Erdoğan: Greve tevessül etmek isteyen işçilere OHAL ile müdahale ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL'in hak arayan işçilere karşı silah olarak kullanıldığı itiraflarına bir yenisini ekledi.

OHAL'in işçilere karşı kullanıldığı itiraflarına bir yenisini ekleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, greve başvuran işçilere OHAL ile anında müdahale ettiklerinin altını çizdi ve "İş adamlarımız çıkıp da dernekleriyle vesaire 'OHAL kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer" dedi. Erdoğan ayrıca yeni kurulacak kabinede patronlara koltuk verileceğini söyledi. Erdoğan'ın bu sözlerini Evrensel'e değerlendiren işçiler, "24 Haziran'da oy verirken bu sözleri unutmayacağız" dediler.

AKP döneminde 2002 yılından beri 6’sı OHAL döneminde olmak üzere 14 grev yasakladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Olağan Genel Kurul toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şöyle 20 yıl öncesine doğru gidin grevlerin olduğu o günleri hatırlıyor musunuz? Acaba bu kadar grev neden oluyordu ve bu grevler karşısında Türk sanayisinin ne konuma geldiğini herhalde hatırlıyoruzdur. Ama o günden bugüne eğer bu OHAL olmamış olsaydı, bak işte burada kısa bir süre önce Bursa'da bu tür yollara tevessül etmek isteyenler oldu. Biz nereden istifade ettik? OHAL'den. Biz oradaki yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlere neyle müdahale ettik? OHAL ile... Anında hemen oradaki grevi durdurduk. Ama bizim karşımıza, hele hele iş adamlarımız çıkıp da dernekleriyle vesaire 'OHAL'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer" dedi.

'10 GEREKİYORSA 10, ÜLKEMİZİN HUZURU İÇİN BUNU YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan'ın sözleri şöyle:

"Zaman zaman kulağımıza birilerinin OHAL uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum. Allah aşkına OHAL'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur? 15 yıl önce biz geldiğimizde Türkiye'de OHAL vardı. Şöyle 20 yıl öncesine doğru gidin grevlerin olduğu o günleri hatırlıyor musunuz? Acaba bu kadar grev neden oluyordu ve bu grevler karşısında Türk sanayisinin ne konuma geldiğini herhalde hatırlıyoruzdur. Ama o günden bugüne eğer bu OHAL olmamış olsaydı, bak işte burada kısa bir süre önce Bursa'da bu tür yollara tevessül etmek isteyenler oldu. Biz nereden istifade ettik? OHAL'den. Biz oradaki yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlere neyle müdahale ettik? OHAL ile... Anında hemen oradaki grevi durdurduk. Bu terörle mücadele için kullanılmış bir yoldur. Bu bizim girişimcilerimiz, işadamlarımız için kullanılmış bir yol değil ki... Ama bizim karşımıza, hele hele işadamlarımız çıkıp da dernekleriyle vesaire 'OHAL'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer.

Türkiye'deki OHAL demokrasi mücadelesini mi engelliyor? Hak ve özgürlükleri mi engelliyor? Sadece PKK'yı, DEAŞ'ı ve bunun yanında FETÖ gibi terör örgütlerini engelliyor, başka bir şeyi değil. Biz bu mücadelemizi yedinci kez değil, sekiz gerekiyorsa sekiz, dokuz gerekiyorsa dokuz, on gerekiyorsa on, ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin huzuru için buna ihtiyacımız var.

Nerede ve ne sebeple olursa olsun her kim iş adamlarımızı bu tür bahanelerle sıkıştırıyor, tehdit ediyor, yönlendiriyorsa lütfen en yakınındaki yetkiliden başlamak üzere, gerekiyorsa şahsıma kadar bu durumu bildirsin, kim yapıyor bunu... Haksız ve mesnetsiz yere böyle bir davranışın içine giren hiç kimsenin adı, sanı, unvanı ne olursa olsun, kusura bakmasınlar gözünün yaşına bakmayız. Çünkü biz bundan çok ders aldık. Bu ülke bunun bedelini çok ağır ödedi. Hâlâ biz bu bedelleri ödemek istemiyoruz. Hukukun dışında iş yapmaya kalkan veya elindeki yetkileri ve sahip olduğu ilişkileri kumpas kurmak için kullananlardan hesap sormak, bu ülkenin yöneticileri olarak bizlerin boynunun borcudur. Bizim bu makamlarda bulunmamızın bir sebebi de ülkemizi ve milletimizi işte bu tür alçaklardan, bu tür tefecilerden korumaktır."

'YENİ KABİNEDE İŞ DÜNYAMIZI DA GÖRECEĞİZ'

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi vererek, "Dışarıdan bu kabineye üyeler almamız mümkün olacak. Tabii burada iş dünyamızın içindeki pehlivanları da göreceğiz bakalım. 'Hadi gel sen bu kabinede görev al' dediğimiz zaman bakalım görev alabilecekler mi? Bunları da göreceğiz. Olur ya 'ben burada çok kazanıyorum, oraya gelemem' diyenler de çıkabilir. Bakacağız. Çünkü iş hayatının içinde olan arkadaşlardan böyle bir kabinede istifade etmeyi, milletimiz bize 'Tekrar yürü' derse görev telakki ederiz" dedi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

İŞÇİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YANIT: 24 HAZİRAN'DA BUNU UNUTMAYACAĞIZ

Grev yasaklarını patronlar için getirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Evrensel aracılığıyla yanıt veren Ford Otosan işçisi, “Hak arayan emekçileri terörist ilan edip, işverenleri destekleyen bir Cumhurbaşkanı açıkça emekçi düşmanlığını dile getirmiştir. Bizler bunu unutmayacağız” deid. Dytech işçisi ise, “Umarım AKP’ye oy veren işçiler bu gerçekleri görerek 24 Haziran’da da bu sözlere gerekli yanıtı verirler” diye yazdı.

İŞÇİYE ‘TERÖRİST’ PATRONA DESTEK

Cumhurbaşkanının sözlerine tepki gösteren Ford Otosan işçisi “Erdoğan işçi düşmanı konuşmalarını bir daha tekrar ederek teyit etmiştir. Daha önce de iş adamları toplantısında bu konuyu gündeme getirerek işçinin haklı taleplerinin OHAL kullanılarak sekteye uğramasına sebep olmuştu. Artık işçilerin AKP zihniyetini iyi tanımlarını ve ona göre değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Kendileri açılışlarda, alanlarda konuşma yaparken OHAL yok ama hak arayan işçiler ise OHAL gerekçe gösterilerek her türlü hukuksuzluğa başvurmaktadır. İşçiler yasal hakları için eylemler yaparken bunu terörle bağdaştırması, biz işçileri incitmiş ve kırmıştır. Biz terörist değiliz, emeğimizin peşindeyiz, bu nedenle her işine gelmeyeni terörle bağdaştırması olumsuz, kırıcı bir ifade olarak bizdeki değerini gözden geçirmemizi sağlamalıdır. Hak arayan emekçileri terörist ilan edip, işverenleri destekleyen bir Cumhurbaşkanı açıkça emekçi düşmanlığını dile getirmiştir. Bizler bunu unutmayacağız, unutmamalıyız da. Ayrıca kendi grubundaki milletvekilleri iş adamı, kendisi, oğlu da işveren tabiki seçimini paradan, zengin olanlardan yana kullanmıştır” diye yazdı.

AÇIK AÇIK İTİRAF EDİYOR

Cumhurbaşkanının sözlerine tepki gösteren Dytech işçisi ise “Bu konuşma ile Cumhurbaşkanı açık açık patronlara işçiler zam istediklerinde, sendikal mücadele ettiklerinde, hak, hukuk dediklerinde karşılarında biz vardık diyor. OHAL ile vardık diyor. OHAL olmasaydı siz para kazanamazdınız diyor. Grev kollektif bir kültürdür. O yüzden bir şey herkes için istenir, herkes için adil olan birşeyi istemek terörizmdir diye düşünüyor sanırım Cumhurbaşkanı. Bu sözlere söylenebilecek tek bir şey var ‘yazık’. Umarım AKP’ye oy veren işçiler bu gerçekleri görerek 24 Haziran’da da bu sözlere gerekli yanıtı verirler.” (HABER MERKEZİ)

AKP döneminde yasaklanan grevler

Metal grevi yasaklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 20:13

www.evrensel.net