HDP 67 vekil çıkararak 3. parti oldu: İl il HDP milletvekilleri

Fotoğraf: Evrensel

HDP 67 vekil çıkararak 3. parti oldu: İl il HDP milletvekilleri

    • 24 Haziran 2018 20:43

    HDP barajı aşarak 67 milletvekili çıkardı. İşte, Meclis'e giren HDP millletvekillerinin illere göre isimleri...

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 10 seçim barajını aşarak Meclis'te 3. parti oldu. Yüzde 11,48 oy alan HDP, 23 ilde vekil çıkardı.

    İşte, il il HDP vekillerinin listesi:

    ADANA

    Tülay Hatimoğulları

    Kemal Peköz

    AĞRI

    Abdullah Koç

    Berdan Öztürk

    Dirayet Dilan Taşdemir

    ANKARA

    Filiz Kerestecioğlu Demir

    BATMAN

    Feleknas Uca

    Necdet İpekyüz

    Ayşe Acar Başaran

    Mehmet Rüştü Tiryaki

    BİNGÖL

    Erdal Aydemir

    BİTLİS

    Mahmut Celadet Gaydalı

    DİYARBAKIR

    Adnan Selçuk Mızraklı

    Dersim Dağ

    Garo Paylan

    Hişyar Özsoy

    İmam Taşçıer

    Musa Farisoğulları

    Remziye Tosun

    Salihe Aydeniz

    Semra Güzel

    GAZİANTEP

    Mahmut Toğrul

    HAKKARİ

    Leyla Güven

    Sait Dede

    Özgür Zeydanoğlu

    HATAY

    Barış Atay Mengüllüoğlu

    IĞDIR

    Habip Eksik

    İSTANBUL

    Hüda Kaya

    Musa Piroğlu

    Zeynel Özen

    Erkan Baş

    Oya Ersoy

    Züleyha Gülüm

    Ahmet Şık

    Ali Kenanoğlu

    Hakkı Saruhan Oluç

    Dilşat Canbaz Kaya

    Erol Katırcıoğlu

    Pervin Buldan

    İZMİR

    Serpil Kemalbay Pekgözegü

    Murat Çepni

    KARS

    Ayhan Bilgen

    KOCAELİ

    Ömer Faruk Gergerlioğlu

    MARDİN

    Mithat Sancar

    Pero Dundar

    Tuma Çelik

    Ebrü Günay

    MERSİN

    Fatma Kurtulan

    Rıdvan Turan

    MUŞ

    Gülüstan Kılıç Koçyiğit

    Mensur Işık

    SİİRT

    Meral Danış Beştaş

    Sıdık Taş

    ŞANLIURFA

    Nimetullah Erdoğmuş

    Ayşe Sürücü

    Nusrettin Maçin

    Ömer Öcalan

    ŞIRNAK

    Hasan Özgüneş

    Hüseyin Kaçmaz

    Nuran İmir

    DERSİM

    Alican Ünlü

    VAN

    Sezai Temelli

    Bedia Özgökçe Ertan

    Murat Sarısaç

    Muazzez Orhan

    Tayip Temel (HABER MERKEZİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 01:25
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