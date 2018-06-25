Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçimleri

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AKP yüzde 42.4, CHP yüzde 22.7, HDP yüzde 11.6, MHP yüzde 11.2, İYİ Parti yüzde 10 oy aldı.

Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere sandık başına gitti. 56 milyon 322 bin 632 seçmen için 180 bin 65 sandık kuruldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan, yüzde 52.4 oyla ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Muharrem İnce, yüzde 30.8, Selahattin Demirtaş yüzde 8.3, Meral Akşener yüzde 7.4 oy, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.9, Doğu Perinçek yüzde 0.2 oy aldı.

Parlamento seçimlerinde ise yine resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 98.5’i açıldı. AKP yüzde 42.4 ile birinci parti oldu. AKP ile Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP, yüzde 11.2 oy aldı. 293 milletvekilinde kalan AKP, tek başına Meclis çoğunluğunu sağlayamazken AKP ve MHP’nin toplam milletvekili sayısı 342’yi buluyor. Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklama “Çoğunluk sağlanamazsa koalisyon olabilir” demişti.

Millet İttifakı mensuplarından CHP yüzde 22.7, İyi Parti yüzde 10, Saadet Partisi yüzde 1.4 oy aldı ve toplamda yüzde 34.1’e ulaştılar. Millet İttifakı’nın çıkardığı milletvekili sayısı 191 oldu.

Yüzde 11.6 oy alarak barajı aşan ve üçüncü parti olan HDP ise 67 milletvekili çıkarıyor.

HÜDAPAR yüzde 0.3, Vatan Partisi yüzde 0.2 oy aldı.

ÖNCEKİ SEÇİMLERLE KIYASLAMA

AKP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 40.9, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 49.5 oy toplamıştı. 1 Kasım’a göre AKP’nin oyunda yüzde 7.1’lik bir düşüş gözlendi.

7 Haziran’da yüzde 16.3, 1 Kasım’da yüzde 11.9 oy oranı elde eden MHP ise bölünmesine ve İYİ Parti yüzde 10 oy almasına rağmen yüzde 11.2 oy alarak dikkat çekti.

7 Haziran’da yüzde 25, 1 Kasım’da yüzde 25.3 oy toplayan CHP, yüzde 22.7’ye kadar düştü. 7 Haziran’da yüzde 13.1, 1 Kasım’da yüzde 10.8 oy elde eden HDP, yüzde 11.6 oyla 1 Kasım’a göre artış gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 01:48

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