddelerinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 3 üncü, 13 üncü ve 31 inci maddelerinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 18 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 41 inci maddesinde yer alan "ilgili kanunlarla" ibaresi "ilgili kanunlar ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 101 inci maddesinde yer alan "Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu" ibaresi "Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 121 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki 121/A maddesi eklenmiÅŸtir.

"Geçici barÄ±nma merkezleri ödeneÄŸi

MADDE 121/A - (1) Bu Kanun kapsamÄ±ndaki geçici barÄ±nma merkezlerinin iÅŸletilmesi ve yönetilmesi amacÄ±yla, Genel Müdürlük bütçesinde geçici barÄ±nma merkezleri ödeneÄŸi tefrik edilir. Genel Müdürlük bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarÄ±larak kullanÄ±lacak bu kaynaktan, Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile mahalli idarelerin hesaplarÄ±na da aktarma yapÄ±labilir. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile mahalli idareler de, yukarÄ±da belirtilen amaçlarda kullanÄ±lmak üzere Genel Müdürlük hesabÄ±na aktarma yapabilir. Bu ÅŸekilde aktarÄ±lan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Geçici barÄ±nma merkezlerinin ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere bu hesaptan yapÄ±lacak harcamalar 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayÄ±lÄ± Kamu ihale Kanunu hükümlerine tabi deÄŸildir; aktarÄ±lan bu tutarlarÄ±n harcanmasÄ±, muhasebeleÅŸtirilmesi, denetlenmesi ve alÄ±mlara iliÅŸkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Genel Müdürlükçe müÅŸtereken belirlenir.

(2) Genel Müdürlük bu madde kapsamÄ±nda belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet satÄ±n alabilir."

f) 1 inci maddesinde yer alan "ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸünün kuruluÅŸ, görev, yetki ve sorumluluklarÄ±nÄ±" ibaresi, 2 nci maddesinde yer alan ", Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸünün kuruluÅŸ, görev, yetki ve sorumluluklarÄ±m" ibaresi, 103 ila 120 nci maddeleri ve 123 üncü maddesi ile eki (I) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 72- 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayÄ±lÄ± Helal Akreditasyon Kurumu KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Helal Akreditasyon Kurumu ile Ä°lgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 11 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Muafiyetler" ÅŸeklinde ve 12 nci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "HarcÄ±rah" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 1 ila 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±, 13 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 73- 22/4/1925 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kanununun;

a) AdÄ± "Harita Genel MüdürlüÄŸü ile Ä°lgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 5 inci maddesinde yer alan "Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "Harita Genel MüdürlüÄŸüne" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "Harita Genel MüdürlüÄŸüne" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan" ibareleri "Harita Genel MüdürlüÄŸünden" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Harita Genel MüdürlüÄŸü" ÅŸeklinde, sekizinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Harita Genel MüdürlüÄŸünce" ÅŸeklinde ve "Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "Harita Genel MüdürlüÄŸüne" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddenin ikinci fÄ±krasÄ±na "kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

d) Ek 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na" ibareleri "Harita Genel MüdürlüÄŸüne" ÅŸeklinde ve "Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Harita Genel MüdürlüÄŸü" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 1 ila 4 üncü maddeleri, 6 ncÄ± maddesi, 7 nci maddesi, 9 uncu maddesi, ek 2 nci, ek 4 üncü, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 74- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayÄ±lÄ± Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Kanununun;

a) AdÄ± "Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu ile Ä°lgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "özel kanunla verilmiÅŸ yetkiye dayanÄ±larak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 6 ncÄ± maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "müÅŸterek kararname ile atanan" ibaresi "BakanlÄ±k ile Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temsilen atanan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 nci maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±, dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve dördüncü cümleleri, 2 ila 5 inci maddeleri, 6 ncÄ± maddesinin birinci ila üçüncü fÄ±kralarÄ±, yedinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ±, 7 ila 12 nci maddeleri, 13 üncü maddesinin birinci ila yedinci fÄ±kralarÄ± ile dokuzuncu ila onikinci fÄ±kralarÄ±, 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, üçüncü ila altÄ±ncÄ± fÄ±kralarÄ±, 16 ncÄ± maddesi, 22 nci maddesi, 25 inci maddesi, 32 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ila (h) bentleri ile (k) ve (1) bentleri, 33 üncü maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 3 üncü maddeleri ve ek-1 sayÄ±lÄ± Liste yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 75- 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayÄ±lÄ± KalkÄ±nma AjanslarÄ±nÄ±n KuruluÅŸu, Koordinasyonu ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "KalkÄ±nma AjanslarÄ±nÄ±n Hizmetlerine Ä°liÅŸkin Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"f) TeÅŸkilata iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde belirtilen diÄŸer gelirler."

c) 25 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu maddeye göre" ibaresi "KalkÄ±nma AjanslarÄ±nda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 ila 18 inci maddeleri, 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ila (c) bentleri ve (g) bendi, 20 ila 24 üncü maddeleri, 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddeleri ile eki (1) sayÄ±lÄ± Liste yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 76- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayÄ±lÄ± KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸünün TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸünün Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 12 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu Kanun" ibaresi "mevzuat" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu Kanunla" ibaresi "mevzuatla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 22 nci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "KamulaÅŸtÄ±rma" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 26 nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 1 inci maddesi, 3 ila 9 uncu maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci ila dördüncü fÄ±kralarÄ±, 11 inci maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 22 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±, 27 nci maddesi, 31 inci maddesi, 32 nci maddesi, 46 nci maddesi ile ekli (1) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 77- 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayÄ±lÄ± Küçük ve Orta Ölçekli iÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme idaresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Küçük ve Orta Ölçekli iÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme idaresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸvik ve Muafiyetleri Kanunu" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddeye aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"f) TeÅŸkilata iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde belirtilen gelirler,"

"Birinci fÄ±kranÄ±n (d) ve (e) bentlerinde belirtilen oranlar CumhurbaÅŸkanÄ±nca iki katma kadar artÄ±rÄ±labilir."

c) 17 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan "14 üncü maddede sayÄ±lan gelirleri" ibaresi "Gelirleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 ila 13 üncü maddeleri, 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (b), (c), (h) ve (i) bentleri ile dördüncü fÄ±krasÄ±, ek 1 inci maddesi ile geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 78- 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayÄ±lÄ± Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun;

a) AdÄ± "Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Ä°lgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 13/B maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu madde kapsamÄ±nda" ibaresi "Mesleki Yeterlilik Kurumunda Denetim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 1 ila 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci, ikinci fÄ±kralarÄ± ile beÅŸinci ila dokuzuncu fÄ±kralarÄ±, 9 ila 13/A maddeleri, 13/B maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 13/C ila 23 üncü maddeleri, 24 üncü maddesinin yedinci fÄ±krasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki fÄ±kralarÄ±, 25 ila 27 nci maddeleri, 28 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 29 uncu ve 30 uncu maddeleri, geçici 1 ila geçici 3 üncü maddeleri ile ekli cetveli yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 79- 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayÄ±lÄ± Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Meteoroloji Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun" olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 30 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün teklifi, Maliye ve Gümrük BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumlu görüÅŸü ve BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 1 ila 26 nci maddeleri, 31 inci, 32 nci maddesi, 32/A maddesi, 32/E maddesi, 33 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 8 inci maddeleri ve ekinde yer alan Cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 80- 4/4/1988 tarihli ve 320 sayÄ±lÄ± Milli Piyango idaresi Genel MüdürlüÄŸü KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "Milli Piyango HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname " ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (m) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"m) TeÅŸkilat Kararnamesinde belirtilen diÄŸer görevleri yapmak."

c) 34 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Denetimle ilgili özel hesapta izlenen giderlere katÄ±lma payÄ± ve para cezalarÄ±nÄ±n

tahsilinde 6183 sayÄ±lÄ± Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil Usulü HakkÄ±nda Kanun hükümleri uygulanÄ±r."

ç) 38 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ila (Ä±) bentleri ve (n) ila (p) bentleri, 7 ila 24 üncü maddeleri, 26 ila 32 nci maddeleri, 34 üncü maddesinin birinci ila üçüncü fÄ±kralarÄ± ile beÅŸinci fÄ±krasÄ±, 35 inci maddesinin üçüncü ila beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 40 inci maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±, 42 nci maddesi, 45 ila 47 nci maddeleri, 49 uncu maddesi, 54 üncü maddesi, 55 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 6 ncÄ± maddeleri ile eki cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 81- 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayÄ±lÄ± Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± AkaryakÄ±t Ä°kmal ve NATO POL Tesisleri Ä°ÅŸletme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KuruluÅŸu ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± AkaryakÄ±t ikmal ve NATO POL Tesislerine iliÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncÄ± maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) ve (B) bentleri ile ikinci fÄ±krasÄ±, 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci ve üçüncü cümleleri, ikinci, üçüncü, dördüncü ve onuncu fÄ±kralarÄ±, 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümleleri, 12 nci maddesi, 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, ek 1 inci, ek 3 üncü ve geçici 1 inci ila geçici 7 nci maddeleri ile eki 1 sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 82- 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayÄ±lÄ± Devlet Opera ve Balesi Genel MüdürlüÄŸü KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Devlet Opera ve Balesi Personeli HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 12 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 1 ila 3 üncü maddeleri, 5 inci maddesi, 6 ncÄ± maddesi, 20 ila 22 nci, 24 üncü, 26 ncÄ±, ek 1 inci, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 83- 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayÄ±lÄ± Orman Genel MüdürlüÄŸü TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabulü HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Orman Genel MüdürlüÄŸüne Ä°liÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 16 ncÄ± maddeleri, 18 ila 32 nci maddeleri, 35 inci maddesi, 38 inci maddesi, 39 uncu maddesi, geçici 1 ila geçici 6 ncÄ± maddeleri, ekinde yer alan (1) sayÄ±lÄ± Cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 84- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayÄ±lÄ± Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilat, görev ve yetkileri ile BaÅŸkanlÄ±k" ibaresi "BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 6 ncÄ± maddesinin ikinci ve onüçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, onyedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, dördüncü fÄ±krasÄ±, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesi ve yedinci ila onikinci fÄ±kralarÄ±, 5 inci maddesi, 6 ncÄ± maddesinin birinci, üçüncü, beÅŸinci, altÄ±ncÄ±, yedinci, sekizinci fÄ±kralarÄ±, dokuzuncu fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ila yedinci cümleleri, onbirinci, onikinci, onaltÄ±ncÄ± fÄ±kralarÄ±, 11 inci maddesi, geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 85- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayÄ±lÄ± ÖzelleÅŸtirme UygulamalarÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n beÅŸinci cümlesinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± müsteÅŸarlÄ±klarÄ±n müsteÅŸar ve müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±larÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± baÅŸkanlÄ±klarÄ±n baÅŸkanÄ± ve bakanlÄ±k genel müdürleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ile ÖzelleÅŸtirme Yüksek Kurulu BaÅŸkan ve üyeleri" ibaresi ile "ÖzelleÅŸtirme Yüksek Kurulu BaÅŸkan ve Üyeleri ile," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 18 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (B) bendinin (a) alt bendinde yer alan "BaÅŸbakan'Ä±n" ibaresi "baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanÄ±n" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±kranÄ±n (C) bendinin (a) alt bendinde yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 26 ncÄ± maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu'nun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) Ek 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (B) bendinin (a) alt bendi, 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ile 4 üncü ve 5 inci maddeleri, 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri ile üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ±, 11 inci maddesi, 25 inci maddesi ve eki (I) sayÄ±lÄ± liste yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

f) Geçici 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 29- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih

itibarÄ±yla ÖzelleÅŸtirme Yüksek Kurulunca görülmekte olan iÅŸler CumhurbaÅŸkanÄ± veya yetkilendireceÄŸi makam tarafÄ±ndan sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r."

MADDE 86- 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayÄ±lÄ± Türk Patent ve Marka Kurumu KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Patent ve Marka VekilliÄŸi ile BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 15/B maddeleri, 15/C maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 16 ila 24 üncü maddeleri, 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±, 26, 27 ve 29 uncu maddeleri, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 87- 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayÄ±lÄ± Posta Hizmetleri Kanununun;

a) 1 inci maddesinde yer alan "ile Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Anonim Åžirketinin

kuruluÅŸu, yapÄ±lanmasÄ±, faaliyet konularÄ± ve hizmetlerinin yürütülmesine" ibaresi "ve posta hizmetlerinin yürütülmesine" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinde yer alan "ile Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Anonim Åžirketinin kuruluÅŸu, yapÄ±lanmasÄ±, faaliyet konularÄ± ve hizmetlerinin yürütülmesine" ibaresi "ve posta hizmetlerinin yürütülmesine" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 6 ncÄ± maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 14 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 15 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 17 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) Geçici 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 23 ila 27 nci maddeleri, geçici 1 ila geçici 4 maddeleri, geçici 7 nci, geçici 9 uncu ve geçici 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 88- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayÄ±lÄ± Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun;

a) AdÄ± "Sosyal Güvenlik Kurumuna iliÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 35 inci maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve diÄŸer kanunlarla" ibaresi "ve diÄŸer mevzuatla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 36 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu Kanun kapsamÄ±ndaki" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncÄ± maddesinin birinci ila dördüncü fÄ±kralarÄ±, 7 ila 27 nci maddeleri, 28 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 29 ila 34 üncü maddeleri, 38 ila 43 üncü maddeleri, ek 4 üncü maddesi, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 4 üncü ila geçici 10 uncu maddeleri ve ekinde yer alan (1) sayÄ±lÄ± cetvel yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 89- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayÄ±lÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü ile ilgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 28 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "DanÄ±ÅŸtayÄ±n görüÅŸü üzerine müÅŸterek karar" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 1 ila 24 üncü maddeleri, 25 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 26 ncÄ±, 27 nci, 30 ila 33 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 8 inci maddeleri ile ekli (I) ve (II) sayÄ±lÄ± cetveller yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 90- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayÄ±lÄ± Futbol ve DiÄŸer Spor MüsabakalarÄ±nda Bahis ve Åžans OyunlarÄ± Düzenlenmesi HakkÄ±nda Kanunun;

a) 2 nci maddesinin ikinci ila altÄ±ncÄ± fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve yedinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir:

"Bayiliklerin nerede kurulacaÄŸÄ±nÄ± ve sayÄ±sÄ±nÄ± tespit etmek, bayi müracaatlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek uygun görülen kiÅŸilerle sözleÅŸme iÅŸlemlerini yapmak ve ruhsatlarÄ±nÄ± düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayÄ±larÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikleri takip ve tespit etmek, bayilik teÅŸkilatÄ±nÄ±n mevzuata uygun ve düzenli ÅŸekilde iÅŸlemesi için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan istenecek denetim ve kontrolleri yapmak görev ve yetkileri, 21/2/2008 tarihli ve 5738 sayÄ±lÄ± Spor MüsabakalarÄ±na DayalÄ± Sabit Ihtimalli ve MüÅŸterek Bahis OyunlarÄ±nÄ±n Özel Hukuk Tüzel KiÅŸilerine YaptÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda

Kanunun 3 üncü maddesi kapsamÄ±nda TeÅŸkilat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca kÄ±smen veya tamamen özel hukuk tüzel kiÅŸilerine devredilebilir veya mal ve hizmet satÄ±n alma yoluna gidilebilir."

b) 1 inci maddesi, 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesi, ek 2 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 91- 10/10/2011 tarihli ve 658 sayÄ±lÄ± Türkiye Su Enstitüsünün KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "Türkiye Su Enstitüsü HakkÄ±nda BazÄ± Mali Düzenlemelere Dair Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncÄ± maddesinin birinci ila dördüncü fÄ±kralarÄ±, 7 nci ve 8 inci maddeleri, 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, üçüncü ila onuncu fÄ±kralarÄ±, 11 inci maddesi, 12 nci maddesi, geçici 1 inci maddesi ve eki (1) sayÄ±lÄ± liste yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 92- 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayÄ±lÄ± Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸü TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸü Personeline Ek Ödeme YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beÅŸinci, altÄ±ncÄ± ve yedinci fÄ±kralarÄ±, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri, ekinde yer alan (I) ve (III) sayÄ±lÄ± cetveller yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 93- 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayÄ±lÄ± TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumu KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 14 üncü maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibareleri "BakanlÄ±k" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 15 inci maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurum, bu Kanunun" ibaresi "TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluÅŸuna iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 ila 13 üncü, 14 üncü maddesinin birinci ila dördüncü fÄ±kralarÄ± ile beÅŸinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ila yedinci cümleleri, altÄ±ncÄ± ve yedinci fÄ±kralarÄ±, sekizinci fÄ±krasÄ±nÄ±n son cümlesi, dokuzuncu ve onuncu fÄ±kralarÄ±, 15 inci maddesinin birinci ila üçüncü fÄ±kralarÄ±, 17 nci, 18 inci, 20 nci maddeleri, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 94- 24/10/2011 tarihli ve 656 sayÄ±lÄ± Türk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) AdÄ± "Türk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°lgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 6 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 7 ila 18 inci maddeleri, 20 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 95- 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayÄ±lÄ± Türkiye Radyo ve Televizyon

Kanununun;

a) 1 inci maddesinde yer alan "Kurumunun kuruluÅŸ, görev, yetki ve sorumluluklarma" ibaresi "Kurumuna" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 8 ila 10 uncu maddeleri, 11 inci maddesinin birinci ila beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 12 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 11 inci maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararnamesi ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 13 üncü maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü mali haklan

MADDE 13- Genel Müdüre en yüksek devlet memurunun almakta olduÄŸu aylÄ±k ve sözleÅŸme ücreti (ikramiye dahil) ödenir. AylÄ±k ödemelerinde ek gösterge, kÄ±dem ve taban aylÄ±klarÄ± ile sosyal yardÄ±m, zam ve tazminatlar esas alÄ±nÄ±r."

d) 15 ila 19 uncu, 24 üncü, 31 inci, 33 üncü, 34 üncü, 36 ncÄ± ve 49 uncu maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 20 nci maddesinin madde baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ve metninde yer alan "Hükümet" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "Hükümetin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 27 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "bu Kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi" ibaresi eklenmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarÄ±nca yapÄ±lan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± faaliyetlerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ±na yönelik" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu Kanunun 18 inci maddesi uyarÄ±nca yayÄ±nlanan Hükümet" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 28 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu Kanunun 18," ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bildiri ve konuÅŸmalarÄ± ile bu Kanunun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 30 uncu maddesinde yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 37 nci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Åžirket kurma, satÄ±n alma ve ortaklÄ±k

MADDE 37 - Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarÄ±na uygun olmak ÅŸartÄ±yla, özel hukuk hükümlerine tabi ÅŸirket kurabileceÄŸi gibi yerli veya yabancÄ± gerçek veya tüzel kiÅŸilerle ortaklÄ±klar kurabilir. Mevcut ortaklÄ±klara veya ÅŸirketlere iÅŸtirak edebileceÄŸi gibi, yurt içinde veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerli veya yabancÄ± ortaklÄ±klarÄ± veya ÅŸirketleri tamamen satÄ±n alabilir veya devralabilir.

Kurum tarafÄ±ndan kurulan veya satÄ±n alÄ±nan ya da iÅŸtirak edilen ÅŸirketlerin Kurum payÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, her türlü alÄ±m, satÄ±m, hizmet, danÄ±ÅŸmanlÄ±k, yapÄ±m ve taÅŸÄ±ma iÅŸlerine iliÅŸkin ihale iÅŸlemleri 4734 sayÄ±lÄ± Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayÄ±lÄ± Kamu ihale SözleÅŸmeleri Kanunu hükümlerine tabi deÄŸildir.

Kurumun, kendisine ait ÅŸirketlerden veya ortak olduÄŸu ÅŸirketlerden yapacaÄŸÄ± her türlü alÄ±m, satÄ±m, hizmet, danÄ±ÅŸmanlÄ±k, yapÄ±m ve taÅŸÄ±ma iÅŸlerine iliÅŸkin ihale iÅŸlemleri 4734 sayÄ±lÄ± Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayÄ±lÄ± Kamu ihale SözleÅŸmeleri Kanunu hükümlerine tabi deÄŸildir. Buna iliÅŸkin usul ve esaslar Genel Müdür teklifi ve Yönetim Kurulunun kararÄ± ile belirlenir.

Kurum personeli Genel Müdür onayÄ± ile Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna ait ÅŸirketler ile ortak olduÄŸu ÅŸirketlerde Yönetim Kurulu baÅŸkanÄ± ve/veya üyesi olarak görevlendirilebilir. DiÄŸer kanunlardaki düzenleme ve kÄ±sÄ±tlamalara tabi olunmaksÄ±zÄ±n, bu kiÅŸilere ödenecek ücret görevlendirildikleri ÅŸirketin Yönetim Kurulunca belirlenir. Söz konusu personelin kadrolarÄ± ve pozisyonlarÄ± ile iliÅŸkileri devam eder ve bu kadroya iliÅŸkin haklarÄ±nÄ± almaya devam eder."

i) 47 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 47 -Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun her türlü alÄ±nÄ±, satÄ±m, hizmet, danÄ±ÅŸmanlÄ±k, yapÄ±m ve taÅŸÄ±ma iÅŸleri ile bu hususlara iliÅŸkin ihale iÅŸlemleri, 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu ve 4735 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale SözleÅŸmeleri Kanunu hükümlerine tabi deÄŸildir. Bu iÅŸ ve iÅŸlemler yönetmelik ile düzenlenir."

j) 50 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, (h) bendinde yer alan "sözleÅŸmeli personel" ibaresi "özel hukuk hükümlerine tabi personel" ÅŸeklinde ve (g) bendinin birinci paragrafÄ± ile (Ä±) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± fÄ±kraya aÅŸaÄŸÄ±daki (k) bendi eklenmiÅŸ ve (i) bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"Kurumda kadro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeli personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir. Bu personele iliÅŸkin sÄ±nav, iÅŸe alÄ±nma, atanma ve görevde yükselme gibi hususlar Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan düzenlenir. Bu personelin unvanlarÄ±, sayÄ±sÄ±, kadro iptal ve ihdaslarÄ±, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatÄ±, özel hizmet tazminatÄ±, fazla çalÄ±ÅŸma ücreti gibi personele saÄŸlanacak her türlü mali ve sosyal haklara iliÅŸkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir."

"Ä±) Özel hukuk hükümlerine tabi personel kurumca yapÄ±lacak sÄ±navla istihdam edilen, istihdama, sözleÅŸmeye, sözleÅŸmenin feshine, feshi halinde ödenecek tazminat ile ücretlerine, her türlü mali ve sosyal haklarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± Yönetim Kurulunca belirlenen yerli veya yabancÄ± uyruklu personeldir. Özel hukuk hükümlerine tabi personel yönetici kadrolarÄ±nda görevlendirilebilir."

"k) Genel Müdürlük personelinin görevleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak iÅŸledikleri iddia edilen suçlara iliÅŸkin soruÅŸturmalar, 4483 sayÄ±lÄ± Memurlar ve DiÄŸer Kamu Görevlilerinin YargÄ±lanmasÄ± HakkÄ±nda Kanuna göre yapÄ±lÄ±r ve bunlar hakkÄ±nda soruÅŸturma izni Genel Müdür tarafÄ±ndan verilir."

k) 51 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan " sözleÅŸmeli" ibaresi " özel hukuk hükümlerine tabi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 60 mcÄ± maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "KamulaÅŸtÄ±rma ve taÅŸÄ±nmaz tahsisi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve maddeye aÅŸaÄŸÄ±daki ikinci fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"Kamu idarelerine ait taÅŸÄ±nmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altÄ±nda bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanÄ±lmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilir."

m) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici maddeler eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 14 - Kurum personelinden 5434 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanununa ve de 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi hükümlerine göre emekli aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmasÄ±na hak kazanmÄ±ÅŸ olanlardan bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren iki ay içinde emeklilik baÅŸvurusunda bulunanlarÄ±n emekli ikramiyeleri, bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihi itibarÄ±yla;

a) YaÅŸ haddinden emekliliÄŸine bir yÄ±ldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaÅŸ haddinden emekliliÄŸine en fazla beÅŸ yÄ±l kalanlar için %30,

b) YaÅŸ haddinden emekliliÄŸine beÅŸ yÄ±ldan daha fazla kalanlar için %50, fazlasÄ±yla ödenir.

Bu madde uyarÄ±nca yapÄ±lan emeklilik baÅŸvurularÄ±nda emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez, baÅŸvurular herhangi bir kayda baÄŸlanamaz ve geri alÄ±namaz. Bu kapsamda emekli olan personel, emekli olduÄŸu tarihten itibaren beÅŸ yÄ±l içinde Kurumda yeniden istihdam edilemez.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 15 - Bu maddenin yürürlüÄŸe girdikten sonra bir yÄ±l içinde Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen istihdam fazlasÄ± personel Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilir.

Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu bildirimden sonra, 45 günlük süre içinde, diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ihtiyaç fazlasÄ± olarak bildirilen personelin atama tekliflerini yapar. Atama teklifi yapÄ±lan Kurum ve kuruluÅŸça ilgili personelin atamalarÄ± 15 gün içinde sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r.

Kurumda nakle tabi ihtiyaç fazlasÄ± personel, hangi ilde görev yapÄ±yor ise aynÄ± ile atamasÄ± gerçekleÅŸtirilir. Bu ilde söz konusu personelin atanacaÄŸÄ± kadro bulunmamasÄ± halinde talep ettikleri 3 ili sÄ±rayla belirleyerek, tercih formlarÄ±nÄ± Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu Genel MüdürlüÄŸü'ne verir. Kurum aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilen bu tercihler, söz konusu atama teklifinde dikkate alÄ±nÄ±r. Bu nitelikte tercih bildirmeyen personelin iÅŸlemleri Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yürütülür.

Kurumun nakle tabi personeli, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 657 sayÄ±lÄ± Kanuna tabi bir göreve atanmalarÄ± halinde, kurumda almÄ±ÅŸ olduklarÄ± aylÄ±k, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarÄ±nÄ±n hepsini almaya devam ederler.

Kurum personelinin Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lacak nakillerinde burada hüküm bulunmayan hallerde 4046 sayÄ±lÄ± Kanun ile 217 Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanÄ±r."

MADDE 96- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayÄ±lÄ± Türk StandardlarÄ± Enstitüsü KuruluÅŸ Kanununun;

a) AdÄ± "Türk StandardlarÄ± Enstitüsü ile ilgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 7 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "4 üncü maddenin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (b), (e) ve (d) bentlerinde sayÄ±lan Genel Kurul üyeleri arasÄ±ndan seçildiÄŸi takdirde," ibaresi "Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸince seçilen üyeler dÄ±ÅŸÄ±ndan seçildiÄŸi takdirde" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (C) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"C) Türk StandardlarÄ± Enstitüsünün teÅŸkilatÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

Kararnamesinde belirtilen diÄŸer gelirler."

ç) 1 ila 6 ncÄ± maddeleri, 7 nci maddesinin birinci ila üçüncü fÄ±kralarÄ±, beÅŸinci ve altÄ±ncÄ± fÄ±kralarÄ±, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümleleri, üçüncü fÄ±krasÄ±, 10 uncu maddesi, 10/A maddesinin birinci ila yedinci fÄ±kralarÄ±, 10/B maddesi, 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (D) ve (E) bentleri, 12 nci maddesi, 14 üncü maddesi, ek 1 inci maddesi, ek 2 nci maddesi, geçici 1 ila geçici 8 inci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 97- 13/8/1993 tarihli ve 497 sayÄ±lÄ± Türkiye Bilimler Akademisinin KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 98- 17/7/1963 tarihli ve 278 sayÄ±lÄ± Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu ile ilgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 2- TÜBÄ°TAK, öÄŸrenim ve öÄŸrenim sonrasÄ±nda üstün baÅŸarÄ±sÄ±yla kendini gösteren gençleri izleyerek onlarÄ±n yetiÅŸme ve geliÅŸmelerine yardÄ±m etmek amacÄ±yla 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayÄ±lÄ± Yüksek ÖÄŸrenim ÖÄŸrencilerine Burs, Kredi Verilmesine iliÅŸkin Kanun hükümlerine tabi olmaksÄ±zÄ±n burslar verir."

c) 4 üncü maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 4- Yönetim Kurulu, TÜBÄ°TAK ile diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, gerçek ve tüzel kiÅŸiler arasÄ±nda çÄ±kan ihtilaflarÄ±n hukuki anlaÅŸma veya sözleÅŸme deÄŸiÅŸikliÄŸi ile neticelendirilmesinde karar vermeye; tutarÄ± beÅŸbin Türk LirasÄ±na kadar (beÅŸbin Türk LirasÄ± dahil) olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuÅŸturulmasÄ±nda, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açÄ±lacak veya açÄ±lmÄ±ÅŸ olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkÄ±n tanÄ±nmasÄ±na, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermeye yetkilidir."

ç) 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "9 uncu maddenin b, c, d fÄ±kralarÄ±ndaki Gelirler" ibaresi "Kuruma yapÄ±lacak her türlü yardÄ±mlar, baÄŸÄ±ÅŸlar ve vasiyetler, Kurum dÄ±ÅŸÄ±na verilecek hizmetler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nacak olan paralardan Kurumun gelirlerine eklenen kÄ±sÄ±m, yayÄ±m gelirleri ve diÄŸer faaliyet gelirleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 16 ncÄ± maddesinde ve 17 nci maddesinde yer alan "Bilim Kurulu" ibareleri "Yönetim Kurulu" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 1 inci maddesi, 3 üncü maddesi, 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 8 ila 10 uncu maddeleri, 18 inci maddesi, 19 uncu maddesi, 21 inci maddesi, 22 nci maddesi, ek 1 inci, ek 2 nci, ek 4 üncü maddeleri, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri, geçici 7 nci, geçici 8 inci, geçici 10 ila 12 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 99- 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayÄ±lÄ± Türkiye Ä°statistik Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "saÄŸlamak üzere, Türkiye Ä°statistik Kurumunun kuruluÅŸ, görev ve yetkilerine iliÅŸkin esaslarÄ± düzenlemektir" ibaresi "saÄŸlamaktÄ±r" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 3 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve "ilgili kuruluÅŸlarÄ±n görüÅŸü alÄ±narak BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 49 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu Kanun gereÄŸince" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu Kanun gereÄŸince geçici" ibaresi "Geçici" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 16 ila 25 inci maddeleri, 34 ila 48 inci maddeleri, 50 ila 52 nci maddeleri, 55 ila 58 inci maddeleri, geçici 1 ila geçici 10 uncu maddeleri, geçici 12 ila 14 üncü maddeleri, ekli (I) ve (II) sayÄ±lÄ± cetvelleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 100- 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayÄ±lÄ± Türk Akreditasyon Kurumu KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Türk Akreditasyon Kurumuna Ä°liÅŸkin ÇeÅŸitli Hükümler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 5 inci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci ila onüçüncü fÄ±kralarÄ±, 12 nci maddesi, 14 üncü maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 23 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ile ekli (1) ve (2) sayÄ±lÄ± cetveller yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 101- 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayÄ±lÄ± Türkiye SaÄŸlÄ±k Enstitüleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KurulmasÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun;

a) AdÄ± "Türkiye SaÄŸlÄ±k Enstitüleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 ila 11 inci maddeleri, 12 nci maddesinin birinci ila üçüncü fÄ±kralarÄ±, yedinci ila dokuzuncu fÄ±kralarÄ±, 13 üncü maddesi, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±, 15 inci maddesi, 16 ncÄ± maddesi, 18 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 19 uncu maddesi ve geçici 1 inci maddesi ile ekli (1) sayÄ±lÄ± cetveli yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 102- 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayÄ±lÄ± VakÄ±flar Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸünün kuruluÅŸu ile Genel MüdürlüÄŸün teÅŸkilat, görev, yetki ve sorumluluklarÄ±nÄ±n düzenlenmesi" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 20 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n" ibaresi "BakanÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 26 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 52 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"e) Genel MüdürlüÄŸün teÅŸkilatÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinde belirtilen diÄŸer görevler."

d) 35 inci maddesi, 36 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, aynÄ± maddenin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesi, 37 ila 42 nci maddeleri, 43 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±, 44 üncü maddesi, 45 inci maddesi, 46 ncÄ± maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±, 47 ila 51 inci maddeleri, 52 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (b), (c), (f), (g) ve (h) bentleri, 53 ila 71 inci maddeleri, 73 üncü maddesi, 74 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ile ekli (1) ve (11) sayÄ±lÄ± cetvelleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 103- 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayÄ±lÄ± Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Muafiyetlerine Ä°liÅŸkin Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 inci ila 12 nci maddeleri ve eki (1), (11), (III) ve (IV) sayÄ±lÄ± cetvelleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 104- 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayÄ±lÄ± YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 27 nci maddesinde yer alan "Bu Kanun kapsamÄ±nda" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) Mülga geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte BaÅŸkanlÄ±kta bu Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ± kapsamÄ±nda fiilen en az 5 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸanlar, 30 gün içerisinde baÅŸvurmalarÄ± halinde YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar UzmanlÄ±ÄŸÄ± kadrosuna atanÄ±rlar. Bu ÅŸekilde atamasÄ± yapÄ±lanlardan bir yÄ±l içerisinde tez ve yeterlik sÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olamayan ve YDS'den asgari (B) düzeyinde puan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelendiremeyenler atandÄ±klarÄ± unvanlarÄ± kaybeder ve BaÅŸkanlÄ±kta öÄŸrenim durumlarÄ±na uygun memur unvanlÄ± kadrolara atanÄ±rlar.

(2) Birinci fÄ±kra hükmü, BaÅŸkanlÄ±kta bu Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ± kapsamÄ±nda istihdam edilmekte iken, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun geçici 41 inci maddesi çerçevesinde genel idari hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±nda uzman kadrosuna atamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve halen BaÅŸkanlÄ±kta çalÄ±ÅŸmakta olan personel hakkÄ±nda da uygulanÄ±r."

ç) 1 ila 26 ncÄ± maddeleri, 28 inci maddesinin birinci ila dördüncü fÄ±kralarÄ± ile altÄ±ncÄ± ve yedinci fÄ±kralarÄ±, 29 uncu maddesi, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 105- 30/5/1973 tarihli ve 1738 sayÄ±lÄ± Seyir ve HidrografÄ± Hizmetleri Kanunu yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 106- 16/8/1983 tarihli ve 77 sayÄ±lÄ± Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu KurulmasÄ±na iliÅŸkin Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 107- 23/3/1950 tarihli ve 5632 sayÄ±lÄ± Milli Kütüphane KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 108- 12 Nisan 1332 tarihli ve 2511 sayÄ±lÄ± Takvim-i Vakayi'de yayÄ±mlanan Darülaceze Nizamnamesinin 23 üncü maddesinde yer alan "hükümetin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 109- 11/4/2001 tarihli ve 4641 sayÄ±lÄ± Ekonomik ve Sosyal Konseyin KuruluÅŸu, ÇalÄ±ÅŸma Esas ve Yöntemleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinde yer alan "yaratarak" ibaresi "oluÅŸturarak" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"BaÅŸkan ve üyeleri

MADDE 2- Ekonomik ve Sosyal Konseyin BaÅŸkanÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n toplantÄ±lara katÄ±lamamasÄ± halinde görevlendireceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± veya Bakan toplantÄ±lara baÅŸkanlÄ±k eder. Konseyin üyeleri CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir."

e) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Hükümet" ibaresi "Devlet" ÅŸeklinde, (b) bendinde yer alan "Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, CumhurbaÅŸkanÄ±na ve kamuoyuna sunmak, görüÅŸ bildirilirken uzlaÅŸÄ±lan ve uzlaÅŸÄ±lamayan hususlarÄ± ayrÄ± ayrÄ± belirtmek" ibaresi "ilgili mercilere sunmak" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hükümetin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde ve "kanun tasarÄ±larÄ±" ibaresi "mevzuatÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 4 üncü maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Konseyin çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±

MADDE 4- Konseyin çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir."

d) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendi, 5 ila 11 inci maddeleri ve geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 110-14/6/2012 tarihli ve 6328 sayÄ±lÄ± Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu Kanununun;

a) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 16 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ibareleri "en yüksek Devlet memuru" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±larÄ±" ibaresi "bakanlÄ±k genel müdürleri" ÅŸeklinde, "müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±larÄ±na" ibaresi "bakanlÄ±k genel müdürlerine" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±nÄ±n" ibaresi "en yüksek Devlet memurunun" ÅŸeklinde, "baÅŸbakanlÄ±k müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n" ibaresi "bakanlÄ±k genel müdürlerinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"(2) Genel Sekretere bakanlÄ±k genel müdürlerine uygulanan mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlara iliÅŸkin hükümler uygulanÄ±r.

(3) Kamu denetçiliÄŸi uzmanlarÄ±na aynÄ± derecede bulunan adalet uzmanlan, kamu denetçiliÄŸi uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±na adalet uzman yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Kurumun diÄŸer personeline ise Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ± unvanlÄ± ve aynÄ± dereceli kadrolarda çalÄ±ÅŸanlara uygulanan mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlara iliÅŸkin hükümler uygulanÄ±r. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nda emsali personele ödenenlerden vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz."

ç) 33 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci ve üçüncü cümleleri aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"BaÅŸdenetçi ve denetçilerin sigorta primine esas kazanç tutarlarÄ±, BaÅŸdenetçi için "en yüksek Devlet memuru", denetçiler için "bakanlÄ±k genel müdürleri" esas alÄ±narak belirlenir. Bu görevleri sÄ±rasÄ±nda 5510 sayÄ±lÄ± Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamÄ±na girenlerin bu görevde geçen süreleri makam tazminatÄ± ile temsil tazminatÄ± ödenmesi gereken süre olarak deÄŸerlendirilir ve emeklilik yönünden BaÅŸdenetçi "en yüksek Devlet memuru", denetçiler "bakanlÄ±k genel müdürleri" için belirlenmiÅŸ olan ek gösterge, makam tazminatÄ± ile temsil tazminatÄ±ndan aynÄ± usul ve esaslara göre yararlandÄ±rÄ±lÄ±r."

MADDE 111- 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayÄ±lÄ± Kefalet Kanununun;

a) 1 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "yapÄ±lacak nizamnameye" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmeliÄŸe" ÅŸeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan " nizamnameler yapmaÄŸa Hükümet" ibaresi "yönetmelikler çÄ±karmaya CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 112- 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayÄ±lÄ± Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°çiÅŸleri ile BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skan bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 26 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Geçici 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 113- 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayÄ±lÄ± Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde,

e) 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 114- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayÄ±lÄ± Telgraf ve Telefon Kanununun;

a) Ek 17 nci maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ÖzelleÅŸtirme idaresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü ve UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca", "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ve sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) Ek 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) Ek 33 üncü maddesinin dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 115- 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayÄ±lÄ± Türkiye VakÄ±flar BankasÄ± Türk Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± Kanununun;

a) 6 ncÄ± maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°cra Vekilleri Heyetince" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 116- 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti Ziraat BankasÄ±, Türkiye Halk BankasÄ± Anonim Åžirketi ve Türkiye Emlak BankasÄ± Anonim Åžirketi HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 117- 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayÄ±lÄ± Ulusal Bor AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Ulusal Bor AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü HakkÄ±nda Mali Hükümler ve Muafiyetlere Ä°liÅŸkin Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 15 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Ar-Ge projeleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir, e) 18 inci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Muafiyetler

MADDE 18- Ulusal Bor AraÅŸtÄ±rma Enstitüsünün yaptÄ±ÄŸÄ± faaliyetlerden elde ettiÄŸi gelirler dolayÄ±sÄ±yla kurumlar vergisi açÄ±sÄ±ndan iktisadi iÅŸletme oluÅŸmuÅŸ sayÄ±lmaz. Enstitüye makbuz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan nakdi baÄŸÄ±ÅŸ ve yardÄ±mlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayÄ±lÄ± Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayÄ±lÄ± Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahÄ±nÄ±n tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrÄ±ca gösterilmek ÅŸartÄ±yla beyan edilen gelirden veya kurum kazancÄ±ndan indirilebilir.

Enstitünün faaliyetleri dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan iÅŸlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayÄ±lÄ± Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayÄ±lÄ± Belediye Gelirleri Kanunu gereÄŸince alman vergi ve harçlardan ve katÄ±lma payÄ±ndan, bu kapsamda düzenlenen kaÄŸÄ±tlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapÄ±lan baÄŸÄ±ÅŸ ve yardÄ±mlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduÄŸu taÅŸÄ±nmazlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla emlak vergisinden muaftÄ±r. Enstitü tarafÄ±ndan açÄ±lan dava ve icra takiplerinde teminat aranmaz.

Enstitünün görevlerinin ifasÄ±na iliÅŸkin olarak; binek araçlarÄ± hariç ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunlarÄ±n yedek parçalarÄ± ile yayÄ±nÄ±n yurda giriÅŸi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma deÄŸer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kaÄŸÄ±tlar damga vergisinden ve ücretten istisna olup bunlar için ithalat sÄ±nÄ±rlamasÄ± uygulanmaz.

Enstitü, ihtiyaç duyduÄŸu hizmetleri hizmet satÄ±n alma sözleÅŸmeleri ile yaptÄ±rabilir. Enstitü yapacaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda deÄŸildir.

Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸünün Enstitüye yaptÄ±racaÄŸÄ± Ar-Ge projeleri kapsamÄ±nda alman patentlerin kullanÄ±mÄ± Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸüne ait olup bunlardan ücret alÄ±nmaz."

ç) 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 1- Nadir Toprak Elementleri AraÅŸtÄ±rma Enstitüsünün yaptÄ±ÄŸÄ± faaliyetlerden elde ettiÄŸi gelirler dolayÄ±sÄ±yla kurumlar vergisi açÄ±sÄ±ndan iktisadi iÅŸletme oluÅŸmuÅŸ sayÄ±lmaz. Enstitüye makbuz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan nakdi baÄŸÄ±ÅŸ ve yardÄ±mlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayÄ±lÄ± Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayÄ±lÄ± Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahÄ±nÄ±n tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrÄ±ca gösterilmek ÅŸartÄ±yla beyan edilen gelirden veya kurum kazancÄ±ndan indirilebilir.

Enstitünün faaliyetleri dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan iÅŸlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayÄ±lÄ± Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayÄ±lÄ± Belediye Gelirleri Kanunu gereÄŸince alÄ±nan vergi ve harçlardan ve katÄ±lma payÄ±ndan, bu kapsamda düzenlenen kaÄŸÄ±tlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapÄ±lan baÄŸÄ±ÅŸ ve yardÄ±mlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduÄŸu taÅŸÄ±nmazlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla emlak vergisinden muaftÄ±r. Enstitü tarafÄ±ndan açÄ±lan dava ve icra takiplerinde teminat aranmaz.

Enstitünün görevlerinin ifasÄ±na iliÅŸkin olarak, binek araçlarÄ± hariç ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunlarÄ±n yedek parçalarÄ± ile yayÄ±nÄ±n yurda giriÅŸi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma deÄŸer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kaÄŸÄ±tlar damga vergisinden ve ücretten istisna olup bunlar için ithalat sÄ±nÄ±rlamasÄ± uygulanmaz.

Enstitü, ihtiyaç duyduÄŸu hizmetleri hizmet satÄ±n alma sözleÅŸmeleri ile yaptÄ±rabilir. Enstitü yapacaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda deÄŸildir.

Enstitünün görevleri kapsamÄ±nda desteklenen Ar-Ge projelerine iliÅŸkin tutarlar, Enstitü bütçesine gider kaydedilmek suretiyle Ar-Ge projelerinin yürütüldüÄŸü idarelere aktarÄ±labilir. Bu ÅŸekilde aktarÄ±lan tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açÄ±lacak özel hesaplarda izlenir. Bu kapsamda yapÄ±lan harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Enstitü tarafÄ±ndan yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamÄ±nda görev alan kamu görevlilerine aylÄ±k (20.000) gösterge rakamÄ±nÄ±n, memur aylÄ±k katsayÄ±sÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutara kadar ücret ödenebilir. Enstitü tarafÄ±ndan yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamÄ±nda görev alan yüksek lisans ve doktora öÄŸrencileri ile doktora sonrasÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lara diÄŸer mevzuatta yer alan sÄ±nÄ±rlamalara tabi olmaksÄ±zÄ±n burs verilebilir. Bu fÄ±kranÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak Enstitü tarafÄ±ndan belirlenir. Bu kapsamda Enstitü personeline ödeme yapÄ±lamaz.

Enstitü tarafÄ±ndan yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri için Enstitü dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile özel kuruluÅŸlardan destek alÄ±nabilir. Bu kapsamda Enstitüye aktarÄ±lan tutarlar, Enstitü bütçesine gelir kaydedilmeksizin ilgili Ar-Ge projesi adÄ±na açÄ±lacak özel hesaplarda izlenebilir.

Enstitünün mal ve varlÄ±klarÄ± Devlet malÄ± sayÄ±lÄ±r, haczedilemez ve rehnedilemez."

d) AÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 2- Nadir Toprak Elementleri AraÅŸtÄ±rma Enstitüsünün 2018 yÄ±lÄ± harcamalarÄ± 2018 yÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yeni bir düzenleme yapÄ±lÄ±ncaya kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bütçesinde yer alan ödeneklerden karÅŸÄ±lanÄ±r."

e) 1 ila 14 üncü maddeleri, 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±, 17 nci maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi ve geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 118- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayÄ±lÄ± Maden Kanununun;

a) 35 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na aÅŸaÄŸÄ±daki cümle eklenmiÅŸtir.

"Bu tutar, üç katma kadar CumhurbaÅŸkanÄ±nca artÄ±rÄ±labilir."

b) 47 inci maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±na birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki cümle eklenmiÅŸtir.

"Bu tutar, üç katma kadar CumhurbaÅŸkanÄ±nca artÄ±rÄ±labilir."

c) Ek 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek maddeler eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 16- Maden ve Petrol Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü (MAPEG)'nün bütün mal

ve varlÄ±klarÄ± Devlet malÄ± hükmünde olup, haczedilemez. Bunlar aleyhine iÅŸlenen suçlar Devlet mallan aleyhine iÅŸlenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

MAPEG; ilgili mevzuat kapsamÄ±ndaki görevleri dolayÄ±sÄ±yla yapacaÄŸÄ± iÅŸlemler yönünden, katma deÄŸer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro iÅŸlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaftÄ±r. Ancak, yargÄ± harçlarÄ±nÄ±n MAPEG'in haklÄ±lÄ±ÄŸÄ± nispetinde karÅŸÄ± taraftan tahsiline ilgili mercii tarafÄ±ndan karar verilir.

MAPEG'e, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin ifasÄ± için gerekli olup MAPEG tarafÄ±ndan satÄ±n alman veya ithal edilen binek araçlarÄ± hariç, motorlu vasÄ±talarla, motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ile bunlarÄ±n yedek parçalarÄ± ve lastikleri, katma deÄŸer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftÄ±r.

MAPEG'in gelirleri, vergiden müstesnadÄ±r. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayÄ±lÄ± Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayÄ±lÄ± Kurumlar Vergisi Kanunu uyarÄ±nca yapÄ±lan kesintileri kapsamaz.

EK MADDE 17- MAPEG'in görev ve sorumluluklarÄ±nÄ±n yerine getirilmesinden dolayÄ± haklarÄ±nda ceza davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n; vekalet verdikleri avukata, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayÄ±lÄ± AvukatlÄ±k Kanununun 168 inci maddesine göre yayÄ±mlanan AvukatlÄ±k Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiÅŸ olmak kaydÄ±yla dava ile ilgili olarak yaptÄ±klarÄ± masraflar, kesinleÅŸmiÅŸ mahkümiyet kararÄ± halinde geri alÄ±nmak kaydÄ±yla, Maden ve Petrol Ä°ÅŸleri Genel Müdürünün teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± onayÄ± ile karÅŸÄ±lanabilir. Bu fÄ±kranÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin esas ve usuller MAPEG tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle düzenlenir.

EK MADDE 18- MAPEG görev alanÄ±na giren konulara iliÅŸkin her türlü tebligatÄ±, kayÄ±tlÄ± elektronik posta adresi (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) yoluyla ilgilisine tebliÄŸ edebilir. Bu yollarla yapÄ±lan tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayÄ±lÄ± Tebligat Kanunu uyarÄ±nca tebliÄŸ edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayÄ±lÄ± Maden Kanunu ile 30/05/2013 tarihli ve 6491 sayÄ±lÄ± Türk Petrol Kanunu kapsamÄ±nda ruhsat ve hak sahibi olanlarÄ±n, aktif edilmiÅŸ tebligata esas kayÄ±tlÄ± elektronik posta adresi (KEP) kullanmalarÄ± zorunludur. Bu yükümlülüÄŸü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 Türk LirasÄ± idari para cezasÄ± uygulanÄ±r. Bu idari para cezasÄ± her yÄ±l 4/1/1961 tarihli ve 213 sayÄ±lÄ± Vergi Usul Kanunu uyarÄ±nca belirlenen yeniden deÄŸerleme oranÄ± nispetinde artÄ±rÄ±lÄ±r."

ç) Geçici 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici maddeler eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 31- Mülga Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün ve Mülga Petrol Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün (mülga Genel Müdürlükler) çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yürütülmesinde kullanÄ±lan taÅŸÄ±nÄ±rlar, taÅŸÄ±tlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±tlar ve diÄŸer dokümanlar, mülga Genel Müdürlüklerin kadrosunda bulunan 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununa tabi memurlar ile sözleÅŸmeli personel ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanununa tabi personel, bu Kanun Tlükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibariyle MAPEG'e devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Birinci fÄ±kraya göre devredilmiÅŸ sayÄ±lan personelden;

a) Memurlar, Maden ve Petrol Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü (MAPEG) adÄ±na ihdas edilmiÅŸ sayÄ±lan aynÄ± unvanlÄ± kadrolara bulunduklarÄ± kadro dereceleriyle hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

b) 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fÄ±krasÄ±na göre istihdam edilen sözleÅŸmeli personel, pozisyonlarÄ±yla birlikte MAPEG'e devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸünden önce mülga Genel Müdürlükler adÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ mevcut sözleÅŸmeler ve protokoller MAPEG'e devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Genel Müdürlükler tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan sözleÅŸme ve protokoller ile ilgili dava ve icra takipleri dahil olmak üzere mülga Genel Müdürlüklerin leh ve aleyhine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalar ve icra takiplerinde MAPEG kendiliÄŸinden taraf sÄ±fatÄ± kazanÄ±r.

Bu maddenin uygulanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda teÅŸkilat, personel, kadro, demirbaÅŸ devri ve benzeri hususlarda ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri gidermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± yetkilidir.

Devir iÅŸlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile MAPEG tarafÄ±ndan belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren altÄ± ay içerisinde tamamlanÄ±r.

Mülga Genel Müdürlüklere mevzuatta yapÄ±lan atÄ±flar MAPEG'e yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 32- KapatÄ±lan Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü ve Petrol Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸüne iliÅŸkin mevcut mevzuatÄ±n bu maddenin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte yapÄ±lan MAPEG'in kuruluÅŸuna iliÅŸkin düzenlemelere aykÄ±rÄ± olmayan hükümlerinin uygulanmasÄ±na, ilgili mevzuat yürürlüÄŸe girinceye kadar, devam olunur.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 33- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce mülga Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün ve Mülga Petrol Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün görev alanÄ±na iliÅŸkin açÄ±lmÄ±ÅŸ olan davalar ve icra takipleri ile 1/1/2019 tarihine kadar açÄ±lacak olan davalar ve icra takipleri Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ±nca yürütülmeye devam olunur. 1/1/2019 tarihinden itibaren dava dosyalan ve icra takipleri MAPEG'e devredilir. Bu süre, Bakan onayÄ±yla 6 aya kadar uzatÄ±labilir. Bu ÅŸekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ her türlü iÅŸlem ilgili idareler adÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Devir tarihine kadar tahsil edilen yahut icra takibine konulan vekalet ücretleri Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± hukuk müÅŸavirliÄŸi ve avukatlarÄ±na 659 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname uyannca daÄŸÄ±tÄ±lÄ±r. Takibe konulmayan vekalet ücretleri ise MAPEG tarafÄ±ndan takip ve tahsil edilir. YargÄ±lama giderleri hakkÄ±nda da aynÄ± usulde iÅŸlem yapÄ±lÄ±r. Devam eden tüm davalarda husumet MAPEG'e yöneltilir.

Mülga Genel Müdürlüklerin görevlerine iliÅŸkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girmesinden önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ ve iÅŸlemler sebebiyle açÄ±lacak davalar MAPEG'e yöneltilir.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 34- Mülga Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü ve mülga Petrol Ä°ÅŸleri Genel Müdürlüklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± ve UzmanÄ± kadrolarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 15 gün içerisinde talep etmeleri halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nda durumlarÄ±na uygun kadrolara atanÄ±rlar, aksi halde Maden ve Petrol Ä°ÅŸleri Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± veya Maden ve Petrol UzmanÄ± kadrolarÄ±na atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile MAPEG kadrosuna geçen personelden, en az dört yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iÅŸletme, mimarlÄ±k ve mühendislik fakülteleri ile MAPEG'in görev alanÄ±na giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliÄŸi YükseköÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan kabul edilen yurt içindeki ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yükseköÄŸretim kurulularÄ±ndan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce mezun olmak ÅŸartÄ±yla, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilatÄ±nda geçen çalÄ±ÅŸma süreleri de dahil olmak üzere MAPEG'de en az üç yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma süresini doldurmuÅŸ ya da dolduracak olan personel, yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, MAPEG tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak sÄ±nav komisyonu tarafÄ±ndan belirlenecek usul ve esaslar kapsamÄ±nda MAPEG'de ihdas edilen toplam uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± kadrosunun yüzde yirmisi için bu maddenin yayÄ±mÄ±ndan itibaren iki yÄ±l içinde yapÄ±lacak sÄ±navlarda baÅŸarÄ±lÄ± olmalarÄ± ve hazÄ±rladÄ±klarÄ± uzmanlÄ±k tezinin kabul edilmesi halinde Maden ve Petrol UzmanÄ± olmaya hak kazanÄ±rlar. Bu oran CumhurbaÅŸkanÄ±nca artÄ±rÄ±labilir. SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olamayanlara bir yÄ±l içinde ikinci kez sÄ±nav hakkÄ±, tezi kabul edilmeyenlere altÄ± ay düzeltme süresi verilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk MüÅŸavirliÄŸinde avukat ve hukuk müÅŸavirliÄŸi kadrosunda çalÄ±ÅŸmakta olan ve 1/1/2019 tarihine kadar MAPEG'in avukat ve hukuk müÅŸaviri kadrosuna geçen personel hariç olmak üzere, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten sonra MAPEG kadrosuna atanan personel hakkÄ±nda bu fÄ±kra hükümleri uygulanmaz.

GEÇÄ°Cl MADDE 35- MAPEG'in 2018 yÄ±lÄ± harcamalarÄ± 2018 yÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yeni bir düzenleme yapÄ±lÄ±ncaya kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bütçesinde yer alan ödeneklerden karÅŸÄ±lanÄ±r.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 36- MAPEG'in yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± tamamlanÄ±ncaya kadar, MAPEG tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gereken görevler ve hizmetler, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve mülga Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü ve mülga Petrol Ä°ÅŸleri Genel Müdürlüklerinin mevcut birimleri ve personeli ile yürütülür. Yeniden yapÄ±lanma sürecinde görevler ve hizmetler ile ilgili yaÅŸanacak tereddütler hakkÄ±nda karar vermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± yetkilidir.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 37- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayÄ±lÄ± Maden Kanunu ile 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayÄ±lÄ± Türk Petrol Kanunu kapsamÄ±nda ruhsat ve hak sahibi olanlarÄ±n 3213 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 18 inci maddesinde düzenlenen aktif edilmiÅŸ tebligata esas kayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini (KEP) 31/8/2018 tarihine kadar MAPEG'e sunmasÄ± zorunludur. Bu tarihe kadar sunmayanlar hakkÄ±nda ek 18 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca idari para cezasÄ± uygulanÄ±r."

MADDE 119- 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayÄ±lÄ± Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun;

a) AdÄ± "Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve BazÄ± Düzenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 15 inci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Muafiyetler

Madde 15- Türkiye Atom EneÄ±jisi Kurumu;

a) MünhasÄ±ran yolcu taÅŸÄ±mak amacÄ±yla kullanÄ±lan araçlar ve binek araçlarÄ± hariç her türlü aracÄ±n, Türkiye'ye sokulmasÄ±nda her çeÅŸit ithalat sÄ±nÄ±rlamalarÄ±ndan, gümrük vergisi ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, harç, fon ve zamlardan, her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretlerinden ve ithal esnasÄ±nda alÄ±nan diÄŸer bütün vergi, harç ve ücretlerden,

b) Her türlü tesislerinin yapÄ±mÄ± ve iÅŸletilmesinden dolayÄ± belediyeye ödenmesi gereken her türlü vergi, harç, harcamalara katÄ±lma paylarÄ±ndan ve benzeri yükümlülüklerden,

c) Taraf olduÄŸu dava, icra ve benzeri takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayÄ±lÄ± Harçlar Kanununda sayÄ±lan yargÄ± harçlarÄ±ndan,

ç) Ä°haleleri, ilanlarÄ±, mukaveleleri ve baÅŸka evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her türlü harçlardan,

d) AraÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme faaliyetlerinde kullanÄ±lmak üzere ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayÄ±nlar ile baÄŸÄ±ÅŸ yoluyla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen aynÄ± cins malzemeler gümrük vergisi ile buna baÄŸlÄ± vergi, resim, fon, pay ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan,

e) Kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden,

f) Kuruma yapÄ±lacak her türlü baÄŸÄ±ÅŸlar, yardÄ±mlar ve vasiyetler vergi, resim, pay ve harçlardan,

muaftÄ±r.

AraÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temini zorunlu bulunan mallarÄ±n temini ile ilgili olarak, Bakan onayÄ± alÄ±narak teminat alÄ±nmaksÄ±zÄ±n yüklenme tutarÄ±na kadar bütçe dÄ±ÅŸÄ± ön ödeme yapÄ±labilir."

c) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek maddeler eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 2- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafÄ±ndan yürütülen projelerin gerçekleÅŸtirilmesi sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±kan eser, buluÅŸ, endüstriyel tasarÄ±m, faydalÄ± model ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir. Kurumun taraf olduÄŸu sözleÅŸmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleÅŸtirilmesi sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±kmasÄ± muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar sözleÅŸmeyle düzenlenir. Kurum, elde edilen patent ve buluÅŸlar ile ilgili olarak üretim ve satÄ±ÅŸ yapabilir. Kuruma ait fikri haklarÄ±n ekonomik olarak deÄŸerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün sahibine verilir.

EK MADDE 3- Kurumun mal ve varlÄ±klarÄ± Devlet malÄ± sayÄ±lÄ±r, haczedilemez ve rehnedilemez.

EK MADDE 4- Kurumda geçici olarak görevlendirilen mesleÄŸe özel yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±yla alÄ±nanlar ile teknik hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±na dahil personele ve 2547 sayÄ±lÄ± Kanunun 38 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rlamalara tabi olmaksÄ±zÄ±n öÄŸretim üyelerine, CumhurbaÅŸkanÄ±nca asgari ücretin üç katÄ±nÄ± aÅŸmamak üzere ilave ücret ödenebilir.

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda istihdam edilen personelden Kurumun asli görevlerine iliÅŸkin uzmanlÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaç duyulan öÄŸretim üyeleri, mesleÄŸe özel yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±yla almanlar ile teknik hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±na dahil personelden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan Kurumda görevlendirilenlere ödenecek ilave ücretlerden damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapÄ±lmaz.

Kurum tarafÄ±ndan desteklenen projelerde, proje süresiyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak kaydÄ±yla proje kapsamÄ±nda ve projeye iliÅŸkin hizmetlerde görev alan proje yürütücüsü, araÅŸtÄ±rmacÄ± ve diÄŸer personele asgari ücretin net tutarÄ±nÄ±n dört katma kadar yÄ±lda en fazla üç kere CumhurbaÅŸkanÄ±nca proje teÅŸvik ikramiyesi ödenebilir. TeÅŸvik ikramiyesi ödemelerinden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapÄ±lmaz. Kurum tarafÄ±ndan desteklenen projeler ile Kurum tarafÄ±ndan yürütülen dÄ±ÅŸ destekli proje harcamalarÄ± için Kurumun uygun bulmasÄ± durumunda ön ödeme yapÄ±labilir. Desteklenen proje ve faaliyetler için öngörülen yÄ±llarÄ± bütçe ödeneklerinin ilgili tertiplerinde yer alan ödenekten harcanmayan kÄ±sÄ±mlarÄ± ertesi yÄ±l bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir. Kurumda görevlendirilecek hakem, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kiÅŸilere yapÄ±lacak net ödeme tutarÄ± ise asgari ücretin net tutarÄ±nÄ±n üç katÄ±nÄ± geçmemek üzere, diÄŸer kanunlardaki düzenleme ve kÄ±sÄ±tlamalara tabi olmaksÄ±zÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir ve doÄŸrudan ilgililerine ödenir. Kurumun önerisi ile Bakan bu madde uyarÄ±nca yapÄ±lacak ödemelere iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirlemeye, ücretin bir kÄ±smÄ±nÄ± performansa baÄŸlamaya yetkilidir. Bu maddeye göre aktarÄ±lacak tutarlarÄ±n harcanmasÄ±, muhasebeleÅŸtirilmesi ve bu madde kapsamÄ±nda yapÄ±lacak ön ödemelere iliÅŸkin usul ve esaslar ile Kurumun bütçe ödeneklerinin kullanÄ±lmasÄ±, tertipler arasÄ±nda aktarma yapÄ±lmasÄ± ve diÄŸer bütçe iÅŸlemlerinin gerçekleÅŸtirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile desteklenecek projelerin ilanÄ±na, deÄŸerlendirilmesine, seçimine ve teÅŸvik ödemesine esas olacak performans ölçütü, ödeme miktarÄ± ile diÄŸer hususlar Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 5- Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda istihdam edilmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adÄ±na ve hesabÄ±na 1416 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öÄŸrenimlerini tamamladÄ±ktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Atom Enerjisi Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±na; doktora öÄŸrenimlerini tamamladÄ±ktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Atom Enerjisi UzmanÄ± kadrolarÄ±na atanÄ±r.

EK MADDE 6- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nda istihdam edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na ve hesabÄ±na 1416 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öÄŸrenimlerini tamamladÄ±ktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler EneÄ±ji ve Tabii Kaynaklar Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±na; doktora öÄŸrenimlerini tamamladÄ±ktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, EneÄ±ji ve Tabii Kaynaklar UzmanÄ± kadrolarÄ±na atanÄ±r.

EK MADDE 7- Nükleer sektörün ihtiyaç duyacaÄŸÄ± insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yönelik eÄŸitim ve öÄŸretim programlarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nda ve içeriÄŸinin belirlenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan görüÅŸ alÄ±r.

EK MADDE 8- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Kurulu baÅŸkanÄ± ve üyelerine kamu iktisadi teÅŸebbüslerindeki yönetim kurulu baÅŸkan ve üyeleri için belirlenen ücret tutarÄ±nda yürütme kurulu ücreti ödenir."

ç) 1 ila 14 üncü maddeleri, 16 ila 19 uncu maddeleri, ek 1 inci maddesi ve geçici 1 ila 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 120- 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayÄ±lÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kamu Özel tÅŸ BirliÄŸi Modeli ile Tesis YaptÄ±rÄ±lmasÄ±, Yenilenmesi ve Hizmet AlÄ±nmasÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (r) bendine "kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸleri alÄ±nmak suretiyle BakanlÄ±kça hazÄ±rlanacak ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte akdedilmiÅŸ sözleÅŸmelerin konusunu teÅŸkil eden iÅŸlerde, yatÄ±rÄ±m döneminde yeni ihtiyaçlarÄ±n ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve bu ihtiyacÄ±n sözleÅŸmede öngörülen iÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde giderilememesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere yapÄ±lacak iÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸine SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebi üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± ya da CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercice izin verilebilir. SözleÅŸme sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki ilave iÅŸin yaptÄ±rÄ±lmasÄ± için ayrÄ±ca yüklenicinin muvafakati alÄ±nÄ±r."

MADDE 121- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayÄ±lÄ± Kanunun;

a) AdÄ± "Savunma Sanayii ile Ä°lgili BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bu Kanunla" ibaresi "Savunma sanayii alanÄ±nda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir

ç) 12 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendi ile dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 14 üncü maddesine aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kralar eklenmiÅŸtir.

"3. 3212 sayÄ±lÄ± SilahlÄ± Kuvvetler Ä°htiyaç FazlasÄ± Mal ve Hizmetlerinin SatÄ±ÅŸ, Hibe, Devir ve Elden ÇÄ±karÄ±lmasÄ±; DiÄŸer Devletler AdÄ±na Yurt DÄ±ÅŸÄ± ve Yurt Ä°çi AlÄ±mlann YapÄ±lmasÄ± ve EÄŸitim Görecek YabancÄ± Personel HakkÄ±nda Kanunda Milli Savunma BakanÄ±na verilmiÅŸ olan yetkiler BaÅŸkanlÄ±k tarafÄ±ndan yürütülen projelerdeki iÅŸ ve iÅŸlemler için BaÅŸkana aittir.

4. BaÅŸkanlÄ±k personeli için 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayÄ±lÄ± Savunma Sanayii GüvenliÄŸi Kanunu uyarÄ±nca düzenlenen KiÅŸi Güvenlik Belgesi aranmaz.

5. BaÅŸkanlÄ±k iÅŸ ve iÅŸlemlerinde Savunma Sanayii MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸu dönemde haiz olduÄŸu muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulamasÄ±na devam olunur. "

e) 2 nci ila 8 inci maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±, 18 inci maddesi ve geçici 1 ila geçici 9 uncu maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

f) AÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇlCl MADDE 10- Bu maddenin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte Savunma Sanayii MüsteÅŸarÄ± ve MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n kadro unvanÄ± Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. Halen anÄ±lan kadrolarda bulunanlar baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±na atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±na, sÄ±rasÄ±yla Savunma Sanayii MüsteÅŸarÄ± ve MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna baÄŸlÄ± olarak öngörülmüÅŸ mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±ndaki ödemeler aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde yapÄ±lÄ±r. Bu ödemelerden vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz. Bunlar, emeklilik haklan bakÄ±mÄ±ndan da sÄ±rasÄ±yla Savunma Sanayii MiisteÅŸan ve MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ±na denk kabul edilir.

DiÄŸer mevzuatta Savunma Sanayii MüsteÅŸarÄ±na ve MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±larÄ±na yapÄ±lan atÄ±flar Savunma Sanayii BaÅŸkanma ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 122- 8/6/1984 tarihli ve 231 sayÄ±lÄ± BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünün TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 123- 8/6/1984 tarihli ve 217 sayÄ±lÄ± Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 124- 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayÄ±lÄ± Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 125- 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayÄ±lÄ± Türkiye ve Orta-DoÄŸu Amme Ä°daresi Enstitüsü TeÅŸkilat Kanunu yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 126- 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayÄ±lÄ± Türkiye YatÄ±rÄ±m Destek ve TanÄ±tÄ±m AjansÄ± KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na BaÄŸlÄ± Ofislere Ä°liÅŸkin BazÄ± Düzenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 1 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ajans" ibaresi "Ofis" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"a) Ofis: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinde belirtilen ofisleri,"

ç) 9 uncu maddesinin;

1) Birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "AjansÄ±n" ibaresi "Ofisin" ÅŸeklinde, "Ajans" ibaresi "Ofis" ÅŸeklinde ve "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

2) Ä°kinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ajans bütçesinin" ibaresi "Ofis bütçesinin" ÅŸeklinde, "Ajans hizmetlerinden" ibaresi "Ofis hizmetlerinden" ÅŸeklinde, "Ajans tarafÄ±ndan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve "BaÅŸbakana" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

3) Üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ajans" ibareleri "Ofis" ÅŸeklinde, "AjansÄ±n" ibareleri "Ofisin" ÅŸeklinde, "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "bütçe ile ilgili birime" ÅŸeklinde ve "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

4) Dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "AjansÄ±n" ibaresi "Ofisin" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 10 uncu maddesinin;

1) Birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ajans" ibaresi "Ofis" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve "toplam sayÄ±sÄ± 60T geçmemek üzere," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve aynÄ± fÄ±kranÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

2) Üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan ", bu Kanunda" ibaresi "mevzuatta" ÅŸeklinde, "Ajansta" ibareleri "Ofiste" ÅŸeklinde, "Ajanstaki" ibaresi "Ofisteki" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, "daire baÅŸkanÄ±" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve aynÄ± fÄ±kranÄ±n son cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

3) AltÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

4) Yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ajans" ibaresi "Ofis" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

5) Sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "AjansÄ±n" ibaresi "Ofisin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

6) Dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ajans" ibaresi "Ofis" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

7) Ä°kinci, dördüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 12 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ajans" ibaresi "Ofis" ÅŸeklinde ve "AjansÄ±n" ibaresi "Ofisin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 14 üncü maddesine "Bu Kanunun" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Ofisler HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin" ibaresi eklenmiÅŸtir.

g) 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 1- (1) Bu maddenin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte Türkiye YatÄ±rÄ±m Destek

ve TanÄ±tÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

(2) KapatÄ±lan Türkiye YatÄ±rÄ±m Destek ve TanÄ±tÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler ile yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±t ve doküman hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ilgili ofise devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. AjansÄ±n elinde bulunan nakit ve benzeri deÄŸerler aynÄ± tarih itibarÄ±yla genel bütçeye gelir kaydedilmek ilgili ofisin muhasebe birimi hesabÄ±na aktarÄ±lÄ±r.

(3) KapatÄ±lan AjansÄ±n mülkiyetinde bulunan veya Ajansa tahsis edilmiÅŸ olan taÅŸÄ±nmazlar ilgisine göre tapuda resen Hazine adÄ±na tescil edilerek veya doÄŸrudan tahsis amacÄ±nda kullanÄ±lmak üzere ilgili Ofise tahsis edilebilir.

(4) KapatÄ±lan Ajansta istihdam edilen personelin görevi sona erer. Ajansta görev

yapan;

a) BaÅŸkan, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±, Daire BaÅŸkanÄ±, Uzmanlar ilgili ofisteki uzman personelin pozisyonlarÄ±na,

b) DiÄŸer personel ise durumlarÄ±na uygun pozisyonlara, atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(5) Bu madde uyarÄ±nca atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lanlarÄ±n pozisyonlarÄ± baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n ihdas edilmiÅŸ ve genel kadro usulüne iliÅŸkin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r."

ÄŸ) 1 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ±, 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b), (e) ve (ç) bentleri, 3 ila 8 inci maddeleri ile 11 inci ve 13 üncü maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 127- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayÄ±lÄ± Türk SilahlÄ± Kuvvetleri Personel Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname" ibaresi "mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve bu kanuna dayanÄ±larak çÄ±kan tüzük ve" ibaresi ", CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve bunlara dayanÄ±larak çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük ve" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 30 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki cümle eklenmiÅŸtir.

"Bu süreler, CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla uzatÄ±labilir veya kÄ±saltÄ±labilir."

d) 31 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstereceÄŸi lüzum üzerine Milli Savunma BakanÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 33 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

f) 34 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

g) 36 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinin (3) numaralÄ± alt bendinde yer alan "askeri" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÄŸ) 49 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (h) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, (i) ve (j) bentlerinin birinci ve ikinci paragraflarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanan orgeneral-oramirallerin yaÅŸ haddi 67'dir. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanan orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulur."

h) 50 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinin (2) numaralÄ± alt bendinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki alt bent eklenmiÅŸtir.

"3. TeÄŸmen-Albay rütbesinde bulunanlardan CumhurbaÅŸkanÄ±nca Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden çÄ±karÄ±lmasÄ± uygun görülen subaylar;"

Ä±) 79 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genelkurmay BaÅŸkamnÄ±n göstereceÄŸi lüzum üzerine Milli Savunma BakanÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 116 Ä±Ä±cÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

j) 121 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

k) 123 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstereceÄŸi lüzum ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 124 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MüÅŸterek kararlar" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± veya CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ±yla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 131 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve sÄ±kÄ±yönetim müddetince Genelkurmay BaÅŸkanÄ±nÄ±n göstereceÄŸi lüzum üzerine, Milli Savunma BakanÄ±nÄ±n teklifi ve Milli Savunma BakanÄ± ile BaÅŸbakanÄ±n imzalÄ±yacaklarÄ± ortak kararnameyle" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) 144 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) 152 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Milli Savunma ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±klarÄ±n teklifleri ile Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ö) 190 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "SilahlÄ± Kuvvetler KomutanÄ±nÄ±n inhasÄ± üzerine Milli Savunma BakanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n imzalÄ±yacaÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onaylÄ±yacaÄŸÄ± kararname ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

p) Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n müÅŸtereken lüzum göstermesi üzerine Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±ndÄ±ktan sonra Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ile Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

r) Ek 10 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± için içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ve "kararname" ibaresi "karar" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

s) Ek 17 nci maddesinin (B) fÄ±krasÄ±nda yer alan "SÄ±kÄ±yönetim hizmet zammÄ± hariç olmak üzere;" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÅŸ) Ek 36 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili kuvvet komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önerisi ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 128- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayÄ±lÄ± Jandarma TeÅŸkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlarÄ±n" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 6 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "Kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

ç) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 13 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan "ve terfi" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve dördüncü cümlesinde yer alan "müÅŸterek kararname" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±ndan sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"Bu Kanuna tabi TeÄŸmen-Albay rütbesinde bulunanlar hakkÄ±nda 27/7/1967 tarihli ve 926 sayÄ±lÄ± Kanunun 50 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinin (3) numaralÄ± alt bendi uygulanabilir. Bunlara hizmet sürelerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n T.C. Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu hükümleri uygulanÄ±r."

e) 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Jandarma Genel KomutanÄ±, Genel Komutan YardÄ±mcÄ±larÄ±, generaller, bölge ve il

jandarma komutanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar içiÅŸleri BakanÄ±nca yapÄ±lÄ±r."

f) 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"d) Jandarma personeline askeri görev verildiÄŸi takdirde bu görevlerden doÄŸan suçlarÄ±n muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiÄŸi askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan mahkemede görülür."

g) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) Ek 5 inci maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k TeftiÅŸ Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca görevlendirilen denetim elemanlarÄ±" ÅŸeklinde ve onuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Adalet, Ä°çiÅŸleri ve UlaÅŸtÄ±rma bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan üç ay içinde çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) Ek 7 Ä±Ä±ci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) Ek 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

i) Geçici 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstereceÄŸi lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 129- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayÄ±lÄ± Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±

Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) bendinde yer alan "kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleriyle" ibaresi, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlara" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamelerine" ibaresi eklenmiÅŸtir.

ç) 7 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve terfi" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± fÄ±kranÄ±n ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± fÄ±krada yer alan "müÅŸterek kararname" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ±ndan sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"Bu Kanuna tabi TeÄŸmen-Albay rütbesinde bulunanlar hakkÄ±nda 27/7/1967 tarihli ve 926 sayÄ±lÄ± Kanunun 50 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinin (3) numaralÄ± alt bendi uygulanabilir. Bunlara hizmet sürelerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n T.C. Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu hükümleri uygulanÄ±r."

d) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"e) Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiÄŸi takdirde bu görevlerden doÄŸan suçlarÄ±n muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiÄŸi askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan mahkemede görülür."

f) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) Ek 3 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) Geçici 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstereceÄŸi lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 130- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayÄ±lÄ± BakanlÄ±klar ve BaÄŸlÄ± KuruluÅŸlarda Atama Usulüne iliÅŸkin Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 131- 23/6/1981 tarihli ve 2477 sayÄ±lÄ± 23/4/1981 Tarih ve 2451 SayÄ±lÄ± Kanunun KapsamÄ± DÄ±ÅŸÄ±nda Kalan Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nda Atama Usulüne iliÅŸkin Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 132- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°ktisadi TeÅŸebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin BazÄ± Maddelerinin Yürürlükten KaldÄ±rÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 15 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendine "Kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

ç) 25 inci maddesinin (c) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 26 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Yüksek Planlama Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 34 üncü maddesinde yer alan "Yüksek Planlama Kurulu'nca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 36 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu Kararma istinaden" ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

g) 41 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) Ek 2 nci maddesinde yer alan "Yüksek Planlama Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 133- 8/6/1984 tarihli ve 233 sayÄ±lÄ± Kamu iktisadi TeÅŸebbüsleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"3. TeÅŸebbüsler, anonim ÅŸirket ÅŸeklinde de kurulabilir. Anonim ÅŸirket ÅŸeklinde kurulan teÅŸebbüslerde genel kurul bulunmaz."

b) 6 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

" 2. Genel müdür yönetim kurulunun da baÅŸkamdir."

c) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (1) numaralÄ± bendinde yer alan "Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkÄ±nma planÄ± ve yÄ±llÄ±k programlar" ibaresi "ilgili mevzuat hükümleri, kalkÄ±nma planÄ± ve üst politika metinleri" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±kranÄ±n (9) numaralÄ± bendinde yer alan "Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle" ibaresi "Mevzuatla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (1) numaralÄ± bendinde yer alan "kanun, tüzük ve yönetmelik" ibaresi "ilgili mevzuat" ÅŸeklinde ve (6) numaralÄ± bendinde yer alan "KanunlarÄ±n" ibaresi "MevzuatÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük ve yönetmelik" ibaresi "mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 22 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Koordinasyon Kurulu," ibaresi "ile" ÅŸeklinde ve "ise Bakanlar Kurulu KararÄ± ile olur" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca yapÄ±lÄ±r" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 24 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesi ile ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÄŸ) 25 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

h) 29 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±, dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi ve altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"2. TeÅŸebbüslere ait uzun vadeli veya yÄ±llÄ±k genel yatÄ±rÄ±m ve finansman programlarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±nda, finansman imkanlarÄ± ve teÅŸebbüslerin yatÄ±rÄ±m kapasiteleri göz önünde tutulur. TeÅŸebbüslere ait uzun vadeli yatÄ±rÄ±m ve finansman programlarÄ±, ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±n incelemesinden geçtikten sonra Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilir. YÄ±llÄ±k genel yatÄ±rÄ±m ve finansman programÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanÄ±r. HazÄ±rlanan yÄ±llÄ±k genel yatÄ±rÄ±m ve finansman programÄ±, takvim yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan en az yetmiÅŸbeÅŸ gün önce CumhurbaÅŸkanÄ±nca karara baÄŸlanÄ±r."

Ä±) 30 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu'nca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 32 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

j) 35 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "üretilen" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve "ürettikleri" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "görev zararÄ±" ibaresi "görevlendirme" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve "ürettikleri" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Görev zararÄ±" ibaresi "Görevlendirme" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "görev zararÄ±" ibaresi "görevlendirme" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Görev zararÄ±" ibaresi "Görevlendirme" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, yedinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "görev zararÄ±" ibaresi "görevlendirme" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) 36 nci maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "görev zararÄ±" ibaresi "görevlendirme" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 40 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük ve yönetmelik" ibaresi "ilgili mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 54 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili bakanÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) 56 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan'Ä±n teklifi ve CumhurbaÅŸkam'mn onayÄ± ile, BaÅŸbakanlÄ±k veya" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) 58 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ö) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 2- CumhurbaÅŸkanÄ±nca anonim ÅŸirket ÅŸeklinde kurulan kamu sermayeli ÅŸirketler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayÄ±lÄ± Türk Ticaret Kanununun kuruluÅŸ ve tescile iliÅŸkin hükümlerinden muaf tutulur. Bu ÅŸekilde kurulanlar, esas sözleÅŸmelerinin imzalanmasÄ±nÄ± müteakip yapÄ±lacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. Bunlar hakkÄ±nda 6102 sayÄ±lÄ± Kanunun kuruluÅŸa, ayni ve nakdi sermaye konulmasÄ±na ve genel kurula iliÅŸkin hükümleri uygulanmaz. AyrÄ±ca, savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarÄ±na iliÅŸkin anonim ÅŸirket olarak kurulacak teÅŸebbüsler 6102 sayÄ±lÄ± Kanunun denetim ve ÅŸirketler topluluÄŸuna iliÅŸkin hükümlerinden muaf tutulur. Bu madde kapsamÄ±nda kurulan kamu sermayeli ÅŸirketlerde kamunun pay sahipliÄŸine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler CumhurbaÅŸkanÄ± veya belirleyeceÄŸi bakanlÄ±k tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±r ve bunlar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile teÅŸebbüslere tanÄ±nan tüm hak, istisna ve muafiyetlerden yararlanÄ±r."

MADDE 134- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayÄ±lÄ± Dahiliye MemurlarÄ± Kanununun;

a) 2 nci maddesinin (B) fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 3 üncü maddesinin (B) fÄ±krasÄ±nda yer alan ", BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 5 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bir nizamname" ibaresi "BakanlÄ±kça çÄ±karÄ±lan yönetmelik" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) Ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 135- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanununun;

a) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendinde yer alan "kalkÄ±nma plan ve programlarÄ±nÄ±n ilke ve hedefleri doÄŸrultusunda ve" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca yapÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± bentte yer alan "YükseköÄŸretim Kurulunun görüÅŸü veya önerisi üzerine" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, (g) bendinde yer alan "YükseköÄŸretim Kurulunun tespit edeceÄŸi esaslara göre Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 6 ncÄ± maddesinin (b) fÄ±krasÄ±nÄ±n (1) numaralÄ± alt bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, (2) numaralÄ± alt bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, (5) numaralÄ± alt bendinde yer alan "seçilen" ibaresi "seçilip CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± fÄ±krada yer alan "kiÅŸiden oluÅŸur" ibaresi "olmak üzere toplam yirmibir kiÅŸiden oluÅŸur" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± fÄ±kranÄ±n ikinci paragrafÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± fÄ±krada yer alan "Kurul üyeliÄŸinin süresi dört yÄ±ldÄ±r. Dört yÄ±llÄ±k görev süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Kuruldan ayrÄ±lanlarÄ±n yerine yeniden dört yÄ±l süreyle seçim ve atama yapÄ±lÄ±r. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür." ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ; (c) fÄ±krasÄ±nÄ±n beÅŸinci paragrafÄ±nda yer alan "diÄŸer altÄ± üyenin ikisi" ibaresi "diÄŸer altÄ± üyenin dördü" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± paragraftaki "ikisi aynÄ± fÄ±kranÄ±n (2), (3) üncü bendlerinde;" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, son cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, yedinci paragrafÄ±nda yer alan "YükseköÄŸretimin planlanmasÄ±" ibaresi "YükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n öÄŸretiminin planlanmasÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± paragrafta yer alan "ile rektörlüklere aday gösterme" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, (d) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu'nca" ibaresi ve (e) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"(1) CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan; rektörlük ve öÄŸretim üyeliÄŸinde baÅŸarÄ±lÄ± hizmet yapmÄ±ÅŸ profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi, temayüz etmiÅŸ üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasÄ±ndan seçilen yedi,"

"ÜniversitelerarasÄ± Kurulca seçilenlerden bir ay içinde CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanmayanlarÄ±n yerine yeni adaylarÄ±n seçimleri iki hafta içinde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, CumhurbaÅŸkanÄ±nca doÄŸrudan atama yapÄ±lÄ±r."

c) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinin (1) ve (3) numaralÄ± alt bentleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 8 inci maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 13 üncü maddesinin (a) fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Devlet ve vakÄ±f üniversitelerine rektör, CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r. VakÄ±flarca kurulan üniversitelerde rektör atamasÄ±, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapÄ±lÄ±r. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kiÅŸiliÄŸini temsil eder."

e) 34 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 36 ncÄ± maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan " ve rektörlük" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

g) 39 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "YükseköÄŸretim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 46 ncÄ± maddesinin (b) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile YükseköÄŸretim Kurulunun görüÅŸü ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve (ÄŸ) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 56 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 60 inci maddesinin (a) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, bakanlÄ±ÄŸa" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) Ek 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "YükseköÄŸretim Kurulunun görüÅŸü alÄ±narak Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

j) Ek 11 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "YükseköÄŸretim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) Ek 35 inci maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) Ek 39 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Türkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n önerisi, YükseköÄŸretim Kurulunun olumlu görüÅŸü ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n görüÅŸleri alÄ±narak YükseköÄŸretim Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 136- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayÄ±lÄ± Hakimler ve SavcÄ±lar Kanununun;

a) 8 inci maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Ä°dari yargÄ± adaylarÄ± için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancÄ± bir hukuk

fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarÄ±na göre eksik kalan derslerden sÄ±nava girip baÅŸarÄ± belgesi almÄ±ÅŸ bulunmak ya da bakanlÄ±ÄŸÄ±n ihtiyaç durumuna göre belirleyeceÄŸi diÄŸer alanlarda en az dört yÄ±llÄ±k yüksek öÄŸrenim yapmÄ±ÅŸ veya bunlara denkliÄŸi kabul edilmiÅŸ yabancÄ± öÄŸretim kurumlanndan mezun olmak,"

b) 37 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"b) Adalet müfettiÅŸliÄŸine, hakimlik ve savcÄ±lÄ±k mesleÄŸinde fiilen en az beÅŸ yÄ±l görev yapmÄ±ÅŸ ve üstün baÅŸarÄ±sÄ± ile adalet müfettiÅŸliÄŸi hizmetinde yararlÄ± olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bulunanlar arasÄ±ndan muvafakatlarÄ± alÄ±narak atama yapÄ±lÄ±r."

c) 52 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "sÄ±kÄ±yönetim," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 63 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan ", tüzük, yönetmelik" ibaresi "ve diÄŸer mevzuat ile" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 100 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan ", tüzük, yönetmelik ve genelgelere" ibaresi "ve diÄŸer mevzuata" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 110 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 137- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayÄ±lÄ± Yüksek ÖÄŸretim Personel Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "YükseköÄŸretim Kurulu ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "; YükseköÄŸretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 16 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 17 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) Ek 4 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan YükseköÄŸretim Kurulunun önerisi, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 138- 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayÄ±lÄ± II idaresi Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (B) bendinde yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kararÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tasdiki" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlarÄ±na" ibaresi "mevzuatÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, ç) 6 ncÄ± maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 7 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ile ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A), (C) ve (Ç) bentleri aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Vah, ilde CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n temsilcisi ve idari yürütme vasÄ±tasÄ±dÄ±r."

"A) Valiler, ilin genel idaresinden CumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumludur. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, görevlerine ait iÅŸleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler."

"C) Vah, kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuatÄ±n neÅŸir ve ilanÄ±nÄ± ve uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve talimat ve emirleri yürütmekle ödevlidir. Bu iÅŸlerin gerçekleÅŸtirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir."

"Ç) Kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuatÄ±n verdiÄŸi yetkiyi kullanmak ve bunlarÄ±n yüklediÄŸi ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çÄ±karabilir ve bunlarÄ± ilan ederler."

f) 11 inci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri " CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "Elükümetin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve Elükümet kararlariyle" ibaresi "kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuatta" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve Elükümet kararlarÄ±nÄ±n" ibaresi "kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuatÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 22 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik, Hükümet kararlarÄ± ve emirlerini" ibaresi "kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuat ile CumhurbaÅŸkanÄ±nca alÄ±nmÄ±ÅŸ bulunan karar ve tedbirleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet KararlarÄ±na" ibaresi "kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuat ile CumhurbaÅŸkanÄ±nca alÄ±nmÄ±ÅŸ bulunan karar ve tedbirlere" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 26 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hükümetçe" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, "zamanlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ve" ibaresi eklenmiÅŸtir.

i) 27 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hükümetin temsilcisidir" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n idari yürütme vasÄ±tasÄ±dÄ±r" ÅŸeklinde ve "kuruluÅŸ kanunlarÄ±na" ibaresi "kuruluÅŸ mevzuatÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

j) 29 uncu maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

k) 31 inci maddesinin (A) fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarÄ±nÄ±n" ibaresi "kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuatÄ±n" ÅŸeklinde, (C) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarÄ± ve" ibaresi "Kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuat ile" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 32 nci maddesinin (B) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlan hükümlerinin" ibaresi "Kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuat ile CumhurbaÅŸkanÄ±nca alÄ±nmÄ±ÅŸ bulunan karar ve tedbirlerin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 37 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlariyle" ibaresi "kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuat ile" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) 38 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarÄ±na" ibaresi "kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuat ile CumhurbaÅŸkanÄ±nca alÄ±nmÄ±ÅŸ bulunan karar ve tedbirlere" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) 39 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarÄ±nÄ±n" ibaresi "kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuat ile CumhurbaÅŸkanÄ±nca alÄ±nmÄ±ÅŸ karar ve tedbirlerin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ö) 60 mcÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve tüzüklerle" ibaresi ", CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuatla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

p) 62 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve tüzüÄŸe" ibaresi ", CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuata" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

r) Ek 1 inci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi " CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 139- 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayÄ±lÄ± SayÄ±ÅŸtay Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "kanunlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri" ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 7 nci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 18 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümleleri ile ikinci fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 25 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) bendinde yer alan "tasarÄ±sÄ± ve" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 32 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 35 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan "kanunlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri" ibaresi eklenmiÅŸ, "tüzük, kararname, yönetmelik" ibaresi "mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve "kanunlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ibaresi eklenmiÅŸtir.

f) 41 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±nÄ±n" ibaresi "teklifinin", ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±nda" ibaresi "teklifinde", ikinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±" ibareleri "teklifi" ve beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±larÄ±na" ibaresi "tekliflerine" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 44 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 56 ncÄ± maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±nÄ±n" ibaresi "teklifinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 62 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 140- 11/10/2011 tarihli ve 664 sayÄ±lÄ± Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevlendireceÄŸi Bakana" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"b) Ä°lgili Bakan: CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevlendireceÄŸi BakanÄ±,"

c) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"(1) Yüksek DanÄ±ÅŸma Kurulu, ilgili BakanÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenecek diÄŸer bakanlar, YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nca Yüksek Kurumun görev alanÄ±na giren konularda özgün bilimsel araÅŸtÄ±rmalarÄ±yla tanÄ±nan bilim adamlarÄ± arasÄ±ndan üç yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na seçilen üç üye ile Yüksek Kurum BaÅŸkanÄ± ve Kurum BaÅŸkanlarÄ±ndan oluÅŸur. CumhurbaÅŸkanÄ± gerekli gördüÄŸü hallerde, Yüksek DanÄ±ÅŸma Kuruluna baÅŸkanlÄ±k eder."

ç) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "iki" ibaresi "üç" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, "BaÅŸbakan ve" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, "birer" ibaresi "bir" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan ", BaÅŸbakan" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ± ile altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nÄ±n (ÄŸ) bendinde yer alan "BaÅŸbakan" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 7 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "tüzük ve yönetmelik taslaklarÄ±, bütçe" ibaresi "mevzuat" ÅŸeklinde, (ÄŸ) bendinde yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 9 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (Ä±) bendinde yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 10 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (o) bendinde yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 11 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (k) bendinde yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 12 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (h) bendinde yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 21 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan veya" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä±) 22 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ± ile ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci cümlesinde yer alan "Yüksek Kurum BaÅŸkanÄ± ile"

ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

j) 27 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunun teklifi ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kararÄ±yla" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) Geçici 1 inci maddesine, sekizinci fÄ±krasÄ±ndan sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"(9) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu UzmanlÄ±k YönetmeliÄŸine göre Yüksek Kurum ve Kuramlarda mesleÄŸe özel yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ± ile uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak alÄ±nÄ±p, en az üç yÄ±llÄ±k yetiÅŸme dönemini takiben özel yeterlik sÄ±navÄ± ile uzman kadrosuna atanmÄ±ÅŸ olanlardan bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte söz konusu kadrolarda bulunan ve Yüksek Kuram tarafÄ±ndan belirlenecek usul ve esaslara göre bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altÄ± ay içerisinde yapÄ±lacak veya yaptÄ±rÄ±lacak yazÄ±lÄ± ve sözlü veya yalnÄ±zca sözlü sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olanlar, baÅŸka bir ÅŸart aranmaksÄ±zÄ±n, görev yaptÄ±klarÄ± Yüksek Kurum veya Kuramda durumlarÄ±na uygun Yüksek Kuram UzmanÄ± kadrolarÄ±na atanÄ±rlar. BunlarÄ±n Yüksek Kuram veya kuramlarda uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak geçirmiÅŸ olduklarÄ± süreler Yüksek Kuram UzmanÄ± ve Yüksek Kuram Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±nda geçmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bunlar için anÄ±lan Yönetmelik uyarÄ±nca yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan özel yarÄ±ÅŸma ve yeterlik sÄ±navlarÄ±, Yüksek Kuram Uzman YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Yüksek Kuram UzmanlÄ±ÄŸÄ± için yapÄ±lan özel yarÄ±ÅŸma ve yeterlik sÄ±navÄ± olarak kabul olunur. Bu kapsamda atanacaklarÄ±n kadrolarÄ± baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla ihdas edilmiÅŸ ve Yüksek Kuram ve KuramlarÄ±n kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r, ihdas edilen kadrolar; unvanÄ±, adedi ve teÅŸkilatÄ± belirtilmek suretiyle bir ay içinde ilgili kuramlara bildirilir."

MADDE 141- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayÄ±lÄ± Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KuruluÅŸ ve

Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 3 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ; altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "sekreterya hizmetleri BaÅŸkanlÄ±kça görevlendirilecek personel tarafÄ±ndan" ibaresi "idari ve mali iÅŸleri Kural SekreterliÄŸince" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; onuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kamu Personeli" ve "ve olumlu sicil almak" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ; beÅŸinci fÄ±krasÄ±na aÅŸaÄŸÄ±daki bentler eklenmiÅŸ ve bu fÄ±kradan sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"ÄŸ) Resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayÄ±nlarÄ± bila bedel; özel kiÅŸi veya kuruluÅŸlarca incelenmesi talep edilen dini yayÄ±nlarÄ± bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda incelemek ve mütalaa vermek.

h) Ä°lgili birim, kurum ve kuruluÅŸlarla iÅŸbirliÄŸi yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütmek.

Ä±) Kur'an-Ä± Kerim meallerini BaÅŸkanlÄ±k ile diÄŸer kamu kuramlarÄ±, özel kiÅŸi ve kuruluÅŸlarÄ±n talebi üzerine veya re'sen incelemek ya da incelettirmek."

"BeÅŸinci fÄ±kranÄ±n (h) bendine göre yapÄ±lacak inceleme sonunda Ä°slam Dininin temel nitelikleri açÄ±sÄ±ndan sakÄ±ncalÄ± olduÄŸu Kural tarafÄ±ndan tespit edilen meallerin, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n yetkili ve görevli mercie müracaatÄ± üzerine basÄ±m ve yayÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na, daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n toplatÄ±lmasÄ±na ve imha edilmesine karar verilir. YayÄ±nÄ±n internet ortamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± halinde, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n müracaatÄ± üzerine, yetkili ve görevli merci bu yayÄ±nla ilgili olarak eriÅŸimin engellenmesine karar verir. Bu kararÄ±n bir örneÄŸi gereÄŸi yapÄ±lmak üzere Bilgi Teknolojileri ve iletiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilir. Bu kararlara ve BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n talebinin reddine dair kararlara karÅŸÄ± tefhim veya tebliÄŸinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli mercie itiraz yoluna gidilebilir, itiraz üzerine verilen karar kesindir. Toplatma ve imha kararÄ±na veya eriÅŸimin engellenmesi kararma itiraz edilmiÅŸ olmasÄ±, karara konu yayÄ±nlarÄ±n toplatÄ±lmasÄ±nÄ± ve bu yayÄ±nlara eriÅŸimin engellenmesini durdurmaz. Toplatma ve imha kararma konu yayÄ±nlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediÄŸi veya yapÄ±lan itiraz reddedildiÄŸi takdirde imha edilir."

d) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "sekiz" ibaresi "on iki" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; aynÄ± fÄ±krada yer alan "BaÅŸkan ve" ibaresi madde metninden çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ; altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "sulh hukuk mahkemesi" ve "Telekomünikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ibareleri sÄ±rasÄ±yla, "yetkili ve görevli merci" ve "Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; aynÄ± maddenin beÅŸinci ve yedinci fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve maddenin sonuna aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"MushaflarÄ± Ä°nceleme ve KÄ±raat Kurulunun onay ve mührü bulunmayan mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazÄ±rlanan Kur'an-Ä± Kerimler basÄ±lamaz ve yayÄ±nlanamaz. OnaysÄ±z veya mühürsüz basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± veya yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen mushaf ve cüzler halindeki mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazÄ±rlanan Kur'an-Ä± Kerim yayÄ±nlarÄ±nÄ±n BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n yetkili ve görevli mercie müracaatÄ± üzerine basÄ±m ve yayÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na, daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n toplatÄ±lmasÄ±na ve imha edilmesine karar verilir."

"BeÅŸinci ve altÄ±ncÄ± fÄ±kralar hükümlerine göre verilen kararlara ve BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n talebinin reddine dair kararlara karÅŸÄ± tefhim veya tebliÄŸden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli mercie itiraz yoluna gidilebilir. Ä°tiraz üzerine verilen karar kesindir."

"Mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazÄ±rlanan Kur'an-Ä± Kerim basÄ±m ve yayÄ±m kriterleri yönetmelikle düzenlenir."

e) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinin 3, 4, 6, 8 ve 9 numaralÄ± alt bentleri aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; aynÄ± fÄ±kranÄ±n (ç) bendinin (1) numaralÄ± alt bendinde yer alan "sonra yayÄ±mlamak" ibaresinden sonra gelmek üzere ", kütüphane açmak" ibaresi eklenmiÅŸtir.

"3) ÖÄŸrenci yurtlan, eÄŸitim kurumlan, gençlik merkezleri ve kamplan, ceza infaz kurumlan, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, sosyal hizmet kurumlan ve benzeri yerlerde iÅŸbirliÄŸi esasÄ±na göre manevi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve din hizmeti sunmak.

4) YazÄ±lÄ±, görsel, iÅŸitsel ve dijital medya vasÄ±tasÄ±yla toplumu din konusunda aydÄ±nlatmak.

6) Göçmen, engelli, baÄŸÄ±mlÄ± gibi desteÄŸe muhtaç kesimlere yönelik manevi danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetleri yürütmek.

8) Kurban ibadetinin usulüne uygun ÅŸekilde yerine getirilmesi amacÄ±yla gerekli tedbirleri almak, vekaletle kurban organizasyonu gerçekleÅŸtiren kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetlemek.

9) Ä°htiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalÄ±ÅŸmalarÄ± merkezi ve benzeri yerler açmak ve bunlarla ilgili iÅŸleri yürütmek."

f) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendinin 9 numaralÄ± alt bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ; aynÄ± bendin 11 numaralÄ± alt bendinde yer alan "organize etmek" ibaresinden sonra gelmek üzere ", cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleÅŸtirilecek yardÄ±m kampanyalarÄ±nÄ±n uygulama usul ve esaslarÄ±nÄ± belirlemek" ibaresi eklenmiÅŸ; aynÄ± bendin 13 numaralÄ± alt bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"13) Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yönetilen cami, mescit ve Kur'an kurslarÄ±nÄ±n müÅŸtemilatÄ±ndaki yerlerin kiralanmasÄ±, iÅŸletilmesi veya iÅŸlettirilmesi ile ilgili iÅŸ ve iÅŸlemleri yürütmek."

g) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (h) bendinin (5) numaralÄ± alt bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± alt bentte yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve diÄŸer" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÄŸ) 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ; dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n sonuna aÅŸaÄŸÄ±daki cümle eklenmiÅŸ; beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Din Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ±na ait kadrolarÄ±na" ibaresi "BaÅŸkanlÄ±ÄŸa ait kadrolara" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"BaÅŸkanlÄ±k müÅŸaviri, BaÅŸkanlÄ±k müftüsü, BaÅŸkanlÄ±k vaizi ve avukat unvanÄ±ndaki personel BaÅŸkanÄ±n uygun göreceÄŸi merkez veya taÅŸra teÅŸkilatÄ±na ait birimlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir."

h) 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki madde eklenmiÅŸtir.

"SözleÅŸmeli personel istihdamÄ±

Madde 10/A - BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Din Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ±na ait kadrolarÄ±nda 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fÄ±krasÄ± kapsamÄ±nda sözleÅŸmeli personel istihdam edilebilir.

SözleÅŸmeli personel, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel ÅŸartlar ile BaÅŸkanlÄ±k mevzuatÄ± ile belirlenmiÅŸ olan özel ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlardan Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± puan sÄ±rasÄ±na konulmak kaydÄ±yla alÄ±m yapÄ±lacak her bir pozisyonun üç katÄ±na kadar aday arasÄ±ndan BaÅŸkanlÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lacak sözlü sÄ±nav baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na göre atanÄ±r. YapÄ±lan atama, sözleÅŸmenin imzalanmasÄ±yla geçerlilik kazanÄ±r. SözleÅŸme, imzalanmadan herhangi bir hak doÄŸurmaz.

Bu madde uyarÄ±nca atanan sözleÅŸmeli personel dört yÄ±l süreyle baÅŸka bir yere atanamaz. Aile birliÄŸi mazeretine baÄŸlÄ± yer deÄŸiÅŸtirmelerde bu madde uyarÄ±nca istihdam edilenlerin eÅŸi bu personele tabidir. SözleÅŸme gereÄŸi dört yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulunduklarÄ± yerde din hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±na ait kadrolarÄ±na atanÄ±r. Bu ÅŸekilde atananlar, aynÄ± yerde en az iki yÄ±l daha görev yapar.

Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananlarÄ±n, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca sözleÅŸmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öÄŸrenim durumlarÄ±na göre yükselebilecekleri dereceleri aÅŸmamak kaydÄ±yla kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derece ve kademelerinin tespitinde deÄŸerlendirilir. Bunlar; atandÄ±klarÄ± kadronun mali ve sosyal haklarÄ±na, göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihi takip eden aybaÅŸÄ±ndan itibaren hak kazanÄ±r ve önceki pozisyonlarÄ±nda aldÄ±klarÄ± mali ve sosyal haklar hakkÄ±nda herhangi bir mahsuplaÅŸma yapÄ±lmaz.

Bu madde kapsamÄ±nda kadrolara atananlara iÅŸ sonu tazminatÄ± ödenmez. Bu personelin önceden iÅŸ sonu tazminatÄ± ödenmiÅŸ süreleri hariç, iÅŸ sonu tazminatÄ±na esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu uyarÄ±nca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabÄ±nda dikkate alÄ±nÄ±r.

Bu madde kapsamÄ±nda sözleÅŸmeli personelin atanacaÄŸÄ± kadrolar, genel kadro usulü hakkÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesine ekli cetvellerde yer alan sÄ±nÄ±f, unvan ve derecelerine uygun olmak ÅŸartÄ±yla, baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atama iÅŸleminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarih itibariyle ihdas edilerek genel kadro usulü hakkÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesine ekli cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiÅŸ ve atananlarÄ±n pozisyonlarÄ± baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n iptal edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r, ihdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanÄ±, sÄ±nÄ±fÄ±, adedi, derecesi, teÅŸkilatÄ± ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ve Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilir.

SözleÅŸmeli personel olarak atanacaklarÄ±n baÅŸvurularÄ±, sözlü sÄ±nava alÄ±nacaklarÄ±n belirlenmesi, sözlü sÄ±nav konularÄ±, sözlü sÄ±navÄ±n usul ve esaslarÄ±, atanmalarÄ± ve bu maddenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin diÄŸer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

Ä±) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi ile altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; aynÄ± maddenin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kamu Personeli" ibaresi ve "ve olumlu sicil almak" ibaresi ile sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve olumlu sicil almak" ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"b) SÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ilk günü itibariyle otuz beÅŸ yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmak."

"b) SÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ilk günü itibariyle otuz beÅŸ yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmak."

i) 12 nci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

j) 13 üncü maddesinin birinci ve yedinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Hac ve umre seyahatleri ile ilgili iÅŸ ve iÅŸlemler ile Hac ve Umre HesabÄ±ndan yapÄ±lan bütün harcamalar her yÄ±l hac mevsimi sonunda BaÅŸkanlÄ±k ve gerektiÄŸinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca görevlendirilecek denetim elemanlarÄ± tarafÄ±ndan denetlenir."

k) 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 18/A maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "müÅŸavirlik, ataÅŸelik ve koordinatörlüklerden" ibaresi "müÅŸavirlik ve ataÅŸeliklerden" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan veya ilgili bakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; üçüncü, dördüncü ve sekizinci fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

m) 19 uncu maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzükle" ibaresi "yönetmelikle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) 33 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "mütalaa almak," ibaresinden sonra gelmek üzere "rapor, tebliÄŸ, makale, kitap hazÄ±rlatmak, tercüme yaptÄ±rmak," ibaresi eklenmiÅŸ; ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) Ek 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 6- BaÅŸkanlÄ±kça yapÄ±lan sÄ±navlarda soru hazÄ±rlama komisyonu üyesi, sÄ±nav komisyonu üyesi ve sÄ±nav görevlisi olarak görevlendirilen personele sÄ±nav ücreti ödenir.

SÄ±nav ücreti; sÄ±navda görevlendirilenlere her bir gün için aÅŸaÄŸÄ±daki gösterge rakamlarÄ±nÄ±n 657 sayÄ±lÄ± Kanuna göre aylÄ±klar için belirlenen memur maaÅŸ katsayÄ±sÄ±nÄ±n

çarpÄ±mÄ±ndan oluÅŸur.

SÄ±nav Görevi

Gösterge RakamÄ±

Soru HazÄ±rlama Komisyonu Üyesi

600

SÄ±nav Komisyonu Üyesi

600

SÄ±nav Görevlisi

500

SÄ±nav görevlendirmelerinde; bir kiÅŸi bir bütçe yÄ±lÄ± döneminde en fazla 10 defa görevlendirilebilir.

Bir sÄ±navda aynÄ± kiÅŸiye günlük bir sÄ±nav ücreti ödenir.

Bu madde kapsamÄ±nda sÄ±nav ücreti ödenenlere, 19/02/1954 tarihli ve 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanunu hükümleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla baÅŸka bir ücret ödenmez."

MADDE 142- Ekli (1) sayÄ±lÄ± listede yer alan kadrolar ihdas edilerek genel kadroya iliÅŸkin mevzuatÄ±n Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait bölümüne eklenmiÅŸtir.

MADDE 143- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Kanunun Ekli (11) sayÄ±lÄ± Ek Gösterge Cetvelinin "2. YargÄ± KuruluÅŸlarÄ±, BaÄŸlÄ± ve Ä°lgili KuruluÅŸlar ile YükseköÄŸretim KuruluÅŸlarÄ±" bölümünde yer alan "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Daire BaÅŸkanÄ±," ibaresinden sonra gelmek üzere "Din Ä°ÅŸleri Yüksek Kurulu Sekreteri" ibaresi eklenmiÅŸ; aynÄ± Kanunun Ekli (IV) sayÄ±lÄ± Makam TazminatÄ± Cetvelinin 7 nci sÄ±rasÄ±nda yer alan "Üniversite Genel Sekreterleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Din Ä°ÅŸleri Yüksek Kurulu Sekreteri" ibaresi eklenmiÅŸtir.

MADDE 144- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname Eki (II) SayÄ±lÄ± Cetvelin 8 inci sÄ±rasÄ±nda yer alan "ÜniversitelerarasÄ± Kurul Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Din Ä°ÅŸleri Yüksek Kurulu Sekreteri" ibaresi eklenmiÅŸtir.

MADDE 145 - 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayÄ±lÄ± Emniyet TeÅŸkilat Kanununun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°cra Vekilleri Heyeti" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 3 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "nizamname" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelik" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Ä°cra Vekilleri Heyeti" ibareleri " CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 16 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) bendinde yer alan "Genel müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± müÅŸterek kararname ile yediye kadar çÄ±karÄ±labilir. Gerek görülmesi halinde, genel müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri mülki idare amirliÄŸi hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personel arasÄ±ndan genel hükümlere göre atanabilir." ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 43 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 87 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Polis KÄ±yafet Nizamnamesile" ibaresi "yönetmelik ile" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 93 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "nizamnameler" ibaresi "yönetmelikler" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) Ek 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ve Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±nmak suretiyle içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 146- 27/10/1989 tarihli ve 388 sayÄ±lÄ± GüneydoÄŸu Anadolu Projesi Bölge KalkÄ±nma idaresi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±na", "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (j) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve bunlar BaÅŸbakan tarafÄ±ndan atanÄ±r" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 6 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±", ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±nÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 10 uncu maddesinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n" ibaresi "ilgili BakanÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 147- 3/6/2011 tarihli ve 642 sayÄ±lÄ± DoÄŸu Anadolu Projesi, DoÄŸu Karadeniz Projesi ve Konya OvasÄ± Projesi Bölge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, (d) ve (g) bentlerinde yer alan "KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibareleri "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, (ÄŸ) bendinde yer alan "KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibareleri "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 4 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan "ve bunlar BaÅŸbakan tarafÄ±ndan atanÄ±r" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 5 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "KalkÄ±nma BakanÄ±" ibaresi "Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanun Hükmünde Kararname" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri" ibaresi eklenmiÅŸtir.

MADDE 148- 26/1/2011 tarihli 6107 sayÄ±lÄ± iller BankasÄ± Anonim Åžirketi HakkÄ±nda Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde,

b) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 10 uncu maddesinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 149- 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayÄ±lÄ± Türkiye insan HaklarÄ± ve EÅŸitlik Kurumu Kanununun;

a) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"(1) Bu Kanunla ve diÄŸer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, idari ve mali özerkliÄŸe sahip, özel bütçeli ve kamu tüzel kiÅŸiliÄŸini haiz, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevlendireceÄŸi bakan ile iliÅŸkili Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± ve EÅŸitlik

Kurumu kurulmuÅŸtur. CumhurbaÅŸkanÄ± bu teÅŸkilatÄ±n yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüÄŸü hallerde bakan vasÄ±tasÄ±yla kullanabilir."

b) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (k) bendinde yer alan ", Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "ve Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 10 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca", "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ve (d) bentleri, beÅŸinci fÄ±krasÄ± ve altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümleleri, yedinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, sekizinci ve on üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

" (2) Kurul; biri BaÅŸkan, biri ikinci BaÅŸkan olmak üzere CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan on bir üyeden oluÅŸur."

ç) 14 üncü maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 15 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet Personel BaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k genel müdürleri ve BaÅŸbakanlÄ±k genel müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±" ibaresi "Gelir idaresi BaÅŸkanÄ±, bakanlÄ±k genel müdürleri ve bakanlÄ±k genel müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Geçici 1 inci maddesinin onbirinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 150- 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayÄ±lÄ± Türkiye KalkÄ±nma BankasÄ± Anonim Åžirketinin KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Banka, CumhurbaÅŸkanÄ±nca görevlendirilen bakanlÄ±kla ilgilidir."

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (1) numaralÄ± bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca görevlendirilen bakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve (2) numaralÄ± bendinde yer alan "BaÅŸbakan veya görevlendireceÄŸi Devlet BakanÄ±nÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca görevlendirilen bakanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 6 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ± ile üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 14 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 15 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulu KararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayÄ± alÄ±ndÄ±ktan sonra Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 151- 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± Kanununun;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hükümetin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 4 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (III) numaralÄ± bendinin (a) alt bendinin ikinci cümlesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"BankanÄ±n Hükümetle iliÅŸkisi, CumhurbaÅŸkanÄ± veya görevlendireceÄŸi bir bakan aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da saÄŸlanÄ±r."

ç) 4 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (III) numaralÄ± bendinin (c) alt bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi " CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hükümetin" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 16 ncÄ± maddesinin (a) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, (b) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 19 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanuna" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesine" ibaresi eklenmiÅŸ ve beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 22/A maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "müÅŸterek kararla" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± fÄ±krada yer alan "Hazine MüsteÅŸarÄ± veya belirleyeceÄŸi MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± veya BakanÄ±n belirleyeceÄŸi bir birim amiri" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MüÅŸterek kararla atanacak" ibaresi "Atanacak" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 25 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä±) 26 ncÄ± maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 27 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanuna" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesine" ibaresi eklenmiÅŸtir.

j) 29 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yÄ±l çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ" ibaresi ile "BaÅŸkan (Guvernör) Ä±n önerisi üzerine müÅŸterek kararla beÅŸ yÄ±l süre ile" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± fÄ±kranÄ±n üçüncü cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

k) 33 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 37 nci maddesinin (b) fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 41 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlara" ibaresinden sonra gelmek üzere ", CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamelerine" ibaresi eklenmiÅŸtir.

n) 42 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) 43 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ö) 58 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

p) 68 inci maddesinde yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 152- 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°stihbarat Hizmetleri ve Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± Kanununun;

a) 2 nci maddesine aÅŸaÄŸÄ±daki bent eklenmiÅŸtir:

"ç) TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±: MÄ°T BaÅŸkanÄ±nÄ±,"

b) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibareleri "MÄ°T" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MüsteÅŸar" ibareleri "BaÅŸkan" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±" ibaresi "MÄ°T" ÅŸeklinde, "MüsteÅŸar" ibaresi "BaÅŸkan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan ", BaÅŸbakan" ibareleri ile (h) bendinde yer alan "veya Bakanlar Kurulunca" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 5 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 6 ncÄ± maddesinin ikinci ve onbirinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±" ibareleri "TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, onuncu fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Bu maddenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin esas ve usuller CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle düzenlenir."

e) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 11 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nda" ibareleri "TeÅŸkilatÄ±nda" ÅŸeklinde, birinci fÄ±krasÄ±nda geçen "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca" ibareleri "MÄ°T tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 12 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda geçen "MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

h) 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve dördüncü fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MÄ°T kadrolarÄ±na yapÄ±lacak atamalar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmaz ve gizli tutulur." Ä±) 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±nÄ±n" ibaresi "TeÅŸkilat

BaÅŸkamnÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 20 nci maddesinin ikinci, beÅŸinci ve son fÄ±krasÄ±nda yer alan "MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±dÄ±r" ve dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±" ibareleri sÄ±rasÄ±yla "TeÅŸkilat BaÅŸkamdir", "TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

j) 21 inci maddesinde yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) 22 nci maddesinde yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "MÄ°T'in" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 23 üncü maddesinde yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "MÄ°T tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

n) 25 inci maddesinde yer alan "MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, "MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) 26 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "veya BaÅŸbakan" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ; ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na", "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibareleri sÄ±rasÄ±yla "MÄ°T'e", "MIT'in" ÅŸeklinde; dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde; altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±nÄ±n" ibaresi "TeÅŸkilat BaÅŸkamnÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ö) 29 uncu maddesinde yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarÄ±nÄ±n" ibareleri "TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

?) Ek 1 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "MüsteÅŸar" ibaresi "TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

r) Ek 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±", "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca", "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa", "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibareleri sÄ±rasÄ±yla "MÄ°T", "MÄ°T tarafÄ±ndan", "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na", "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde; yedinci ve dokuzuncu fÄ±kralarÄ±ndaki "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yürürlüÄŸe konulacak" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

s) Geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici maddeler eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 6- Bu maddenin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte Milli istihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarÄ± ve MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n kadro unvanÄ± Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. Halen anÄ±lan kadrolarda bulunanlar baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±na atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±na, sÄ±rasÄ±yla Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarÄ± ve MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna baÄŸlÄ± olarak öngörülmüÅŸ mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±ndaki ödemeler aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde yapÄ±lÄ±r. Bu ödemelerden vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz. Bunlar, emeklilik haklan bakÄ±mÄ±ndan da sÄ±rasÄ±yla Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarÄ± ve MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ±na denk kabul edilir.

DiÄŸer mevzuatta Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸanna ve MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±larÄ±na yapÄ±lan atÄ±flar Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanma ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 7- DiÄŸer mevzuatta Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na veya MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ atÄ±flar Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±na, MÄ°T MüsteÅŸarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ atÄ±flar Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanma yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 153- 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayÄ±lÄ± Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüÄŸü Kanununun;

a) 1 inci maddesinde yer alan "bu kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi" ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 3 üncü maddesinde yer alan "Ä°ktisat Vekaletinden" ibaresi '"'Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

?) 4 üncü maddesinde yer alan "Ä°ktisat Vekaletinin" ibaresi "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°ktisat Vekaletinden baÅŸka diÄŸer Hükümet dairelerde Hükümete" ibaresi "bakanlÄ±klar, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±," ÅŸeklinde, "Ä°ktisat Vekaletinden" ibaresi "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan", ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hükümet ile hükümete" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve bakanlÄ±klar ile bunlara" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 6 ncÄ± maddesinde yer alan "Ä°ktisat Vekaletinin" ibaresi "EÄ±Ä±eÄ±ji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 8 inci maddesinde yer alan "Hükümete" ibaresi "Devlete", "Ä°ktisat Vekaleti" ibaresi "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 9 uncu maddesinde yer alan "Ä°ktisat Vekaletine" ibaresi "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Vekalete" ibaresi "EneÄ±ji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 11 inci maddesinde yer alan "Ä°ktisad Vekaleti" ibaresi "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, "Ä°ktisad VekilliÄŸince" ibaresi "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 14 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä±) 15 inci maddesinde yer alan "Ä°ktisat Vekaleti" ibaresi "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 16 ncÄ± maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

j) 19 uncu maddesi "Genel Müdürlük, 2 nci maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere EneÄ±ji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yürürlüÄŸe konulacak yönetmelikle belirlenen hizmet birimlerinden oluÅŸur." ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) 20 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

l) 21 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

m) 22 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

n) 23 üncü maddesinde yer alan "Ä°ktisat Vekaletince tanzim ve Ä°cra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir dahili talimatname" ibaresi "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yürürlüÄŸe konulacak yönetmelik" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) 24 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ö) Ek 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± maddenin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "yürütülmesi amacÄ±yla" ibaresinden sonra gelmek üzere "yurt içinde ve" ibaresi ile "tüzel kiÅŸilerle" ibaresinden sonra gelmek üzere "yurt içinde ve" ibaresi eklenmiÅŸtir.

p) Geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 154- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayÄ±lÄ± Polis Yüksek ÖÄŸretim Kanununun;

a) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Akademi baÅŸkanÄ± dört yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na atanÄ±r."

b) 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 11 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan ", tüzük ve yönetmelikleri," ibaresi "ve diÄŸer mevzuatÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 22 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 23 üncü maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 155- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayÄ±lÄ± Toplu Konut Kanununun;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 4 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸkanlÄ±k kanundaki" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamelerindeki" ibaresi eklenmiÅŸtir.

c) Ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k ile" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve aynÄ± maddenin ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) Ek 16 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanunlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleri" ibaresi ve "kanunlardan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamelerinden" ibaresi eklenmiÅŸtir.

MADDE 156- 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayÄ±lÄ± Türkiye Maarif VakfÄ± Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "dördü" ile "ve üçü Bakanlar Kurulu" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± fÄ±kranÄ±n ikinci cümlesinde yer alan "Bunlardan" ibaresi "Mütevelli Heyeti;" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 157- 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayÄ±lÄ± Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketinin KurulmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan tarafÄ±ndan" ibaresi "ilgili mevzuata göre" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) ve (d) bentlerinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 6 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 158- 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayÄ±lÄ± Yunus Emre VakfÄ± Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 7 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 159- 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayÄ±lÄ± MilletlerarasÄ± Münasebetlerin

Yürütülmesi ve Koordinasyonu HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ±nda yer alan "ve BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu, bir kararname ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ±nda yer alan "özel kanunlarda" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamelerinde" ibareleri eklenmiÅŸ, ikinci paragrafÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan "kararnamede" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±nda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, üçüncü paragrafÄ±nda yer alan "kanunun" ibaresi "kanun ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci paragrafÄ±nda yer alan "kurulmuÅŸ" ibaresi "ya da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle kurulan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve yedinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci paragrafÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararnamesiyle" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararnamesinde" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±nda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 3 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±ndan sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸ ülkelerde veya uluslararasÄ± kuruluÅŸlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanÄ± görevleri müddetince devam eder."

ç) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 160- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal KapsamÄ±nda BazÄ± Tedbirler AlÄ±nmasÄ± ve Milli Savunma Üniversitesi KurulmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesi HakkÄ±nda Kanunun;

a) 5 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. "Üniversitenin rektörü, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanÄ±r."

b) 107 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 161 - 25/3/1957 tarihli ve 6940 SayÄ±lÄ± Riyaseticumhur Senfoni OrkestrasÄ± KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanunun; 5 inci, 6 ncÄ± ve 8 inci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 162- 2/1/1961 tarihli ve 195 sayÄ±lÄ± BasÄ±n ilan Kurumu TeÅŸkiline Dair Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi ile üçüncü fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"b) CumhurbaÅŸkanÄ±nca görevlendirilecek 12 temsilci,"

"Genel Kurul üyelerinden birinci fÄ±kranÄ±n (a) ve (e) bendinde sayÄ±lanlar ilgili teÅŸekküllerin, fakültelerin, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurullarÄ±nca seçilirler."

b) 12 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Yönetim Kurulunun teklif edeceÄŸi 3 aday arasÄ±ndan Hükümetçe;" ibaresi "ilgili mevzuata göre" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 14 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanun," ibaresinden sonra gelmek üzere " CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi," ibaresi eklenmiÅŸtir.

ç) 15 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 16 ncÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 24 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 28 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 29 uncu maddesinin (a) fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 39 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 42 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

Ä±) 52 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 163- 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayÄ±lÄ± KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ±

Kanununun;

a) 19 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevlendireceÄŸi bakan ile" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 20 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) bendinde yer alan " ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 21 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "iki üyesi CumhurbaÅŸkanÄ±, iki üyesi Bakanlar Kurulu" ibaresi "dört üyesi CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendi ile dördüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "veya Bakanlar Kurulu" ve "veya Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, onbirinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 25 inci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 164- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayÄ±lÄ± Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan veya görevlendireceÄŸi bakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± veya görevlendireceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "veya Hükümetin" ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 14 üncü maddesine dördüncü fÄ±krasÄ±ndan sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kralar eklenmiÅŸtir.

"(5) Radyo ve televizyonlar ayda en az doksan dakika gÄ±da güvenliÄŸi, gÄ±da güvenirliliÄŸi, bitki ve hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile toprak koruma, iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi, çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda kayÄ±t diÅŸiliÄŸin önlenmesi, sosyal güvenlik, iÅŸçi ve iÅŸveren iliÅŸkileri, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi, hastalÄ±k risklerinin azaltÄ±lmasÄ± ve önlenmesi ile teÅŸhis, tedavi ve rehabilite edici saÄŸlÄ±k hizmetlerinin daha verimli kullanÄ±labilmesi gibi konularda uyarÄ±cÄ± ve eÄŸitici mahiyette yayÄ±nlar yapmak zorundadÄ±r. Bu yayÄ±nlarÄ±n, oran ve yayÄ±nlanma zamanÄ± ile ilgili esaslar Üst Kurulca belirlenir. Bu programlar, Üst Kurul, ilgili bakanlÄ±k ve ilgili diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile bilimsel kuruluÅŸlar, kamu kurumu niteliÄŸinde meslek kuruluÅŸlarÄ± veya sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanÄ±r veya hazÄ±rlatÄ±lÄ±r. HazÄ±rlanan programlarÄ±n, ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±n olumlu görüÅŸü alÄ±ndÄ±ktan sonra Üst Kurul tarafÄ±ndan radyo ve televizyonlarda yayÄ±nlanmasÄ± saÄŸlanÄ±r.

(6) Bu madde kapsamÄ±nda yapÄ±lan yayÄ±nlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayÄ±nlarÄ±n ve sürelerinin denetimi Üst Kurulca yapÄ±lÄ±r."

c) 34 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan veya görevlendireceÄŸi bir bakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± veya görevlendireceÄŸi bir CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 39 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "en yüksek Devlet memuru" ve "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±na" ibaresi "en yüksek Devlet memuruna" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan veya görevlendireceÄŸi" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± veya görevlendireceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ya da" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 43 üncü maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, onikiÄ±Ä±ci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k uzmanÄ±" ibaresi "Adalet uzmanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 165- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayÄ±lÄ± Sermaye PiyasasÄ± Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (Ä±) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Ä±) Ä°lgili Bakan: CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan görevlendirilen CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya BakanÄ±,"

b) 65 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 75 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "uygun görüÅŸü" ibaresi "teklifi" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 84 üncü maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 119 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"(2) BaÅŸkan, ikinci baÅŸkan, baÅŸkan vekili ve üyeler, CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r."

e) 120 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 126 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 129 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 130 uncu maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 137 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 138 inci maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanÄ±n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, on ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "özel kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

i) Geçici 3 üncü maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 166- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan veya görevlendireceÄŸi Devlet BakanÄ±nÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan görevlendirilen CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 81 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 84 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"(2) BaÅŸkan ve üyeler CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± üyelerden birini ikinci baÅŸkan olarak görevlendirir."

ç) 85 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümleleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 87 nci maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 91 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 93 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan ", programlar ve hükümet programÄ±nda" ibaresi " ve programlarda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanun ile" ibaresi " Kanun ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleriyle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 97 nci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 99 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 102 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "en yüksek Devlet memuru" ve "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±na" ibaresi "En yüksek Devlet memuruna" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "bakanlÄ±k müsteÅŸarÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "bakanlÄ±k müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ±" ibaresi "bakanlÄ±k genel müdürü" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k uzmanÄ±" ibaresi "Adalet uzmanÄ±" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±" ibaresi "Adalet uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 111 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 113 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendi ve ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"d) En az lisans düzeyinde öÄŸrenim görmüÅŸ olmak."

"(2) BaÅŸkan ve üyeler CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± üyelerden birini, ikinci baÅŸkan olarak görevlendirir."

j) 114 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümleleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan " BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) 116 nci maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

l) 120 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 122 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan ", programlar ve hükümet programÄ±nda" ibaresi "ve programlarda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kanun ile" ibaresi " Kanun ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleriyle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) 125 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "en yüksek Devlet memuru" ve "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±na" ibaresi "en yüksek Devlet memuruna" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "bakanlÄ±k müsteÅŸarÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "bakanlÄ±k müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ±" ibaresi "bakanlÄ±k genel müdürü" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k uzmanÄ±" ibaresi "Adalet uzmanÄ±" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±" ibaresi "Adalet uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) 144 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ö) 146 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (r) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 167- 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayÄ±lÄ± Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) 22 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Madde 22- Rekabet Kurulu, Kurumun karar organÄ± olup biri BaÅŸkan biri Ä°kinci BaÅŸkan olmak üzere CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan toplam yedi üyeden oluÅŸur."

b) 23 üncü maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Madde 23 -Kurul üyeleri, en az dört yÄ±llÄ±k yükseköÄŸrenim görmüÅŸ, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 48 inci maddesinin (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan seçilir."

c) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n bir ila dördüncü cümleleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 37 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ile Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 38 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ifadesi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "BakanlÄ±k MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±larÄ±" ibaresi "BakanlÄ±k Genel Müdürleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 62 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 168- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayÄ±lÄ± Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumunun TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "en az dört yÄ±llÄ±k yükseköÄŸrenim görmüÅŸ olanlar arasÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan" ibaresi eklenmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 6 nci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 9 uncu maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 169 - 26/9/2011 tarihli ve 660 sayÄ±lÄ± Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarÄ± Kurumunun TeÅŸkilat ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) ve (d) bentleri aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"ç) Bakan: CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan görevlendirilen CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± veya BakanÄ±,

d) BakanlÄ±k: CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± veya BakanlÄ±ÄŸÄ±,"

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kla" ibaresi "BakanlÄ±kla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ; ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"(1) Kurul; biri BaÅŸkan, biri Ä°kinci BaÅŸkan olmak üzere CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan dokuz üyeden oluÅŸur.

(2) Kurul üyeliÄŸine atanacaklarÄ±n dört yÄ±llÄ±k yükseköÄŸrenim mezunu olmalarÄ± ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 48 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralÄ± alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taÅŸÄ±malarÄ± gerekir."

ç) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümleleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 8 inci maddesinin dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 14 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

1) 17 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanÄ±n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 18 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bakanlÄ±k müsteÅŸarÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "bakanlÄ±k müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ±" ibaresi "bakanlÄ±k genel müdürü" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k Uzman" ibaresi "Adalet Uzman" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k Uzman YardÄ±mcÄ±larÄ±" ibaresi "Adalet Uzman YardÄ±mcÄ±larÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 22 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 170- 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayÄ±lÄ± Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun KuruluÅŸuna Ä°liÅŸkin Kanunun;

a) 5 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurul baÅŸkanmm teklifi üzerine üyelerden birini ikinci baÅŸkan olarak seçer," ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "en yüksek Devlet memuru" ve "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±na" ibaresi "en yüksek Devlet memuruna" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü, dördüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ± ile yedinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Resmi Gazete'de" ve "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ±" ibaresi "bakanlÄ±k genel müdürü" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±k uzmanlarÄ±" ibaresi "Adalet uzmanlarÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"(1) Kurul baÅŸkanÄ± ve ikinci baÅŸkanÄ± ile üyeler CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanÄ±r. Kurul baÅŸkan ve üyeleri ancak görevini yapmaya engel bir hastalÄ±k veya rahatsÄ±zlÄ±k nedeni ile iÅŸ görememe ya da atanmalarÄ± için gerekli ÅŸartlan kaybetmeleri halinde CumhurbaÅŸkanÄ±nca süresi dolmadan görevden alÄ±nabilir.

(2) Kurul üyelerinin, 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralÄ± alt bentlerinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarÄ±nda görev almamÄ±ÅŸ veya bu görevlerinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekir."

MADDE 171- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendine "özel kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "gerektiÄŸine" ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanÄ± veya" ibaresi eklenmiÅŸ; (r) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu kararnameleri" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararlarÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddeye aÅŸaÄŸÄ±daki bent eklenmiÅŸtir.

"y) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± olarak kurulan ofisler ve baÅŸkanlÄ±klarÄ±n; Türkiye'nin tanÄ±tÄ±mÄ±, ülkedeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yahut fÄ±nans kaynaklarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± veya dijital dönüÅŸüm ve teknolojik geliÅŸimin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla yapacaklarÄ± mal ve hizmet alÄ±mlarÄ±,"

c) 5 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n son cümlesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki cümle eklenmiÅŸtir.

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hizmetlerinin özelliÄŸi ve güvenlik ÅŸartlarÄ±na uygun ÅŸekilde yerine getirilme zorunluluÄŸu nedeniyle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca gerçekleÅŸtirilecek her türlü mal ve hizmet alÄ±mlarÄ± ile yapÄ±m iÅŸlerine iliÅŸkin ihaleler bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendine göre yapÄ±labilir."

ç) 11 inci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 53 üncü maddesinin (b) fÄ±krasÄ±nÄ±n (8) numaralÄ± bendinde yer alan "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; (c) fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve ikinci paragraflarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve üçüncü paragrafÄ±nÄ±n birinci ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± paragrafta yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, (h) fÄ±krasÄ±nÄ±n beÅŸinci paragrafÄ±nda yer alan "Kurulun önerisi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; (i) fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ±nda yer alan "Maliye BakanÄ±nÄ±n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve ikinci paragrafÄ±nda yer alan "Kurulun önerisi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, üçüncü paragrafÄ±nda yer alan "BakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, "BakanlÄ±k MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ±" ibaresi "BakanlÄ±k Genel Müdürü" ÅŸeklinde, (k) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"cj Kurumun karar organÄ± biri baÅŸkan, biri ikinci baÅŸkan olmak üzere en az dört yÄ±llÄ±k öÄŸrenim görenler arasÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanan dokuz üyeden oluÅŸan Kamu ihale Kuruludur. Kurul BaÅŸkanÄ±, Kurumun da baÅŸkamdir."

"Üyelerin geçmiÅŸte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma iliÅŸkilerinin bulunmamasÄ± gerekir."

e) 54 üncü maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 67 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) Ek 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kararnameler çÄ±karmaya Bakanlar Kurulu" ibaresi "kararlar çÄ±karmaya CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) Ek 8 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) Ek 9 uncu maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) Ek 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 11- Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (1), (n), (u) ve (y) bentlerine iliÅŸkin usul ve esaslar CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir."

i) Geçici 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, altÄ±ncÄ±, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

j) Geçici 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"Usul ve esaslarÄ±n uygulanmasÄ±

Geçici Madde 20- Ek 11 inci maddede belirtilen usul ve esaslar yürürlüÄŸe konuluncaya kadar bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinden önce geçici 4 üncü maddenin birinci paragrafÄ±na göre yürürlüÄŸe konulan usul ve esaslarÄ±n uygulamasÄ±na devam olunur."

MADDE 172- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun;

a) 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki madde eklenmiÅŸtir.

"Bakan müÅŸaviri

Madde 61/A- BakanlÄ±klarda, özel önem ve öncelik taÅŸÄ±yan konularda bakana danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmak üzere bakan müÅŸaviri atanabilir. Bakan müÅŸavirleri doÄŸrudan bakana baÄŸlÄ± olarak çalÄ±ÅŸÄ±r.

Bakan müÅŸavirleri, bakanÄ±n görev süresiyle sÄ±nÄ±rlÄ± olarak görev yapar. BakanÄ±n görevi sona erdiÄŸinde, bakan müÅŸavirlerinin görevi de sona erer. Bakan müÅŸavirleri gerektiÄŸinde bakanÄ±n görev süresi dolmadan da görevden alÄ±nabilir.

Bakan müÅŸaviri kadrolarÄ±na bu Kanunun atanma, sÄ±navlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine iliÅŸkin hükümleriyle baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n atama yapÄ±labilir. Ancak bu ÅŸekilde atanmÄ±ÅŸ olmak, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki diÄŸer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalÄ±ÅŸma açÄ±sÄ±ndan kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak teÅŸkil etmez.

Bakan müÅŸaviri kadrolarÄ±na açÄ±ktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alÄ±nanlarÄ±n memuriyetle iliÅŸikleri kesilir.

Kamu görevlisi iken bakan müÅŸavirliÄŸine atananlar, görevleri sona erdiÄŸinde veya görevden alÄ±ndÄ±klarÄ±nda, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarÄ±na en geç bir ay içinde atanÄ±rlar. Bu ÅŸekilde atanacaklar için uygun boÅŸ kadro veya pozisyon bulunmamasÄ± halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n ihdas edilmiÅŸ ve kurumlarÄ±n kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Atama iÅŸlemi tamamlanÄ±ncaya kadar bunlarÄ±n her türlü mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlarÄ± kurumlan tarafÄ±ndan ödenmeye devam olunur.

Bakan müÅŸaviri kadrolarÄ±nda görev yapanlara mevzuatÄ±nda bakanlÄ±k müÅŸaviri kadrosuna baÄŸlÄ± mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar aynÄ± usul ve esaslar dahilinde ödenir. BakanlÄ±k müÅŸavirlerine yapÄ±lan ödemelerden vergi ve diÄŸer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da bakanlÄ±k müÅŸavirine denk kabul edilir.

b) 68 inci maddesinin (B) bendinin sonuna aÅŸaÄŸÄ±daki paragraf eklenmiÅŸtir.

"CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ±yla yapÄ±lan atamalarda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde

öngörülen hizmet süresi ÅŸartlarÄ± aranÄ±r. Üst kademe kamu yöneticisi sayÄ±lmayan daire baÅŸkanÄ± ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarÄ±na yapÄ±lacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköÄŸrenim gördükten sonra beÅŸ yÄ±l olarak uygulanÄ±r. Ancak bu beÅŸ yÄ±llÄ±k sürenin hesabÄ±nda Devlet memurlarÄ±nÄ±n kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derece ve kademesinde deÄŸerlendirilen hizmet süreleri esas alÄ±nÄ±r."

MADDE 173- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun ek 40 mcÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Kanunlarla veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle kurulmuÅŸ diÄŸer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan mesleÄŸe özel yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±na tabi tutulmak suretiyle yapÄ±lacak alÄ±mlarda da birinci fÄ±kra hükmü uygulanÄ±r."

MADDE 174- 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesinin birinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve maddeye aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"BakanlÄ±klar ile diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmalarÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi kaydÄ±yla kurumun görev alanÄ±na giren konularda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere merkez teÅŸkilatlarÄ±nda, YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n merkez karargahlarÄ±nda uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir."

"Bu madde kapsamÄ±nda istihdam edilen uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ± bakanlÄ±klarÄ±n merkez teÅŸkilatÄ± kadrolarÄ±nda bulunan uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ± için mevzuatÄ±nda öngörülmüÅŸ olan mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile 36 ncÄ± maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendi hükmünden aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde yararlanÄ±rlar."

"Bu madde kapsamÄ±nda istihdam edilen uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±na teÅŸkilatlanmaya iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi kaydÄ±yla diÄŸer görevlerinin yanÄ± sÄ±ra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araÅŸtÄ±rma, analiz, teftiÅŸ, denetim, inceleme ve soruÅŸturma yaptÄ±rÄ±labilir. Denetime tabi gerçek ve tüzel kiÅŸiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiÄŸi takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakÄ± ve ayniyatÄ± ilk talep halinde denetimle görevli uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±na göstermek, sayÄ±lmasÄ±na ve incelemesine yardÄ±mcÄ± olmak zorundadÄ±r. AraÅŸtÄ±rma, inceleme, analiz, teftiÅŸ, denetim, inceleme ve soruÅŸturma ile görevli uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±, görevleri sÄ±rasÄ±nda tüm resmi daire, kurum, kuruluÅŸ ve kamuya yararlÄ± demeklerle, gerçek ve tüzel kiÅŸilerden gerekli yardÄ±m, bilgi, evrak, kayÄ±t ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadÄ±kça bu isteÄŸin yerine getirilmesi zorunludur. Uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±na teftiÅŸ, denetim, inceleme ve soruÅŸturma iÅŸlerine iliÅŸkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fÄ±krasÄ± hükmü uygulanÄ±r. BunlarÄ±n görevlendirme ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak çÄ±karÄ±lacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 175- 657 sayÄ±lÄ± Kanuna aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"TaÅŸra teÅŸkilatÄ±nda uzman istihdamÄ±

EK MADDE 44 - BakanlÄ±klar ile diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi kaydÄ±yla taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nda uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

Uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± istihdamÄ±nda, ek 41 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ± ile yabancÄ± dil ve tez hazÄ±rlama ÅŸartÄ± hariç olmak üzere beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan hükümler kÄ±yasen uygulanÄ±r.

Uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri, yarÄ±ÅŸma ve yeterlik sÄ±navlarÄ±, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± ile diÄŸer hususlar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak kuramlarÄ±nca çÄ±karÄ±lacak yönetmelikte düzenlenir.

Bu madde kapsamÄ±nda istihdam edilen uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±na teÅŸkilatlanmaya iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi kaydÄ±yla diÄŸer görevlerinin yanÄ± sÄ±ra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiÅŸ, denetim, inceleme ve soruÅŸturma yaptÄ±rÄ±labilir. Ancak bu ÅŸekilde teftiÅŸ, denetim, inceleme ve soruÅŸturma yapmakla görevlendirilenler yer deÄŸiÅŸtirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar. Uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±na teftiÅŸ, denetim, inceleme ve soruÅŸturma iÅŸlerine iliÅŸkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fÄ±krasÄ± hükmü uygulanÄ±r. BunlarÄ±n görevlendirme, çalÄ±ÅŸma ve yer deÄŸiÅŸtirmelerine iliÅŸkin usul ve esaslar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak çÄ±karÄ±lacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.

Bu madde kapsamÄ±nda ilk defa ihdas edilecek uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±nda bulunanlar, defterdarlÄ±k uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ± için mevzuatÄ±nda kadrolarÄ±na baÄŸlÄ± olarak öngörülmüÅŸ olan mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile 36 ncÄ± maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendi hükmünden aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde yararlanÄ±rlar."

MADDE 176- 657 sayÄ±lÄ± Kanuna aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 45- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce duyurusu yapÄ±lÄ±p baÅŸvuru süresi bitmiÅŸ olan taÅŸra teÅŸkilatÄ± uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanÄ±r.

Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nda uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak istihdam olunanlarÄ±n uzmanlÄ±k kadrolarÄ±na atanmalarÄ±, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce tabi olduklarÄ± mevzuat hükümlerine göre sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r."

MADDE 177- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n üçüncü paragrafÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, (C) fÄ±krasÄ±nÄ±n (1) numaralÄ± bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve (3) numaralÄ± bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve BaÅŸbakan onayÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 28 inci maddesinin (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ±nda yer alan "SÄ±kÄ±yönetim veya olaÄŸanüstü" ibaresi "OlaÄŸanüstü" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, ikinci paragrafÄ±nda yer alan "Milli Savunma ve Ä°çiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n müÅŸterek teklifi, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine BaÅŸbakan onayÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü paragrafÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, beÅŸinci paragrafÄ±nda yer alan "Milli Savunma ve Ä°çiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n müÅŸterek teklifi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine BaÅŸbakan onayÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde, (B) fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ±nda yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine BaÅŸbakan onayÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde, ikinci paragrafÄ±nda yer alan "ilgili bakanlÄ±klarÄ±n talebi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine BaÅŸbakan onayÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde, (C) fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci paragrafÄ±nda yer alan "Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine BaÅŸbakan onayÄ±" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde ve (Ç) fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan onayÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) Ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) Ek 7 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 9 uncu maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ± veya müÅŸterek karar ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve sekizinci ve dokuzuncu fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) Ek 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak kurulan baÅŸkanlÄ±klar" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) Ek 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve (ç) bendinde yer alan "ilgili kurumun önerisi Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) Ek 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "ilgili kurumun önerisi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) Ek 18 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä±) Ek 20 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸleri ve içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) Geçici 14 üncü maddesinde yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

j) Eki (IV) sayÄ±lÄ± Cetvelin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve anÄ±lan Cetvelin "I-Genel Ä°dare Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ±" bölümünün (ç) bendine "BaÅŸkan," ibaresinden sonra gelmek üzere "Genel Müdür," ibaresi eklenmiÅŸtir.

MADDE 178- 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnameye aÅŸaÄŸÄ±daki ek maddeler eklenmiÅŸtir.

"IÅŸ mevzuatÄ±na tabi veya sözleÅŸmeyle uzman istihdamÄ±

EK MADDE 23- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) bendi kapsamÄ±nda personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi kaydÄ±yla kurumun görev alanÄ±na giren konularda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere 657 sayÄ±lÄ± Kanun ve diÄŸer kanunlarÄ±n sözleÅŸmeli personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hakkÄ±ndaki hükümlere baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n idari hizmet sözleÅŸmesiyle ya da iÅŸ mevzuatÄ±na tabi olarak uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

Bu madde kapsamÄ±nda uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± istihdamÄ±nda 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ± hükümleri kÄ±yasen uygulanÄ±r. Ancak uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazÄ±rladÄ±klarÄ± tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sÄ±navda da baÅŸarÄ± gösteremeyen veya sÄ±nav hakkÄ±nÄ± kullanmayanlar ile yabancÄ± dil yeterliÄŸi ÅŸartÄ±nÄ± yerine getirmeyenler, uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± unvanÄ±nÄ± kaybederler ve kuramlarÄ±nda durumlarÄ±na uygun kadro veya pozisyonlara atanÄ±rlar.

Uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, sÄ±navlarÄ±, nitelikleri, yetiÅŸtirilmeleri ve çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± ile istihdamlarÄ±na iliÅŸkin diÄŸer hususlar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak kurumlarca çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle belirlenir.

Ä°ÅŸ mevzuatÄ±na tabi uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±na iliÅŸkin tüm ihtilaflar iÅŸ mahkemelerinde görülür.

MüfettiÅŸ, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamÄ±

EK MADDE 24- BakanlÄ±klar ile diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi kaydÄ±yla bakanlÄ±k, kurum ya da birim düzeyinde müfettiÅŸ, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ile müfettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetmen yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetçi yardÄ±mcÄ±sÄ±, aktüer yardÄ±mcÄ±sÄ± ve stajyer kontrolör istihdam edilebilir.

Bu madde kapsamÄ±nda merkez teÅŸkilatÄ±na ait kadro veya pozisyonlarda istihdam edilecekler hakkÄ±nda, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ± ile yabancÄ± dil ÅŸartÄ± hariç olmak üzere beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan hükümler kÄ±yasen uygulanÄ±r.

Bu madde kapsamÄ±nda taÅŸra teÅŸkilatÄ±na ait kadro veya pozisyonlarda istihdam edilecekler hakkÄ±nda, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ± ile yabancÄ± dil ve tez ÅŸartÄ± hariç olmak ve yeterlik sÄ±navÄ± yazÄ±lÄ± ve sözlü aÅŸamalardan oluÅŸmak üzere beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan hükümler kÄ±yasen uygulanÄ±r.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu madde kapsamÄ±ndaki yardÄ±mcÄ±lÄ±k kadrolarÄ±na, ayrÄ±ca yapÄ±lacak yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olmak kaydÄ±yla, öÄŸretmen olarak en az sekiz yÄ±l hizmeti bulunanlar arasÄ±ndan da atama yapÄ±labilir.

Bu madde kapsamÄ±nda istihdam edilen yardÄ±mcÄ± veya stajyerlerden verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazÄ±rladÄ±klarÄ± tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sÄ±navda da baÅŸarÄ± gösteremeyen veya sÄ±nav hakkÄ±nÄ± kullanmayanlar, yardÄ±mcÄ± veya stajyer unvanÄ±nÄ± kaybederler ve kuramlarÄ±nda durumlarÄ±na uygun kadro veya pozisyonlara atanÄ±rlar.

Bu madde kapsamÄ±nda istihdam edileceklerin mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri, yarÄ±ÅŸma ve yeterlik sÄ±navlarÄ±, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±, hizmetin gerektirmesi halinde birim veya görev yeri itibarÄ±yla yer deÄŸiÅŸtirme esaslarÄ± ile diÄŸer hususlar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak kuramlarÄ±nca çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle düzenlenir.

Denetime tabi gerçek ve tüzel kiÅŸiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiÄŸi takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakÄ± ve ayniyatÄ± ilk talep halinde göstermek, sayÄ±lmasÄ±na ve incelemesine yardÄ±mcÄ± olmak zorundadÄ±r. MüfettiÅŸ, denetmen, denetçi, kontrolör ve aktüerler ile bunlarÄ±n yardÄ±mcÄ± ve stajyerleri, görevleri sÄ±rasÄ±nda tüm resmi daire, kurum, kuruluÅŸ ve kamuya yararlÄ± demeklerle, gerçek ve tüzel kiÅŸilerden gerekli yardÄ±m, bilgi, evrak, kayÄ±t ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadÄ±kça bu isteÄŸin yerine getirilmesi zorunludur.

Kurumlar arasÄ± geçici görevlendirme

EK MADDE 25- Hakim ve savcÄ±lar ile bu meslekten sayÄ±lanlar hariç olmak üzere, statülerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n bir kadro veya pozisyona dayalÄ± olarak kamu kurum veya kuruluÅŸlarÄ±nda istihdam edilenler, kurumlarmm muvafakatiyle bir yÄ±lÄ± geçmemek üzere diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yÄ±l olarak uzatÄ±labilir.

Kamu kurum veya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlarÄ±nÄ± kurulularÄ±ndan alÄ±rlar. Bunlar bu ÅŸekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurulularÄ±ndan aylÄ±klÄ± izinli sayÄ±lÄ±rlar.

Kurum veya kuruluÅŸlarÄ±n kadro veya pozisyonlarÄ±na geçici görevlendirmenin yapÄ±labilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarÄ±nca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sÄ±nav ÅŸartÄ± aranÄ±lan kadro veya görevler için bu sÄ±navlara girebilme hakkÄ±nÄ±n elde edilmiÅŸ olmasÄ± dahil, tüm ÅŸartlarÄ± bir arada taÅŸÄ±malarÄ± gerekir. Bu ÅŸekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlardan emsali personel gibi faydalandÄ±rÄ±lÄ±r. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kuramlarÄ±ndan aylÄ±ksÄ±z izinli sayÄ±lÄ±rlar. BunlarÄ±n Sosyal Güvenlik Kurumu ile iliÅŸkileri kendi kuramlarÄ±ndaki statüleri dikkate alÄ±narak devam ettirilir.

Geçici görevlendirilenlerin özlük haklarÄ± devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katÄ±lÄ±r. Terfileri baÅŸkaca bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n süresinde yapÄ±lÄ±r. BunlarÄ±n geçici görevlendirildikleri kuramda geçirdikleri süreler kendi kuramlarÄ±nda geçirilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Akademik unvanlarÄ±n kazanÄ±lmasÄ± için gerekli ÅŸartlar saklÄ±dÄ±r.

Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kuramlarÄ±n mevzuatÄ±na uymakla yükümlüdür.

Toplamda altÄ± ayÄ± geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alÄ±nmasÄ±

ÅŸarttÄ±r.

Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklÄ±dÄ±r.

Bu madde kapsamÄ±nda görevlendirmeye iliÅŸkin usul ve esaslar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanarak CumhurbaÅŸkanÄ±nca yürürlüÄŸe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Yerli veya yabancÄ± sözleÅŸmeli personel istihdamÄ±

EK MADDE 26- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bakanlÄ±klar ile diÄŸer kamu kuram ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi kaydÄ±yla; 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu ve diÄŸer kanunlarÄ±n sözleÅŸmeli personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hakkÄ±ndaki hükümlere baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n, özel bilgi ve uzmanlÄ±k gerektiren geçici mahiyetteki iÅŸlerde, yerli veya yabancÄ± personel tam zamanlÄ±, kÄ±smi zamanlÄ± veya projelerle sÄ±nÄ±rlÄ± olarak sözleÅŸmeyle istihdam edilebilir.

Bunlara verilecek her türlü ödemeler dahil ücretler, 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlar için uygulanmakta olan sözleÅŸme ücreti tavanÄ±nÄ±n beÅŸ katÄ±nÄ± aÅŸmamak üzere CumhurbaÅŸkanÄ± veya yetkilendireceÄŸi makamca ilgililerin yürüteceÄŸi görevler göz önüne alÄ±narak tespit edilir. Savunma Sanayi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bu madde kapsamÄ±nda proje veya sözleÅŸme süresince çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan sözleÅŸmeli personelin ücretleri Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karÅŸÄ±lanÄ±r.

Bu madde kapsamÄ±nda sözleÅŸmeli olarak istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi kapsamÄ±nda sigortalÄ± sayÄ±lÄ±r. Ancak teÅŸkilatlanmalara iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi halinde personel 5510 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendi ile ilgilendirilir.

Bu madde kapsamÄ±nda kÄ±smi zamanlÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlar için iÅŸ sonu tazminatÄ± ödenmez ve iÅŸsizlik sigortasÄ± primi yatÄ±rÄ±lmaz.

Kanunlardaki özel hükümler saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, bu statüde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma, sözleÅŸme bitiminde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalÄ±ÅŸma açÄ±sÄ±ndan kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak teÅŸkil etmez.

Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öÄŸrenim ve yabancÄ± dil bilgisi ÅŸartÄ± ile diÄŸer ÅŸartlar, bunlarÄ±n iÅŸe alÄ±nmalarÄ±, sÄ±nav ve istisnalarÄ±, sözleÅŸme süre, usul ve esaslarÄ±, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleÅŸmelerinin feshi ile istihdamlarÄ±na dair diÄŸer hususlar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak kurumlarca çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle belirlenir.

SözleÅŸmeli personel istihdamÄ±

EK MADDE 27- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) bendi kapsamÄ±nda personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan teÅŸkilatlanmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler 657 sayÄ±lÄ± Kanun ve diÄŸer kanunlarÄ±n sözleÅŸmeli personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hakkmdaki hükümlere baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n idari hizmet sözleÅŸmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Bunlara, mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±nda yapÄ±lan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylÄ±k toplam net tutarÄ±; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarÄ±nca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± öngörülen ödemelerin bir aylÄ±k toplam net tutarÄ±nÄ± geçememek üzere CumhurbaÅŸkanÄ± veya yetkilendireceÄŸi makamca belirlenir.

Bu madde kapsamÄ±nda sözleÅŸmeli olarak istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi kapsamÄ±nda sigortalÄ± sayÄ±lÄ±r. Ancak teÅŸkilatlanmalara iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi halinde personel 5510 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi ile ilgilendirilir ve bu ÅŸekilde ilgilendirilenler emeklilik haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.

Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öÄŸrenim ve yabancÄ± dil bilgisi ÅŸartÄ± ile diÄŸer ÅŸartlar, bunlarÄ±n iÅŸe alÄ±nmalarÄ±, sÄ±nav ve istisnalarÄ±, sözleÅŸme süre, usul ve esaslarÄ±, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözl eÅŸmelerinin feshi ile istihdamlarÄ±na dair diÄŸer hususlar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak kurumlarca çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle belirlenir.

IÅŸ mevzuatÄ±na tabi personel istihdamÄ±

EK MADDE 28- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununa tabi personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan teÅŸkilatlanmalarÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler iÅŸ mevzuatÄ± hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Bunlara, mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±nda yapÄ±lan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylÄ±k toplam net tutarÄ±; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Elükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarÄ±nca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± öngörülen ödemelerin bir aylÄ±k toplam net tutarÄ±nÄ± geçememek üzere CumhurbaÅŸkanÄ± veya yetkilendireceÄŸi makamca belirlenir.

Personele iliÅŸkin tüm ihtilaflar iÅŸ mahkemelerinde görülür.

Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öÄŸrenim ve yabancÄ± dil bilgisi ÅŸartÄ± ile diÄŸer ÅŸartlar, bunlarÄ±n iÅŸe alÄ±nmalarÄ±, sÄ±nav ve istisnalarÄ±, sözleÅŸme süre, usul ve esaslarÄ±, görev, yetki ve yükümlülükleri ile istihdamlarÄ±na dair diÄŸer hususlar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak kurumlarca çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle belirlenir.

Eluzur hakkÄ±

EK MADDE 29- BakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamÄ± belirlenmesi kaydÄ±yla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danÄ±ÅŸma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantÄ± için (1000) ila (3000) gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±k katsayÄ±sÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n huzur hakkÄ± ödenir. Gösterge rakamlarÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±nca üç katma kadar artÄ±rÄ±labilir.

Unvan itibarÄ±yla ilk kez ihdas edilen kadro ve pozisyonlara karÅŸÄ±lÄ±k belirlenmesi

EK MADDE 30- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle unvan itibarÄ±yla ilk kez ihdas edilen kadro veya pozisyonlarÄ±n, mevzuatta yer alan kadro veya pozisyonlardan hangisine mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile diÄŸer özlük haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde gösterilir. Ä°hdas edilen kadro veya pozisyonlarda bulunanlara, karÅŸÄ±lÄ±k gösterilen kadro veya pozisyonda bulunan emsali personele mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile diÄŸer özlük haklan kapsamÄ±nda yapÄ±lan ödemeler aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Vekalet ve istisna sözleÅŸmesi ile istihdam

EK MADDE 31- BakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde öngörülmesi kaydÄ±yla, özel bilgi ve uzmanlÄ±k gerektiren geçici mahiyetteki iÅŸlerde; vekalet veya istisna sözleÅŸmesi ile yabancÄ± danÄ±ÅŸman ve uzmanlar, istisna sözleÅŸmesi ile de yerli danÄ±ÅŸman ve uzmanlar çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir.

Bunlara ödenecek ücretin tutarÄ±, 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlar için uygulanmakta olan sözleÅŸme ücreti tavanÄ±nÄ±n üç katÄ±nÄ± aÅŸmamak üzere ilgisine göre CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ya da bakan tarafÄ±ndan tespit edilir.

BunlarÄ±n istihdamÄ±na iliÅŸkin ihtilaflar iÅŸ mahkemelerinde görülür.

Bu statüde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma, sözleÅŸme bitiminde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalÄ±ÅŸma açÄ±sÄ±ndan kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak teÅŸkil etmez.

Bu madde kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacaklarÄ±n nitelikleri, iÅŸe alÄ±nmalarÄ± ve çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± ile istihdamlarÄ±na dair diÄŸer hususlar Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak kurumca çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle belirlenir.

Vergi MüfettiÅŸi istihdamÄ±

Ek Madde 32- Vergi MüfettiÅŸleri, en az dört yÄ±llÄ±k yükseköÄŸretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iÅŸletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköÄŸretim kumullarÄ±ndan veya bunlara denkliÄŸi YükseköÄŸretim Kurulunca kabul edilmiÅŸ yükseköÄŸretim kurulularÄ±ndan mezun olup, sÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla otuz beÅŸ yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olan ve yapÄ±lacak özel yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±nÄ± kazananlar arasÄ±ndan, Bakan onayÄ± ile mesleÄŸe Vergi MüfettiÅŸ YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atanÄ±r.

Vergi MüfettiÅŸ YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atananlardan giriÅŸ sÄ±navÄ±ndaki baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na göre en baÅŸarÄ±lÄ± yüzde beÅŸi Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi KaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer FiyatlandÄ±rmasÄ± ve YurtdÄ±ÅŸÄ± Kazançlar grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görevlendirilir. GiriÅŸ sÄ±navÄ±nda ilk yüzde beÅŸe giremeyenler Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma DeÄŸer Vergisi iade incelemeleri grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görevlendirilir.

Vergi MüfettiÅŸ YardÄ±mcÄ±larÄ±, fiilen üç yÄ±l çalÄ±ÅŸmak ve yardÄ±mcÄ±lÄ±k döneminde performans deÄŸerlendirmesine göre baÅŸarÄ±lÄ± olmak ÅŸartÄ±yla yapÄ±lacak yeterlik sÄ±navÄ±na girmeye hak kazanÄ±rlar. Yeterlik sÄ±navÄ±nda her bir grup baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± itibarÄ±yla yer alacak sÄ±nav konularÄ± ile ortak sÄ±nav konulan ve sÄ±nava iliÅŸkin diÄŸer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. YapÄ±lacak yeterlik sÄ±navÄ±nda baÅŸanlÄ± sayÄ±labilmek için giriÅŸ sÄ±navÄ±nda alman puanÄ±n yüzde otuzu ile yeterlik sÄ±navÄ±nda alman puanÄ±n yüzde yetmiÅŸinin toplamÄ±nÄ±n yüz puan üzerinden en az altmÄ±ÅŸbeÅŸ puan olmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Yeterlik sÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olanlar Vergi MüfettiÅŸi olarak atanÄ±rlar. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma DeÄŸer Vergisi iade incelemeleri grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görev yapmakta iken Vergi MüfettiÅŸi olarak atananlardan yeterlik sÄ±navÄ±ndaki baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na göre en baÅŸarÄ±lÄ± yüzde beÅŸi, Büyük Ölçekli Mükellefler,

Organize Vergi KaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer FiyatlandÄ±rmasÄ± ve YurtdÄ±ÅŸÄ± Kazançlar grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görevlendirilir. Yeterlik sÄ±navÄ±na girmeye hak kazanamayanlar ile yeterlik sÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olamayanlar ise BakanlÄ±ÄŸÄ±nda derecelerine uygun memur kadrolarÄ±na atanÄ±rlar.

YardÄ±mcÄ±lÄ±k dönemi dahil Vergi MüfettiÅŸi olarak en az on yÄ±l çalÄ±ÅŸan, yeterlik sonrasÄ± dönemde en az üç yÄ±l performans deÄŸerlendirmesine tabi tutulan ve yapÄ±lan performans deÄŸerlendirmelerinde baÅŸarÄ±lÄ± olanlar, Vergi BaÅŸmüfettiÅŸi kadrolarÄ±na atanÄ±rlar. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma DeÄŸer Vergisi iade Ä°ncelemeleri grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görev yapÄ±p, bir takvim yÄ±lÄ± içinde Vergi BaÅŸmüfettiÅŸi olarak atananlardan giriÅŸ sÄ±navÄ±nda alman puanÄ±n yüzde onu, yeterlik sÄ±navÄ±nda alman puanÄ±n yüzde yirmisi ve performans deÄŸerlendirmesine göre alÄ±nan puanÄ±n yüzde yetmiÅŸi esas alÄ±narak yapÄ±lacak sÄ±ralamaya göre en baÅŸarÄ±lÄ± yüzde beÅŸi, izleyen yÄ±l içinde Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi KaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer FiyatlandÄ±rmasÄ± ve YurtdÄ±ÅŸÄ± Kazançlar grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görevlendirilir.

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma DeÄŸer Vergisi iade incelemeleri grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görev yapan Vergi MüfettiÅŸleri bu grup baÅŸkanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda görev yerleri bakÄ±mÄ±ndan yer deÄŸiÅŸtirmeye tabidir. Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi KaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer FiyatlandÄ±rmasÄ± ve YurtdÄ±ÅŸÄ± Kazançlar grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görev yapan Vergi MüfettiÅŸleri ise bu grup baÅŸkanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda yer deÄŸiÅŸtirmeye tabidir.

Performans deÄŸerlendirme sistemi, Vergi MüfettiÅŸlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi için görev yaptÄ±klarÄ± süre içindeki sÄ±navlarda elde ettikleri baÅŸarÄ± derecesi, grup baÅŸkanlarmÄ±n Vergi MüfettiÅŸlerinin iÅŸ performansÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri, düzenledikleri vergi inceleme raporlarÄ± hakkÄ±nda rapor deÄŸerlendirme komisyonlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler, düzenledikleri diÄŸer inceleme, araÅŸtÄ±rma, görüÅŸ, denetim ve soruÅŸturma raporlarÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler, lisansüstü eÄŸitim düzeyleri ve benzeri kriterler esas alÄ±narak oluÅŸturulur. Vergi MüfettiÅŸlerinin performans deÄŸerlendirmesi takvim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla yapÄ±lÄ±r.

Vergi Denetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görev, yetki ve sorumluluklarÄ±, grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n görev alanlarÄ±, performans deÄŸerlendirme sisteminin oluÅŸturulmasÄ± ve yönetimi ile Vergi MüfettiÅŸlerinin görev, yetki ve sorumluluklarÄ±, mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda görevlendirilmeleri ve yer deÄŸiÅŸtirmelerine iliÅŸkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kadro ve pozisyonlarÄ± kaldÄ±rÄ±lan personel

EK MADDE 33 - Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlarÄ±nda gerçekleÅŸtirilen düzenlemelerin zorunlu kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hallerde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle kadro veya pozisyonlarÄ± kaldÄ±rÄ±lan personelden;

a) Üst kademe kamu yöneticileri dÄ±ÅŸÄ±ndaki yönetici kadro veya pozisyonlarÄ±nda bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde, durumlarÄ±na ve statülerine uygun araÅŸtÄ±rmacÄ± kadro veya pozisyonlarÄ±na,

b) 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 36 ncÄ± maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendinde sayÄ±lan kadrolar ile mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri ve yeterlikleri aynÄ± veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde eÅŸdeÄŸer nitelikteki durumlarÄ±na ve statülerine uygun kadro veya pozisyonlara,

e) (a) bendi kapsamÄ±nda olmakla birlikte ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca görevde yükselme sÄ±navÄ±yla atanÄ±labilecek kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde durumlarÄ±na ve statülerine uygun aynÄ± veya eÅŸdeÄŸer kadro veya pozisyonlara,

ç) DiÄŸerleri, devredildikleri kurum veya birimde durumlarÄ±na ve statülerine uygun aynÄ± veya eÅŸdeÄŸer kadro veya pozisyonlara,

en geç bir ay içinde atanÄ±rlar. Bunlar atama iÅŸlemi yapÄ±lÄ±ncaya kadar ihtiyaç duyulan iÅŸlerde görevlendirilirler ve bu süreçte eski kadro veya pozisyonlarÄ±na ait aylÄ±k, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diÄŸer mali ve sosyal haklarÄ±nÄ± almaya devam ederler. Birinci fÄ±rkanÄ±n (a) bendine göre araÅŸtÄ±rmacÄ± kadro veya pozisyonlarÄ±na atananlardan talepte bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde, daha önce bulunduklarÄ± 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 36 ncÄ± maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendinde sayÄ±lan kadrolar ile mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri ve yeterlilikleri aynÄ± veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlara eÅŸdeÄŸer nitelikteki veya öÄŸrenim durumlarÄ± itibarÄ±yla ihraz etmiÅŸ olduklarÄ± unvanlara iliÅŸkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanÄ±rlar.

TeÅŸkilat yapÄ±sÄ± ve/veya kadro ya da pozisyonun niteliÄŸi itibarÄ±yla birinci fÄ±kraya göre atanabileceÄŸi kadro veya pozisyon bulunmayan personele iliÅŸkin bilgiler devir tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilir. Bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanlarÄ± ve yürüttükleri görevlere uygun personel istihdam eden diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan il tercihleri dikkate alÄ±narak kÄ±rkbeÅŸ gün içinde yapÄ±lÄ±r. Ancak birinci fÄ±kranÄ±n (a) bendi kapsamÄ±nda olanlardan bu fÄ±kraya göre Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilenlerin teklif edileceÄŸi kadro veya pozisyonlar, bunlarÄ±n daha önce bulunduklarÄ± yöneticilik görevleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki veya öÄŸrenim durumlarÄ± itibarÄ±yla ihraz etmiÅŸ olduklarÄ± unvanlara iliÅŸkin kadro veya pozisyonlar esas alÄ±narak belirlenir. Atama teklifinin kamu kurum ve kuruluÅŸuna intikalinden itibaren otuz gün içinde atama iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ± zorunludur.

Bu madde kapsamÄ±nda yapÄ±lacak atamalar için uygun boÅŸ kadro veya pozisyon bulunmamasÄ± halinde, atama onayÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±yla birlikte baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiÅŸ ve kurumlanÄ±l kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. AnÄ±lan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafÄ±ndan belirlenen birimlerde istihdam edilir. Ä°hdas edilen kadro ve pozisyonlar ihdas tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilir.

Birinci fÄ±kranÄ±n (a) bendi uyarÄ±nca atanan personele; atandÄ±klarÄ± yeni kadro veya pozisyonlara iliÅŸkin olarak yapÄ±lan ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ek ödeme ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±nÄ±n, yeni kadro veya pozisyonlarÄ±na atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla eski kadro veya pozisyonlarÄ±na iliÅŸkin olarak en son ayda aldÄ±klarÄ± sözleÅŸme ücreti, ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarÄ±), her türlü zam ve tazminatlarÄ± ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±nÄ±n dörtte üçünden/beÅŸte dördünden az olmasÄ± halinde, atandÄ±klarÄ± söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmalarÄ± kaydÄ±yla, atandÄ±klarÄ± tarihi takip eden ay baÅŸÄ±ndan itibaren fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurlarÄ±nÄ±n dörtte üçü /beÅŸte dördü esas alÄ±narak verilmeye devam edilir.

Birinci fÄ±kranÄ±n (b), (e), (ç) bentleri uyarÄ±nca atanan personelin yeni kadro veya pozisyonlarÄ±na atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla eski kadro veya pozisyonlarÄ±na iliÅŸkin olarak en son ayda aldÄ±klarÄ± sözleÅŸme ücreti, ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarÄ±), her türlü zam ve tazminatlarÄ± ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±nÄ±n (bu tutar sabit bir deÄŸer olarak esas alÄ±nÄ±r); atandÄ±klarÄ± yeni kadro veya pozisyonlara iliÅŸkin olarak yapÄ±lan ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ek ödeme ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±ndan fazla olmasÄ± halinde aradaki fark tutarÄ±, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n fark kapanÄ±ncaya kadar ayrÄ±ca tazminat olarak ödenir. AtandÄ±klarÄ± kadro veya pozisyon unvanlarÄ±nda isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olanlarla kendi istekleriyle baÅŸka kurumlara atananlara fark tazminatÄ± ödenmesine son verilir.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle gerçekleÅŸtirilen teÅŸkilat düzenlemeleri sonucunda unvan itibarÄ±yla ilk kez ihdas edilen kadro veya pozisyonlarÄ±n, mevzuatta yer alan kadro veya pozisyonlardan hangisine özlük haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde gösterilir. Ä°hdas edilen kadro veya pozisyonlarda bulunanlara, karÅŸÄ±lÄ±k olarak belirlenen kadro veya pozisyonda bulunan emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamÄ±nda yapÄ±lan ödemeler aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. KarÅŸÄ±lÄ±k olarak belirlenen kadro veya pozisyonda bulunan emsali personele yapÄ±lan ödemelerden vergi ve diÄŸer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz. Bunlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi ile ilgilendirilenler emeklilik haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da karÅŸÄ±lÄ±k olarak belirlenen kadro veya pozisyonda bulunan emsali personel ile denk kabul edilir.

Bu madde uyarÄ±nca atanan personelin önceki birim veya kurumda geçen hizmetleri atandÄ±ÄŸÄ± birim veya kurumda, kaldÄ±rÄ±lan kadro veya pozisyonlarÄ±nda geçen hizmet süreleri yeni atandÄ±klarÄ± kadro veya pozisyonda geçmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Üst kademe kamu yöneticileri hakkÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümleri uygulanÄ±r.

DiÄŸer kanunlarÄ±n bu maddeye aykÄ±rÄ± hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasÄ±nda ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkili ve görevlidir.

EK MADDE 34- En yüksek Devlet memuru olan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanÄ± ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± ile daire baÅŸkaniarÄ±na; sÄ±rasÄ±yla BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±na, bakanlÄ±k genel müdürlerine ve bakanlÄ±k daire baÅŸkaniarÄ±na mülga mevzuat hükümlerinde kadrolarÄ±na baÄŸlÄ± olarak öngörülmüÅŸ mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±ndaki ödemeler aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde yapÄ±lÄ±r. Bu ödemelerden vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± ile daire baÅŸkanlarÄ±, emeklilik haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da sÄ±rasÄ±yla BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±na, bakanlÄ±k genel müdürlerine ve bakanlÄ±k daire baÅŸkaniarÄ±na denk kabul edilir. Ä°lgili mevzuatta mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile emeklilik haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±na ve en yüksek Devlet memuruna yapÄ±lan atÄ±flar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanma yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkam ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±na, sÄ±rasÄ±yla bakanlÄ±k müsteÅŸarÄ± ve bakanlÄ±k genel müdürü için kadrolarÄ±na baÄŸlÄ± olarak ilgili mevzuatta öngörülen mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±ndaki ödemeler aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde yapÄ±lÄ±r. Bu ödemelerden vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± emeklilik haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da sÄ±rasÄ±yla bakanlÄ±k müsteÅŸarÄ± ve bakanlÄ±k genel müdürüne denk kabul edilir.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ±, Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanÄ±, Milli Saraylar BaÅŸkanma ve BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±na, sÄ±rasÄ±yla Türkiye Ä°statistik Kurumu BaÅŸkan ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± için ilgili mevzuatta kadrolarÄ±na baÄŸlÄ± olarak öngörülen mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±ndaki ödemeler aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde yapÄ±lÄ±r. Bu ödemelerden vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ±, Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanÄ±, Milli Saraylar BaÅŸkanma ve BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±, emeklilik haklan bakÄ±mÄ±ndan da sÄ±rasÄ±yla Türkiye Ä°statistik Kurumu BaÅŸkan ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lanna denk kabul edilir."

EK MADDE 35- Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde belirtilen ÅŸartlan taÅŸÄ±mak gerekir.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabÄ±nda, dört yÄ±llÄ±k yükseköÄŸrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda, sosyal güvenlik kurumlanna tabi olmak kaydÄ±yla uluslararasÄ± kuruluÅŸlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalÄ±ÅŸÄ±lan sürelerin tamamÄ± dikkate alÄ±nÄ±r.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevleri ile yurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±ndaki sürekli görevlere, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde yer alan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak kaydÄ±yla 657 sayÄ±lÄ± Kanunun atanma, sÄ±navlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine iliÅŸkin hükümleriyle baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n atama yapÄ±labilir. Ancak bu ÅŸekilde atanmÄ±ÅŸ olmak, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki diÄŸer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalÄ±ÅŸma açÄ±sÄ±ndan kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak teÅŸkil etmez. Bu fÄ±kraya göre açÄ±ktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alÄ±nanlarÄ±n memuriyetle iliÅŸikleri kesilir.

CumhurbaÅŸkanÄ±nca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanÄ±nda kurumsal hedeflere ulaÅŸÄ±lamamasÄ± nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alÄ±nabilirler.

BakanlÄ±klar ile baÄŸlÄ±, ilgili ve iliÅŸkili kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n taÅŸra teÅŸkilatÄ±nÄ±n il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonlarÄ± hariç, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ± ile atananlar hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde yer alan ÅŸartlar dÄ±ÅŸÄ±nda üçüncü fÄ±kra hükümleri uygulanmaz.

Üçüncü fÄ±kra uyarÄ±nca atananlar, atandÄ±klarÄ± kadro veya pozisyonlar için ilgili mevzuatÄ±nda öngörülen mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlardan, 657 sayÄ±lÄ± Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine iliÅŸkin hükümleriyle baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n, aynÄ± usül ve esaslar dahilinde yararlanÄ±rlar. Bu suretle üst dereceli kadrolara atananlarÄ±n bu kadrolarda geçirdikleri her yÄ±l kademe ilerlemesi ve her üç yÄ±l derece yükselmesi sayÄ±lmak suretiyle kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerinin yükselmesinde dikkate alÄ±nÄ±r. Ancak atandÄ±klarÄ± kadro dereceleri, baÅŸka görevlere atanma halinde kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak sayÄ±lmaz.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar, atandÄ±klarÄ± kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ve diÄŸer kanunlarÄ±n sözleÅŸmeli personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hakkÄ±ndaki hükümlerine baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n sözleÅŸmeli olarak da çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir. SözleÅŸme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluÅŸlar, unvanlar, yapÄ±lan hizmetin güçlüÄŸü, sorumluluÄŸu ve riskleri, iÅŸ yoÄŸunluÄŸu, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coÄŸrafi özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine iliÅŸkin olarak, aynÄ± kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta olan emsallerine; emsalinin bulunmamasÄ± durumunda da benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklÄ±lÄ±klarÄ± ayrÄ± ayrÄ± veya birlikte dikkate alÄ±narak CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenir. SözleÅŸme ücreti, taban ve tavan ücretleri aralÄ±ÄŸÄ±nda sözleÅŸme imzalamakla yetkili kÄ±lÄ±nan makam tarafÄ±ndan belirlenir.

Kamu görevlisi olmayanlar arasÄ±ndan üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alÄ±nanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarÄ± ile buna iliÅŸkin diÄŸer hususlar CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir.

Kamu görevlileri arasÄ±ndan, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alÄ±nanlar C umh urbaÅŸkanÄ±nca;

a) Yönetici kadrolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda daha önce bulunduklarÄ± veya öÄŸrenim durumlarÄ± itibarÄ±yla ihraz etmiÅŸ olduklarÄ± unvanlara iliÅŸkin kadro veya pozisyonlara,

b) Denetim elemanÄ± ya da uzman kadro veya pozisyonlara,

c) AraÅŸtÄ±rmacÄ± veya uygun görülecek diÄŸer kadro ve pozisyonlara,

atanÄ±rlar. Atama yapÄ±lÄ±ncaya kadar bunlarÄ±n görev yaptÄ±klarÄ±, kadro, pozisyon veya görevlere iliÅŸkin almakta olduklarÄ± her türlü ödemeler görev yaptÄ±klarÄ± kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±r. Bu ÅŸekilde atanacaklar için uygun boÅŸ kadro veya pozisyon bulunmamasÄ± halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n, ihdas edilmiÅŸ ve kurumlarÄ±n kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Bu maddede belirtilen üst kademe kamu yöneticiliÄŸine atananlarÄ±n, görev sürelerinin sona erdiÄŸi veya görevden alÄ±ndÄ±klarÄ± tarihte emeklilik aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmasÄ±na hak kazanmÄ±ÅŸ olmalarÄ± ÅŸartÄ±yla, ikinci fÄ±krada belirtilen kadro veya pozisyonlara atanmak yerine yaÅŸ haddini beklemeksizin emekli olmalarÄ± durumunda, emeklilik ikramiyeleri hizmet süreleri dikkate alÄ±narak yüzde elli fazlasÄ±na kadar ödenebilir. Bu oran CumhurbaÅŸkanÄ±nca arttÄ±rÄ±labilir. Bu fÄ±kranÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir.

Bu madde hükümleri, atanma ÅŸartlarÄ±nÄ± kaybetme, ceza kovuÅŸturmasÄ± veya disiplin soruÅŸturmasÄ± sonucunda görevden almanlar hakkÄ±nda uygulanmaz.

EK MADDE 36- Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n merkez teÅŸkilatÄ±ndaki üst kademe kamu yöneticisi ve taÅŸra teÅŸkilatÄ±ndaki il ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile bu kadro, pozisyon ve görevlerin dengi ve daha üstü kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için, öÄŸrenim durumu ÅŸartÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda;

a) Belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum personeli olmak,

b) 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 36 ncÄ± maddesinde belirtilen hizmet sÄ±nÄ±flarÄ± kapsamÄ±na dahil kadrolarda bulunmuÅŸ veya bulunuyor olmak,

c) Hakimlik ve savcÄ±lÄ±k mesleÄŸinden olmak,

c) Belirli kadro veya görevlerde belirli bir süre bulunmuÅŸ olmak, gibi özel ÅŸartlar aranmaz.

Bu madde kapsamÄ±nda belirtilen kadrolardan genel idare hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki sÄ±nÄ±flara dahil olanlar ile hakim-savcÄ±lÄ±k mesleÄŸine dahil olanlara kendi hizmet sÄ±nÄ±fÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan atama yapÄ±lmasÄ± halinde, anÄ±lan kadrolarÄ±n hizmet sÄ±nÄ±fÄ± bu süre zarfÄ±nda genel idare hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± olarak kabul edilir. Bu ÅŸekilde atananlara mali haklar kapsamÄ±nda, kadro veya pozisyonuna baÄŸlÄ± olarak yapÄ±lmakta olan her türlü ödemeler toplamÄ±nÄ±n kurum içerisindeki emsali personele mali haklar kapsamÄ±nda kadro veya pozisyonuna baÄŸlÄ± olarak yapÄ±lmakta olan her türlü ödemeler toplamÄ±ndan düÅŸük olmasÄ± halinde aradaki fark bu görevde kaldÄ±klarÄ± sürece tazminat olarak ödenir.

Bu maddede yer alan hükümler; ek 11 inci madde kapsamÄ±nda yer alan kurumlarÄ±n, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bu madde kapsamÄ±nda yer alan kadrolarÄ±yla aynÄ± veya benzer unvanlÄ± kadro, pozisyon ve görevleri ile mevzuatla bu kadrolara denk kabul edilen yönetici kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar hakkÄ±nda da uygulanÄ±r.

DiÄŸer kanunlarÄ±n bu maddeye aykÄ±rÄ± hükümleri uygulanmaz."

MADDE 179- 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnameye aÅŸaÄŸÄ±daki geçici maddeler eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 26- Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 sayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanununa göre çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan hükümlere göre duyurusu yapÄ±lÄ±p baÅŸvuru süresi bitmiÅŸ olan idari hizmet sözleÅŸmesine ya da iÅŸ mevzuatÄ±na tabi uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±nÄ±lan bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r.

Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 sayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanununa göre çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan hükümlere dayanarak idari hizmet sözleÅŸmesine ya da iÅŸ mevzuatÄ±na tabi uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak istihdam olunanlarÄ±n uzmanlÄ±k kadro veya pozisyonlarÄ±na atanmalarÄ±, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce tabi olduklarÄ± mevzuat hükümlerine göre sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 27- Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 sayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanununa göre çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan hükümlere göre duyurusu yapÄ±lÄ±p baÅŸvuru süresi bitmiÅŸ olan müfettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetmen yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetçi yardÄ±mcÄ±sÄ±, aktüer yardÄ±mcÄ±sÄ± ve stajyer kontrolör alÄ±mlarÄ± bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r.

Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 sayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanununa göre çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan hükümlere dayanarak müfettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetmen yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetçi yardÄ±mcÄ±sÄ±, aktüer yardÄ±mcÄ±sÄ± ve stajyer kontrolör olarak istihdam olunanlarÄ±n müfettiÅŸ, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüerler kadro veya pozisyonlarÄ±na atanmalarÄ±, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce tabi olduklarÄ± mevzuat hükümlerine göre sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r.

GEÇlCl MADDE 28- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 sayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanununa göre çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan hükümlerine dayanÄ±larak kamu kurum veya kuruluÅŸlarÄ±nda idari hizmet sözleÅŸmesiyle istihdam edilmekte olanlar hakkÄ±nda, mevcut sözleÅŸme sürelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasÄ±na devam olunur.

GEÇlCl MADDE 29- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 sayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanununa göre çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan hükümlere göre kurum hizmetlerini iÅŸ mevzuatÄ± hükümlerine göre yürüten personel hakkÄ±nda, mevcut sözleÅŸmelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasÄ±na devam olunur.

GEÇlCl MADDE 30- Mevzuatta yapÄ±lan atÄ±flar bakÄ±mÄ±ndan mülga 08/06/1984 tarihli ve 217 sayÄ±lÄ± Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KuruluÅŸ ve Görevleri HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin uygulanmasÄ±na devam olunur.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 31- 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 sayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanununa göre çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan, personelin kumullarÄ±ndan aylÄ±ksÄ±z izinli sayÄ±lmasÄ± ya da kurumlarÄ±yla iliÅŸkilerinin sona ermesi suretiyle diÄŸer kamu kurum veya kuruluÅŸlarÄ±nda mevzuatÄ±nda öngörülen statülerde sözleÅŸmeyle görevlendirilmesine veya istihdamÄ±na dayanak teÅŸkil eden hükümlere göre çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlarÄ±n görevlendirmeleri veya istihdamlarÄ±, bunlarÄ±n aylÄ±ksÄ±z izinli sayÄ±ldÄ±klarÄ± ya da iliÅŸkilerinin sona erdiÄŸi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na dönüÅŸlerine, kÄ±dem ve hizmetlerinin deÄŸerlendirilmesine ve tazminata iliÅŸkin yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasÄ± suretiyle bir içerisinde sona erdirilir.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 32- BakanlÄ±k ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardaki müsteÅŸar, müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ± ve merkez valisi kadrolarÄ± iptal edilmiÅŸtir. Ä°ptal edilen bu kadrolar kurumlarÄ±n kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

BakanlÄ±klarda bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±, baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarda baÅŸkanlar atanÄ±p göreve baÅŸlayÄ±ncaya kadar mevcut müsteÅŸarlar görevlerine devam ederler.

MüsteÅŸar, müsteÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ± ve merkez valisi ile kadrolarÄ± kaldÄ±rÄ±lan diÄŸer üst kademe kamu yöneticilerinin mevcut kadrolarÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle yeni düzenleme yapÄ±lÄ±ncaya kadar ÅŸahÄ±slarÄ±na baÄŸlÄ± olarak saklÄ± tutulur.

Bu madde kapsamÄ±na giren üst kademe kamu yöneticilerinin mali, sosyal hak ve yardÄ±mlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenecek usul ve esaslar yürürlüÄŸe girinceye kadar, bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödenmeye devam eder.

GEÇÄ°Cl MADDE 33- Bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihine kadar, bakanlÄ±k müÅŸaviri kadrolarÄ±na atanmÄ±ÅŸ veya çeÅŸitli kanun, kanun hükmünde kararname veya diÄŸer mevzuat hükümlerine göre bakanlÄ±k müÅŸaviri veya müÅŸavir kadrolarÄ±na ya da diÄŸer ÅŸahsa baÄŸlÄ± yönetici veya müÅŸavir/danÄ±ÅŸman kadro veya pozisyonlarÄ±na atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±p da bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinde anÄ±lan kadro veya pozisyonlarda bulunmakta olanlarÄ±n görevleri bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte sona erer. Bunlardan;

a) Daha önce 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 36 ncÄ± maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendinde sayÄ±lan kadrolar ile mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri ve yeterlilikleri aynÄ± veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarÄ±na,

b) (a) bendi kapsamÄ±na girmeyenler, yönetici kadro ve pozisyonlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda daha önce bulunduklarÄ± veya öÄŸrenim durumlarÄ± itibarÄ±yla ihraz etmiÅŸ olduklarÄ± unvanlara iliÅŸkin kadro veya pozisyonlara,

ilgili kurumlarca bir ay içerisinde atanÄ±r.

Birinci fÄ±krada sayÄ±lanlardan, anÄ±lan fÄ±kranÄ±n (a) ve (b) bentleri kapsamÄ±na girmeyenler görev yaptÄ±klarÄ± kurumlarÄ±n araÅŸtÄ±rmacÄ± kadrolarÄ±na atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. Atama iÅŸlemi

gerçekleÅŸinceye kadar bunlarÄ±n almakta olduklarÄ± her türlü ödemelerin görev yaptÄ±klarÄ± kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±na devam olunur.

Bu madde kapsamÄ±nda yapÄ±lacak atamalar için uygun boÅŸ kadro veya pozisyon bulunmamasÄ± halinde söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiÅŸ ve kurumlann kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

BakanlÄ±k müÅŸavirliÄŸi kadrolarÄ±nda bulunmakla birlikte mali haklarÄ±nÄ± 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre almaya devam edenler hariç olmak üzere, bu fÄ±kra kapsamÄ±nda atananlara mali haklarÄ±, atandÄ±klarÄ± söz konusu kadrolarda bulunmalarÄ± kaydÄ±yla atandÄ±klarÄ± tarihi takip eden ay baÅŸÄ±ndan itibaren ikinci yÄ±lÄ±n sonuna kadar fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± ödemeler hariç, önceki görevlerine ait ödeme unsurlarÄ± esas alÄ±narak verilmeye devam edilir.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 34- Bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayÄ±lÄ± Cetvelde sayÄ±lan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonunda görev yapmakta olan Kurul baÅŸkan ve üyelerinden;

a) Atanma tarihi itibarÄ±yla görevde dördüncü yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olanlarÄ±n görevleri bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinde,

b) Atanma tarihi itibarÄ±yla görevde dördüncü yÄ±lÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n görevleri dördüncü yÄ±lÄ± doldurduklarÄ± tarih itibarÄ±yla,

baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n sona erer.

Birinci fÄ±kra kapsamÄ±nda görevleri sona erenlerden daha önce kamu görevinde bulunmamÄ±ÅŸ olanlara, kalan görev sürelerine iliÅŸkin mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlarÄ±na ait ödemeler toplamÄ± tazminat olarak ödenir.

Birinci fÄ±kra kapsamÄ±nda görevleri sona erenlerden kamu görevlileri arasÄ±ndan atanmÄ±ÅŸ olanlar görevlerinin sona erdiÄŸi tarihten itibaren bir ay içerisinde baÅŸvurmalarÄ± halinde önceki kurumlarÄ±ndaki yönetici kadro veya pozisyonlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki kadro veya pozisyonlara bir ay içerisinde atanÄ±rlar. Bunlardan daha önceki kadro veya pozisyonlarÄ± iptal edilenlerin ilgili kurumlarca, diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda durumlarÄ±na uygun kadro veya pozisyonlara en geç iki ay içerisinde atanmalarÄ± saÄŸlanÄ±r. Atama iÅŸlemi gerçekleÅŸinceye kadar bunlara daha önce almakta olduklarÄ± her türlü ödemeler görev yaptÄ±klarÄ± kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lmaya devam olunur. Bunlardan bu madde uyarÄ±nca yeni kadro veya pozisyonlara atananlara, atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla eski kadro, pozisyon veya görevlere iliÅŸkin olarak aldÄ±klarÄ± sözleÅŸme ücreti, ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarÄ±), her türlü zam ve tazminatlarÄ± ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± olarak yapÄ±lan ödemeler, avukatlÄ±k vekalet ücreti, fazla çalÄ±ÅŸma ücreti, tayÄ±n bedeli ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±nÄ±n (bu tutar sabit bir deÄŸer olarak esas alÄ±nÄ±r); atandÄ±klarÄ± yeni kadrolara iliÅŸkin olarak yapÄ±lan ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ek ödeme ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±ndan fazla olmasÄ± halinde aradaki fark tutarÄ±, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n kalan süre boyunca tazminat olarak ödenir."

MADDE 180- 5/1/1961 tarihli ve 237 sayÄ±lÄ± TaÅŸÄ±t Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "ve kararnamelerle" ibaresi "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ve (d) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulundan karar almak ÅŸartiyle" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 7 nci maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanacak ve Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 10 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "(Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± dahil)" ibaresi ", Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine alÄ±nacak Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±kranÄ±n baÅŸÄ±nda yer alan "Emniyet Genel MüdürlüÄŸüne" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi eklenmiÅŸ, aynÄ± fÄ±krada yer alan "Türk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ± Güçlendirme VakfÄ±" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Jandarma AsayiÅŸ VakfÄ±" ibaresi eklenmiÅŸ, sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± için ise içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n) talebi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine çÄ±karÄ±lacak Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "(Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± dahil)" ibaresi ile "(Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± için Jandarma AsayiÅŸ VakfÄ± gelirlerinden)" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "(Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± dahil)" ibaresi ", Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde ve "3212" ibaresi "ilgisine göre 3212 veya 4645" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 12 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 17 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "özel kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

g) Eki (1) sayÄ±lÄ± cetvelin dördüncü satÄ±rÄ± ile (2) sayÄ±lÄ± cetvelin birinci, ikinci, dördüncü, yedinci ve onbirinci satÄ±rlarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 181- 31/5/1963 tarihli ve 244 sayÄ±lÄ± MilletlerarasÄ± AndlaÅŸmalann YapÄ±lmasÄ±, YürürlüÄŸü ve YayÄ±nlanmasÄ± ile BazÄ± AndlaÅŸmalann YapÄ±lmasÄ± için Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "BazÄ± AndlaÅŸmalann YapÄ±lmasÄ± için CumhurbaÅŸkanÄ±na Yetki Verilmesi HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 5 inci maddesinin madde baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "Hükümetin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde ve aynÄ± maddenin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 7 nci maddesinin madde baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "Hükümetin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde, aynÄ± maddenin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krada yer alan "bir kararname ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "bu kararnamenin" ibaresi "bu kararÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± maddenin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "DÄ±ÅŸiÅŸleri, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, TarÄ±m ve Sanayi BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n birlikte lüzum göstermeleri üzerine" ibaresi ile ikinci fÄ±krada yer alan ", bir kanun tasarÄ±sÄ± ile" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 1 ila 4 üncü maddeleri ve 6 ncÄ± maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 182- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu KararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 4 üncü maddesinin (B) fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "kurumun teklifi ve Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca vizelenen pozisyonlarda" ibaresi ", ihdas edilen pozisyonlarda" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü paragrafÄ±nda yer alan "pozisyon unvan ve nitelikleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "sözleÅŸme hükümlerine uyulmamasÄ± hallerindeki müeyyideler," ibaresi eklenmiÅŸ, aynÄ± paragrafta yer alan "Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, beÅŸinci ve altÄ±ncÄ± paragraflarÄ±nda yer alan "Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸleri üzerine Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, beÅŸinci paragrafÄ±nda yer alan "ve belirtilen ücret ve adet sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan ", tüzük ve yönetmeliklerle" ibaresi "ve diÄŸer mevzuatla" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan ", tüzük ve yönetmeliklerde" ibaresi "ve diÄŸer mevzuatta" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve üçüncü fÄ±krasÄ±na "kanunlara" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerine" ibaresi eklenmiÅŸtir.

ç) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan ", tüzük ve yönetmeliklerde" ibaresi "ve diÄŸer mevzuatta" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 13 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 15 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na "kanunlarÄ±n" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ibaresi eklenmiÅŸtir.

f) 17 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu kanuna dayanÄ±larak yayÄ±nlanan tüzük ve yönetmeliklere" ibaresi "diÄŸer mevzuata" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 21 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 28 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na "kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

h) 33 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"Kadrolar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde gösterildiÄŸi ÅŸekilde düzenlenir." Ä±) 34 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

i) 35 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

j) 36 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (XII) numaralÄ± bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, aynÄ± maddenin "ORTAK HÜKÜMLER" bölümünün (G) bendinde yer alan ilgili BakanlÄ±k veya kuruluÅŸun teklifi üzerine alakalÄ± öÄŸretim kurumu ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n muadelet tevsiki ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mütalaasÄ± alÄ±narak Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) 41 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere ", CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri" ibaresi eklenmiÅŸtir.

l) 43 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) 55 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) 59 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve "BaÅŸbakan BaÅŸmüÅŸaviri,", "BaÅŸbakan MüÅŸavirliklerine,", "BaÅŸbakanlÄ±k ve", "BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n MüÅŸavirliÄŸine," ve "Bakanlar Kurulu SekreterliÄŸine," ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

o) 60 mcÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlarÄ±ndaki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerindeki" ibaresi eklenmiÅŸtir.

ö) 61 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k ve" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

p) 62 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

r) 71 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "veya kuruluÅŸ kanunlarÄ±nda" ibaresi ", kuruluÅŸ kanunlarÄ±nda veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

s) 79 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÅŸ) 80 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü alÄ±nmak suretiyle Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

t) 87 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "özel kanunlarÄ±n verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ±na "özel kanunlarla" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

u) 88 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) bendinde yer alan "veya özel kanunlarÄ±n" ibaresi ", CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle veya bunlarÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ü) 89 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

v) 99 uncu maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanÄ±larak çÄ±karÄ±lacak tüzük ve" ibaresi "bu kanuna, özel kanunlara, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerine veya bunlara dayanÄ±larak çÄ±karÄ±lacak" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

y) 100 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

z) 108 inci maddesinin (E) fÄ±krasÄ±nda yer alan "sÄ±kÄ±yönetim," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

aa) 124 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzüklerin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

bb) 131 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "askeri savcÄ±lar veya" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

cc) 134 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

çç) 146 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

dd) 152 nci maddesinin (II) numaralÄ± fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) bendinin (b) alt bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, (B) bendinde yer alan

"Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, (H) bendinde yer alan

"Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, (III) numaralÄ± fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci ve beÅŸinci paragraflarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, birinci paragrafÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±kranÄ±n birinci paragrafÄ±nda yer alan "ilgili kuramlarÄ±n yazÄ±lÄ± isteÄŸi ve Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi ile ikinci paragrafÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü üzerine" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ee) 154 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ff) 156 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Maliye bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n görüÅŸüne dayanÄ±larak Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

gg) 178 inci maddesinin (A) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸÄŸ) 193 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "imar ve Iskan BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

hh) 202 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±Ä±) 216 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ii) 217 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±klariyle Türkiye ve Orta - DoÄŸu Amme idaresi Enstitüsü, Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± ve ilgili kuramlarÄ±n görüÅŸleri alÄ±ndÄ±ktan sonra BaÅŸbakanlÄ±k Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

jj) 224 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±n isteÄŸi, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ile Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

kk) 225 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan "ilgili kurumun teklifi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸüne dayanÄ±larak Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

11) 231 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

mm) Ek 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

nn) Ek 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

oo) Ek 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Maliye ve Gümrük BakanlÄ±ÄŸÄ±nca müÅŸtereken" ibaresi "Maliye ve Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

öö) Ek 32 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

pp) Ek 34 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°lgili kanunlarÄ±na" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerine" ibaresi eklenmiÅŸtir.

rr) Ek 36 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "DÄ±ÅŸiÅŸleri, Milli EÄŸitim ve Kültür BakanlÄ±klarÄ± ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸleri ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ss) Ek 40 mcÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na "Özel kanunla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ibaresi eklenmiÅŸtir.

ÅŸÅŸ) Ek 43 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi

"CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

tt) Geçici 39 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve "Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

uu) Ek geçici 9 uncu maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

üü) Ek geçici 16 ncÄ± maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±n önerisi ve Maliye ve Gümrük BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

vv) Ek geçici 48 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, (b) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k TeÅŸkilatÄ±nda" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve "MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 183- 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayÄ±lÄ± UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesinin KuruluÅŸ ve Ä°ÅŸleyiÅŸi HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "adli, idari ve askeri" ibaresi "adli ve idari" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Madde 2- UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesi bir BaÅŸkan ile altÄ± asÄ±l, altÄ± yedek üyeden kurulur.

UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesi BaÅŸkanÄ±, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasÄ±ndan seçilir.

UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesine, YargÄ±tay Hukuk Genel Kurulu ile DanÄ±ÅŸtay Genel Kurulunca kendi daire baÅŸkan ve üyeleri arasÄ±ndan üçer asÄ±l, üçer yedek üye seçilir.

ToplantÄ± yetersayÄ±sÄ±, asÄ±l üyelerin mazeretleri halinde yedek üyeler alÄ±nmak suretiyle saÄŸlanÄ±r."

e) 3 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "asÄ±l ve yedek" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu" ibaresi ile ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tutuklu," ibaresi ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 8 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Mahkeme kurulunun" ibaresi "Mahkemenin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 9 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bölümlerin toplantÄ±larÄ±nÄ±" ibaresi "Mahkemenin toplanmasÄ±nÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesi BaÅŸkan ve üyelerinin reddine iliÅŸkin istemler, reddedilen üye katÄ±lmaksÄ±zÄ±n incelenir ve kesin olarak karara baÄŸlanÄ±r."

f) 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "adli, idari ve askeri" ibaresi "adli ve idari" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ceza mahkemelerinde delillerin ikamesine baÅŸlamadan önce;" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸkanunsözcüsü, askeri ceza yargÄ±sÄ± yararÄ±na ileri sürülmüÅŸ ise Askeri YargÄ±tay BaÅŸsavcÄ±sÄ±, Askeri Ä°dari YargÄ± yararÄ±na ileri sürülmüÅŸ ise bu mahkemenin" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve beÅŸinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

g) 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "adli, idari veya askeri yargÄ± mercilerinden en az ikisinin" ibaresi "adli ve idari yargÄ± mercilerinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve ceza davalarÄ±nda ise ayrÄ±ca ilgili makamlarca" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÄŸ) 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan ", ceza davalarÄ±nda doÄŸrudan doÄŸruya diÄŸer davalarda ise" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

h) 17 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "adli, idari ve askeri" ibaresi "adli ve idari" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± fÄ±krada yer alan ", görev kararlarÄ±na karÅŸÄ± itiraz yolunun açÄ±k olduÄŸu ceza davalarÄ±nda bu kararlarÄ±n kesinleÅŸmiÅŸ bulunmasÄ±" ibaresi ile ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan ", ceza davalarÄ±nda ise ayrÄ±ca ilgili makamlarÄ±n," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä±) 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Adli, idari, askeri" ibaresi "Adli ve idari" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "mercilerinden en az ikisi" ibaresi "mercileri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

j) 25 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hukuk alanÄ±ndaki hüküm" ibaresi "Hüküm" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

k) 26 ncÄ± maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Toplanma ve karar verme koÅŸullarÄ± ve incelemelerin dosya üzerinde yapÄ±lmasÄ±:" ÅŸeklinde, birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hukuk ve Ceza Bölümlerinde ve Genel Kurulda," ibaresi ile ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bölümlerde ve Genel Kurulda" ibaresi "UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesinde" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 29 uncu maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Madde 29- UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesinin kararlan kesindir. BaÅŸkanÄ±n uygun göreceÄŸi kararlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanÄ±r"

m) 31 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve üçüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"Geçici raportörler, hakimlik ve savcÄ±lÄ±k mesleÄŸinde en az dört yÄ±lÄ±nÄ± ikmal etmiÅŸ ve üstün baÅŸansÄ±yla UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesinde yararlÄ± olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lanlar arasÄ±ndan UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesi BaÅŸkanmm isteÄŸi ve ilgilinin muvafakati üzerine, mensup olduklarÄ± müesseselerin yetkili mercileri tarafÄ±ndan geçici olarak görevlendirilirler."

n) 32 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"BaÅŸkanÄ±n isteÄŸi ve inhasÄ± üzerine YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca atanacak üçer katipten oluÅŸacak büro tarafÄ±ndan UyuÅŸmazlÄ±k Mahkemesinin kalem ve yazÄ± iÅŸleri yürütülür."

o) Geçici 6 ncÄ± maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"Geçici Madde 7- YargÄ±tay Ceza Genel Kurulu tarafÄ±ndan seçilmiÅŸ asÄ±l ve yedek

üyelerin üyelikleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte sona erer." ö) 23 üncü, 30 uncu ve 37 nci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 184- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayÄ±lÄ± DanÄ±ÅŸtay Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "hükümetle" ibaresi "yürütmeyle" ve "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendine "BakanlÄ±k," ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±," ibaresi eklenmiÅŸ, (d) bendinde yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi," ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±," ibaresi eklenmiÅŸtir.

e) 9 uncu maddesinin beÅŸinci ve yedinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) ve (e) bentleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve (d) bendinde yer alan "Tüzük tasarÄ±larÄ±nÄ± inceler;" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ve (b) bentleri aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"a) CumhurbaÅŸkanÄ± kararlarÄ±na,

b) CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki düzenleyici iÅŸlemlere,"

e) 42 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (b), (d) ve (f) bentleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

f) 48 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "Kanun ve tüzük tasarÄ±larÄ± ile" ibaresi ile birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun tasarÄ± ve teklifleri ile tüzük tasarÄ±larÄ± üzerindeki incelemesini," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

g) 87 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Kanun tasarÄ± ve teklifleri ile tüzük tasarÄ±larÄ± hariç olmak üzere hükümetçe verilecek ivedi veya" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÄŸ) Geçici 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici maddeler eklenmiÅŸtir.

"Geçici Madde 29- Bakmakla yükümlü olduklarÄ± aile fertleri dahil olmak üzere; kapatÄ±lan Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesinin askeri hakim sÄ±nÄ±fÄ±ndan BaÅŸkan, BaÅŸsavcÄ±, Daire BaÅŸkanÄ± ve üyelerinden emekliye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olanlar ile geçici 27 nci maddenin yedinci fÄ±krasÄ± kapsamÄ±na girenler ve bunlarÄ±n emeklilerinin 64 üncü maddenin ikinci fÄ±krasÄ± kapsamÄ±ndaki saÄŸlÄ±k giderleri anÄ±lan fÄ±kra hükümleri çerçevesinde DanÄ±ÅŸtay bütçesinden karÅŸÄ±lanÄ±r.

Geçici Madde 30- DanÄ±ÅŸtayÄ±n ilk derece mahkemesi olarak Bakanlar Kurulu kararlarÄ±, Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yürürlüÄŸe konulan düzenleyici iÅŸlemler ile BaÅŸbakanlÄ±k, bakanlÄ±klar ve diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n müsteÅŸarlarÄ±yla ilgili müÅŸterek kararnamelerine iliÅŸkin görev ve yetkileri devam eder.

Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce birinci fÄ±krada belirtilen iÅŸlemlere iliÅŸkin ilk derece mahkemesi olarak DanÄ±ÅŸtayda açÄ±lmÄ±ÅŸ bulunan davalar DanÄ±ÅŸtayda bakÄ±larak sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r."

MADDE 185- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayÄ±lÄ± Ä°dari YargÄ±lama Usulü Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ibaresi eklenmiÅŸ ve üçüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve askeri" ibaresi ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "veya askeri" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 13 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve askeri" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "ve askeri" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 20 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan veya ilgili" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± ya da ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 20/A maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 27 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi" ibaresi eklenmiÅŸtir.

MADDE 186- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayÄ±lÄ± YargÄ±tay Kanununun;

a) 50 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan tüzük, yönetmelik" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 55 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) Geçici 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"Geçici Madde 18- KapatÄ±lan Askeri YargÄ±tay BaÅŸkan, BaÅŸsavcÄ±, tkinci BaÅŸkan, Daire

BaÅŸkanÄ± ve üyelerinden emekliye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olanlar ile bunlarÄ±n bakmakla yükümlü olduklarÄ± aile fertlerinin 64 üncü maddenin ikinci fÄ±krasÄ± kapsamÄ±ndaki saÄŸlÄ±k giderleri anÄ±lan fÄ±kra hükümleri çerçevesinde YargÄ±tay bütçesinden karÅŸÄ±lanÄ±r."

MADDE 187- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayÄ±lÄ± Çevre Kanununun;

a) 4 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 18 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 20 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 29 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 10- Mevzuatta Yüksek Çevre Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 188- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayÄ±lÄ± KarayollarÄ± Trafik Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi ile (b) bendinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beÅŸinci paragraflarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 35 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 65/A maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 98 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) Ek 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 19- Mevzuatta Karayolu GüvenliÄŸi Yüksek Kurulu ile Karayolu Trafik GüvenliÄŸi Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 189- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayÄ±lÄ± Türk Sivil HavacÄ±lÄ±k Kanununun;

a) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumlu görüÅŸü üzerine;" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±, " ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 40 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 64 üncü maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Yönetmelik" ÅŸeklinde ve birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bir tüzük" ibaresi "yönetmelik" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 89 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (g) bendinde yer alan "tüzükler" ibaresi "yönetmelikler" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 98 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük ve yönetmeliklerde" ibaresi "mevzuatta" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 101 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük veya yönetmelik" ibaresi "ilgili mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 124 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 148 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Yönetmelikler" ÅŸeklinde ve birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzük ve yönetmelikler bu Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altÄ± ay içinde hazÄ±rlanÄ±r ve" ibaresi "yönetmelikler" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 2- Mevzuatta Milli Sivil HavacÄ±lÄ±k Güvenlik Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 190- 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayÄ±lÄ± BoÄŸaziçi Kanununun;

a) 10 uncu maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 1- Mevzuatta imar Yüksek Koordinasyon Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 191- 9/10/1984 tarihli ve 3055 sayÄ±lÄ± BaÅŸbakan ve BakanlarÄ±n Temsil Ödenekleri ile DÄ±ÅŸarÄ±dan Atanan BakanlarÄ±n Ödenek ve YolluklarÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±larÄ± ve BakanlarÄ±n Ödenek ve YolluklarÄ± ile Temsil Ödenekleri HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde,

b) 1 inci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde,

"Madde 1 - CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Bakanlara "5000" gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±klarÄ±na uygulanan katsayÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunan miktarda temsil ödeneÄŸi verilir."

c) 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde,

"DiÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±na vekalet eden CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±na veya diÄŸer bir bakanlÄ±ÄŸa vekalet eden bakanlara, bu vekaletleri dolayÄ±sÄ±yla ayrÄ±ca bir ödenek verilmez."

ç) 3 üncü maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde,

"Madde 3- Bu ödenekler; CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden, Bakanlar için ait olduÄŸu bakanlÄ±k bütçesinden ödenir."

d) 4 üncü maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde,

"Madde 4- CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±na ve Bakanlara temsil ödeneÄŸinden baÅŸka, 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayÄ±lÄ± Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk; CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden, Bakanlar için görevlendirildikleri bakanlÄ±k bütçesinin aylÄ±k ve yolluk tertiplerinden göreve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihten itibaren ödenir. Mezkür Kanunun diÄŸer hükümleri CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Bakanlar hakkÄ±nda da uygulanÄ±r.

Emeklilik hakkÄ± tanÄ±nan bir görevde iken CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na veya bakanlÄ±ÄŸa getirilmiÅŸ bulunanlar asli görevlerinden aylÄ±ksÄ±z izinli sayÄ±lÄ±rlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkÄ± tanÄ±nan bir görevde bulunmuÅŸ olanlarÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda veya bakanlÄ±kta geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayÄ±lÄ±r."

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 192- 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayÄ±lÄ± Serbest Bölgeler Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 4 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 6 nci maddesinin birinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 7 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) Ek 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) Ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) Ek 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 3- Mevzuatta Serbest Bölgeler Koordinasyon Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 193- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayÄ±lÄ± Mesleki EÄŸitim Kanununun;

a) 4 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 18 inci maddesinin dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 32 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinin (8) numaralÄ± alt bendinde yer alan "Mesleki EÄŸitim Kurulu ile" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 42 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "tüzükle" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) Geçici 12 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 2- Mevzuatta Mesleki EÄŸitim Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 194- 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayÄ±lÄ± Ä°stanbul Kentinde YapÄ±lacak Olimpiyat OyunlarÄ± Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bir üye, Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "üç yönetici üye" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± veya Bakan" ibaresi "BakanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddenin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Spor Genel Müdürü," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ve "Genel MüdürlüÄŸüne" ibaresi "BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 11 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 16 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel" ibaresi "Ä°l" ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Genel MüdürlüÄŸü" ibaresi "BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 20 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 22 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "BakanÄ±n görevlendireceÄŸi iki yönetici üye" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Spor Genel Müdürü," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 195- 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayÄ±lÄ± AhÄ±ska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve Ä°skanÄ±na Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde ve "birinci fÄ±krada yazÄ±lÄ± bakanlÄ±klarÄ±n ve kuruluÅŸlarÄ±n o ildeki ÅŸube ve kurum baÅŸtanlarÄ±nÄ±n" ibaresi "vali tarafÄ±ndan belirlenecek temsilcilerin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 6 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 6 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 1- Mevzuatta üst komisyona yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 196- 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayÄ±lÄ± Memurlar ve DiÄŸer Kamu Görevlilerinin YargÄ±lanmasÄ± Elakkmda Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±, ilgili veya iliÅŸkili kuruluÅŸlar" ÅŸeklinde, (e) ve (g) bentleri aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"e) CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla atanan memurlar ve diÄŸer kamu görevlileri hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± veya ilgili bakan,"

"g) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli memurlar ve diÄŸer kamu görevlileri hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±,"

b) 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanÄ±" ve "müsteÅŸarlar" ibareleri "Bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± idari iÅŸler BaÅŸkanÄ±" ve "müsteÅŸarlar" ibaresi "Bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) Geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"Geçici Madde 4- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce baÅŸlamÄ±ÅŸ iÅŸlemler bu Kanun Hükmünde Kararname ile deÄŸiÅŸtirilen 3, 12 ve 13 üncü maddelerin deÄŸiÅŸtirilmeden önceki usul ve esaslarÄ±na göre sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r.

Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte müÅŸterek kararla atanmÄ±ÅŸ olanlar hakkÄ±nda bu Kanun Hükmünde Kararname ile deÄŸiÅŸtirilen 3 üncü maddenin deÄŸiÅŸtirilmeden önceki hali uygulanÄ±r."

MADDE 197- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayÄ±lÄ± Kamu Görevlileri SendikalarÄ± ve Toplu SözleÅŸme Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "özel kanunlarÄ±n verdiÄŸi yetkiye dayanarak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle ya da bunlarÄ±n verdiÄŸi yetkiye dayanarak" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 15 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde, (e) bendinde yer alan "Bu Kanun kapsamÄ±nda bulunan kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n müsteÅŸarlan," ibaresi "Bakanlar, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±, bu Kanun kapsamÄ±nda bulunan kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"a) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± merkez teÅŸkilatÄ±nda, baÄŸlÄ± kurullarÄ±nda ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Savunma Sanayi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hariç olmak üzere baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nda, Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliÄŸinde çalÄ±ÅŸan kamu görevlileri,"

e) 19 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (h) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 21 inci maddesinin birinci fÄ±rkasÄ±nda yer alan "Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevlendireceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakanÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda" ÅŸeklinde, "Devlet Personel BaÅŸkanÄ±ndan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinden" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 24 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 29 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Kamu Ä°ÅŸveren Heyeti, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevlendireceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakanÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen bakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinden oluÅŸur."

f) 34 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a), (d) ve (e) bentlerinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, (b) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde, aynÄ± maddenin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kamu iÅŸveren Heyeti BaÅŸkanÄ±nca görevlendirilen" ibaresi "Birinci fÄ±rkanÄ±n (b) bendi gereÄŸince belirlenen" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"b) CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen bakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan dört

üye,"

g) Geçici 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"Geçici Madde 15 - 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 SayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye

Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanununa dayanÄ±larak çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnameler ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle teÅŸkilatlarÄ± yeniden düzenlenen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte bu Kanun gereÄŸince dahil olduklarÄ± hizmet kollarÄ±nda oluÅŸan deÄŸiÅŸiklikler, personelin talebiyle sendika üyeliÄŸini deÄŸiÅŸtirmesi durumu hariç olmak üzere,

a) Bu Kanun ve buna baÄŸlÄ± mevzuatta yer alan sendikal haklar açÄ±sÄ±ndan 15/05/2019 tarihine kadar,

b) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet KollarÄ±na Yönelik Mali ve Sosyal Haklara iliÅŸkin 2018 ve 2019 YÄ±llarÄ±nÄ± Kapsayan 4. Dönem Toplu SözleÅŸmeden yararlanma açÄ±sÄ±ndan söz konusu Toplu SözleÅŸmenin yürürlük süresi boyunca,

uygulanmaz."

MADDE 198- 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayÄ±lÄ± Endüstri Bölgeleri Kanununun (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun);

a) 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun oluÅŸumunu," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 2 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde, "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 3/A maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 4/C maddesinin birinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 4/Ç maddesinin birinci ve onikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Kurulun uygun görüÅŸü ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve onüçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan " Kurulun çalÄ±ÅŸmalarÄ±, endüstri" ibaresi "Endüstri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) Geçici 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±kça uygun görülenler, Bakanlar Kurulunca" ibaresi "uygun görülenler, CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan " Bakanlar Kurulu" ibaresi " CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) Geçici 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n uygun görmesi üzerine, Kurulun deÄŸerlendirmesinin ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 6 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"Ek Madde 1- Mevzuatta Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kural veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 199- 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayÄ±lÄ± BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun;

a) 30 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "atananlar, BaÅŸbakan tarafÄ±ndan atananlar, Bakanlar Kurulu kararÄ± veya müÅŸterek kararnameyle" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ; dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan " DÄ±ÅŸarÄ±dan Bakanlar Kurulu üyeliÄŸine" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± veya bakanlÄ±ÄŸa" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, (h) bendinde yer alan "Özel kanunlarÄ±nda" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ibaresi eklenmiÅŸ ve aynÄ± bentte yer alan "atananlar, BaÅŸbakan tarafÄ±ndan atananlar, Bakanlar Kurulu kararÄ± veya müÅŸterek kararname ile" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) Geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"Geçici Madde 11- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte BaÅŸbakan tarafÄ±ndan ya da

Bakanlar Kurulu karan veya müÅŸterek kararnameyle atanmÄ±ÅŸ veya görevlendirilmiÅŸ olanlar hakkÄ±nda bu Kanun Hükmünde Kararname ile deÄŸiÅŸtirilen 30 uncu maddenin deÄŸiÅŸtirilmeden önceki hali uygulanÄ±r."

MADDE 200- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayÄ±lÄ± Belediye Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "DanÄ±ÅŸtayÄ±n görüÅŸü alÄ±narak müÅŸterek kararname" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ve altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önerisi üzerine müÅŸterek kararnameyle" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "DanÄ±ÅŸtayÄ±n görüÅŸü alÄ±narak, içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine müÅŸterek kararname" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "DanÄ±ÅŸtayÄ±n görüÅŸü alÄ±narak, içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önerisi üzerine müÅŸterek kararname" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 12 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "müÅŸterek kararnamenin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 68 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendinde yer alan "Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde,

d) 73 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde,

e) 75 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 201- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayÄ±lÄ± Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendinde yer alan "kanun, tüzük ve yönetmelik" ibaresi "mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 202- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayÄ±lÄ± TarÄ±m Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 16 nci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Kurulun teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±", (e), (ç), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan "Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±", (d) bendinde yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ve (ÄŸ) bendinde yer alan "Devlet Su iÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 22 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulunun" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 1- (1) Mevzuatta TarÄ±msal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 203- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "BaÅŸbakan," ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±," ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 40 mcÄ± maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (18) numaralÄ± bendinde yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi eklenmiÅŸ ve "dÄ±ÅŸarÄ±dan atanan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 43 üncü maddesinin madde baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k," ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±," ibaresi eklenmiÅŸ, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan "DÄ±ÅŸarÄ±dan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±," ÅŸeklinde ve "% 42'si" ibaresi "% 45'i" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; aynÄ± fÄ±kranÄ±n ikinci cümlesinde yer alan "dÄ±ÅŸarÄ±dan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±," ÅŸeklinde ve "BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "en yüksek Devlet memuru" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; aynÄ± maddenin yedinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "dÄ±ÅŸarÄ±dan" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±," ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 47 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Kanun, tüzük" ibaresi "Mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 48 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendinde yer alan "DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ±nm istek, maluliyet ve yaÅŸ haddi hallerinde BaÅŸbakanlÄ±k," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 66 ncÄ± maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 73 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 80 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (f) bendinde yer alan "Ä°lgili kanunlarÄ±nda" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde" ibaresi eklenmiÅŸtir.

ÄŸ) 81 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) ve (f) bentleri ile ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 88 inci maddesinin onaltÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 89 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 90 mcÄ± maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ve dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

j) Ek 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) Ek 7 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"EK MADDE 7- CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bakanlÄ±ÄŸa atananlardan bu görevleri sona erdiÄŸi halde, yaÅŸlÄ±lÄ±k, emeklilik veya malullük aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmasÄ±na hak kazanamayanlarÄ±n, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi kapsamÄ±nda kurmuÅŸ olduklarÄ± sigortalÄ±lÄ±k iliÅŸkisi, bu görevlerinin sona erdiÄŸi tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma baÅŸvurmalarÄ± ve bu Kanuna göre uzun vadeli sigorta kollarÄ± yönünden sigortalÄ± olmayÄ± gerektiren bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmamalarÄ± halinde, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliÄŸi veya bakanlÄ±k görevi sebebiyle ödenen ödeneÄŸin iliÅŸkili olduÄŸu dönemin bitimini izleyen ay baÅŸÄ±ndan baÅŸlamak üzere 4 yÄ±l süreyle aynÄ± kapsamda devam ettirilir ve ödenecek sigorta primi en yüksek Devlet Memuru için Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ± ile belirlenen prime esas kazancÄ± üzerinden hesaplanÄ±r. Bu ÅŸekilde hesaplanan sigorta prim tutarlarÄ±, sigortalÄ± payÄ± da dahil olmak tizere, Kurum tarafÄ±ndan üçer aylÄ±k dönemler itibarÄ±yla düzenlenecek fatura üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±; bakanlar için görevlendirildikleri bakanlÄ±k ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karÅŸÄ±lanÄ±r. YaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmasÄ± için en erken yaÅŸa göre tamamlanmasÄ± gereken prim ödeme gün sayÄ±sÄ±nÄ± dolduranlar için bu fÄ±kra hükümlerine göre sigorta primi ödenmesine son verilir.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bakanlÄ±ÄŸa atananlardan bu görevleri sona erdiÄŸi halde, yaÅŸlÄ±lÄ±k, emeklilik veya malullük aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmasÄ±na hak kazanamayan ve uzun vadeli sigorta kollarÄ± yönünden sigortalÄ± olmayÄ± gerektiren bir iÅŸte çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ise birinci fÄ±kraya göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç tutarÄ± ile bu Kanunun 80 inci maddesi veya geçici 4 üncü maddesi uyarÄ±nca fiilen çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ için tespit olunan prime esas kazanç veya emeklilik keseneÄŸine esas aylÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki farka iliÅŸkin sigortalÄ± payÄ± dahil sigorta primleri ile emekli keseneÄŸi ve kurum karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± farklarÄ±, birinci fÄ±kraya göre belirlenecek süre ve usuller esas alÄ±narak CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±; bakanlar için görevlendirildikleri bakanlÄ±k ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir.

Sigorta primlerinin, ilgisine göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiÄŸi bakanlÄ±k bütçesinden karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± süre içerisinde Kanuna göre uzun vadeli sigorta kollarÄ± açÄ±sÄ±ndan sigortalÄ± olmayÄ± gerektiren bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmakta iken bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± sona erenler ise birinci fÄ±kra hükümlerine göre belirlenecek 4 yÄ±llÄ±k süreyi aÅŸmamak kaydÄ±yla ve baÅŸvuru tarihinden itibaren aynÄ± usul ve esaslarla birinci fÄ±kra hükmünden yararlandÄ±rÄ±lÄ±r.

Birinci, ikinci ve üçüncü fÄ±kra hükümleri, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliÄŸi veya atandÄ±ÄŸÄ± bakanlÄ±k görevi sona erdiÄŸi halde, yaÅŸlÄ±lÄ±k, emeklilik veya malullük aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmasÄ±na hak kazanamayanlardan, Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamÄ±na girenlerin, 5434 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanununa göre ödenmeye devam olunacak emekli kesenekleri ile kurum karÅŸÄ±lÄ±klarÄ± hakkÄ±nda da uygulanÄ±r.

4 yÄ±l süreyle sigorta primlerinin veya emekli kesenekleri ile kurum karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n ilgisine göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiÄŸi bakanlÄ±k bütçesinden karÅŸÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin uygulamadan bir dönemden fazla yararlanÄ±lamaz.

Bu madde hükümlerine göre, sigorta primleri veya emekli kesenekleri ile kurum karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n tamamÄ± ilgisine göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiÄŸi bakanlÄ±k bütçesinden karÅŸÄ±lanan süreler emekli ikramiyesinin hesabÄ±na esas sürenin tespitinde dikkate alÄ±nmaz. Birinci fÄ±krada belirtilen 4 yÄ±llÄ±k sürenin bitimine raÄŸmen yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ± veya emeklilik aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanabilecek en erken yaÅŸ itibarÄ±yla tamamlanmasÄ± için gerekli olan prim ödeme gün sayÄ±sÄ±nÄ± veya fiili hizmet süresini tamamlamamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n kalan süreye iliÅŸkin sigorta primine esas kazançlarÄ± veya emekli keseneÄŸine esas aylÄ±k tutarlarÄ±, birinci fÄ±kraya göre belirlenecek tutardan az olamaz.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bakanlÄ±ÄŸa atananlardan bu görevleri sona erdiÄŸi halde, birinci fÄ±krada belirtilen 4 yÄ±llÄ±k süre sonunda da yaÅŸlÄ±lÄ±k, emeklilik veya malullük aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlanmasÄ±na hak kazanamayanlardan, uzun vadeli sigorta kollarÄ± açÄ±sÄ±ndan sigortalÄ± olmayÄ± gerektirecek ÅŸekilde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n veya isteÄŸe baÄŸlÄ± sigortalÄ± olanlarÄ±n sigorta primine esas kazançlarÄ± veya emekli keseneÄŸine esas aylÄ±k tutarlarÄ± da birinci fÄ±kraya göre belirlenecek tutardan az olamaz. AyrÄ±ca bu tutar ile Kanunun 80 inci maddesi veya geçici 4 üncü maddesi uyarÄ±nca fiilen çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ için tespit olunan prime esas kazanç veya emeldilik keseneÄŸine esas aylÄ±k arasÄ±ndald farka iliÅŸkin iÅŸveren payÄ± veya kurum karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± farkÄ± da kendileri tarafÄ±ndan ödenir."

l) Geçici 20 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu, SandÄ±k iÅŸtirakçilerini istihdam eden kuruluÅŸlar ile sandÄ±klarÄ±n görüÅŸ ve önerileri alÄ±narak Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

m) Geçici 38 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 204- 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayÄ±lÄ± EneÄ±ji VerimliliÄŸi Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) Ek 1 inci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Kamu Ä°hale Kurumunun görüÅŸü alÄ±narak BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 2- (1) Mevzuatta Enerji VerimliliÄŸi Koordinasyon Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 205- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayÄ±lÄ± Elektronik HaberleÅŸme Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "sÄ±kÄ±yönetim," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "kuruluÅŸ kanunlarÄ±nda" ibaresi "kuruluÅŸ kanunlarÄ± ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan "Hükümet programlarÄ±ndaki hedefler ile BakanlÄ±k tarafÄ±ndan belirlenen strateji ve politikalarÄ±n gözetilmesi" ibaresi "üst politika metinleri ile BakanlÄ±k tarafÄ±ndan belirlenen stratejilerin gözetilmesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (h) bendinde yer alan "Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasÄ±nÄ± yapmak," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

c) 6 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (v) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 11 inci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 46 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 60 inci maddesinin onuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde ve onikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±kça" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) Ek 1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kraiarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

g) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 2- (1) Mevzuatta Siber Güvenlik Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 206- 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayÄ±lÄ± Biyogüvenlik Kanununun;

a) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi ile 9 uncu ve 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 16 ncÄ± maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 1- (1) Mevzuatta Biyogüvenlik Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 207- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayÄ±lÄ± Devlet Desteklerinin Ä°zlenmesi ve Denetlenmesi ElakkÄ±nda Kanunun;

a) 4 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) Ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 2- (1) Mevzuatta Devlet Desteklerini Ä°zleme ve Denetleme Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 208- 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayÄ±lÄ± Elakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu Kanununun;

a) AdÄ± "Elakimler ve SavcÄ±lar Kurulu Kanunu" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Yüksek" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e), (ç), (d), (e), (t), (g), (ÄŸ), (Ä±), (i), (j), (k), (m) ve (n) bentlerinde yer alan "Yüksek" ibareleri ile (j) ve (k) bentlerinde yer alan "asÄ±l" ibareleri madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve (d) ve (e) bentlerinde yer alan "birinci, ikinci ve üçüncü" ibareleri "birinci ve ikinci" ÅŸeklinde, (j) bendinde yer alan "MüsteÅŸarÄ±" ibaresi "ilgili bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 3 üncü maddesinin birinci ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde ve aynÄ± maddenin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "üç" ibaresi "iki" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve dördüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"(1) Elakimler ve SavcÄ±lar Kurulu onüç üyeden oluÅŸur."

"(5) Kurul; Bakan, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ilgili bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ile CumhurbaÅŸkanÄ±nca seçilen dört ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üyeden oluÅŸur."

ç) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (e) bendinde yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere" ibaresi "kanun ve diÄŸer mevzuata" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 6 ncÄ± maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"BaÅŸkanvekiline yokluÄŸunda diÄŸer daire baÅŸkanÄ±, onun da yokluÄŸunda BaÅŸkan

tarafÄ±ndan görevlendirilen üye vekalet eder."

e) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Kurulun yirmiiki asÄ±l üyesinden" ibaresi "Kurul üyelerinden" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n mülga (d) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde yeniden düzenlenmiÅŸ ve (j) bendinde yer alan "kanun, tüzük ve yönetmelik" ibaresi "kanun ve diÄŸer mevzuat" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"d) Elakim ve savcÄ±larÄ±n uymalarÄ± gereken etik davranÄ±ÅŸ ilkelerini belirlemek."

f) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"(1) Kurulun;

a) Birinci Dairesi; Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ilgili bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±, YargÄ±tay üyeleri arasÄ±ndan seçilen bir, adli yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan seçilen iki, Ä°dari yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan seçilen bir ve öÄŸretim üyesi veya avukatlar arasÄ±ndan seçilen bir üye,

b) Ä°kinci Dairesi; YargÄ±tay üyeleri arasÄ±ndan seçilen iki, DanÄ±ÅŸtay üyeleri arasÄ±ndan seçilen bir, adli yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan seçilen bir ve öÄŸretim üyesi veya avukatlar

arasÄ±ndan seçilen iki üye,

olmak üzere altÄ±ÅŸar üyeden oluÅŸur."

g) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinin (6) numaralÄ± alt bendinde yer alan "Türkiye Adalet Akademisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan planlamaya ve alÄ±nan taleplere uygun olarak eÄŸitim" ibaresi "EÄŸitim" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± fÄ±kraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki bentler eklenmiÅŸ ve diÄŸer bentler buna göre teselsül ettirilmiÅŸ; ikinci fÄ±krasÄ±na (a) bendinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki bentler eklenmiÅŸ ve mevcut (b) bendi (d) bendi ÅŸeklinde teselsül ettirilmiÅŸ ve aynÄ± maddenin üçüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"b) Hakim ve savcÄ±larÄ±n görevlerini; kanun ve diÄŸer mevzuata (hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapÄ±p yapmadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin denetleme iÅŸlemlerini TeftiÅŸ Kuruluna yaptÄ±rmak.

c) Hakim ve savcÄ±lar hakkÄ±ndaki ihbar ve ÅŸikayetleri inceleyip gereÄŸini yapmak.

ç) Hakim ve savcÄ±larÄ±n görevlerinden dolayÄ± veya görevleri sÄ±rasÄ±nda suç iÅŸleyip iÅŸlemediklerini, hal ve eylemlerinin sÄ±fat ve görevleri icaplarÄ±na uyup uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Kurul müfettiÅŸleri veya müfettiÅŸ yetkilerini haiz kÄ±demli hakim veya savcÄ± eliyle araÅŸtÄ±rma ve gerektiÄŸinde haklarÄ±nda inceleme ve soruÅŸturma iÅŸlemleri ile inceleme ve soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ±na yer olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iÅŸlemler için teklifte bulunmak.

d) Ä°lgili kanunlarda verilen görevlerin yerine getirilmesi bakÄ±mÄ±ndan en yakÄ±n mahkeme veya hakimlikleri belirlemek."

"b) Hakim ve savcÄ± adaylarÄ±nÄ± mesleÄŸe kabul etmek.

c) Hakimlik ve savcÄ±lÄ±k görevine tekrar atanma ile diÄŸer hizmetlerden mesleÄŸe atanma talepleri hakkÄ±nda karar vermek.

ç) Meslekten çekilme, çekilmiÅŸ sayÄ±lma ve görevin sona ermesi hakkÄ±nda karar vermek."

ÄŸ) 14 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere" ibaresi "kanun ve diÄŸer mevzuata" ÅŸeklinde ve (c) bendinde yer alan "Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde" ibaresi "Kanun ve diÄŸer mevzuatta" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 16 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) bendinde yer alan "Üçüncü" ibaresi "Birinci" ÅŸeklinde ve (e) bendinde yer alan "Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde" ibaresi "Kanun ve diÄŸer mevzuatta" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 17 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere" ibaresi "kanun ve diÄŸer mevzuata" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 18 inci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 18- (1) Kurulun;

a) Üç üyesi birinci sÄ±nÄ±f olup birinci sÄ±nÄ±fa ayrÄ±lmayÄ± gerektiren nitelikleri yitirmemiÅŸ adli yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ±; bir üyesi birinci sÄ±nÄ±f olup birinci sÄ±nÄ±fa ayrÄ±lmayÄ± gerektiren nitelikleri yitirmemiÅŸ Ä°dari yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ±nca,

b) Üç üyesi YargÄ±tay üyeleri; bir üyesi DanÄ±ÅŸtay üyeleri; üç üyesi hakimlik mesleÄŸine alÄ±nmasÄ±na engel bir hali olmayan, yükseköÄŸretim kuramlarÄ±nÄ±n hukuk dalÄ±nda görev yapan öÄŸretim üyeleri ile meslekte fiilen onbeÅŸ yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ avukatlar arasÄ±ndan Türkiye Büyük Millet Meclisince,

dört yÄ±l için seçilir. Ancak öÄŸretim üyeleri ile avukatlar arasÄ±ndan seçilen üyelerden, en az birinin öÄŸretim üyesi ve en az birinin de avukat olmasÄ± zorunludur.

(2) Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilirler.

(3) Kural üyelerinin görev sürelerinin tamamlanmasÄ±ndan en geç iki ay önce; CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bu husus bildirilir.

(4) Kurul üyeliÄŸine seçilme yeterliliÄŸi bulunan hakim ve savcÄ±larÄ±n listesi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilir."

j) 19 uncu maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Seçimlerin zamanÄ±

MADDE 19- (1) Kurul üyeliÄŸi seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasÄ±ndan önceki otuz gün içinde yapÄ±lÄ±r."

k) Üçüncü KÄ±sÄ±m Ä°kinci Bölümünün baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurala Üye Seçimi" ÅŸeklinde ve 20 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 20- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca; Kural üyeliÄŸi için üyelerin görev sürelerinin dolmasÄ±ndan altmÄ±ÅŸ gün önce seçim süreci baÅŸlatÄ±lÄ±r ve adaylÄ±k için baÅŸvuru tarihleri ilan edilir.

(2) BaÅŸvuru süresi içinde 18 inci maddenin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yazÄ±lÄ± nitelikleri taÅŸÄ±yanlardan Kurul üyesi olmak isteyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurur. Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, baÅŸvuru süresinin bitiminden sonra baÅŸvurularÄ± Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu üyelerinden oluÅŸan Karma Komisyona gönderir.

(3) Karma Komisyon, baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan adaylar arasÄ±ndan her bir üyelik için üç adayÄ±, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte iki çoÄŸunluÄŸuyla belirler. Birinci oylamada bu çoÄŸunlukla aday belirlenemediÄŸi takdirde ikinci oylamaya geçilir. Ä°kinci oylamada üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸu aranÄ±r. Bu oylamada da yeterli çoÄŸunlukla aday belirlenemediÄŸi takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasÄ±nda ad çekme usulüyle aday belirleme iÅŸlemi tamamlanÄ±r. Karma Komisyon, her bir üyelik için belirlediÄŸi üç adayÄ± Meclis Genel Kuruluna sunulmak üzere Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirir.

(4) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komisyon tarafÄ±ndan belirlenen adaylar arasÄ±ndan, her bir üye için ayrÄ± ayrÄ± gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada, üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n üçte iki çoÄŸunluÄŸu; bu oylamada seçimin sonuçlandÄ±rÄ±lamamasÄ± halinde, ikinci oylamada üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸu aranÄ±r, ikinci oylamada da üye seçilemediÄŸi takdirde, en çok oyu alan iki aday arasÄ±nda ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanÄ±r.

(5) Meclisin üye seçimine iliÅŸkin olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüÄŸü hükümleri uygulanÄ±r."

l) 27 nci maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"MADDE 27- (1) Kurul üyeliÄŸinin ölüm, emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boÅŸalmasÄ± halinde durum, ilgisine göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na veya Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na derhal bildirilir ve boÅŸalmayÄ± takip eden otuz gün içinde, yeni üye seçimi yapÄ±lÄ±r."

m) 28 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "üyeleri ile yedek üyelerin" ibaresi "üyelerinin" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"b) Adli ve Ä°dari yargÄ± hakim ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan seçilenlerden Kurul üyeliÄŸi herhangi bir sebeple sona erenler, Genel Kurul tarafÄ±ndan müktesepleri dikkate alÄ±narak tercih ettikleri üç ayrÄ± yerden birinde uygun görülecek bir göreve atanÄ±rlar."

n) 36 ncÄ± maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n üçüncü cümlesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "kurulu," ibaresi "için seçilen üye," ÅŸeklinde ve beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "SoruÅŸturma kurulu," ibaresi "SoruÅŸturmayÄ± yürüten üye," ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Genel Kurul tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapmak üzere gizli oyla bir üye seçilir."

o) 38 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n üçüncü cümlesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, dördüncü cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "kurulu," ibaresi "için seçilen üye," ÅŸeklinde ve beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "SoruÅŸturma kurulu," ibaresi "SoruÅŸturmayÄ± yürüten üye," ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Genel Kurul tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapmak üzere gizli oyla bir üye seçilir."

ö) 39 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendine "ÅŸikayetler" ibaresinden sonra gelmek üzere "BaÅŸkan tarafÄ±ndan" ibaresi eklenmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±kranÄ±n (e) bendinde yer alan "soruÅŸturma kurulu üyeleri" ibaresi "soruÅŸturmayÄ± yapan üye" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "MüsteÅŸarÄ±nÄ±n" ibaresi "ilgili bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

p) 43 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Yüksek" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

r) 46 ncÄ± maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek maddeler eklenmiÅŸtir.

"AtÄ±flar

EK MADDE 1- DiÄŸer mevzuatta Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kuruluna yapÄ±lan atÄ±flar Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

EK MADDE 2- Mevzuatta Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna iliÅŸkin olarak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ±na verilen görevler, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu iÅŸlerle görevlendirilen bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±na verilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r."

s) 21 ila 26 ncÄ± maddeleri ve 34 üncü maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 209- 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayÄ±lÄ± Anayasa Mahkemesinin KuruluÅŸu ve

YargÄ±lama Usulleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) bendinde yer alan "yedi" ibaresi "altÄ±" ÅŸeklinde ve (d) bendinde yer alan "Onyedi" ibaresi "OnbeÅŸ" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "kanun hükmünde kararnamelerin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ÅŸeklinde, (ç) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde ve (f) bendinde yer alan "milletvekili olmayan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"ç) CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanÄ±m, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±, bakanlarÄ±, Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay baÅŸkan ve üyelerini, baÅŸsavcÄ±larÄ±nÄ±, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekilini, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu ve SayÄ±ÅŸtay baÅŸkan ve üyelerini, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarÄ±nÄ± görevleriyle ilgili suçlardan dolayÄ± Yüce Divan sÄ±fatÄ±yla yargÄ±lamak."

e) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "onyedi" ibaresi "onbeÅŸ" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan ", Askeri YargÄ±tay, Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesi" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve (e) bendinin (3) numaralÄ± alt bendinde yer alan "dekanÄ± ya da" ibaresinden sonra gelmek üzere "bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±," ibaresi eklenmiÅŸtir.

ç) 7 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan ", bir üyeyi Askeri YargÄ±tay, bir üyeyi Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesi" ibaresi ile üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan ", Askeri YargÄ±tay, Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesi" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

d) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan," ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "onyedi" ibaresi "onbeÅŸ" ÅŸeklinde ve "oniki" ibaresi "on" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 22 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "yediÅŸer" ibaresi "altÄ±ÅŸar" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 35 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun hükmünde kararnamelerin," ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin," ÅŸeklinde, aynÄ± fÄ±kranÄ±n (b) bendi ile maddenin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan her

biri"

"(2) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayÄ±larÄ±nda eÅŸitlik bulunmasÄ± halinde, iptal davasÄ± açabilecek siyasi parti gruplarÄ±, son milletvekili genel seçiminde alman geçerli oy sayÄ±sÄ±na göre belirlenir."

ÄŸ) 37 nci maddesinde yer alan "kanun hükmünde kararnamelerle" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri ile" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 38 inci maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "kanun hükmünde kararnamelerin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 39 uncu maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

i) 40 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun hükmünde kararnamenin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

j) 43 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun hükmünde kararnamelerin" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ÅŸeklinde ve dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun hükmünde kararnamenin" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

k) 54 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "milletvekili veya milletvekili olmayan" ibaresi "milletvekili, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

l) 57 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±ndan sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸ ve diÄŸer fÄ±kralar buna göre teselsül ettirilmiÅŸtir.

"(2) CumhurbaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±ndaki Yüce Divan yargÄ±lamalarÄ± üç ay içinde tamamlanÄ±r. YargÄ±lama bu süre içinde tamamlanamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, ilave üç aylÄ±k süre içinde kesin olarak tamamlanÄ±r."

m) 66 ncÄ± maddesinin üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "kanun hükmünde kararname" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

n) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 2- (1) Birlikte yapÄ±lan ilk CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seçimi

sonucunda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten önce görev yapmÄ±ÅŸ Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayÄ± Yüce Divanda yargÄ±lanÄ±rlar.

(2) KaldÄ±rÄ±lan Askeri YargÄ±tay ve Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesi baÅŸkan ve üyeleri, baÅŸsavcÄ±larÄ± ile Jandarma Genel KomutanÄ±, 27/4/2017 tarihinden önce görevleriyle ilgili iÅŸledikleri suçlardan dolayÄ± Yiice Divanda yargÄ±lanÄ±rlar.

(3) KaldÄ±rÄ±lan Askeri YargÄ±tay ve Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliÄŸine seçilmiÅŸ üyelerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder. Bu üyelerin, ordu mensubu olmaktan doÄŸan emeklilikle ilgili bütün haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.

(4) Mahkemenin kanun hükmünde kararnamelere iliÅŸkin görev ve yetkileri devam

eder."

o) 11 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 210- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayÄ±lÄ± IÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kanununun;

a) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 21 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beÅŸinci, altÄ±ncÄ± ve yedinci fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

e) 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 1- (1) Mevzuatta Ulusal Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Konseyine yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 211- 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayÄ±lÄ± AraÅŸtÄ±rma AltyapÄ±larÄ±nÄ±n Desteklenmesine Dair Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) Geçici 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 1- (1) Mevzuatta AraÅŸtÄ±rma AltyapÄ±larÄ± Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 212- 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayÄ±lÄ± UluslararasÄ± Ä°ÅŸgücü Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin dördüncü, beÅŸinci, altÄ±ncÄ±, yedinci ve sekizinci fÄ±kralarÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 17 nci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki ek madde eklenmiÅŸtir.

"EK MADDE 1- (1) Mevzuatta UluslararasÄ± Ä°ÅŸgücü PolitikasÄ± DanÄ±ÅŸma Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen kurul veya mercie yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r."

MADDE 213- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (h) bendinde yer alan "KanunlarÄ±na" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerine" ibaresi eklenmiÅŸ ve (j) bendinde yer alan "ilgili kanunlarÄ±nda" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ibaresi eklenmiÅŸtir.

b) 4 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili kanunlarÄ±nda" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ibaresi eklenmiÅŸtir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 6 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n görüÅŸünü almak suretiyle Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n görüÅŸünü almak suretiyle Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 7 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kalkÄ±nma planlarÄ±," ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenen politikalar," ibaresi ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "stratejik planlarÄ±n" ibaresinden sonra gelmek üzere "politikalar," ibaresi eklenmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "esaslarÄ±n belirlenmesine Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir" ibaresi "esaslar CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenir" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "hususlarÄ± belirlemeye Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir" ibaresi "hususlar CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenir" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ve ilgili kamu idaresi tarafÄ±ndan birlikte tespit edilecek olan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ilgili kamu idaresi için uygun görülen" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan " hükümet politikasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± ile bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n ve bakanlÄ±klarÄ±na" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenen politikalarÄ±n uygulanmasÄ± ile bakanlÄ±klarÄ±n ve bakanlÄ±klara" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "müsteÅŸar," ibaresi "ve" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "bu Kanunda" ibaresi "kanunlar ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve birinci fÄ±kraya aÅŸaÄŸÄ±daki cümle eklenmiÅŸtir. "BakanlÄ±klarda en üst yönetici CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenir."

ÄŸ) 12 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "özel kanunla" ibaresi "kanunla veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "özel kanunlarla" ibaresi "kanunla veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunla" ibaresi "kanunla veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan "kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸ ve (k) bendinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±) 14 üncü maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile beraber aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Gelir ve giderleri etkileyecek kanun teklifleri

Madde 14- Kamu gelirlerinin azalmasÄ±na veya kamu giderlerinin artmasÄ±na neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altÄ±na sokacak kanun tekliflerinin getireceÄŸi mali yük, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az üç yÄ±llÄ±k dönem için hesaplanÄ±r ve tekliflere eklenir. Sosyal güvenliÄŸe yönelik kanun tekliflerinde ise en az yirmi yÄ±llÄ±k aktüeryal hesaplara yer verilir."

i) 16 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± merkezi yönetim bütçe kanunu teklifini hazÄ±rlar ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasÄ±nda koordinasyonu saÄŸlar.

Merkezi yönetim bütçesinin hazÄ±rlanma süreci, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan en geç Eylül ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ± sonuna kadar kalkÄ±nma planlarÄ±, stratejik planlar ve genel ekonomik koÅŸullarÄ±n gerekleri doÄŸrultusunda makro politikalarÄ±, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliÄŸindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak ÅŸekilde onaylanan orta vadeli programÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ± ile baÅŸlar.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yÄ±la iliÅŸkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açÄ±k ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarÄ±nÄ± içeren ve CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan onaylanan orta vadeli mali plan, en geç Eylül ayÄ±nÄ±n onbeÅŸine kadar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanÄ±r.

Bu doÄŸrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatÄ±rÄ±m programÄ±nÄ± hazÄ±rlama

sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe ÇaÄŸrÄ±sÄ± ve eki Bütçe HazÄ±rlama Rehberi ile YatÄ±rÄ±m Genelgesi ve eki YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± HazÄ±rlama Rehberi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak en geç Eylül ayÄ±nÄ±n onbeÅŸine kadar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanÄ±r."

j) 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde, dördüncü ve beÅŸinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan " Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve dördüncü fÄ±kranÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

k) 18 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±nÄ±n" ibaresi "teklifinin" ÅŸeklinde, birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±na" ibaresi "teklifine" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "dikkate alÄ±nmak üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan" ibaresi eklenmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi mali yÄ±lbaÅŸÄ±ndan en az yetmiÅŸ beÅŸ gün önce CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur."

l) 19 uncu maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ve birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±nÄ±n" ibareleri "teklifinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "bölümler halinde" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanÄ±r ve" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüÄŸe konulamamasÄ± halinde, geçici bütçe kanunu çÄ±karÄ±lÄ±r. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yÄ±l bütçe baÅŸlangÄ±ç ödeneklerinin belirli bir oranÄ± esas alÄ±narak belirlenir. Geçici bütçe kanununun da çÄ±karÄ±lamamasÄ± durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yÄ±lÄ±n bütçesi yeniden deÄŸerleme oranÄ±na göre artÄ±rÄ±larak uygulanÄ±r. Cari yÄ±l bütçesinin yürürlüÄŸe girmesiyle geçici bütçe veya yeniden deÄŸerleme oranÄ±na göre artÄ±rÄ±larak belirlenen bütçe uygulamasÄ± sona erer ve o tarihe kadar yapÄ±lan harcamalar ve giriÅŸilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yÄ±l bütçesine dahil edilir."

m) 20 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, (a), (e) ve (e) bentlerinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve (g) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

n) 21 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

o) 22 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ö) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesine" ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± fÄ±kranÄ±n ikinci cümlesinde yer alan "Maliye BakanÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

p) 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve BaÅŸbakanlÄ±k bütçelerine" ibaresi "bütçesine" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, "Kanunlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle" ibaresi eklenmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "dÄ±ÅŸÄ±nda ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, BaÅŸbakanÄ±n ve ailelerinin" ibaresi "dÄ±ÅŸÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ve ailesinin" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "BaÅŸbakan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "BaÅŸbakan, Maliye BakanÄ± ve ilgili Bakan tarafÄ±ndan imzalanan kararname esaslarÄ±na" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenen esaslara" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve dördüncü fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

r) 25 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ± yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vizesine" ibaresi " vizeye" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan " Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na ve Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi " CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ve Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Kamu yatÄ±rÄ±m projeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazÄ±rlanÄ±r, uygulanÄ±r ve izlenir."

"Proje maliyeti, YÄ±lÄ± ProgramÄ±nÄ±n UygulanmasÄ±, Koordinasyonu ve Ä°zlenmesine Dair CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±nda belirlenecek sÄ±nÄ±rÄ±n üzerinde bulunan, afetlerle ilgili olanlar hariç, yeni kamu yatÄ±rÄ±m projesi teklifleri fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ile çevresel analizleri içerecek ÅŸekilde yapÄ±labilirlik etüdü ile birlikte sunulur."

s) 26 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan "sözleÅŸme esaslarÄ±na veya kanun" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi" ibaresi eklenmiÅŸtir.

ÅŸ) 28 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸünü almak kaydÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±yla" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸünün alÄ±nmasÄ± kaydÄ±yla" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±yla" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

t) 29 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanuni" ibaresi "kanunda veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulunca çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

u) 30 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, aynÄ± fÄ±krada yer alan "kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle" ibaresi "kanun ve diÄŸer mevzuatla" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ü) 31 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "KanunlarÄ±n" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ibaresi eklenmiÅŸ, dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n son cümlesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. "Bütçe ödeneklerinin ilgili birimlere daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n planlanmasÄ± ve kullanÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin usül ve esaslar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ödenek gönderme belgesine baÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar ise Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenir."

v) 32 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanun, tüzük ve yönetmelikler ile" ibaresi "kanun ve" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

y) 33 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ± ise aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Kamu borç yönetimine iliÅŸkin olanlar da dahil giderin çeÅŸidine göre aranacak gerçekleÅŸtirme belgelerinin ÅŸekil ve türleri merkezi yönetim kapsamÄ±ndaki kamu idareleri için Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, mahalli idareler için içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sosyal güvenlik kurumlan için de baÄŸlÄ± veya ilgili olduklarÄ± bakanlÄ±klar tarafÄ±ndan, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü alÄ±nmak suretiyle çÄ±karÄ±lacak yönetmeliklerle belirlenir."

z) 34 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi ise "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

aa) 35 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlarÄ±n" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ibaresi eklenmiÅŸ, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde ve altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanacak ve Bakanlar Kurulunca çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

bb) 36 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"a) Gelir politikalarÄ± ve uygulamalarÄ± konusunda ilkeler, amaçlar, stratejiler ve taahhütler her mali yÄ±l baÅŸÄ±nda kamuoyuna duyurulur."

cc) 37 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

çç) 39 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili kanunlarÄ±nda" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ibaresi eklenmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

dd) 40 mcÄ± maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ee) 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibareleri "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan" ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ff) 42 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±nÄ±n" ibaresi "teklifinin" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±" ibareleri "teklifi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Kesin hesap kanunu teklifi, muhasebe kayÄ±tlarÄ± dikkate alÄ±narak, merkezi yönetim bütçe kanununun ÅŸekline uygun olarak Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanÄ±r. Bu teklif, bir yÄ±llÄ±k uygulama sonuçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± olarak gösteren deÄŸerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen mali yÄ±lÄ±n Haziran ayÄ± sonuna kadar CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneÄŸi SayÄ±ÅŸtaya gönderilir."

gg) 43 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±nÄ±n" ibaresi "teklifinin" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "tasarÄ±sÄ±" ibaresi "teklifi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸÄŸ) 44 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Milli Savunma, Ä°çiÅŸleri ve Maliye bakanlÄ±klarÄ±nca birlikte hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüÄŸe konulacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

hh) 45 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Ä±Ä±) 46 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "özel kanunlarÄ±nda" ibaresi "kanunlarÄ±nda ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ii) 47 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "kanunlarÄ±nda" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ibaresi eklenmiÅŸ, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

jj) 49 uncu maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde; SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde; SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ilgili idarelerin de görüÅŸü alÄ±narak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenir ve Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yürürlüÄŸe konulacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibareleri "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

kk) 51 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

11) 52 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±," ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

mm) 53 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibareleri "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde ve dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

nn) 54 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na" ÅŸeklinde ve "Maliye BakanÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

oo) 55 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "mali yönetim ve iç kontrol" ibaresi "mali yönetim ve kontrol" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

öö) 58 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

pp) 60 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "teÅŸkilat kanunlarÄ±nda" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde" ibaresi eklenmiÅŸ, aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanarak Bakanlar Kurulunca çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibareleri "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

rr) 61 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "9.12.1994 tarihli ve 4059 sayÄ±lÄ± Kanun hükümleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, genel bütçe kapsamÄ±ndaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Genel bütçe kapsamÄ±ndaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ss) 62 nci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "9.12.1994 tarihli ve 4059 sayÄ±lÄ± Kanun hükümleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla genel bütçe kapsamÄ±ndaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Genel bütçe kapsamÄ±ndaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde, beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan ve Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan yürürlüÄŸe konulan" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÅŸÅŸ) 65 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve dördüncü cümlesinde yer alan "Ä°ç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Ä°ç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazÄ±rlanarak, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir, tt) 66 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan

"Maliye" ibaresi " Hazine ve Maliye" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Iç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluÅŸur."

uu) 67 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (h) bendinde yer alan " Maliye" ibaresi "Hazine ve Maliye" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

üü) 71 inci maddesinin beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

vv) 72 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "KanunlarÄ±n" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin" ibaresi eklenmiÅŸtir.

yy) 75 inci maddesi madde baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile beraber aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Mali yönetim ve kontrol sisteminin denetimi

Madde 75- Mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk veya kamu zararÄ±na yönelik emarelerin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± durumlarda; CumhurbaÅŸkanÄ± kamu idarelerinin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerini, mali karar ve iÅŸlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiÅŸ ettirir."

zz) 77 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "tümüyle" ve "belirgin" ibareleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± fÄ±krada yer alan "BaÅŸbakanÄ±n" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

aaa) 78 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde ve aynÄ± fÄ±krada yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

bbb) 80 inci maddesinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ccc) Ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri tarafÄ±ndan atanan" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevlendirilen" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ççç) Ek 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanÄ± ve Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanÄ±n birlikte teklifi üzerine BaÅŸbakanÄ±n onayÄ± ile" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde, dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca müÅŸtereken" ibaresi "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan" ÅŸeklinde ve beÅŸinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulanlar hariç olmak üzere, hizmet alanÄ± kalmayan fonlar CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan tasfiye edilebilir. BunlarÄ±n tasfiyesine iliÅŸkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Hazine ve Maliye BakanÄ± yetkilidir. CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan fonlarÄ±n gider hesaplarÄ± üzerinden aktarma yapÄ±labilir. AktarÄ±lan tutar, kendisine aktarma yapÄ±lan fonun gelir hesabÄ± üzerinden müÅŸterek fon hesabÄ±na, buradan da tamamÄ± gider hesabÄ±na aktarÄ±lÄ±r."

ddd) Ek 4 üncü maddesinde yer alan "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ibareleri "Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

eee) Ek 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki maddeler eklenmiÅŸtir:

"EK MADDE 5- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle kurulan idarelerin bu Kanuna ekli

cetvellerden hangisinde yer alacaÄŸÄ± ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde belirtilir.

EK MADDE 6- Kanunla veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle merkezi yönetim kapsamÄ±ndaki kamu idarelerinin yeniden teÅŸkilatlanmasÄ± çerçevesinde yapÄ±lan ödenek aktarma iÅŸlemleri, personel giderleri tertiplerinden diÄŸer tertiplere yapÄ±lan aktarmalar hariç olmak üzere, bu Kanunun 21 inci maddesi ve yÄ±lÄ± merkezi yönetim bütçe kanununda düzenlenen ödenek aktarmalarÄ±na iliÅŸkin sÄ±nÄ±rlamalara tabi deÄŸildir.

Kamu idarelerinin yeniden teÅŸkilatlanmasÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi bütçe iÅŸlemlerini yapmaya, bütçenin uygulamasÄ± ile kesin hesaplarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±na iliÅŸkin olarak gerekli her türlü düzenlemeyi yapmaya CumhurbaÅŸkanÄ± yetkilidir.

Kamu idarelerinin yeniden teÅŸkilatlanmasÄ±na iliÅŸkin süreç tamamlanÄ±ncaya kadar yapÄ±lmasÄ± gereken zorunlu harcamalar kapatÄ±lan idare veya ilgili idare bütçesinden gerçekleÅŸtirilir.

KapatÄ±lan harcama birimi ve idareler için faaliyet raporu düzenlenmez. Bu birim ve idarelerin yÄ±lÄ± faaliyet sonuçlarÄ± görev, yetki ve sorumluluklarÄ±nÄ±n devredildiÄŸi idarelerin faaliyet raporlarÄ±nda gösterilir."

fff) Geçici 13 üncü maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ggg) Geçici 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸaÄŸÄ±daki geçici madde eklenmiÅŸtir.

"GEÇÄ°CÄ° MADDE 22- Bu Kanunda veya diÄŸer kanunlarda CumhurbaÅŸkanÄ±na veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilen merkezi yönetim bütçesinin hazÄ±rlÄ±k ve uygulamasÄ±na iliÅŸkin yetkileri kullanmak üzere CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak idarenin teÅŸkilatlanmasÄ± tamamlanÄ±ncaya kadar bu görev ve yetkiler, CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile Hazine ve Maliye BakanÄ± veya Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kullanÄ±labilir."

MADDE 214- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale SözleÅŸmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 215- Bu maddenin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile bakanlÄ±klar ve diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hükümler sonucunda kapanan bakanlÄ±k ve diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerin ilgili sÄ±ralarÄ±ndan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± Kanunun eki (I) sayÄ±lÄ± Cetvelin 35 inci sÄ±rasÄ±nda yer alan "Milli istihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Milli istihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde ve (II) sayÄ±lÄ± Cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELÄ° DÄ°ÄžER Ä°DARELER BÖLÜMÜNÜN" linçi sÄ±rasÄ±nda yer alan "Savunma Sanayi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±" ibaresi "Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 216- Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yapÄ±lan atÄ±flar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde bunlara karÅŸÄ±lÄ±k olarak belirtilen ve düzenlenen bakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

MADDE 217- Türkiye Ä°hracat Kredi BankasÄ± A.Åž. Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan 5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k Kanununa göre genel müdür vasÄ±flarÄ±nÄ± haiz kiÅŸiler arasÄ±ndan atanÄ±r.

MADDE 218- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayÄ±lÄ± BaÅŸbakanlÄ±k TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabulü HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ± baÅŸkaca bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Mevzuatta, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa yapÄ±lan atÄ±flar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na veya görev ve faaliyet alanlarÄ±na göre ilgili bakanlÄ±klara ve kuruluÅŸlara yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

MADDE 219- KapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n iÅŸ ve iÅŸlemleriyle ilgili olarak açÄ±lmÄ±ÅŸ ve açÄ±lacak olan adli ve idari davalar ile tahkim yargÄ±lamasÄ± ve icra iÅŸlemlerinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± taraf sÄ±fatÄ±nÄ± kazanÄ±r. Bu ÅŸekilde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n taraf olduÄŸu davalar ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ ve açÄ±lacak davalarda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca ilgili idare hukuk birimlerine temsil ve takip yetkisi verilebilir. Temsil ve takip yetkisi verilerek devredilen davalar ile tahkim yargÄ±lamasÄ± ve icra iÅŸlemlerinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vekili sÄ±fatÄ±yla, takip yetkisi verilen ilgili idare hukuk birimince takip ve müdafaa edilir.

KapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± temsilen Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± veya diÄŸer bakanlÄ±k ve idareler ile avukatlÄ±k hizmet alÄ±mÄ± kapsamÄ±nda temsil yetkisi verilmiÅŸ olan sözleÅŸmeli avukatlar tarafÄ±ndan takip edilmekte olan davalar ile tahkim yargÄ±lamasÄ± ve icra iÅŸlemleri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temsilen takip edilmeye devam edilir. Bunlar için ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaz.

ilgili mevzuatla kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilmiÅŸ olan yetki ve görevler kapsamÄ±nda yürütülmekte olan iÅŸlemler, devir iÅŸlemleri tamamlanÄ±ncaya kadar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaksÄ±zÄ±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarih itibariyle BaÅŸbakanlÄ±k Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda görev yapmakta olan personel eliyle görülmeye devam olunur.

27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin uygulanmasÄ±ndan doÄŸan hukuki uyuÅŸmazlÄ±klar ile kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±na ait personel iÅŸ ve iÅŸlemler ile bu iÅŸlemlerden doÄŸan hukuki uyuÅŸmazlÄ±klar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±nca takip edilerek sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r. Bunlar için ayrÄ±ca yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaz.

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca Komisyonun karara baÄŸladÄ±ÄŸÄ± mülga BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ± ile ilgili dosyalara iliÅŸkin tüm evrak ile dava ve takip yetkisi Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na devredilir. Bu dosyalarla ilgili 7075 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi uyarÄ±nca açÄ±lacak davalarda husumet Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yöneltilir.

MADDE 220- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce BaÅŸbakanlÄ±k TeftiÅŸ Kurulu tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan inceleme, soruÅŸturma ve denetimler, ilgili mevzuata göre Devlet Denetleme Kurulu tarafÄ±ndan sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r.

Mülga BaÅŸbakanlÄ±k teÅŸkilatÄ±nda görevli olup müÅŸterek kararla atanan memurlar ve diÄŸer kamu görevlileri hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±, diÄŸer memurlar ve kamu görevlileri hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸi makam veya merci 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayÄ±lÄ± Memurlar ve DiÄŸer Kamu Görevlilerinin YargÄ±lanmasÄ± HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda soruÅŸturma izni vermeye yetkilidir.

MADDE 221- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte BaÅŸbakanlÄ±k kadrolarÄ±nda bulunan tüm personelin görevleri hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n sona erer. BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±, TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ±, MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ±, Genel Müdür ve birim amirleri ile BaÅŸbakan BaÅŸmüÅŸaviri, BaÅŸbakan MüÅŸaviri, BaÅŸbakanlÄ±k MüÅŸaviri kadrolarÄ±ndaki personel kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k dereceleri, geçmiÅŸ kadro ve unvanlarÄ± ve öÄŸrenim durumlarÄ±na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel SekreterliÄŸi, bakanlÄ±klarÄ±n merkez teÅŸkilatlarÄ± ile düzenleyici ve denetleyici kuramlara müÅŸavir olarak bir ay içinde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca atanÄ±r. Bunlar atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla diÄŸer kanunlardaki hükümlere bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ve baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kadrolarÄ± ihdas edilmiÅŸ ve ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca Kuram kadro cetvellerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Nakil iÅŸlemi tamamlanÄ±ncaya kadar, eski kadrolarÄ±na ait her türlü aylÄ±k, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ikramiye ve sözleÅŸme ücretleri ile diÄŸer mali haklarÄ±nÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden almaya devam eder. Bu ÅŸekilde atananlara göreve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihi izleyen aybaÅŸÄ±ndan geçerli olmak üzere atama tarihinden önceki kadrolarÄ±na iliÅŸkin olarak atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla almakta olduklarÄ± aylÄ±k, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatÄ±, makam tazminatÄ±, temsil tazminatÄ±, görev tazminatÄ± gibi mevzuatÄ±nda kadrosuna baÄŸlÄ± olarak öngörülen mali haklar ile sosyal hak ve yardÄ±mlar kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± öngörülen ödemeler aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde ödenir ve bir bütün olarak, göreve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihi izleyen aybaÅŸÄ±ndan geçerli olmak üzere saklÄ± tutulur. Åžahsa baÄŸlÄ± kadrolarda bulunulan süreler, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanununun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabÄ±nda dikkate alÄ±nÄ±r. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda atama yapÄ±lan kadrolarÄ±n kendi istekleri dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir sebeple boÅŸalmasÄ± halinde, bu kadrolar hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kendiliÄŸinden iptal edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinde BaÅŸbakanlÄ±k Merkez TeÅŸkilatÄ±nda Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Daire BaÅŸkanÄ± kadrolarÄ±nda görev yapmakta olanlar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 36 ncÄ± maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendinde sayÄ±lan kariyer meslek grubu kadrolarÄ±na veya durumlarÄ± uygun görülenler Yasama UzmanlÄ±ÄŸÄ± kadrolarÄ± ile düzenleyici ve denetleyici kuramlarÄ±n kariyer uzmanlÄ±k kadro ve pozisyonlarÄ±na Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca bir ay içinde atanÄ±rlar. Bunlar atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla diÄŸer kanunlardaki hükümlere bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ve baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kadrolarÄ± ihdas edilmiÅŸ ve ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca Kuram kadro cetvellerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu ÅŸekilde atanan personelin önceki hizmetleri yeni atandÄ±klarÄ± kadrolarda geçmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Nakil iÅŸlemi tamamlanÄ±ncaya kadar, eski kadrolarÄ±na ait her türlü aylÄ±k, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ikramiye ve sözleÅŸme ücretleri ile diÄŸer mali haklarÄ±nÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden almaya devam eder. Bu süre içinde geçen hizmetleri mali, sosyal ve emeklilik haklan yönüyle önceki görevlerinde geçmiÅŸ gibi sayÄ±lÄ±r. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda atananlarÄ±n kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±klannda, emeklilik, mali ve sosyal haklarÄ±nda kayÄ±p meydana gelmesi halinde; atandÄ±klarÄ± söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmalan kaydÄ±yla atandÄ±klan tarihi takip eden aybaÅŸÄ±ndan itibaren ikinci yÄ±lÄ±n sonuna kadar önceki görevine ait mali, sosyal ve emeklilik haklan ile ödeme unsurlarÄ± esas alÄ±narak, fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± ödemeler hariç, her türlü artÄ±ÅŸ ve iyileÅŸtirme yansÄ±tÄ±lmak suretiyle ödemeye devam edilir.

BaÅŸbakanlÄ±k BaÅŸmüfettiÅŸi, BaÅŸbakanlÄ±k MüfettiÅŸi, BaÅŸbakanlÄ±k MüfettiÅŸ YardÄ±mcÄ±sÄ±, kadrolarÄ±nda görev yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel SekreterliÄŸi, Mili Güvenlik

Kurulu Genel SekreterliÄŸi ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bakanlÄ±klarÄ±n merkez teÅŸkilatlarÄ±nda bulunan durumlarÄ±na uygun baÅŸmüfettiÅŸlik, müfettiÅŸlik, müfettiÅŸ yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, baÅŸdenetçi, denetçi ve denetçi yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±; BaÅŸbakanlÄ±k UzmanÄ±, Sektörel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Raportörü, BaÅŸbakanlÄ±k Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±nda görev yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel SekreterliÄŸi, Mili Güvenlik Kurulu Genel SekreterliÄŸi ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bakanlÄ±klarÄ±n merkez teÅŸkilatlarÄ±nda bulunan durumlarÄ±na uygun ve mesleÄŸe özel yarÄ±ÅŸmayla girilen uzmanlÄ±k, uzman yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kadro ve pozisyonlarÄ±na Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca bir ay içinde atamrlar. BunlarÄ±n atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla diÄŸer kanunlardaki hükümlere bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ve baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kadrolarÄ± ihdas edilmiÅŸ ve ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca Kurum kadro cetvellerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Nakil iÅŸlemi tamamlanÄ±ncaya kadar, eski kadrolarÄ±na ait her türlü aylÄ±k, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ikramiye ve sözleÅŸme ücretleri ile diÄŸer mali haklarÄ±nÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden almaya devam eder. Bu fÄ±kra kapsamÄ±ndaki personelin BaÅŸbakanlÄ±ktaki anÄ±lan kadrolarda geçirdikleri süreler, kÄ±dem bakÄ±mÄ±ndan muadilleriyle mali ve özlük haklan bakÄ±mÄ±ndan denkliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± da dahil olmak üzere, yeni atandÄ±klarÄ± kuramlarÄ±n kadrolannda geçmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

BaÅŸbakanlÄ±k Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda görev yapmakta olan hukuk müÅŸavirleri, kadro sÄ±nÄ±rlamasÄ± ile baÄŸlÄ± olmadan bulunduklarÄ± kadro ve dereceleriyle baÅŸkaca bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸhukuk MüÅŸavirliÄŸi ve Muhakemat Genel MüdürlüÄŸü Hukuk MüÅŸavirliÄŸi kadrolarÄ±na atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bunlar hakkÄ±nda 657 sayÄ±lÄ± Kanunun eki (IV) sayÄ±lÄ± makam tazminatÄ± cetvelinin 5 inci sÄ±rasÄ±nÄ±n (d) bendinde yer alan Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸhukuk MüÅŸavirliÄŸi ve Muhakemat Genel MüdürlüÄŸü Hukuk MüÅŸavirliÄŸi hakkÄ±ndaki hükümler uygulanÄ±r. BunlarÄ±n BaÅŸbakanlÄ±kta geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk MüÅŸavirliÄŸinde geçmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu ÅŸekilde ihdas edilmiÅŸ olan kadrolarda herhangi bir sebeple boÅŸalma olmasÄ± halinde bu kadrolar hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kendiliÄŸinden iptal edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

BaÅŸbakanlÄ±k Merkez TeÅŸkilatÄ±nda diÄŸer kadrolarda bulunanlar öÄŸrenim durumlarÄ±, geçmiÅŸ kadro ve unvanlarÄ± ile hizmet sÄ±nÄ±flarÄ± ve çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± teÅŸkilatlar itibarÄ±yla kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun olarak kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na bir ay içinde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca atanÄ±r. Nakil iÅŸlemi tamamlanÄ±ncaya kadar, eski kadrolarÄ±na ait her türlü aylÄ±k, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ikramiye ve sözleÅŸme ücretleri ile diÄŸer mali haklarÄ±m Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden almaya devam eder. BunlarÄ±n atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla diÄŸer kanunlardaki hükümlere bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ve baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kadrolarÄ± ihdas edilmiÅŸ ve ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca Kurum kadro cetvellerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu ÅŸekilde atanan personelin yeni kadrolarÄ±na atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla eski kadrolarÄ±na iliÅŸkin olarak en son ayda aldÄ±klarÄ± sözleÅŸme ücreti, ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutan), her türlü zam ve tazminatlarÄ± ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±nÄ±n (bu tutar sabit bir deÄŸer olarak esas alÄ±nÄ±r); atanmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±klarÄ± yeni kadrolara iliÅŸkin olarak yapÄ±lan ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ek ödeme ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±ndan fazla olmasÄ± halinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n fark kapanÄ±ncaya kadar ayrÄ±ca tazminat olarak ödenir. Kadro unvanlarÄ±nda isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olanlarla kendi istekleriyle baÅŸka burumlara atananlara bu fÄ±kra kapsamÄ±ndaki fark tazminatÄ± ödenmesine son verilir.

657 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin (B) flkrasÄ± ve ilgili mevzuatÄ±na göre istihdam edilen sözleÅŸmeli personel, pozisyonlarÄ±yla birlikte, sürekli iÅŸçi kadrolarÄ±nda görev yapanlar kadrolarÄ±yla kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca bir ay içinde atanÄ±rlar. Bunlar atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla diÄŸer kanunlardaki hükümlere bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ve baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kadro ve pozisyonlarÄ± ihdas edilmiÅŸ ve ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca Kurum kadro cetvellerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Nakil iÅŸlemi tamamlanÄ±ncaya kadar, eski kadrolarÄ±na ait her türlü aylÄ±k, zam ve tazminatlarÄ±, ikramiye ve sözleÅŸme ücretleri ile diÄŸer mali haklarÄ±nÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden almaya devam eder.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamÄ±nda iken bu madde gereÄŸince görevleri sona erenlerden, daha düÅŸük ek gösterge verilmesini gerektiren veya makam tazminatÄ± ödenmesi gerekmeyen bir kadroya atananlarÄ±n, atandÄ±klarÄ± kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sayÄ±lÄ± Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasÄ±nda dikkate alÄ±nÄ±r.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu ve diÄŸer mevzuattaki hükümler uyarÄ±nca nitelikleri ve sayÄ±sÄ± ihale dokümanÄ±nda belirlenmiÅŸ, çalÄ±ÅŸma saatlerinin tamamÄ±nÄ±n idare için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yÄ±l boyunca devam eden ve niteliÄŸi gereÄŸi süreklilik arz eden personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±m sözleÅŸmeleri kapsamÄ±nda 4/12/2017 tarihi itibariyle BaÅŸbakanlÄ±kta ÅŸoför olarak çalÄ±ÅŸmakta olup bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte de çalÄ±ÅŸmaya devam edenlerden; 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralÄ± alt bentlerinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± açtÄ±klarÄ± davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydÄ±yla, sürekli iÅŸçi kadrolarÄ±na geçirilmiÅŸ sayÄ±lÄ±rlar. Bu ÅŸekilde sürekli iÅŸçi kadrolarÄ±na geçenler BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n kapatÄ±lmasÄ±yla Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na bir ay içinde atanÄ±rlar.

BaÅŸbakanlÄ±k Merkez TeÅŸkilatÄ± personeli atama iÅŸlemleri yapÄ±lÄ±ncaya kadar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca ihtiyaç duyulan iÅŸlerde görevlendirilebilir.

MADDE 222- Bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihinde yetiÅŸtirilmek amacÄ±yla lisansüstü eÄŸitim için BaÅŸbakanlÄ±kça yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderilmiÅŸ bulunan personelin yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± aylÄ±klarÄ±, kadrolarÄ±nÄ±n nakledildiÄŸi kurum bütçesinden 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 79 uncu maddesine göre ödenir. BunlarÄ±n lisansüstü eÄŸitim giderleri, saÄŸlÄ±k sigortasÄ± giderleri, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayÄ±lÄ± Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±ndaki kitap ve kÄ±rtasiye ödenekleri ile dönüÅŸ seyahat gündelikleri ve vasÄ±ta giderleri, kadrolarÄ±nÄ±n nakledildiÄŸi kurum bütçesinden ödenir.

MADDE 223- Bu Kanun Hükmünde Kararname gereÄŸince kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz mal, taÅŸÄ±t ve sair araç ve gereçlerin devri, nakli, tahsisi ve benzeri iÅŸ ve iÅŸlemleri yürütmek üzere; kapatÄ±lmadan önce BaÅŸbakanlÄ±kta kurulmuÅŸ olan Devir ve Tasfiye Komisyonu, devir alacak kurum görevlileri ile birlikte görev ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±na yeni teÅŸkilatlanma süreci tamamlanÄ±p devir ve tasfiye iÅŸlemleri bitirilinceye kadar devam eder. Komisyon devir ve tasfiyeye iliÅŸkin bu Kanun Hükmünde Kararnamede aksi baÅŸka türlü

belirlenmedikçe devam eden sözleÅŸmelerin uygulamasÄ± veya feshi dahil elektronik hizmetlerin taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmazlar devir veya tasfiyesi gibi her türlü iÅŸ ve iÅŸlemi gerçekleÅŸtirmeye yetkili ve görevlidir.

MADDE 224- KapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±na ait;

a) Her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na,

b) BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n üçüncü kiÅŸilerle yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu veya taraf olduÄŸu her türlü taahhüt, sözleÅŸme, bankalarca verilmiÅŸ olan teminat mektuplarÄ± ile ipotek belgeleri Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na,

e) YazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki resmi kayÄ±t ve dokümanlar, Devlet ArÅŸivleri Genel MüdürlüÄŸüne,

ç) Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altÄ±ndaki taÅŸÄ±nmazlardan Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa tahsis edilmiÅŸ olup bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla BaÅŸbakanlÄ±k Merkez TeÅŸkilatÄ±nca kullanÄ±lmakta olan taÅŸÄ±nmazlar Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na,

bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Ancak yeni teÅŸkilatlanma süreci tamamlanÄ±p devir ve tasfiye iÅŸlemleri bitirilinceye kadar kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa ait yukarÄ±da zikredilen tüm varlÄ±klarÄ±n BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ± birimleri ve mevcut personeli tarafÄ±ndan geçiÅŸ sürecinde yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸ ve iÅŸlemlerdeki ihtiyaçlarÄ± dahilinde önceki yetki ve görevler çerçevesinde kullanÄ±mÄ± saklÄ±dÄ±r.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce emekli olan kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ± personelinin dosyalarÄ± ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilir. Bu personelin ihtiyaç duyduÄŸu belge ve bilgiler ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±nca temin edilir.

Devir iÅŸlemleri kapsamÄ±nda düzenlenecek kaÄŸÄ±tlar damga vergisinden, yapÄ±lacak iÅŸlemler vergi, resim ve harçtan muaftÄ±r.

MADDE 225- Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± 6771 SayÄ±lÄ± Kanunla Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla ÇeÅŸitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Konusunda Yetki Kanunu gereÄŸince çeÅŸitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdeki uyum deÄŸiÅŸiklikleri ile yeni teÅŸkilatlanma süreci tamamlanÄ±ncaya kadar; kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k yetki ve görevleri çerçevesinde yapÄ±lan iÅŸ ve iÅŸlemler ile düzenlemelerin uygulamasÄ±na, bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ± birimleri ve personeli tarafÄ±ndan ilgili mevzuatÄ±na göre yürütülmesine devam edilir.

MADDE 226- KapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n kapatÄ±lma ve devir iÅŸlemleri nedeniyle ortaya çÄ±kan tereddütleri gidermeye,

a) Bütçe, muhasebe, demirbaÅŸ ve diÄŸer mali konularda Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±,

b) Personelin devri ve yeniden atanmasÄ±na iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemlerde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

e) Görev ve yetkilerin devri konusunda ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

yetkilidir.

MADDE 227- KapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k Merkez TeÅŸkilatÄ±nÄ±n devir ve tasfiye iÅŸlemleri tamamlanÄ±ncaya kadar yapÄ±lacak harcamalarÄ±, 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayÄ±lÄ± 2018 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden BaÅŸbakanlÄ±k Merkez TeÅŸkilatÄ±na tahsis edilen ve 2018 yÄ±lÄ± bütçesinde yer alan ödeneklerden karÅŸÄ±lanÄ±r.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce baÅŸlanmÄ±ÅŸ iÅŸ ve iÅŸlemler, harcama yetkililiÄŸi ve gerçekleÅŸtirme görevliliÄŸi de dahil, ödeneklerin kullanÄ±mÄ± ile BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nÄ±n tasfiyesine iliÅŸkin iÅŸlemler, kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nÄ±n görev ve yetkilerinin devir iÅŸlemleri tamamlanÄ±ncaya kadar önceki esas ve usuller çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatÄ±lan BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nÄ±n birimleri ve mevcut personeli tarafÄ±ndan ilgili mevzuatÄ±na göre Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± gözetim ve kontrolünde yürütülmeye devam edilir.

MADDE 228- 10/4/1967 tarihli ve 852 sayÄ±lÄ± BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±mevi Döner Sermaye iÅŸletmesi KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±mevi Döner Sermaye iÅŸletmesi baÅŸkaca bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸletmeye ait her türlü taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaÅŸ ve taÅŸÄ±tlar, her türlü borç ve alacaklar, yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±tlar ve diÄŸer dokümanlar baÅŸkaca bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmiÅŸtir. Ä°ÅŸletmenin tasfiyesine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yürütülür.

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±mevi Döner Sermaye Ä°ÅŸletmesi MüdürlüÄŸünde çalÄ±ÅŸan personelden;

a) 657 sayÄ±lÄ± Kanuna tabi memur statüsündeki personelin, mevcut kadro unvan ve dereceleriyle en geç bir ay içinde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na atama teklifi yapÄ±lÄ±r. 13/12/1983 tarihli ve 190 sayÄ±lÄ± Genel Kadro ve Usulü HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na da ihtiyaçlar doÄŸrultusunda atama teklifi yapÄ±labilir. Bu personel, atama teklifi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± lamÄ±mda göreve baÅŸlayÄ±ncaya kadar eski kurumunda çalÄ±ÅŸmaya devam eder ve bu döneme iliÅŸkin her türlü mali ve sosyal haklarÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±r.

b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanununa tabi sürekli iÅŸçi statüsündeki personelin, en geç bir ay içinde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sürekli iÅŸçi kadrolarÄ±na atama teklifi yapÄ±lÄ±r. AtamasÄ± tekemmül ettirilen iÅŸçiler, atama teklifi yapÄ±lan kurumlar tarafÄ±ndan atama emirlerinin tebliÄŸini izleyen günden itibaren beÅŸ iÅŸ günü içinde yeni kurumlarÄ±nda görevlerine baÅŸlamak zorundadÄ±r. Bu süre içinde yeni kumrularÄ±nda iÅŸe baÅŸlamayanlarÄ±n iÅŸ sözleÅŸmeleri, beÅŸ günlük sürenin bitimi itibarÄ±yla feshedilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu fÄ±kra uyarÄ±nca yapÄ±lacak sözleÅŸme fesihlerinin geçerli sebebe dayandÄ±ÄŸÄ± kabul edilir ve 4857 sayÄ±lÄ± Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeyeceÄŸi gibi, ihbar tazminatÄ± da ödenmez. Bu personelin atama emirlerinin tebliÄŸini izleyen günden baÅŸlayarak yeni görev yerlerinde iÅŸe baÅŸladÄ±klarÄ± güne kadar olan süreye iliÅŸkin ücretleri, iÅŸe baÅŸlama yazÄ±larÄ±nÄ±n bir örneÄŸinin bu beÅŸ günlük süre içerisinde ibrazÄ± kaydÄ±yla Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ödenir. Devredilen veya nakledilen iÅŸçilerin ücretleri ile diÄŸer mali ve sosyal haklarÄ±, toplu iÅŸ sözleÅŸmesi bulunan iÅŸçiler bakÄ±mÄ±ndan yenileri düzenleninceye kadar atama iÅŸleminden önce tabi olduklarÄ± toplu iÅŸ sözleÅŸmesi hükümlerine göre, toplu iÅŸ sözleÅŸmesi olmayan iÅŸçiler bakÄ±mÄ±ndan ise bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte geçerli olan bireysel iÅŸ sözleÅŸmesi hükümlerine göre belirlenir.

Ä°kinci fÄ±kra kapsamÄ±ndaki personele iliÅŸkin kadro ve pozisyonlar, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na atama tekliflerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla, diÄŸer kanunlardaki hükümlere bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ve baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n ihdas, tahsis ve vize edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu kadrolar mevzuatÄ± uyarÄ±nca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu ÅŸekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir ÅŸekilde boÅŸalmasÄ± halinde baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n iptal edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Atama iÅŸlemi yapÄ±lan personele iliÅŸkin bilgiler ve bu bilgilerdeki deÄŸiÅŸiklikler en geç on beÅŸ gün içinde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilir.

KapatÄ±lan BasÄ±mevi Döner Sermaye iÅŸletmesi kadrolarÄ±nda istihdam edilen personelden bu madde uyarÄ±nca diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na atananlarÄ±n yeni kadrolarÄ±na atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla eski kadrolarÄ±na iliÅŸkin olarak en son ayda aldÄ±klarÄ± aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatlarÄ±, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve sözleÅŸme ücretleri ile diÄŸer mali haklarÄ± (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ile fiilen yapÄ±lan ders karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ödenen ek ders ücreti hariç) toplamÄ±nÄ±n net tutarÄ±nÄ±n (bu tutar sabit bir deÄŸer olarak esas alÄ±nÄ±r), atandÄ±klarÄ± veya atanmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±klarÄ± yeni kadrolarÄ± için öngörülen aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatlarÄ±, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve ücretleri ile diÄŸer mali haklan (ilgili mevzuatÄ± uyannca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ile fiilen yapÄ±lan ders karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ödenen ek ders ücreti hariç) toplamÄ±nÄ±n net tutarÄ±ndan fazla olmasÄ± halinde aradaki fark tutarÄ±, farklÄ±lÄ±k giderilinceye kadar atandÄ±klarÄ± kadrolarda kaldÄ±klan sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n tazminat olarak ödenir. AtandÄ±klarÄ± kadro unvanlarÄ±nda isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olanlarla, kendi istekleriyle baÅŸka kurumlara atananlara fark tazminatÄ± ödenmesine son verilir.

Bu madde uyarÄ±nca gerçekleÅŸtirilen kapatma ve devir ile diÄŸer geçiÅŸ iÅŸlemlerine iliÅŸkin olarak ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir.

MADDE 229- 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete'de YayÄ±mlanacak Olan Yönetmelikler HakkÄ±nda Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "BaÅŸbakanlÄ±k" ibaresi "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddenin sonuna aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

"Bu maddenin uygulanmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan hangi yönetmelik ve tebliÄŸlerin Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacaÄŸÄ± ile ilgili oluÅŸabilecek tereddütleri gidermeye CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir."

MADDE 230- 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayÄ±lÄ± MuhafazasÄ±na Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabulü HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 231 - 23/5/1928 tarihli ve 1322 sayÄ±lÄ± KanunlarÄ±n ve Nizamnamelerin Sureti NeÅŸir ve ilanÄ± ve Meriyet Tarihi HakkÄ±nda Kanun yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

GeçiÅŸ hükümleri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte teÅŸkilatlarÄ±na iliÅŸkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan bakanlÄ±klarÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±tlar ve dokümanlarÄ±; bunlarÄ±n bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla tahsis edilmiÅŸ olduÄŸu veya fiilen kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birimin ve/veya bu birime verilmiÅŸ olan görevlerin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±ÄŸa veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸuna ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla baÅŸka hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altÄ±ndaki taÅŸÄ±nmazlardan teÅŸkilatlarÄ±na iliÅŸkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan bakanlÄ±klara veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na tahsis edilmiÅŸ olanlar ile fiilen kullanÄ±lanlar, hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n tahsis amacÄ±na uygun olarak kullanÄ±lmak üzere kapatÄ±lan bakanlÄ±ÄŸÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunun ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bakanlÄ±ÄŸa veya kamu kurum ve kuruluÅŸuna tahsis edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Birimleri ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevleri, ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlÄ±ÄŸÄ±n uhdesine geçen bakanlÄ±klara veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na tahsis edilmiÅŸ veya bunlar tarafÄ±ndan fiilen kullanÄ±lan taÅŸÄ±nmazlarÄ±n hangi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸuna tahsis edilmiÅŸ sayÄ±lacaÄŸÄ± ise bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içinde CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir. Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte teÅŸkilatÄ±na iliÅŸkin kanun veya kanun hükmünde kararnamesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan ve teÅŸkilatÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle düzenleme yapÄ±lmayan kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n mülkiyetinde bulunan taÅŸÄ±nmazlar baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Hazine adÄ±na resen tescil edilir.

(2) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte teÅŸkilatlarÄ±na iliÅŸkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan bakanlÄ±klarÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n döner sermaye iÅŸletmeleri, her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, araç, gereç ve malzeme, demirbaÅŸ ve taÅŸÄ±tlar, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±tlar ve dokümanlarÄ± ve kadro ve pozisyonlarÄ±nda bulunan personeli ile birlikte, ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±n veya kamu kurum ve kuruluÅŸunun birimlerinin ve/veya görevlerinin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±kta veya kamu kurum ve kuruluÅŸunda kurulan döner sermaye iÅŸletmesine, ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Birimleri ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevleri ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlÄ±ÄŸÄ±n veya kamu kurum ve kuruluÅŸunun uhdesine geçen bakanlÄ±klarÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n döner sermaye iÅŸletmelerinin bu fÄ±kra kapsamÄ±nda devredileceÄŸi döner sermaye iÅŸletmesi, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içinde CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir.

(3) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte;

a) Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; Hukuk iÅŸleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, UluslararasÄ± Hukuk ve DÄ±ÅŸ iliÅŸkiler Genel Müdürü ile Avrupa BirliÄŸi Genel Müdürü,

b) Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; Denetim Hizmetleri BaÅŸkanÄ±, IÅŸ TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ±, Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanÄ±, Åžehit YakÄ±nlarÄ± ve Gaziler Dairesi BaÅŸkanÄ±, Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanÄ±, T. Hukuk MüÅŸaviri, Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanÄ±, Personel Dairesi BaÅŸkanÄ±, idari ve Mali Ä°ÅŸler Dairesi BaÅŸkanÄ±, Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanÄ±, Avrupa BirliÄŸi ve Mali YardÄ±mlar Dairesi BaÅŸkanÄ±, Özel Kalem Müdürü, BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸaviri,

e) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; Siyaset Planlama Genel Müdürü,

ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; BaÄŸlÄ± ve Ä°lgili KuruluÅŸlar Dairesi BaÅŸkanÄ±, Maden Ä°ÅŸleri Genel Müdürü ve Petrol Ä°ÅŸleri Genel Müdürü,

d) Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MüdürlüÄŸü ile Spor Genel MüdürlüÄŸünde; I. Hukuk MüÅŸaviri, Personel Dairesi BaÅŸkanÄ±, Ä°nsan Kaynaklan Dairesi BaÅŸkanÄ±, Personel ve EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanÄ±, Strateji GeliÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanÄ±, Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler Dairesi BaÅŸkanÄ±, Ä°dari Ä°ÅŸler Dairesi BaÅŸkanÄ±, Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanÄ±, Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanÄ±, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanÄ±, TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ±, EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanÄ±,

e) Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nda ve Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nda; Muhasebat Genel Müdürü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Devlet Destekleri Genel Müdürü, Mali Sektörle Ä°liÅŸkiler ve

Kambiyo Genel Müdürü, Ekonomik AraÅŸtÄ±rmalar Genel Müdürü, idari ve Mali iÅŸler Dairesi BaÅŸkanÄ±, Personel Dairesi BaÅŸkanÄ±, Strateji GeliÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanÄ±, I. Hukuk MüÅŸaviri, BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸaviri,

f) Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; Mahalli Ä°dareler Genel Müdürü,

g) Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; Milli Kütüphane BaÅŸkanÄ±,

ÄŸ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; Sanayi Genel Müdürü ve Verimlilik Genel Müdürü,

h) GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda ve Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanÄ±, Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanÄ±, I. Hukuk MüÅŸaviri, Personel Dairesi BaÅŸkanÄ±, EÄŸitim ve YayÄ±n Dairesi BaÅŸkanÄ±, EÄŸitim, YayÄ±n ve YayÄ±mlar Dairesi BaÅŸkanÄ±, Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanÄ±, Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanÄ±, Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanÄ±, BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸaviri ve Özel Kalem Müdürü,

Ä±) Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nda ve Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; Avrupa BirliÄŸi Genel Müdürü, Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel Müdürü, Denetim Hizmetleri BaÅŸkam, Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanÄ±, Ekonomik AraÅŸtÄ±rmalar ve DeÄŸerlendirme Genel Müdürü, I. Hukuk MüÅŸaviri, Strateji GeliÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanÄ±, Personel Dairesi BaÅŸkanÄ±, Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanÄ±, Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanÄ±, BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸaviri ve Özel Kalem Müdürü,

i) KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; genel müdürler, KalkÄ±nma AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ±, I. Hukuk MüÅŸaviri, Strateji GeliÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanÄ±, Kurullar SekreteryasÄ± Dairesi BaÅŸkanÄ±, BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸaviri ve Özel Kalem Müdürü,

j) Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±nda; I. Hukuk MüÅŸaviri, Strateji GeliÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanÄ± ve BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸaviri dÄ±ÅŸÄ±ndaki birim amirleri,

kadrolarÄ±nda veya görevlerinde bulunanlarÄ±n görevleri baÅŸka hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n sona erer. Bu ÅŸekilde görevi sona erenlere 15/7/2018 tarihinde mali ve sosyal haklarÄ±na iliÅŸkin olarak yapÄ±lacak ödemelerde bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihindeki kadro veya pozisyonlarÄ± esas alÄ±nÄ±r. Bunlar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla görev yapmakta olduklarÄ± birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevlerin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±ÄŸÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunun ilgili kadrolarÄ±na veya pozisyonlarÄ±na 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümlerine göre atanÄ±r ve bunlar hakkÄ±nda anÄ±lan madde hükümlerine göre iÅŸlem tesis edilir. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevleri, ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlÄ±ÄŸÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunun uhdesine geçen bakanlÄ±klarÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro veya pozisyonlarÄ±nda bulunanlar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren bir ay içinde CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla belirlenen bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu kadro veya pozisyonlarÄ±na atanÄ±r.

(4) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda yönetici kadro ve pozisyonlarÄ±nda bulunup 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamÄ±nda olanlardan yukarÄ±daki fÄ±krada yer almayanlar, görevden alÄ±ndÄ±klarÄ± takdirde anÄ±lan madde hükümlerine göre iÅŸleme tabi tutulur.

(5) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapÄ±landÄ±rma sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduÄŸu bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu deÄŸiÅŸen birimlerde veya bu birimlere iliÅŸkin servislerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 36 ncÄ± maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendinde belirtilen unvanlÄ± kadrolar ile mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri ve yeterlilikleri aynÄ± veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda görev yapanlardan (aylÄ±ksÄ±z izinde bulunanlar dahil); bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla görev yapmakta olduktan birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevlerin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum veya kuruluÅŸunun deÄŸiÅŸen veya kapanan birimlerinin merkez teÅŸkilatÄ± kadro ve pozisyonlarÄ±nda bulunanlar, söz konusu birimin bünyesine dahil olduÄŸu veya bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunun merkez teÅŸkilatÄ± için ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde öngörülen kadro veya pozisyon unvanÄ±na, deÄŸiÅŸen veya kapanan birimlerin taÅŸra teÅŸkilatÄ± kadro ve pozisyonlarÄ±nda bulunanlar ise söz konusu birimin bünyesine dahil olduÄŸu veya bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunun taÅŸra teÅŸkilatÄ± için ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinde öngörülen kadro veya pozisyon unvanÄ±na, ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n halen bulunduklarÄ± kadro dereceleriyle atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevleri, ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlÄ±ÄŸÄ±n veya kamu kurum ve kuruluÅŸunun uhdesine geçen bakanlÄ±klarÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro veya pozisyonlarÄ±nda görev yapanlarÄ±n atanacaÄŸÄ± veya görev yapmaya devam edeceÄŸi birim, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içinde CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. BunlarÄ±n mevcut kadrolarÄ±nda geçirdikleri süreler, atandÄ±klarÄ± yeni kadrolarÄ±nda geçirilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bunlardan DefterdarlÄ±k UzmanÄ± ve DefterdarlÄ±k Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± unvanlÄ± kadrolarda bulunup defterdarlÄ±k milli emlak birimleri ile malmüdürlüklerinin milli emlak servislerinde görev yapanlar ile defterdar emrinde denetim ve inceleme yapmak üzere görevlendirilmiÅŸ olup 659 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen YardÄ±mcÄ±sÄ± iken DefterdarlÄ±k UzmanÄ± ve DefterdarlÄ±k Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrosuna atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lanlar, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda Milli Emlak UzmanÄ± ve Milli Emlak Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± unvanlÄ± kadrolara atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(6) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapÄ±landnma sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduÄŸu bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu deÄŸiÅŸen birimlerde görev yapan memurlardan (mülki idare amirliÄŸi hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±na ait kadrolarda bulunanlar hariç) yukarÄ±daki fÄ±kralarda belirtilenlerin dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla görev yapmakta olduklarÄ± birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevlerin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunda bulunan aynÄ± unvanlÄ± kadrolara, görev yapmakta olduklarÄ± kadrolarÄ±nÄ±n merkez, taÅŸra veya yurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nda bulunmasÄ± hususu esas alÄ±nmak suretiyle halen bulunduklarÄ± kadro dereceleriyle baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevleri, ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlÄ±ÄŸÄ±n veya kamu kurum ve kuruluÅŸunun uhdesine geçen bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadrolarÄ±nda bulunanlarÄ±n, atanacaÄŸÄ± veya görev yapmaya devam edeceÄŸi birim, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içinde CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. BunlarÄ±n mevcut kurulularÄ±nda geçirdikleri süreler, yeni atandÄ±klarÄ± bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± kadrolarÄ±nda geçirilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(7) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapÄ±landÄ±rma sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduÄŸu bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu deÄŸiÅŸen birimlerde 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fÄ±krasÄ±na göre istihdam edilen sözleÅŸmeli personel, görev yapmakta olduklarÄ± birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevlerin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸuna ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla, pozisyonlarÄ±nÄ±n vize edildiÄŸi teÅŸkilat esas alÄ±nmak suretiyle pozisyonlarÄ±yla birlikte devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevleri, ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunun uhdesine geçen bakanlÄ±klarÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n pozisyonlarÄ±nda bulunanlar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içinde CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atanÄ±r.

(8) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n merkez teÅŸkilatlarÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapÄ±landÄ±rma çerçevesinde kapatÄ±lan veya bünyesinde bulunduÄŸu bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu deÄŸiÅŸtirilen birimlerde istihdam edilen personelden bu maddenin diÄŸer fÄ±kralarÄ± kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla görev yapmakta olduklarÄ± birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevlerin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na, en son görev yaptÄ±klarÄ± kurumun merkez veya taÅŸra ya da yurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nda bulunmasÄ± hususu esas alÄ±nmak suretiyle mevcut statü, kadro veya pozisyon unvanÄ±yla devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiÅŸ olan görevleri, ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n uhdesine geçen bakanlÄ±klarÄ±n veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda bulunanlar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içinde CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde devredilir.

(9) 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 36 ncÄ± maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendinde belirtilen ve merkez teÅŸkilatÄ± kadrolarÄ±nda bulunanlar ile mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri ve yeterlikleri aynÄ± veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda görev yapan ve merkez teÅŸkilatÄ± kadrolarÄ±nda bulunanlardan; bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak kurulan baÅŸkanlÄ±klarca uygun görülenler, anÄ±lan baÅŸkanlÄ±klar için ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesi kapsamÄ±nda öngörülen unvanlÄ± kadrolara 31/12/2018 tarihine kadar atanabilir. Bu maddenin diÄŸer fÄ±kralarÄ±nda personel devirlerine iliÅŸkin düzenlemeler bu fÄ±krada belirtilen baÅŸkanlÄ±klar için uygulanmaz.

(10) Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesi hükümlerine tabi olup bu maddenin diÄŸer fÄ±kralarÄ± kapsamÄ±nda atamasÄ± yapÄ±lamayan personelin anÄ±lan madde hükümlerine tabi baÅŸka bir kadroya halen bulunduklarÄ± kadro dereceleriyle birlikte CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atanmasÄ± için ilgili bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na teklif yapÄ±lÄ±r. BakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n diÄŸer kadro ve pozisyonlarÄ±nda bulunan personelden bu maddenin diÄŸer fÄ±kralarÄ± kapsamÄ±nda atamasÄ± yapÄ±lamayanlarÄ±n da en son görev yaptÄ±klarÄ± kurumun merkez veya taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda bulunmasÄ± hususu ile ilgili personelin statüsü, kadro ve pozisyon unvanlarÄ± esas alÄ±nmak suretiyle aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca atamasÄ± teklif edilir.

(11) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte kadro veya pozisyonlarÄ± ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapÄ±landÄ±rma sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduÄŸu bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu deÄŸiÅŸen birimlerde bulunan personelden baÅŸka bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunda ya da baÅŸka birimlerde görev yapmakta olanlar (aylÄ±ksÄ±z izinli sayÄ±lmak suretiyle görevlendirilenler hariç), görevlendirmeye iliÅŸkin ilgili mevzuatÄ±nda öngörülen süre geçmemek üzere haklarÄ±nda yeni bir iÅŸlem tesis edinceye kadar mevcut görevlerine devam eder.

(12) Bu madde ile kadro ve pozisyon unvanÄ± deÄŸiÅŸenler ile baÄŸlÄ± olduÄŸu bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu deÄŸiÅŸenlerden mali haklan hususunda haklarÄ±nda 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diÄŸer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkÄ±nda anÄ±lan düzenlemelerin uygulanmasÄ±na devam edilir.

(13) Bu madde uyarÄ±nca ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde öngörülen kadro ve pozisyon unvanÄ±na atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lanlardan halen bulunduklarÄ± kadro ve pozisyon unvanlarÄ±ndan farklÄ± bir kadro ve pozisyon unvanlarÄ±na atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lanlarÄ±n kadro ve pozisyon unvanlarÄ± buna göre deÄŸiÅŸmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Kadro ve pozisyon unvanlarÄ± birimlerinin adlarÄ±yla aynÄ± olanlardan birim adlarÄ± deÄŸiÅŸmiÅŸ olanlarÄ±n kadro ve pozisyon unvanlarÄ± aynÄ± ÅŸekilde deÄŸiÅŸmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(14) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda yönetici kadro ve pozisyonlarÄ±nda bulunup 657 sayÄ±lÄ± Kanunun 36 ncÄ± maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fÄ±krasÄ±nÄ±n (11) numaralÄ± bendinde belirtilen unvanlÄ± kadrolar ile mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yetiÅŸtirilmeleri ve yeterlilikleri aynÄ± veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlara iliÅŸkin unvanlarÄ± ihraz etmiÅŸ olanlardan ihraz ettikleri kadro veya pozisyon unvanlarÄ± deÄŸiÅŸenler, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte deÄŸiÅŸen söz konusu kadro veya pozisyon unvanÄ±nÄ± ihraz etmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. BunlarÄ±n ihraz etmiÅŸ olduklarÄ± kadro veya pozisyon unvanlarÄ±nda geçirdikleri süreler deÄŸiÅŸen kadro ve pozisyon unvanlarÄ±nda geçmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(15) Bu madde hükümlerine göre atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lan veya atananlar ile yeni kurulan birimler için uygun boÅŸ kadro veya pozisyon bulunmamasÄ± halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n ihdas edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu madde kapsamÄ±nda yer alan bakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± adÄ±na vizeli boÅŸ sözleÅŸmeli personel pozisyonlarÄ±, baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n ilgili bakanlÄ±k adÄ±na vize edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(16) BakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yeniden teÅŸkilatlanmasÄ± kapsamÄ±nda yürürlüÄŸe konulan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri gereÄŸince yapÄ±lan atamalar 2018 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen atama sayÄ± sÄ±nÄ±rlamalarÄ±na tabi deÄŸildir.

(17) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümleri uyarÄ±nca kadro unvanlarÄ± deÄŸiÅŸen veya deÄŸiÅŸmiÅŸ sayÄ±lanlarÄ±n önceki kadro unvanlarÄ±na iliÅŸkin olarak mevzuatta yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar yeni kadro unvanlarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(18) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte teÅŸkilatlarÄ±na iliÅŸkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n personele iliÅŸkin tekemmül etmemiÅŸ her türlü sÄ±navlarÄ±, ilgili bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸunun birimlerinin ve/veya görevlerinin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiÄŸi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu tarafÄ±ndan sÄ±nav iÅŸlemlerinin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu ya da yeni birimin görev alanÄ± dikkate alÄ±narak tamamlanÄ±r. SÄ±nav iÅŸlemleri tekemmül etmiÅŸ olmakla birlikte ilgili kiÅŸinin atama iÅŸlemlerinin bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla devam etmekte olduÄŸu hallerde de belirtilen hüküm uygulanÄ±r.

(19) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte kapatÄ±lan veya bünyesinde bulunduÄŸu bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸu deÄŸiÅŸtirilen birimlerin görevlerinden dolayÄ± yapÄ±lan iÅŸlem ya da taraf olunan sözleÅŸmelerde bu birimlerin veya görevlerinin devredildiÄŸi bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± taraf olur. Söz konusu birimlerin bünyesinde bulunduklarÄ± bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n leh ve aleyhlerine açÄ±lmÄ±ÅŸ olan davalar, baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olan takipler ile baÅŸvurulan alternatif uyuÅŸmazlÄ±k çözüm yollarÄ±nda devredildikleri bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± kendiliÄŸinden taraf sÄ±fatÄ±nÄ± kazanÄ±r. Söz konusu görevlere iliÅŸkin olarak bu maddenin yürürlüÄŸe girmesinden önce anÄ±lan birimler veya bunlarÄ±n bünyesinde bulunduklarÄ± bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca yapÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ ve iÅŸlemler sebebiyle açÄ±lacak davalar devredildikleri bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yöneltilir.

(20) Bu maddenin yayÄ±mÄ± tarihi itibarÄ±yla kurulan, kapanan veya teÅŸkilatÄ± deÄŸiÅŸen bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ya da ilgili birimlerine iliÅŸkin devir iÅŸlemleri tamamlanÄ±ncaya kadar, söz konusu bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ya da ilgili birimlerde harcama yetkililiÄŸi ve gerçekleÅŸtirme görevleri dahil yürütülmesi gereken görev ve hizmetler, kapatÄ±lan veya teÅŸkilatÄ± deÄŸiÅŸtirilen bakanlÄ±k veya diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ya da ilgili birimler tarafÄ±ndan mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

(21) Bu madde uyarÄ±nca atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lan veya atanan personelin yeni kadro veya pozisyonlarma atanmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±klarÄ± veya atandÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla eski kadrolarÄ±na iliÅŸkin olarak 15/7/2018 tarihi itibarÄ±yla aldÄ±klarÄ± sözleÅŸme ücreti, ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutan), her türlü zam ve tazminattan ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± olarak yapÄ±lan ödemeler, avukatlÄ±k vekalet ücreti, fazla çalÄ±ÅŸma ücreti, tayÄ±n bedeli ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±nÄ±n (bu tutar sabit bir deÄŸer olarak esas alÄ±nÄ±r); atanmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±klarÄ± veya atandÄ±klan yeni kadrolara iliÅŸkin olarak yapÄ±lan ücret, tazminat, aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarÄ±, ek ödeme ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarÄ±ndan fazla olmasÄ± halinde aradaki fark tutarÄ±, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n fark kapanÄ±ncaya kadar ayrÄ±ca tazminat olarak ödenir. AtanmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±klarÄ± veya atandÄ±klarÄ± kadro unvanlarÄ±nda isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olanlarla kendi istekleriyle baÅŸka kurumlara atananlara fark tazminatÄ± ödenmesine son verilir.

(22) Bu madde uyarÄ±nca yapÄ±lacak devir iÅŸlemleri 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanÄ±r. Bu maddenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin hususlarda ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri gidermeye ve sorunlarÄ± çözmeye CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir.

BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünün devri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 - (1) KapatÄ±lan BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸüne ait her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. KapatÄ±lan BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünün mülkiyetinde olan tüm taÅŸÄ±nmazlar tapuda resen Hazine adÄ±na tescil edilir.

(2) KapatÄ±lan BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünün taraf olduÄŸu hukuki uyuÅŸmazlÄ±klara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kendiliÄŸinden taraf sÄ±fatÄ±nÄ± kazanÄ±r. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce baÅŸlanmÄ±ÅŸ iÅŸ ve iÅŸlemler, ödeneklerin kullanÄ±mÄ± ile tasfiyeye iliÅŸkin iÅŸlemler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yürütülür.

(3) KapatÄ±lan BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünde istihdam edilen personel hakkÄ±nda geçici 1 inci maddede düzenlenen personel geçiÅŸine iliÅŸkin hükümler uygulanÄ±r.

(4) BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünün kapatÄ±lma ve devir iÅŸlemleri nedeniyle ortaya çÄ±kan tereddütleri gidermeye,

a) Bütçe, muhasebe, demirbaÅŸ ve diÄŸer mali konularda Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±,

b) Personelin devrine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemlerde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yetkilidir.

Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin devir iÅŸlemleri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 3 - (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ve diÄŸer mevzuatla Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilen görevler, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren bir yÄ±l süreyle anttan BaÅŸkanlÄ±k tarafÄ±ndan yürütülmeye devam olunur. Bu sürenin bitiminde BaÅŸkanlÄ±k kapanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. BaÅŸkanlÄ±k birimlerinin personel, taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmazlar ve diÄŸer ilgili hususlar bakÄ±mÄ±ndan ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±na devri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen makam tarafÄ±ndan yürütülür.

Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 4- (1) KapatÄ±lan Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na ait her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. KapatÄ±lan Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mülkiyetinde olan tüm taÅŸÄ±nmazlar tapuda resen Hazine adÄ±na tescil edilir.

(2) KapatÄ±lan Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n taraf olduÄŸu hukuki uyuÅŸmazlÄ±klara içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kendiliÄŸinden taraf sÄ±fatÄ±m kazanÄ±r. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce baÅŸlanmÄ±ÅŸ iÅŸ ve iÅŸlemler, ödeneklerin kullanÄ±mÄ± ile tasfiyeye iliÅŸkin iÅŸlemler içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yürütülür.

(3) KapatÄ±lan Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nda istihdam edilen;

a) Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi Uzman ve Uzman YardÄ±mcÄ±larÄ±, içiÅŸleri UzmanÄ± ve Uzman YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kadrolarÄ±na,

b) DiÄŸer personel ise içiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda durumlarÄ±na uygun kadro veya pozisyonlara 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre,

atanÄ±r.

(4) Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kapatÄ±lma ve devir iÅŸlemleri nedeniyle ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri geçici 1 inci madde çerçevesinde gidermeye CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilidir.

Türkiye ve Orta-DoÄŸu Amme Ä°daresi Enstitüsünün devri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte kapatÄ±lan Türkiye ve

Orta-DoÄŸu Amme idaresi Enstitüsünün teÅŸkilatÄ±, ilgili yÄ±lÄ± bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka baÄŸlanma yetkisi, her türlü araç ve gereci, her türlü taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmazlarÄ±yla birlikte mal varlÄ±ÄŸÄ±, her türlü alacak ve haklarÄ± ile borç ve yükümlülükleri, belge ve evrakÄ± YükseköÄŸretim Kuruluna devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. YükseköÄŸretim Kurulu, bunlarÄ± belirleyeceÄŸi bir yükseköÄŸretim kurumuna üç ay içinde devreder.

(2) YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye ve Orta-DoÄŸu Amme Ä°daresi Enstitüsü personelinden akademik kadroda bulunanlar hakkÄ±nda, durumlarÄ±na uygun akademik unvanlÄ± kadrolara atanmak üzere tespit edeceÄŸi yükseköÄŸretim kuramlarÄ±na bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren iki ay içinde atama teklifi yapar ve bu teklifi izleyen bir ay içinde atama iÅŸlemleri tamamlanÄ±r. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda yükseköÄŸretim kuramlarÄ±na atamasÄ± yapÄ±lan akademik personelin kadrolarÄ±, baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atama iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla ihdas edilerek genel kadro usulü hakkÄ±nda ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesine ekli cetvellerin ilgili yükseköÄŸretim kuramlarÄ±na ait bölümlerine eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda bulunanlarÄ±n mali ve sosyal haklarÄ±, atama iÅŸlemleri tamamlanÄ±ncaya kadar atanmadan önce tabi olduklarÄ± hükümlere göre ödenir.

(3) Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye ve Orta-DoÄŸu Amme idaresi Enstitüsü personelinden idari kadrolarda bulunanlar hakkÄ±nda, kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k ve derecelerine uygun bir kadroya atanmak üzere, tespit edeceÄŸi kuram ve kuruluÅŸlara bu maddenin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren iki ay içinde atama teklifi yapar ve bu teklifi izleyen bir ay içinde atama iÅŸlemleri tamamlanÄ±r. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda kamu kuram ve kuruluÅŸlarÄ±na atamasÄ± yapÄ±lan idari personelin kadrolarÄ±, baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atama iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla ihdas edilerek genel kadro ve usulüne iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinin eki cetvellerin ilgili kamu kuram ve kuruluÅŸuna ait bölümüne eklenmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda bulunanlarÄ±n mali ve sosyal haklarÄ±, atama iÅŸlemleri tamamlanÄ±ncaya kadar atanmadan önce tabi olduklarÄ± hükümlere göre ödenir.

(4) KapatÄ±lan Türkiye ve Orta-DoÄŸu Amme idaresi Enstitüsünde bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla öÄŸrenim görmekte olan öÄŸrenciler, YükseköÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan iki ay içinde öÄŸrenim gördükleri alanla ilgili bir yükseköÄŸretim kurumuna yerleÅŸtirilir. Bu ÅŸekilde yerleÅŸtirilen öÄŸrenciler, mezun oluncaya kadar Türkiye ve Orta-DoÄŸu Amme Ä°daresi Enstitüsüne ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler.

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fÄ±kralarÄ±n uygulanmasÄ± ile ilgili olarak usul ve esaslarÄ± belirlemeye, uygulamayÄ± yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri gidermeye YükseköÄŸretim Kurulu görevli ve yetkilidir. AnÄ±lan görev ve yetki, üçüncü fÄ±kra bakÄ±mÄ±ndan Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aittir.

TÜBÄ°TAK baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±

GEÇÄ°CÄ° MADDE 6- (1) Bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte TÜBÄ°TAK baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± ile Bilim Kurulu üyelerinin görevleri sona erer.

Geçici maddelerin yürürlüÄŸü

GEÇÄ°CÄ° MADDE 7- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan geçici maddeler uygulamalarÄ±nÄ±n tamamlanacaÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi tarihe kadar veya hükmünü icra edene kadar yürürlükte kabul edilir.

KurullarÄ±n görevleri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 8- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bakanlÄ±klar ve kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± bünyesinde danÄ±ÅŸma kurulu, koordinasyon kurulu, deÄŸerlendirme komitesi ve benzer adlar altÄ±nda yapÄ±sÄ± ve görevleri düzenlenmiÅŸ olan kurul, komisyon, komite, çalÄ±ÅŸma grubu ve benzeri birimlerden; ilgili bakanlÄ±k ve kamu kurum ve kuruluÅŸuna dair bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesine aktarÄ±lmayanlara ait politika belirlemeye iliÅŸkin görev ve yetkiler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± politika kurullarÄ±na, bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki görev ve yetkiler cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na veya yetkilendirilecek kurum ya da makama devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 9- (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayÄ±lÄ± Genel Kadro ve Usulü HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 190 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altÄ± ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne iliÅŸkin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anÄ±lan cetveller ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± Kanunun verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak yürürlüÄŸe konulan kanun hükmünde kararname ve ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri çerçevesinde yeniden teÅŸkilatlanan kuramlara ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne iliÅŸkin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliÄŸini korur.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 10- (1) 2/9/1983 tarihli ve 78 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 78 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altÄ± ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne iliÅŸkin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anÄ±lan cetvellere ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne iliÅŸkin ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliÄŸini korur.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 11- (1) Genel Kadro ve Usulüne Ä°liÅŸkin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi eki cetveller yürürlüÄŸe girinceye kadar ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca kuramlara ihdas edilmiÅŸ olan iÅŸçi kadrolarÄ± ve sözleÅŸmeli personel pozisyonlarÄ±, geçerliliÄŸini korur.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte Türkiye Adalet Akademisinde; BaÅŸkan, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±, Daire BaÅŸkanlarÄ±, Genel Kural, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, EÄŸitim Merkezi Müdürü ve müdür yardÄ±mcÄ±larÄ±, mülga 4954 sayÄ±lÄ± Kanunun 23 üncü maddesi uyarÄ±nca görevlendirilen hakim ve savcÄ±lar ile diÄŸer personelin görevleri sona erer. BaÅŸkan ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrosunda bulunanlardan kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan atananlar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayÄ±mÄ± tarihinde hiçbir iÅŸleme gerek olmaksÄ±zÄ±n kadrolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerde göreve baÅŸlarlar. Kadrosu Akademide bulunan hakim ve savcÄ±lar, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu tarafÄ±ndan; diÄŸer personel ise Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevlerinin sona erdiÄŸi tarihten itibaren on beÅŸ gün içinde durumlarÄ±na uygun kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerindeki baÅŸka bir göreve atanÄ±rlar. Geçici olarak görevlendirilen hakim ve savcÄ±lar ile diÄŸer personel, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayÄ±mÄ± tarihinde hiçbir iÅŸleme gerek olmaksÄ±zÄ±n kadrolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerde göreve baÅŸlarlar.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce adli veya Ä°dari yargÄ±da hakim ve savcÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na atananlardan meslek öncesi eÄŸitimlerini tamamlayan adaylarÄ±n yazÄ±lÄ± ve sözlü sÄ±navlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± hariç; Hakim ve SavcÄ± EÄŸitim Merkezi organlarÄ± oluÅŸturuluncaya kadar Akademi tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gereken görev ve hizmetler, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülür.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla yürürlükte bulunan BaÅŸkanlÄ±k, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarÄ± ile yönetmeliklerin bu yönde yeni bir karar alÄ±nÄ±ncaya veya düzenleme yapÄ±lÄ±ncaya kadar bu kararnameye aykÄ±rÄ± olmayan hükümlerinin uygulanmasÄ±na devam olunur.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatÄ±lan Türkiye Adalet Akademisine ait her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±tlar ve dokümanlar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altÄ±nda olup bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatÄ±lan Akademiye tahsis edilmiÅŸ taÅŸÄ±nmazlar hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n tahsis amacÄ±nda kullanÄ±lmak üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatÄ±lan Akademi tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan sözleÅŸmelere, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± halef olur. Akademinin leh ve aleyhine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalar ve icra takiplerinde Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kendiliÄŸinden taraf sÄ±fatÄ±nÄ± kazanÄ±r.

(6) 7066 sayÄ±lÄ± 2018 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Adalet Akademisine tahsis edilen ödeneklerin kullanÄ±lmayan kÄ±smÄ± bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Akademinin elinde bulunan nakit ve benzeri deÄŸerler aynÄ± tarih itibarÄ±yla genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± merkez muhasebe birimi hesabÄ±na aktarÄ±lÄ±r.

(7) Bu Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce adli veya Ä°dari yargÄ±da hakim ve savcÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na atananlardan meslek öncesi eÄŸitimlerini tamamlayan adaylarÄ±n yazÄ±lÄ± ve sözlü sÄ±navlarÄ±, BakanlÄ±k TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ceza Ä°ÅŸleri, Hukuk ve Mevzuat ile Personel genel müdürleri ve EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanÄ±ndan oluÅŸan sÄ±nav kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±r. Sözlü sÄ±navda Kurula; Adalet BakanÄ±nÄ±n uygun gördüÄŸü kurul üyesi baÅŸkanlÄ±k eder.

(8) Yedinci fÄ±kra uyarÄ±nca yapÄ±lacak yazÄ±lÄ± ve sözlü sÄ±navlarla ilgili iÅŸ ve iÅŸlemler BakanlÄ±k Personel Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yürütülür.

(9) Türkiye Adalet Akademisinin kapatÄ±lmasÄ± ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ± sebebiyle gerçekleÅŸtirilen, kapatma, devir, personel geçiÅŸi ve nakli, diÄŸer geçiÅŸ iÅŸlemleri ile kadro, demirbaÅŸ devri ve benzeri hususlara iliÅŸkin olarak ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri gidermeye Adalet BakanÄ± yetkilidir.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 13- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±nda;

a) BaÅŸkan, Daire BaÅŸkanÄ±, 1. Hukuk MüÅŸaviri ve Strateji GeliÅŸtirme Daire BaÅŸkanÄ±, unvanlÄ± kadrolarda bulunanlarÄ±n görevleri bu Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte sona erer. Bu fÄ±kra uyarÄ±nca görevleri sona erenler ekli (2) sayÄ±lÄ± liste ile ihdas edilen BaÅŸkanlÄ±k MüÅŸaviri kadrolarÄ±na halen bulunduklarÄ± kadro dereceleriyle atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±rlar. Bu madde uyarÄ±nca ihdas edilen BaÅŸkanlÄ±k MüÅŸaviri kadrolarÄ±, herhangi bir sebeple boÅŸalmasÄ± halinde hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n iptal edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

b) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte, Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± kadrolarÄ±nda bulunanlardan yukarÄ±daki fÄ±kralarda belirtilenler dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar, BaÅŸkanlÄ±k için ihdas edilen aynÄ± unvanlÄ± kadrolara halen bulunduklarÄ± kadro dereceleriyle baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. YukarÄ±daki fÄ±kralarda sayÄ±lanlar hariç olmak üzere kadro unvanlarÄ± deÄŸiÅŸenler veya kaldÄ±rÄ±lanlar ise altÄ± ay içerisinde BakanlÄ±kta kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun baÅŸka bir kadroya atanÄ±rlar. Atama iÅŸlemi yapÄ±lÄ±ncaya kadar BaÅŸkanlÄ±kça ihtiyaç duyulan iÅŸlerde görevlendirilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanÄ±ncaya kadar eski kadrolarÄ±na ait aylÄ±k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarÄ± ile diÄŸer mali haklarÄ±nÄ± almaya devam eder.

(2) Bu madde uyarÄ±nca atanan veya atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lan personel ile yeni ihdas edilen genel müdürlük, genel müdür yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanÄ± ve daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kadrolarÄ±na altÄ± ay içerisinde atananlardan atandÄ±klarÄ± veya atanmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±klarÄ± tarih itibarÄ±yla eski kadrolarÄ±na iliÅŸkin olarak en son ayda aldÄ±klarÄ± sözleÅŸme ücreti, aylÄ±k, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarÄ±), her türlü zam ve tazminatlarÄ±, makam tazminatÄ±, temsil tazminatÄ±, görev tazminatÄ±, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarÄ±nÄ±n (bu tutar sabit bir deÄŸer olarak esas alÄ±nÄ±r.); yeni atandÄ±klarÄ± kadrolara iliÅŸkin olarak yapÄ±lan sözleÅŸme ücreti, aylÄ±k, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarÄ±), her türlü zam ve tazminatlarÄ±, makam tazminatÄ±, temsil tazminatÄ±, görev tazminatÄ±, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapÄ±lan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca fiili çalÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarÄ±ndan fazla olmasÄ± halinde aradaki fark tutarÄ±, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n fark kapanÄ±ncaya kadar ayrÄ±ca tazminat olarak ödenir. AtandÄ±klarÄ± veya atanmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±klarÄ± kadro unvanlarÄ±nda isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olanlarla, kendi istekleriyle baÅŸka kuramlara atananlara fark tazminatÄ± ödenmesine son verilir.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren iki yÄ±l süreyle 190 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sÄ±nÄ±rlama ile baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n boÅŸ kadrolarda sÄ±nÄ±f, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmaya CumhurbaÅŸkanÄ± yetkilidir.

(4) 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayÄ±lÄ± 2018 yÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± için öngörülen ödenekler Avrupa BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinin ilgili kalemlerine aktarÄ±lÄ±r.

(5) Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkez ve yurt dÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±na ait her türlü taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±tlar ve dokümanlar ile anÄ±lan BakanlÄ±ÄŸa ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Avrupa BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altÄ±ndaki taÅŸÄ±nmazlardan Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±na Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tahsis edilmiÅŸ olanlar, hiçbir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n BaÅŸkanlÄ±ÄŸa tahsis edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(6) Bu Kararname ile Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan sözleÅŸmelere, BaÅŸkanlÄ±k halef olur. Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n leh ve aleyhine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalar ve icra takiplerinde BaÅŸkanlÄ±k kendiliÄŸinden taraf sÄ±fatÄ±nÄ± kazanÄ±r.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 14- (1) DiÄŸer mevzuatta Spor Genel MüdürlüÄŸü ile Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MüdürlüÄŸüne yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(2) BakanlÄ±ÄŸÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ± sebebiyle gerçekleÅŸtirilen, kapatma, devir, personel geçiÅŸi ve nakli, diÄŸer geçiÅŸ iÅŸlemleri ile kadro, taÅŸÄ±nÄ±r devri ve benzeri hususlar kurulacak bir komisyon tarafÄ±ndan yerine getirilir.

Resmi Gazete

GEÇÄ°CÄ° MADDE 15 (1) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile yeni bir düzenleme yapÄ±lÄ±ncaya kadar 1322 sayÄ±lÄ± Kanunun hükümlerinin uygulanmasÄ±na devam olunur.

Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararlarÄ± ve yönetmelikleri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 16- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce, bu Kanun Hükmünde Kararname ile deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan kanunlarÄ±n ve kanun hükmünde kararnamelerin ilgili maddeleri gereÄŸince yürürlüÄŸe konulmuÅŸ olan tüzükler, nizamnameler, BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan yönetmelikler ile diÄŸer iÅŸlemler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmadÄ±kça geçerliliÄŸini sürdürür.

Yürürlük

MADDE 232- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Ä°lgili maddesiyle 6216 sayÄ±lÄ± Kanunun 2 nci, 6 ncÄ±, 21 inci ve 22 nci maddelerinin birinci fÄ±kralarÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler Askeri YargÄ±tay ve Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesinden seçilen her iki üyenin de üyeliklerinin sona erdiÄŸi tarihte,

b) DiÄŸer hükümleri, 24/6/2018 tarihinde birlikte yapÄ±lan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri sonucunda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n andiçerek göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihte,

yürürlüÄŸe girer.

Yürütme

MADDE 233- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.