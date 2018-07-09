KHK ile cumhurbaÅŸkanÄ± Devlet TiyatrolarÄ±nda da sÃ¶z sahibi oldu

703 SayÄ±lÄ± KHKâ€™de Devlet TiyatrolarÄ± Kanunuyla ilgili deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bu alanda da tek yetkili haline geldi.

Son çÄ±kan 703 SayÄ±lÄ± KHK’de, Devlet TiyatrolarÄ± Kanunuyla ilgili de önemli deÄŸiÅŸiklikler yer aldÄ±. KHK’de “Devlet TiyatrolarÄ± bir genel müdür tarafÄ±ndan yönetilir” maddesi kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca daha önce tüzük ya da Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen yönetim ve ödenek ile ilgili kararlar CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±.

HER ÅžEY CUMHURBAÅžKANINA BAÄžLANDI

703 SayÄ±lÄ± KHK’ye göre; 5441 sayÄ±lÄ± Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun birinci maddesi kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu madde, "Devlet TiyatrolarÄ± bir Genel Müdür tarafÄ±ndan yönetilir" diyordu.

AyrÄ±ca kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim iÅŸleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle belirlenir” olarak deÄŸiÅŸtirildi.

Yine kannunda yer alan “Devlet TiyatrolarÄ± Genel Müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödenegi verilir” ifadesi, “CumhurbaÅŸkanÄ±nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneÄŸi verilir” ÅŸekilinde deÄŸiÅŸtirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± uyum yasalarÄ±nÄ± iÃ§eren 703 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

HANGÄ° MADDELER KALDIRILDI, HANGÄ° MADDELERDE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YAPILDI?

703 SayÄ±lÄ± KHK’de Devlet Tiyatrosuyla ilgili ne yer aldÄ±?

MADDE 68- 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayÄ±lÄ± Devlet Tiyatrosu KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanunun;

a) AdÄ± "Devlet TiyatrolarÄ± Personeli HakkÄ±nda Kanun" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 10 uncu maddesinin (B) fÄ±krasÄ±nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "CumhurbaÅŸkanÄ±nca" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 19 uncu maddesinde yer alan "bir tüzükle" ibaresi " CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 1 ila 4 üncü maddeleri, 12 nci maddesi, 15 inci maddesi, 20 ila 22 nci maddeleri, 24 üncü maddesi, ek 7 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

KALDIRILAN MADDELER NE DÄ°YOR?

5441 sayÄ±lÄ± Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun kaldÄ±rÄ±lan maddeleri ÅŸunlar:

Madde 1 – (DeÄŸiÅŸik: 14/7/1970 - 1310/1 md.) Ankara'da Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tüzel kiÅŸiliÄŸi haiz, "Devlet TiyatrolarÄ± Genel Müdürlügü" kurulmuÅŸtur. Devlet TiyatrolarÄ± bir Genel Müdür tarafÄ±ndan yönetilir. Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel Müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± bulunur. Genel Müdürlük BakanÄ±n onayÄ± ile yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda milli ve milletlerarasÄ± festivaller ile turneler tertibedebilir.(2) Genel Müdürlük mali, idari ve teknik imkanlarÄ±n müsaadesi içinde Ankara'da ve memleketin lüzum göreceÄŸi yerlerinde tiyatrolar kurabilir, mevcutlarÄ± birleÅŸtirir ve bunlarÄ± kaldÄ±rabilir. Ä°htiyaca göre Ankara ve Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±nda Genel MüdürlüÄŸe baÄŸlÄ± olarak kurulacak tiyatrolar, tercihan rejisör niteliÄŸinde bir müdür yönetiminde kendi kadrosundaki sanatkar ve uzman memurlar veya merkezden gönderilecek sanatkar, uzman memurlarla çalÄ±ÅŸtÄ±rabileceÄŸi gibi tertiplenecek turnelerle de faaliyette bulundurulabilir.

Madde 4 – (DeÄŸiÅŸik: 14/7/1970 - 1310/1 Md.) Devlet TiyatrolarÄ±nda; A) (DeÄŸiÅŸik: 27/5/1983 - 2833/1 md.) Genel Müdür, Kültür ve Turizm BakanÄ±nÄ±n teklifi üzerine, yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n birinden mezun, özel veya kamu kuruluÅŸlarÄ±nda veya bunlarÄ±n her ikisinde en az 15 yÄ±l hizmet görmüÅŸ; sahne hayatÄ±nda baÅŸarÄ±larÄ±yla tanÄ±nmÄ±ÅŸ sanatçÄ±lar, tiyatro yazarlarÄ±, eleÅŸtirmenleri,temayüz etmiÅŸ tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatÄ± dalÄ±nda görev yapan öÄŸretim elemanlarÄ± arasÄ±ndan, müÅŸterek kararname ile, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun deÄŸiÅŸik 59 uncu maddesi hükmüne göre, B) BaÅŸrejisör, Genel Müdür yardÄ±mcÄ±larÄ± ve yabancÄ± uzmanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Kültür ve Turizm BakanÄ± tarafÄ±ndan, C) Edebi Heyetin sanat ve edebiyat alanÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ 3 üyesi Kültür ve Turizm BakanÄ± tarafÄ±ndan, sanatkar üyesi ise Devlet Tiyatrosu sanatkarlarÄ± arasÄ±ndan Genel Müdür tarafÄ±ndan, D) Devlet TiyatrolarÄ± kadrosunda bulunan diÄŸer her çeÅŸit görevliler Genel Müdür tarafÄ±ndan, göreve alÄ±nÄ±rlar

Madde 12 – (DeÄŸiÅŸik: 14/7/1970 - 1310/1 md.) Devlet TiyatrolarÄ±nÄ±n gelirleri: a) Genel bütçenin Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± kÄ±smÄ±nÄ±n "EÄŸitim kurumlarÄ± giderleri" tertibinden ayrÄ±lan ödenek, b) Temsillerden elde edilecek hasÄ±lat, c) TanÄ±tÄ±cÄ± ve aydÄ±nlatÄ±cÄ± yayÄ±nlardantemin olunacak gelirler, d) Tiyatro Faaliyetinden yararlanan il özel idareleri ile belediyelerince yapÄ±labilecek baÄŸÄ±ÅŸlar, e) Her çeÅŸit baÄŸÄ±ÅŸlar ve diÄŸer çeÅŸitli gelirler, f) Tertiplenecek milli ve milletlerarasÄ± festivallerden elde edilecek hasÄ±lattan ibarettir

Madde 15 – (DeÄŸiÅŸik: 13/3/1990 - KHK - 409/1 md.) Devlet Tiyatrosunun bütçesi her yÄ±l Maliye ve Gümrük BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumlu görüÅŸü üzerine Yönetim Kurulunca hazÄ±rlanÄ±r ve Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tasdik edilir.(1)

Madde 20 – (DeÄŸiÅŸik:7/2/1990 - 3612/25 md.) Devlet Tiyatrosunun, Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tasdik edilecek olan bütçesi ve buna dayanÄ±larak yÄ±l içinde yapÄ±lacak giderlere ve gelirlere ait evrak, tetkik ve vize edilmek üzere kesinhesap cetvelleriyle birlikte yÄ±l sonlarÄ±ndan itibaren en çok üç ay içinde SayÄ±ÅŸtaya gönderilir.(1)

Madde 22 – l6/12/1940 tarihli ve 3942 sayÄ±lÄ± kanuna aÅŸaÄŸÄ±daki madde eklenmiÅŸtir: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Filarmonik 0rkestrasÄ± konserlerinden elde edilecek giriÅŸ ücretlerinin yarÄ±sÄ± Maliye ve Kültür ve Turizm BakanlÄ±klarÄ±nca belirtilecek esaslara göre orkestra üyelerine ödenir

Madde 24 – 20/5/1940 tarihli ve 3829 sayÄ±lÄ± kanunun 7 ve 9 uncu maddeleriyle 10 uncu maddesinin Devlet Tiyatrosuna alÄ±nacak mezunlar hakkÄ±ndaki hükümleri, keza aynÄ± kanunun 5/3/1945 tarihli ve 4702 sayÄ±lÄ± kanunun birinci maddesiyle deÄŸiÅŸtirilen 8 inci maddesi, 12/6/1936 tarihli ve 3045 sayÄ±lÄ± kanunun 5/3/1945 tarihli ve 4701 sayÄ±lÄ± kanunun 3 üncü maddesiyle deÄŸiÅŸtirilen geçici birinci maddesi, 16/12/1940 tarihli ve 3942 sayÄ±lÄ± kanunda temsile ait hükümler ve 4450 sayÄ±lÄ± kanun kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r

Ek Madde 7 – (Ek: 17/3/1983 - KHK 58/2 md.; Aynen kabul 27/5/1983 - 2833/2 md.) Kanunda geçen Milli EÄŸitim BakanÄ± ifadeleri, Kültür ve Turizm BakanÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ifadeleri de, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Geçici Madde 1 –Devlet KonservatuvarÄ± ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Filarmonik OrkestrasÄ± döner sermayesi hakkÄ±ndaki 4450 sayÄ±lÄ± kanunla verilmiÅŸ olan döner sermayenin sonradan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan ilaveler de dahil olmak ve bu kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih esas tutulmak üzere kanunun yürürlüÄŸünden itibaren Maliye ve Kültür ve TurÄ°zm BakanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan bir ay içerisinde bir bilançosu yaptÄ±rÄ±lÄ±r. Döner sermayenin bu bilançoya göre tahakkuk eden nakit ve bu mahiyette olan menkul kÄ±ymetteki mevcudu ile her türlü hak ve borçlarÄ± Hazineye geçer. Döner sermayeden saÄŸlanmÄ±ÅŸ olan her çeÅŸit menkul eÅŸya mefruÅŸat ve demirbaÅŸ Devlet Tiyatrosuna devrolunur.

Geçici Madde 5 – (Ek: 14/7/1970 - 1310/4 md.) Devlet Opera ve Balesi Genel MüdürlüÄŸü KuruluÅŸu Kanunu kabul edilip yürürlüÄŸe girinceye kadar 5441 sayÄ±lÄ± Kanunun opera ile ilgili hükümleri uygulanÄ±r.

Gazete Müstehak da durumu sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

Haberiniz var mÄ±?



5441 sayÄ±lÄ± Devlet Tiyatrosu Kanununun 1. Maddesi "Devlet TiyatrolarÄ± bir Genel Müdür tarafÄ±ndan yönetilir" diyor



Bu madde KALDIRILDI ve an itibariyle tüm tüzel kiÅŸilikler havada kaldÄ±!



Son KHK ile Devlet Tiyatrosu kanunundan çok önemli maddeleri kaldÄ±rÄ±ldÄ±! pic.twitter.com/LtH8QFZExp — Müstehak (@GazeteMustehak) 9 Temmuz 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 20:55

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