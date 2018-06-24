Fotoğraf: Evrensel
HDP 67 vekil çıkararak 3. parti oldu: İl il HDP milletvekilleri
HDP barajı aşarak 67 milletvekili çıkardı. İşte, Meclis'e giren HDP millletvekillerinin illere göre isimleri...
Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 10 seçim barajını aşarak Meclis'te 3. parti oldu. Yüzde 11,48 oy alan HDP, 23 ilde vekil çıkardı.
İşte, il il HDP vekillerinin listesi:
ADANA
Tülay Hatimoğulları
Kemal Peköz
AĞRI
Abdullah Koç
Berdan Öztürk
Dirayet Dilan Taşdemir
ANKARA
Filiz Kerestecioğlu Demir
BATMAN
Feleknas Uca
Necdet İpekyüz
Ayşe Acar Başaran
Mehmet Rüştü Tiryaki
BİNGÖL
Erdal Aydemir
BİTLİS
Mahmut Celadet Gaydalı
DİYARBAKIR
Adnan Selçuk Mızraklı
Dersim Dağ
Garo Paylan
Hişyar Özsoy
İmam Taşçıer
Musa Farisoğulları
Remziye Tosun
Salihe Aydeniz
Semra Güzel
GAZİANTEP
Mahmut Toğrul
HAKKARİ
Leyla Güven
Sait Dede
Özgür Zeydanoğlu
HATAY
Barış Atay Mengüllüoğlu
IĞDIR
Habip Eksik
İSTANBUL
Hüda Kaya
Musa Piroğlu
Zeynel Özen
Erkan Baş
Oya Ersoy
Züleyha Gülüm
Ahmet Şık
Ali Kenanoğlu
Hakkı Saruhan Oluç
Dilşat Canbaz Kaya
Erol Katırcıoğlu
Pervin Buldan
İZMİR
Serpil Kemalbay Pekgözegü
Murat Çepni
KARS
Ayhan Bilgen
KOCAELİ
Ömer Faruk Gergerlioğlu
MARDİN
Mithat Sancar
Pero Dundar
Tuma Çelik
Ebrü Günay
MERSİN
Fatma Kurtulan
Rıdvan Turan
MUŞ
Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Mensur Işık
SİİRT
Meral Danış Beştaş
Sıdık Taş
ŞANLIURFA
Nimetullah Erdoğmuş
Ayşe Sürücü
Nusrettin Maçin
Ömer Öcalan
ŞIRNAK
Hasan Özgüneş
Hüseyin Kaçmaz
Nuran İmir
DERSİM
Alican Ünlü
VAN
Sezai Temelli
Bedia Özgökçe Ertan
Murat Sarısaç
Muazzez Orhan
Tayip Temel (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 01:25