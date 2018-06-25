TBMM'deki 600 milletvekilinin tam listesi

Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA (Arşiv)

TBMM'deki 600 milletvekilinin tam listesi

    • 25 Haziran 2018 08:23

    24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde TBMM'ye giden 600 milletvekilinin listesi ve partilere göre dağılımı belli oldu.

    24 Haziran milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM’deki milletvekili dağılımı da belli oldu. 

    T24’ün derlediği bilgilere göre; milletvekili dağılımı şöyle gerçekleşti:

    AKP: 291
    MHP: 49
    CHP: 146
    İyi Parti: 47
    HDP: 67

    İşte il il partileri göre TBMM'ye giden milletvekilleri:

    ADANA
    AKP: Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru,
    CHP: Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut
    HDP: Tulay Hatımoğulları Oruç, Kemal Peköz
    İYİ Parti: İsmail Koncuk, Mehmet Metanet Çulha..
    MHP: Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy

    ADIYAMAN

    AKP: Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş,
    CHP: Abdurrahman Tutdere

    AFYONKARAHİSAR

    AKP: Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven
    CHP: Burcu Köksal
    İYİ Parti: Gültekin Uysal
    MHP: Mehmet Taytak

    AĞRI

    AKP: Ekrem Çelebi
    HDP: Berdan Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Abdullah Koç

    AKSARAY

    AKP: İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu
    İYİ Parti: Ayhan Erel
    MHP: Ramazan Kaşlı

    AMASYA

    AKP: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez
    CHP: Mustafa Tuncer

    ANKARA 1. Bölge

    AKP: Yıldırım Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan
    CHP: Tekin Bingöl, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşcıer
    MHP: Mevlüt Karakaya
    İYİ Parti; Koray Aydın, İbrahim Halil Oral
    HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir

    ANKARA 2. Bölge

    AKP: Mustafa Destici, Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler, Orhan yeğin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
    CHP: Murat Emir, Yıldırım Kaya, MHP: Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay
    İyi Parti: Şenol Bal

    ANKARA 3. Bölge

    AKP: Ahmet Naci Bostancı, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan
    CHP: Ahmet Haluk Koç, Nihat Yeşil,Servet Ünsal
    MHP: Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, İyi Parti, Durmuş Yılmaz,Ayhan Altıntaş

    ANTALYA

    AKP:  Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse,Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın Atay Uslu, Kemal Çelik
    CHP: Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı
    HDP: Kemal Bülbül
    İYİ Parti: Ferihun Bahşi,Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal
    MHP: Abdurrahman Başkan

    ARDAHAN:

    AKP: Orhan Atalay 
    CHP: Öztürk Yılmaz

    ARTVİN

    AKP: Ertunç Erkan Balta
    CHP: Uğur Bayraktutan

    AYDIN

    AKP: Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz
    CHP:  Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül
    İYİ Parti: Aydın Adnan Sezgin
    MHP: Deniz Depboylu

    BALIKESİR

    AKP: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir
    CHP: Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin
    İYİ Parti: İsmail Ok

    BARTIN

    AKP: Yılmaz Tunç
    CHP: Aysu Bankoğlu

    BATMAN

    AKP: Ziver Özdemir
    HDP: Feleknas Uca, Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ruştu Tiryaki

    BAYBURT

    AKP: Fetani Battal

    BİLECİK

    AKP: Selim Yağcı 
    CHP: Yaşar Tüzün

    BİNGÖL

    AKP: Cevdet Yılmaz, Feyzi Berdibek
    HDP: Erdal Aydemir

    BİTLİS

    AKP: Cemal Taşar, Vahit Kiler
    HDP: Mahmut Celadet Gaydalı

    BOLU

    AKP: Arzu Aydın, Fehmi Küpçü
    CHP: Tanju Özcan

    BURDUR

    AKP: Bayram Özçelik, Yasin Uğur 
    CHP: Mehmet Göker

    BURSA 1. Bölge

    AKP: Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Fefik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç
    CHP: Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 
    İyi Parti: İsmail Tatlıoğlu
    MHP: İsmet Büyükataman

    BURSA 2. Bölge

    AKP: Efkan Ala, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammet Mürfit Aydın, Atilla Ödünç
    CHP: Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan, 
    İyi Parti: Ahmet Kamil Erozan
    MHP: Mustafa Hidayet Vahapoğlu

    ÇANAKKALE
    AKP: Bülent Turan,Jülide İskenderoğlu, 
    CHP: Muharrem Erkek, Özgür Ceylan 

    ÇANKIRI
    AKP: Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitoğlu 

    ÇORUM
    AKP: Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu
    CHP: Tufan Köse 

    DENİZLİ
    AKP: Cahit Özkan, Şahit Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök
    CHP: Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar
    İyi Parti: Yasin Öztürk

    DERSİM 

    CHP: Polat Şaroğlu
    HDP: Alican Önlü

    DİYARBAKIR

    AKP: Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat
    HDP; Aydın Selçuk Mızraklı, Salihe Aydeniz, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları

    DÜZCE

    AKP: Fahri Çakır,  Ayşe Keşir
    MHP:  Ümit Yılmaz

    EDİRNE

    AKP: Fatma Aksal
    CHP: Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan
    İYİ Parti: İmren Çakırlar 

    ELAZIĞ

    AKP: Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ
    CHP: Gürsel Erol

    ERZİNCAN
    AKP: Süleyman Karaman, Burhan Çakır 

    ERZURUM
    AKP: Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir
    İYİ Parti: Muhammet Naci Cinisli
    MHP: Kamil Aydın

    ESKİŞEHİR
    AKP: Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay
    CHP: Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, 
    İYİ Parti: Arslan Kabukcuoğlu, Metin Nurullah Sazak 

    GAZİANTEP
    AKP Abdülhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu
    CHP: Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan 
    HDP: Mahmut Toğrul
    İYİ Parti: İmam Hüseyin Filiz
    MHP: Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay

    GİRESUN: 

    AKP: Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk 
    CHP: Necati Tığlı 

    GÜMÜŞHANE

    AKP: Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş 

    HAKKARİ:

    HDP: Leyla Güven, Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu

    HATAY

    AKP:  Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Hüseyin Şanverdi
    CHP: Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal,  İsmet Tokdemir
    HDP: Barış Atay Mengüllüoğlu, 
    MHP: Lütfi Kaşıkçı, İbrahim Gül

    IĞDIR

    HDP: Habip Eksik 
    MHP: Yaşar Karadağ 

    ISPARTA

    AKP: Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz
    İYİ Parti: Aylin Cesur 

    İSTANBUL 1. Bölge

    AKP: Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakcı Kan,Osman Boyraz, İsmet Uçma, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Berat Çonkar, Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun
    CHP: İbrahim Özden Kaboğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Hüseyin Emre Bağce, HDP: Pervin Buldan, Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu
    MHP: Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter
    İYİ Parti: Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Yavuz Ağıralioğlu

    İSTANBUL 2. Bölge

    AKP: Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya, Volkan Bozkır, Abdullah Güler, Hasan Turan, Serap Yaşar, Aziz Babuşcu, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, Markar Eseyan, Mustafa Demir, İffet Polat
    CHP: Kadri Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç, Yunus Emre, Gökan Zeybek, Ali Şeker
    HDP: Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya
    MHP: Celal Adan, Cemal Çetin
    İYİ Parti: Ümit Özdağ
    Fatih Mehmet Şeker

    İSTANBUL 3. Bölge

    AKP: Numan Kurtulmuş, Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Emine Sare Aydın Yılmaz, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Rümeysa Kadak, Ahmet Mücahit Arınç, Mustafa Yeneroğlu, Erkan Kandemir, Şamil Ayrım, Alev Dedegil
    CHP: Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre,  Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Nazır Cihangir İslam
    HDP: Zeynel Özen, Dilşat Canbaz Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu, Züleyha Gülüm
    MHP: Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, İyi Parti, Abdul Ahat Andican, Ümit Beyaz, Hayati Arkaz

    İZMİR 1. Bölge

    AKP:  Binali Yıldırım, Mahmut Atillah Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle
    CHP: Murat Bakan, Selin Sayek Böke, Özcan Purçu,Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan
    HDP: Serpil Kemalbay Pekgözegü
    İyi Parti: Dursun Müsavat Dervişoğlu
    MHP: Hasan Kalyoncu

    İZMİR 2. Bölge

    AKP: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar
    CHP: Kemal Kılıçdaroğlu,Ünal Çeriköz, Kamil Okyay Sındır, Atila Setel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter
    HDP: Murat Çepni
    İYİ Parti: Altun Çıray
    MHP: Tamer Osmanağaoğlu

    KAHRAMANMARAŞ

    AKP: Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal
    İYİ Parti: Faruk Atlı
    MHP: Sefer Aycan 

    KARABÜK

    AKP: Cumhur Ünal, Niyazi Güneş
    CHP: Hüseyin Avni Aksoy

    KARAMAN

    AKP:  Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser
    CHP: İsmail Atakan Ünver 

    KARS

    AKP: Ahmet Arslan, Yunus Kılıç
    HDP: Ayhan Bilgen

    KASTAMONU

    AKP: Hakkı Köylü, Metin Çelik
    CHP: Hasan Baltacı

    KAYSERİ

    AKP:  Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis
    CHP: Çetin Arık
    İYİ Parti: Dursun Ataş
    MHP: İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy

    KIRIKKALE

    AKP: Ramazan Can
    CHP: Ahmet Önal
    MHP: Halil Öztürk

    KIKRLARELİ
    CHP: Türabi Kayan, Vecdi Gündoğu
    AKP: Selahattin Minsolmaz

    KIRŞEHİR

    AKP Mustafa Kendirli
    CHP: Metin İlhan

    KİLİS

    AKP: Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal

    KOCAELİ

    AKP: Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer  Katırcıoğlu, Mehme Akif Yılmaz, Sami Çakır,  Cemil Yaman, Emine Zeybek
    CHP: Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan
    MHP: Saffet Sancaklı
    İYİ Parti: Lütfü Türkkan
    HDP: Ömer Faruk Gergerlioğlu

    KONYA

    AKP: Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Haci Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Adullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez
    CHP: Abdullatif Şener, Abdulkadir Karaduman,
    MHP: Mustafa Kalaycı, Esin Kara,
    İYİ Parti: Farettin Yokuş

    KÜTAHYA

    AKP: Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler
    CHP: Ali Fazıl Kasap
    MHP: Ahmet Erbaş

    MALATYA

    AKP: Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı
    CHP: Veli Ağbaba
    MHP: Mehmet Celal Fendooğlu

    MANİSA

    AKP: Murat Baytur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Özkan
    CHP: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekirevirgen
    İyi Parti: Tamer Akkal
    MHP: Erkan Akçay

    MARDİN

    HDP: Mithat Sancar, Pero Dundar, Tuma Çelik, Ebrü Günay
    AKP: Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya

    MERSİN

    AKP: Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan
    CHP: Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır
    HDP: Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan
    İYİ Parti: Behiç Çelik, Zeki Hakan Sıdalı
    MHP: Olcay Kılavuz, Baki Şimşek

    MUĞLA

    CHP: Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin
    AKP: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan
    İyi Parti: Metin Ergun

    MUŞ

    HDP: Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık
    AKP: Mehmet Emin Şimşek

    NEVŞEHİR

    AKP: Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe
    CHP: Faruk Sarıaslan

    NİĞDE

    AKP: Yavuz Ergun, Selim Gültekin
    CHP: Ömer Fethi Gürer

    ORDU

    AKP: Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu
    CHP: Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel
    MHP: Cemal Enginyurt

    OSMANİYE

    AKP: Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya
    MHP: Devlet Bahçeli
    CHP: Baha Ünlü

    RİZE

    AKP: Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı

    SAKARYA

    AKP: Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek
    CHP: Engin Özkoç
    İyi Parti: Ümit Dikbayır

    SAMSUN

    AKP: Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat köktaş
    Orhan Kırcalı
    CHP: Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu
    MHP: Erhan Usta
    İYİ Parti: Bedri Yaşar

    SİİRT

    AKP: Osman Ören
    HDP: Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş

    SİNOP

    AKP: Nazım Maviş
    CHP: Barış Karadeniz

    SİVAS

    AKP: İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci
    CHP: Ulaş Karasu
    MHP: Ahmet Özyürek

    ŞANLIURFA

    AKP: Ahmet Fakıbaba, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali  Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil, Özşavlı, Ahmet Akay,
    HDP: Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin
    MHP: İbrahim Özyavuz
    CHP: Aziz Aydınlık

    ŞIRNAK

    HDP: Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz
    AKP: Rizgin Birlik

    TEKİRDAĞ

    AKP: Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül
    CHP: Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer
    İyi Parti: Enez Kaplan

    TOKAT

    AKP: Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Özlem Zengin
    CHP: Kadim Durmaz
    MHP: Yücel Bulut

    TRABZON

    AKP: Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora
    CHP: Ahmet Kaya
    İyi Parti: Hüseyin Örs

    UŞAK

    AKP: Mehmet Altay, İsmail Güneş
    CHP: Özkan Yalım

    VAN

    AKP: Osman Nuri Gülaçar, İrfan kartal, Abdulahat Arvas
    HDP: Sezail Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan
    Tayip Temel

    YALOVA

    AKP: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol
    CHP: Özcan Özel

    YOZGAT

    Bekir Bozdağ
    Yusuf Başer
    MHP: İbrahim Ethem Sadef
    CHP:Ali Keven

    ZONGULDAK

    AKP: Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar
    CHP: Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz (HABER MERKEZİ)

    Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçimleri

    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 08:38
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