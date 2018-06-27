Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran açıklaması: Neleri yapamadık?

Adil Seçim Platformu, 24 Haziran seçim günü yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı ve kamuoyundan özür diledi.

24 Haziran seçimlerinde seçim güvenliğini sağlamak için oluşturulan ancak seçim sonuçlarının açıklandığı saatlerde verileri yansıtamayan Adil Seçim Platformu yazılı bir açıklama yaparak seçim günü yaşananları anlattı ve kamuoyundan özür diledi.

Adil Seçim Platformu'nun açıklaması şöyle:

24 Haziran seçimlerinde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için bir araya gelen siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütlerinin oluşturduğu Adil seçim Platformu olarak seçim günü olan bitenle, yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızla ilgili değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Ama öncesinde belirtmek isteriz ki; Adil Seçim Platformu bileşenleri vasıtasıyla sandık başına giden ve seçim güvenliğine doğrudan destek veren ve sayıları 700 bini aşan tüm sandık kurulu üyelerine, müşahitlere, avukatlara ve sandık başından haber geçen herkese teşekkürü borç biliriz.

Adil Seçim Platformu olarak seçim sürecine ilişkin bu açıklamaya ek olarak kamuoyu ve yetkili kurumlarla paylaşmak üzere iki ayrı ayrıntılı rapor hazırlığımız devam ediyor. Bu raporlardan ilki Adil Seçim Platformu Çalışmaları Raporu olacaktır. Diğer rapor ise seçim öncesinden başlayarak tespit ettiğimiz seçim güvenliği ihlallerine, usul ve yasa dışı uygulamalara ilişkin Seçim Güvenliği İhlalleri Raporu’dur. Her iki rapor da kısa zaman içerisinde tamamlanarak kamuoyunun yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

NELER YAPTIK?

Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, tek bir sandık boş kalmayacak şekilde hep birlikte yapmak üzere yola çıktık. Bu çerçevede, Türkiye sathında kurulacak 181.869 sandığın %99,6’sında, seçmen sayısı itibariyle yaklaşık 59 milyon seçmenin %99,9’unun oyunun güvenliğini garanti edecek şekilde yaklaşık 415.000 sandık kurulu üyesi ve 295.000 müşahit görevlendirmesi yaptık. Sandıkların kurulduğu andan seçim sonuçları sağlıklı bir şekilde ortaya çıkana kadar yüz binlerce görevli ve gözlemcimizle etkin bir şekilde sandıkların başında hazır bulunduk. Bu yolla “her sandık başında en az iki görevlimiz olması” hedefimizi gerçekleştirdik ve yurt sathında seçim güvenliğinin sağlanmasında önemli rol aldık.

Oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık başlarındaki 700.000’in üzerindeki görevlimiz eliyle, tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanaklarını çok kısa süre içerisinde Adil Seçim Platformu bileşeni siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştırdık. Bu yolla siyasi partilerin gerekli gördükleri yerlerde yasal itiraz haklarını usulüne uygun şekilde ve zamanında gerçekleştirmelerini sağladık.

Yurt çapında görevli binlerce görevli avukatımız eliyle sandık başında yaşanan sorunlara, usul ve yasa dışı uygulamalara müdahale ettik. Adil seçim mobil uygulaması eliyle binlerce seçmene, sandık kurulu üyesi ve müşahide gün içerisinde canlı destek sunduk. Sandık başında yaşadıkları sorunlara dair çözümler geliştirdik.

Ankara’da kurulan “Adil Seçim Basın ve İletişim Merkezi’mizde görev alan gönüllüler eliyle, yurdun dört bir yanından sandık başlarından “müşabir” olarak kayıt yaptıran yüzlerce müşahit-muhabirlerimizden ve ayrıca gün boyunca #Sandıkİhbar “hashtag”i ile seçmenlerden gelen ihbarları takip edip doğrulayabildiklerimizi haberleştirerek tüm Türkiye’ye duyurduk.

NELERİ YAPAMADIK?

Seçim öncesi tüm sandık başlarından, doğrudan alacağımız seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracağımızı ilan etmiştik. Ancak, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, platform üyesi siyasi partilerin veri akışının başlaması ardından yaşanan Adil Seçim Uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri sebebiyle, sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlayacağımız sistemimizin çalışmasında, saat 21:00’e kadar ciddi sorunlar yaşadık. Bu süre içerisinde seçim sonuçlarını paylaşamadık.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kısa bir süre ADİL SEÇİM uygulamasına tutanak yüklenmesi ile ilgili sorunlar yaşandı. Sandık başında tutanak göndermek üzere görüntü alan seçmenlerin zor durumda kalmalarına neden olduk. Bu kapsamda seçim öncesi ilan ettiğimiz seçim sonuçlarını gerçek zamanlı ilan etme taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.

SONUÇ OLARAK

Yaptıklarımız ve yapamadıklarımızla birlikte değerlendirdiğimizde; Adil Seçim Platformu olarak, farklı siyasi görüşleri, toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütlerinin demokrasinin temel taşlarından birisi olan seçim güvenliği teması etrafında bir araya gelişinin tarihi önemini koruduğunu ve Türkiye demokrasisine önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz.

Adil Seçim Platformu olarak, bu seçim sürecinde yapabildiklerimizden ve yapamadıklarımızdan öğrendiklerimizle bundan sonraki seçimlerde seçim güvenliğinin temel güvencelerinden birisi olma iddiamızı sürdürdüğümüzü ve bu yolda çalışmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz." (HABER MERKEZİ)

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçimleri

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 15:14

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