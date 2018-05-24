AKP'nin 2018 seçim beyannamesi: Erdoğan'ın vaadi 'süresiz OHAL' oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda vaatlerini aktardı.

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi AKP, Ankara'da seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Ankara Spor Salonunda gerçekleşen toplantının salonuna “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye”, “Vakit Türkiye Vakti” pankartları asıldı. Ayrıca salonda Erdoğan'ın posterleri yer aldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

OHAL SÜRECEK VAADİNİ TELAFFUZ ETMEDİ

Seçim beyannamesi 360 sayfadan oluşuyor ve beyannamede 16 başlık buluyor. Söz konusu beyannamede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen ve bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süreceği ifade edildi.

Erdoğan'ın, ilgili bölümü tanıtım toplantısında telaffuz etmemesi dikkati çekti.

Beyannamede, OHAL'in sürdürüleceği mesajı şu ifadeyle yer aldı:

"Haklar ve hürriyetlerin temel şartı vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanmasıdır. 15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kaldığımız OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan vaatlerini şöyle sıraladı:

“♦ Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır.

♦ Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız.

♦ Kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız.

♦ Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz.

♦ AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasal ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

♦ (Savunma sanayi) Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına girecektir.

♦ Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. ‘Dünya beşten büyüktür’ çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz.

♦ 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız.

♦ Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız.

♦ Terör örgütleriyle mücadelemizi, inlerine girmek suretiyle kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz.

♦ FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete ve sivil siyasete tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.

♦ Üç ‘y’ ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

♦ Ana muhalefetin 15 Temmuz’u ‘kontrollü darbe’ olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir.

♦ Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz.

♦ Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız.

♦ Son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.

♦ Antarktika’da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü’nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz.

♦ Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz.

♦ Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız.

♦ Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar bu ülkedeki faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 18:12

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