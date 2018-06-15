Ä°ran'dan kaÃ§an gazetecilerin peÅŸini TÃ¼rkiye'de de bÄ±rakmadÄ±lar

Ä°ranâ€™dan kaÃ§arak TÃ¼rkiyeâ€™ye yerleÅŸen KÃ¼rt Gazeteciler Leyla Ravand ve Rahim Elyasi, ABDâ€™ye gidebilmek iÃ§in gÃ¼nlerdir BM Ã¶nÃ¼nde yaÅŸÄ±yor.

Buse VURDU

Ankara

Ä°ran’dan kaçarak Türkiye’ye yerleÅŸen Kürt Gazeteciler Leyla Ravand ve Rahim Elyasi’nin ABD’ye geçme talepleri onaylanmasÄ±na raÄŸmen 3 yÄ±ldÄ±r hiçbir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±. Aile, taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için Ankara’da bulunan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (UNCHR) önünde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Ä°ran’dan kaçarak 4 buçuk yÄ±l önce siyasi mülteci olarak Van’a yerleÅŸen Kürt gazeteciler 34 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Ravand ve eÅŸi 41 yaÅŸÄ±ndaki Rahim Elyasi buradan baÅŸka bir Avrupa ülkesine veya ABD’ye geçmeyi istiyordu. Türkiye’ye geldikten yaklaÅŸÄ±k 1 buçuk yÄ±l sonra ABD’ye geçmeyi kabul edip etmedikleri soruldu. Öneriyi onaylamalarÄ±na karÅŸÄ±n 3 yÄ±ldÄ±r herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±. Bu süreçte Van’da bulunan evlerine birçok kez tanÄ±madÄ±klarÄ± insanlar gelerek aileyi tehdit etti. Can güvenliÄŸinden endiÅŸe duyan aile, son olarak bütün eÅŸyalarÄ±nÄ± satarak ÅŸehirden ayrÄ±ldÄ± ve Ankara’da bulunan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (UNCHR) önünde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

4 Haziran’dan beri UNCHR Türkiye önündeki bir kaldÄ±rÄ±mda yaÅŸayan aile ile yaÅŸananlarÄ± ve taleplerini konuÅŸtuk. Sohbetimizde çevirmenliÄŸi üstlenen kÄ±zlarÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki Sedef, ailenin ilk çocuÄŸu. Anne ve babasÄ±nÄ±n az Türkçesine, benim ise anne babasÄ±nÄ±n Türkçesiyle eÅŸ düzeydeki Farsçama fÄ±rsat vermeden aÄŸzÄ±mÄ±zdan çÄ±kan her kelimeyi çeviriyor. Tabii kendisi de bir ÅŸeyler ekleyerek anlatmayÄ± ihmal etmeyerek... Hikayeyi onun dilinden dinlemek, üstümden iki gün atamadÄ±ÄŸÄ±m bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa dönüÅŸüyor. Sedef’in bir de kardeÅŸi var, Sareh, iki yaÅŸÄ±nda. O da ÅŸaÅŸkÄ±n gözlerle sohbetimizi dinliyor.

‘ANNEMÄ°N DÄ°ÅžLERÄ°NÄ° KIRDILAR, BABAM DUDAKLARINI DÄ°KTÄ°’

Hikayeyi en baÅŸÄ±ndan, kafamÄ±zda soru iÅŸareti kalmamasÄ±na özen göstererek anlatmaya çalÄ±ÅŸan Sedef, “Annemle babam Ä°ran’da siyasi tutukluydu.” diye baÅŸlÄ±yor söze: “Ä°kisi de gazeteciydi, Kürt olduÄŸumuz için bizi sevmeyenler vardÄ±. EniÅŸtem istihbaratta çalÄ±ÅŸÄ±yordu, babamÄ± ihbar etti en sonunda; babam öyle tutuklandÄ±. Abla biliyor musun annemi de tutuklamÄ±ÅŸlar önceden, ben 45 günlükmüÅŸüm beni de hapse atmÄ±ÅŸlar annemle birlikte. Annemi dövüp diÅŸlerini kÄ±rmÄ±ÅŸlar o zaman. Emniyette anneme ‘Kocandan boÅŸan biz sana istihbarattan birilerini buluruz’ demiÅŸler. Annem karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ. BabamÄ± da tutukladÄ±klarÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kabilmek için dudaklarÄ±nÄ± dikmiÅŸti biliyor musun?”

POLÄ°SE ÅžÄ°KAYET EDÄ°NCE, ‘TUTUP BÄ°ZE HABER VERÄ°N’ DEDÄ°LER

Sedef anlatmaya devam ediyor: “Babam hapisteyken iki evin tapusunu polislere verip 15 gün izin aldÄ±. O sürede Türkiye’ye kaçtÄ±k ama biz Türkiye’ye geldikten sonra da bizi rahatsÄ±z ettiler. Evimize geliyorlardÄ±. Babam polise gitti birkaç kere, bizi korusunlar diye. Bize dediler ki, ‘Geldikleri zaman siz onlarÄ± tutun, bize haber verin’; babam da, ‘Biz onlarÄ± nasÄ±l tutalÄ±m bizim silahÄ±mÄ±z yok’ dedi. Hiçbir ÅŸey yapmadÄ±lar abla. Babam diyor ki ‘Buradan yatmak orada yatmaktan daha güvenli.’ Bizim can güvenliÄŸimiz yok”.

‘CEVAP VERSELER ZATEN GÄ°DERÄ°Z’

Günlerdir kaldÄ±rÄ±mda bir sorun yaÅŸayÄ±p yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± sorduÄŸumda ise içleniyor: “Abla sen gelmeden önce polis geldi, dedi ki burada oturamazmÄ±ÅŸÄ±z. Apartmandakiler ÅŸikayet etmiÅŸ kardeÅŸimin kÄ±yafetlerini yÄ±kayÄ±p bahçe demirine astÄ±k diye. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda laf söyleyen olmadÄ± ama onun için polis çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸlar. Babam polise ‘Siz beni buradan kaldÄ±rsanÄ±z gider yan kaldÄ±rÄ±ma otururum, oradan da kaldÄ±rÄ±rsanÄ±z diÄŸer kaldÄ±rÄ±ma otururum. Bana cevap vermek zorundalar’ dedi. Bize cevap verseler biz zaten gideriz ama sadece ‘Bekleyin, evinize gidin’ diyorlar. 3 senedir bekliyoruz, bir ÅŸey olmadÄ±. BabamÄ±n bizden daha iyi durumdaki arkadaÅŸlarÄ± bile geçebildi diÄŸer ülkelere, biz de sadece üçüncü bir ülke istiyoruz.”

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