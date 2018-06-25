Saadet Partisi'nin 24 Haziran seçim performansı

Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 1.36 oy oranında kalırken CHP listelerinden seçime giren 3 isim TBMM'ye girdi.

24 Haziran seçimlerine CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'yla giren Saadet Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 668 bin 894 kişinin oyunu aldı ve yüzde 1.36 oy oranında kaldı. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ise yüzde 0.9 oy aldı.

7 Haziran 2015 seçimlerine BBP ile ittifak yaparak giren ve yüzde 2.1 oy alan Saadet Partisi, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ittifak bozulmuş Saadet yüzde 0.7, BBP yüzde 0.6 oy oranı elde etmişti.

CHP LİSTELERİNDEN 3 ADAY TBMM'DE

Seçimde CHP listelerinden aday gösterilen Saadet Partili üç isim kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili oldu. Bu isimler İstanbul adayları Hüseyin Emre Bağce, Cihangir İslam ve Konya adayı Abdulkadir Karaduman.

SP’nin Batman’da kendi listesinden aday gösterdiği DYP eski milletvekili Faris Özdemir, HDP’nin barajı aşmasıyla seçilme şansını kaybederken eski belediye başkanı ve milletvekili Haşim Haşimi Diyarbakır’da, eski HDP milletvekili Altan Tan İstanbul’da, eski AKP milletvekili ve eski Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ise Gaziantep’te seçilemedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 14:27

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