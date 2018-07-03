KalafatoÄŸlu: Ä°ki yÄ±lÄ±n altÄ±nda verilecek cezalar yetersiz

Ä°stanbul Barosu Hayvan HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Deniz TavÅŸancÄ±l KalafatoÄŸlu Gündem Özel'e konuk oldu. ZeliÅŸ Irmak’Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan KalafatlÄ±oÄŸlu, “Hayvana yapÄ±lan ÅŸiddet cezalandÄ±rÄ±lmazsa o ÅŸiddet er yada geç insana uygulanacak” dedi.

‘ÅžÄ°DDET VE GÖRÜNÜRLÜK ARTTI’

Hayvana yönelik ÅŸiddet ve görünürlüÄŸünün de arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen KalafatoÄŸlu, “GörünürlüÄŸünün artmasÄ±nÄ±n hem iyi tarafÄ±, hem kötü tarafÄ± var. Bu tarz hunharca eylemler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda evet bunlar paylaÅŸÄ±lmalÄ±, bunlarÄ± duymalÄ±yÄ±z, görünür kÄ±lmalÄ±yÄ±z. Ama çok fazla görüntüleri döndürürsek, videolarÄ±n detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rsak sÄ±radanlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Bu tür suçlara eÄŸilimi olan, ÅŸiddete meyilli insanlara merak uyandÄ±rÄ±yoruz ve örnek temsil ediyoruz” dedi.

‘ZÄ°NCÄ°RÄ°N EN ZAYIF HALKALARI HAYVANLARDIR’

2009 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Barosu olarak ÅŸiddet maÄŸdurlar paneli düzenlediklerini söyleyen KalafatoÄŸlu, “CanlÄ±lar bir zincir. Zincirin en zayÄ±f halkalarÄ± hayvanlardÄ±r. Sonra çocuklar, engelliler, hastalar, yaÅŸlÄ±lar, LGBTÄ°’ler, kadÄ±nlar ve erkekler. Åžiddet halkanÄ±n en zayÄ±fÄ± olan hayvana yönleniyor, daha sonra çocuÄŸa. Hayvana yapÄ±lan ve insana yapÄ±lan ÅŸiddet arasÄ±nda illiyet baÄŸÄ± var. Hakimlere ve savcÄ±lara yÄ±llardÄ±r dilimiz döndüÄŸünce anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hayvana yapÄ±lan ÅŸiddete lütfen müdahale edin, cezalandÄ±rÄ±n biz biliyoruz ki ÅŸiddeti uygulayan er yada geç insana da o ÅŸiddeti uygulayacak. Hakim ve savcÄ±lar hep bize ÅŸunu söylediler ‘bu itin köpeÄŸin davasÄ±’ hayÄ±r bu toplumun güvenlik davasÄ±” diye konuÅŸtu.

‘CEZALAR CAYDIRICILIK BAKIMINDAN YETERSÄ°Z’

2004 yÄ±lÄ±nda çÄ±karÄ±lan 5199 sayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanununda ciddi sakÄ±ncalar içeren maddeler olduÄŸunu ifade eden KalafatoÄŸlu, “Bu kanun kabahat kanunu kapsamÄ±nda. Ve hayvanlara yapÄ±lan her türlü eziyet kabahat kapsamÄ±nda idari para cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor. EÄŸer hayvanÄ±n sahibi varsa Türk Ceza Kanununda mala zarar maddesi var. Mala zarardan cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor. Mala zararda da orada 6 aydan 3 yÄ±la kadar hapis ceza olduÄŸundan 2 yÄ±ldan az ceza aldÄ±ÄŸÄ±nda Ceza Muhakemeleri Kanunu gereÄŸi hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ± yani erteleme veya para cezasÄ± veriliyor. DolayÄ±sÄ±yla iki yÄ±lÄ±n altÄ±nda verilecek cezalar caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k bakÄ±mÄ±ndan yetersizdir” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

‘YENÄ° TASARI DA SORUNLAR VAR’

Sahipsiz hayvanlara karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar için Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru yapacak olmasÄ±na da tepki gösteren KalafatoÄŸlu, “Hayvanlara yapÄ±lan eziyetlerde Ä°stanbul Barosunun, derneklerin ÅŸikayet hakkÄ± ellerinden alÄ±nÄ±yor ve Orman Ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yapacak. EÄŸer hayvanÄ±n sahibi eziyet yapÄ±yorsa onun ÅŸikayet etmesi gerek. Ama kim eziyet yapÄ±yorum diyerek ÅŸikayet eder kendini? O anlamda yeni tasarÄ± da sorunlar var” dedi.

‘EN AZ 2 YIL’

Yeni tasarÄ±ya karÅŸÄ± itirazlarÄ±nÄ± da dile getirdiklerini söyleyen KalafatoÄŸlu, “Gerçekten hayvanlarÄ± koruyan yasa yapÄ±lmasÄ± gerek. Hepsini kabahat kanunu kapsamÄ±na almÄ±ÅŸlar biz sadece Türk Ceza Kanuna bir madde eklenmesini istiyoruz. Hayvan ister sahipli olsun ister sahipsiz olsun hayvan öldürüldüÄŸü zaman, vücut bütünlüÄŸüne zarar verildiÄŸi zaman en az 2 yÄ±l hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lsÄ±n. Åžu anda sahipli hayvan öldürmenin cezasÄ± 6 ay ile 3 yÄ±l arasÄ±nda. Genelde 2 yÄ±ldan az ceza veriliyor, öyle olunca ya erteleniyor ya da paraya çevriliyor. EÄŸer sahipsiz hayvana zarar verildiyse para cezasÄ± 650 lira” diye konuÅŸtu.

‘ARTIK MAÄžDUR KÄ°M BAKMAYALIM’

KalafatoÄŸlu, yasalarÄ±n ve verilecek olan cezalarÄ± tek baÅŸÄ±na yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. KalafatoÄŸlu, “Åžiddete karÅŸÄ± mücadele bakanlÄ±ÄŸÄ± kurulsun. ArtÄ±k maÄŸdurlar kim bakmayalÄ±m. Faillerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yoluna gidelim. Fail kadÄ±n mÄ±, çocuk mu, hayvan mÄ± öldürmüÅŸ bakmayalÄ±m. KadÄ±nÄ±, çocuÄŸu, hayvanÄ± koruyabiliyorsak tüm toplumu koruruz” dedi. (EVRENSEL WEB TV)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:21

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