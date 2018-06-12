Erdoğan: Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü?

Erdoğan, OHAL'i grev yasağıyla savundu: O dönemdeki OHAL’de fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT’ye katılarak bir kez daha OHAL’i grev yasaklarıyla savundu. Erdoğan, OHAL’in getirilme nedenlerini açıklarken terör ve grev kelimelerini bir arada kullandı. Bu açıklama işçilerin grev hakkı konusunda Erdoğan’ın 4. itirafı oldu. Erdoğan ayrıca kendi mitinginin, Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitinginden daha kalabalık olduğunu savundu.

Erdoğan, “OHAL’in getirilmesinin en önemli sebebi terör odaklıydı. Bu terör odağında birinci derecede FETÖ vardı ve PKK/YPG/PYD onun yanında DEAŞ vardı. 16 yıl öncesinde geldiğimizde Türkiye’de OHAL var mıydı? O OHAL’i bir ay içinde kaldırdık mı, biz kaldırdık. O dönemdeki OHAL’de fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü? 24 Haziran’dan sonra biz OHAL’e neşter vurabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğunda OHAL geri getirilebilir” dedi.

AKP DÖNEMİNDE 15, OHAL’DE 7 GREV YASAKLANDI

AKP iktidara geldiği 2002’den bu yana tam 15 grevi yasakladı. Yasaklanan 15 grevin 7’si OHAL döneminde oldu. OHAL döneminde yasakladığı ilk grev 18 Ocak 2017’de Asil Çelik oldu. 20 Ocak 2017’de 2 bin 200 işçiyi kapsayan EMİS sözleşmesi kapsamındaki fabrikalarda çalışan metal işçilerinin, 20 Mart 2017’de Akbank’ın, 24 Mayıs 2017’de Şişecam işçilerinin, 5 Haziran 2017’de Mefar İlaç işçilerinin, 2 Şubat’ta MESS sözleşmesi kapsamında 130 bin metal işçisinin ve en son Şişecam’a bağlı Mersin Soda Sanayi’de çalışan 530 işçinin grevi “Milli güvenliği ve halk sağlığını tehdit” iddiasıyla hükümet tarafından yasaklandı.

‘BENİM DİYARBAKIR MİTİNGİM, MUHARREM İNCE’NİN MİTİNGİNDEN KALABALIKTI’

Erdoğan aynı programda kendisinin Diyarbakır’da yaptığı mitingin, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinginden daha kalabalık olduğunu iddia ederek, “Sen kalkıp Selo, Selo, Selo, onların bağırması çağırması altında miting yapıyorsun. Geçen Pazar ben Diyarbakır’daydım. Verilen resmi rakam 35 bin. Bugün Bay Muharrem oradaydı, iki soru soracağım; bir mitinge katılanlar CHP’li miydi HDP’li miydi? Benim aldığım bilgiler tamamına yakını HDP’liydi. Ve rakam, söyledikleri 10 bin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Diyarbakır’daki ‘promter’ polemiğine de şöyle yanıt verdi: “O akşam ben kanaat önderleriyle iftar yaptım. Onda bile saptırmaya gittiler. Yanımda oturan Tayyip elçi hocamız namaza gitti o arada ben prompter kullanamaz hale gelmişim, duraksama vesaire, hiç alakası yok. Ben hoca efendinin orada korumam tarafından tekrar masasına dönüşüne fırsat verilmediği için koruma müdürümü çağırdım ‘şuraya talimat ver açsın orayı’ dedim. Ardından talimatı verdi ve Tayyip Bey benim oradaki sandalyeme geldi oturdu. Prompterin kullanılmaması, şusu busu diye bir şey söz konusu değil. Biz prompteri de babalar gibi kullanırız, prompteri kenara koyduğumuzda babalar gibi konuşuruz. Hayatımız bizim böyle geçmiş.” (HABER MERKEZİ)

Erdoğan OHAL'den vazgeçemiyor: Sıkıntı olursa geri getirilir

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 13:57

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