YSK Başkanı: Sonuçları 5 Temmuz’da açıklayacağız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimi sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. 5 Temmuz’da kesin sonuçların açıklanacağını ifade eden Güven, “5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Hemen hemen sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'ünü girdik. Şu an itibariyle 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ise 26 milyon 328 bin 042” dedi.

YSK Başkanı Güven, dün yapılan cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük sorunların olmadığı, güzel bir seçim sonuçlandırdıklarını söyleyen Güven, “Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz her seçimde, sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu tutmuş olduğu tutanakları eş zamanlı olarak diğer siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Dün de sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibarıyla gelirken yolda aldım, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları açıkladık” diye konuştu.

Sağlıklı bir seçim yapıldığını kaydeden YSK Başkanı Güven, şunları söyledi:

“2014 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın sandık başında tutmuş olduğu sandık sonuç tutanakları taramak suretiyle sisteme koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimde tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşımıza açacağız. Sistem yorulmasın, diye 5- 10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin inceleme imkanı vereceğiz; ama bu seçimdeki sonuçları 10- 11 gün sonra vatandaşlara açacağız. Ama siyasi partilere dün itibarıyla yüzde 98'i açıldı. Birkaç saat içinde siyasi partilere yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 15:58

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