Cumhur İttifakı'nı destekleyen BBP, TBMM'ye 1 vekil soktu

24 Haziran seçimlerinde AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nı destekleyen BBP, TBMM'ye yalnızca Genel Başkan Mustafa Destici'yi sokabildi.

24 Haziran seçimlerine AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı destekleyerek giren ve AKP listelerinden 18 ismi aday gösteren Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici TBMM'ye girdi.

7 Haziran 2015 seçimlerine Saadet Partisi ile 'Milli İttifak' adı altında ortaklık yaparak giren ve yüzde 2.1 oy alan BBP, bu ittifakın bozulduğu 1 Kasım seçimlerinde yüzde 0.6 oy oranı elde etmişti.

BBP, 16 Nisan referandumunda 'Evet' dedikten sonra 24 Haziran erken seçimlerinde de AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Genel Başkan Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası "Vekil listeleri için Erdoğan'ın bize cömert davranacağından şüphemiz yok" demişti.

Ancak seçimde sadece Destici'nin seçilebilir yerden aday gösterilmesinin parti içerisinde tepki yarattığı konuşulmuştu.

Nitekim 24 Haziran seçimleri sonrası sadece AKP kontenjanından Ankara 2. Bölge 2. sıra adayı olan Destici TBMM'ye girebildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 14:47

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