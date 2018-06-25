TBMM'deki 600 milletvekilinin tam listesi

24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde TBMM'ye giden 600 milletvekilinin listesi ve partilere göre dağılımı belli oldu.

24 Haziran milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM’deki milletvekili dağılımı da belli oldu.

T24’ün derlediği bilgilere göre; milletvekili dağılımı şöyle gerçekleşti:

AKP: 291

MHP: 49

CHP: 146

İyi Parti: 47

HDP: 67

İşte il il partileri göre TBMM'ye giden milletvekilleri:

ADANA

AKP: Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru,

CHP: Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut

HDP: Tulay Hatımoğulları Oruç, Kemal Peköz

İYİ Parti: İsmail Koncuk, Mehmet Metanet Çulha..

MHP: Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy

ADIYAMAN

AKP: Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş,

CHP: Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR

AKP: Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven

CHP: Burcu Köksal

İYİ Parti: Gültekin Uysal

MHP: Mehmet Taytak

AĞRI

AKP: Ekrem Çelebi

HDP: Berdan Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Abdullah Koç

AKSARAY

AKP: İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu

İYİ Parti: Ayhan Erel

MHP: Ramazan Kaşlı

AMASYA

AKP: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez

CHP: Mustafa Tuncer

ANKARA 1. Bölge

AKP: Yıldırım Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan

CHP: Tekin Bingöl, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşcıer

MHP: Mevlüt Karakaya

İYİ Parti; Koray Aydın, İbrahim Halil Oral

HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. Bölge

AKP: Mustafa Destici, Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler, Orhan yeğin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız

CHP: Murat Emir, Yıldırım Kaya, MHP: Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay

İyi Parti: Şenol Bal

ANKARA 3. Bölge

AKP: Ahmet Naci Bostancı, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan

CHP: Ahmet Haluk Koç, Nihat Yeşil,Servet Ünsal

MHP: Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, İyi Parti, Durmuş Yılmaz,Ayhan Altıntaş

ANTALYA

AKP: Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse,Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın Atay Uslu, Kemal Çelik

CHP: Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı

HDP: Kemal Bülbül

İYİ Parti: Ferihun Bahşi,Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal

MHP: Abdurrahman Başkan

ARDAHAN:

AKP: Orhan Atalay

CHP: Öztürk Yılmaz

ARTVİN

AKP: Ertunç Erkan Balta

CHP: Uğur Bayraktutan

AYDIN

AKP: Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz

CHP: Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül

İYİ Parti: Aydın Adnan Sezgin

MHP: Deniz Depboylu

BALIKESİR

AKP: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir

CHP: Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin

İYİ Parti: İsmail Ok

BARTIN

AKP: Yılmaz Tunç

CHP: Aysu Bankoğlu

BATMAN

AKP: Ziver Özdemir

HDP: Feleknas Uca, Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ruştu Tiryaki

BAYBURT

AKP: Fetani Battal

BİLECİK

AKP: Selim Yağcı

CHP: Yaşar Tüzün

BİNGÖL

AKP: Cevdet Yılmaz, Feyzi Berdibek

HDP: Erdal Aydemir

BİTLİS

AKP: Cemal Taşar, Vahit Kiler

HDP: Mahmut Celadet Gaydalı

BOLU

AKP: Arzu Aydın, Fehmi Küpçü

CHP: Tanju Özcan

BURDUR

AKP: Bayram Özçelik, Yasin Uğur

CHP: Mehmet Göker

BURSA 1. Bölge

AKP: Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Fefik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç

CHP: Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

İyi Parti: İsmail Tatlıoğlu

MHP: İsmet Büyükataman

BURSA 2. Bölge

AKP: Efkan Ala, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammet Mürfit Aydın, Atilla Ödünç

CHP: Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan,

İyi Parti: Ahmet Kamil Erozan

MHP: Mustafa Hidayet Vahapoğlu

ÇANAKKALE

AKP: Bülent Turan,Jülide İskenderoğlu,

CHP: Muharrem Erkek, Özgür Ceylan

ÇANKIRI

AKP: Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitoğlu

ÇORUM

AKP: Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu

CHP: Tufan Köse

DENİZLİ

AKP: Cahit Özkan, Şahit Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök

CHP: Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar

İyi Parti: Yasin Öztürk

DERSİM

CHP: Polat Şaroğlu

HDP: Alican Önlü

DİYARBAKIR

AKP: Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat

HDP; Aydın Selçuk Mızraklı, Salihe Aydeniz, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları

DÜZCE

AKP: Fahri Çakır, Ayşe Keşir

MHP: Ümit Yılmaz

EDİRNE

AKP: Fatma Aksal

CHP: Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan

İYİ Parti: İmren Çakırlar

ELAZIĞ

AKP: Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ

CHP: Gürsel Erol

ERZİNCAN

AKP: Süleyman Karaman, Burhan Çakır

ERZURUM

AKP: Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir

İYİ Parti: Muhammet Naci Cinisli

MHP: Kamil Aydın

ESKİŞEHİR

AKP: Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay

CHP: Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü,

İYİ Parti: Arslan Kabukcuoğlu, Metin Nurullah Sazak

GAZİANTEP

AKP Abdülhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu

CHP: Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan

HDP: Mahmut Toğrul

İYİ Parti: İmam Hüseyin Filiz

MHP: Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay

GİRESUN:

AKP: Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk

CHP: Necati Tığlı

GÜMÜŞHANE

AKP: Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş

HAKKARİ:

HDP: Leyla Güven, Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu

HATAY

AKP: Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Hüseyin Şanverdi

CHP: Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal, İsmet Tokdemir

HDP: Barış Atay Mengüllüoğlu,

MHP: Lütfi Kaşıkçı, İbrahim Gül

IĞDIR

HDP: Habip Eksik

MHP: Yaşar Karadağ

ISPARTA

AKP: Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz

İYİ Parti: Aylin Cesur

İSTANBUL 1. Bölge

AKP: Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakcı Kan,Osman Boyraz, İsmet Uçma, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Berat Çonkar, Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun

CHP: İbrahim Özden Kaboğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Hüseyin Emre Bağce, HDP: Pervin Buldan, Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu

MHP: Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter

İYİ Parti: Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Yavuz Ağıralioğlu

İSTANBUL 2. Bölge

AKP: Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya, Volkan Bozkır, Abdullah Güler, Hasan Turan, Serap Yaşar, Aziz Babuşcu, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, Markar Eseyan, Mustafa Demir, İffet Polat

CHP: Kadri Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç, Yunus Emre, Gökan Zeybek, Ali Şeker

HDP: Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya

MHP: Celal Adan, Cemal Çetin

İYİ Parti: Ümit Özdağ

Fatih Mehmet Şeker

İSTANBUL 3. Bölge

AKP: Numan Kurtulmuş, Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Emine Sare Aydın Yılmaz, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Rümeysa Kadak, Ahmet Mücahit Arınç, Mustafa Yeneroğlu, Erkan Kandemir, Şamil Ayrım, Alev Dedegil

CHP: Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Nazır Cihangir İslam

HDP: Zeynel Özen, Dilşat Canbaz Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu, Züleyha Gülüm

MHP: Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, İyi Parti, Abdul Ahat Andican, Ümit Beyaz, Hayati Arkaz

İZMİR 1. Bölge

AKP: Binali Yıldırım, Mahmut Atillah Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle

CHP: Murat Bakan, Selin Sayek Böke, Özcan Purçu,Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan

HDP: Serpil Kemalbay Pekgözegü

İyi Parti: Dursun Müsavat Dervişoğlu

MHP: Hasan Kalyoncu

İZMİR 2. Bölge

AKP: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar

CHP: Kemal Kılıçdaroğlu,Ünal Çeriköz, Kamil Okyay Sındır, Atila Setel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter

HDP: Murat Çepni

İYİ Parti: Altun Çıray

MHP: Tamer Osmanağaoğlu

KAHRAMANMARAŞ

AKP: Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal

İYİ Parti: Faruk Atlı

MHP: Sefer Aycan

KARABÜK

AKP: Cumhur Ünal, Niyazi Güneş

CHP: Hüseyin Avni Aksoy

KARAMAN

AKP: Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser

CHP: İsmail Atakan Ünver

KARS

AKP: Ahmet Arslan, Yunus Kılıç

HDP: Ayhan Bilgen

KASTAMONU

AKP: Hakkı Köylü, Metin Çelik

CHP: Hasan Baltacı

KAYSERİ

AKP: Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis

CHP: Çetin Arık

İYİ Parti: Dursun Ataş

MHP: İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy

KIRIKKALE

AKP: Ramazan Can

CHP: Ahmet Önal

MHP: Halil Öztürk

KIKRLARELİ

CHP: Türabi Kayan, Vecdi Gündoğu

AKP: Selahattin Minsolmaz

KIRŞEHİR

AKP Mustafa Kendirli

CHP: Metin İlhan

KİLİS

AKP: Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal

KOCAELİ

AKP: Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehme Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Emine Zeybek

CHP: Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan

MHP: Saffet Sancaklı

İYİ Parti: Lütfü Türkkan

HDP: Ömer Faruk Gergerlioğlu

KONYA

AKP: Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Haci Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Adullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez

CHP: Abdullatif Şener, Abdulkadir Karaduman,

MHP: Mustafa Kalaycı, Esin Kara,

İYİ Parti: Farettin Yokuş

KÜTAHYA

AKP: Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler

CHP: Ali Fazıl Kasap

MHP: Ahmet Erbaş

MALATYA

AKP: Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı

CHP: Veli Ağbaba

MHP: Mehmet Celal Fendooğlu

MANİSA

AKP: Murat Baytur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Özkan

CHP: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekirevirgen

İyi Parti: Tamer Akkal

MHP: Erkan Akçay

MARDİN

HDP: Mithat Sancar, Pero Dundar, Tuma Çelik, Ebrü Günay

AKP: Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya

MERSİN

AKP: Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan

CHP: Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır

HDP: Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan

İYİ Parti: Behiç Çelik, Zeki Hakan Sıdalı

MHP: Olcay Kılavuz, Baki Şimşek

MUĞLA

CHP: Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin

AKP: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan

İyi Parti: Metin Ergun

MUŞ

HDP: Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık

AKP: Mehmet Emin Şimşek

NEVŞEHİR

AKP: Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe

CHP: Faruk Sarıaslan

NİĞDE

AKP: Yavuz Ergun, Selim Gültekin

CHP: Ömer Fethi Gürer

ORDU

AKP: Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu

CHP: Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel

MHP: Cemal Enginyurt

OSMANİYE

AKP: Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya

MHP: Devlet Bahçeli

CHP: Baha Ünlü

RİZE

AKP: Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı

SAKARYA

AKP: Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek

CHP: Engin Özkoç

İyi Parti: Ümit Dikbayır

SAMSUN

AKP: Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat köktaş

Orhan Kırcalı

CHP: Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu

MHP: Erhan Usta

İYİ Parti: Bedri Yaşar

SİİRT

AKP: Osman Ören

HDP: Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş

SİNOP

AKP: Nazım Maviş

CHP: Barış Karadeniz

SİVAS

AKP: İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci

CHP: Ulaş Karasu

MHP: Ahmet Özyürek

ŞANLIURFA

AKP: Ahmet Fakıbaba, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil, Özşavlı, Ahmet Akay,

HDP: Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin

MHP: İbrahim Özyavuz

CHP: Aziz Aydınlık

ŞIRNAK

HDP: Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz

AKP: Rizgin Birlik

TEKİRDAĞ

AKP: Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül

CHP: Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer

İyi Parti: Enez Kaplan

TOKAT

AKP: Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Özlem Zengin

CHP: Kadim Durmaz

MHP: Yücel Bulut

TRABZON

AKP: Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora

CHP: Ahmet Kaya

İyi Parti: Hüseyin Örs

UŞAK

AKP: Mehmet Altay, İsmail Güneş

CHP: Özkan Yalım

VAN

AKP: Osman Nuri Gülaçar, İrfan kartal, Abdulahat Arvas

HDP: Sezail Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan

Tayip Temel

YALOVA

AKP: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol

CHP: Özcan Özel

YOZGAT

Bekir Bozdağ

Yusuf Başer

MHP: İbrahim Ethem Sadef

CHP:Ali Keven

ZONGULDAK

AKP: Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar

CHP: Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz (HABER MERKEZİ)

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçimleri

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 08:38

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