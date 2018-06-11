Görsel, E3 2018 konferansı canlı yayınından alınmıştır
E3 2018 konferansında Microsoft'un tanıttığı oyunlar
E3 2018 son yıllarda Playstation karşısında istediği çıkışı yakalayamayan Xbox adına dolu dolu geçti. İşte, Microsoft oyunları ve tanıtım videoları.
Microsoft, E3 2018 konferansında Xbox sahiplerini mutlu edecek tanıtımlar ve duyurulara imza attı. Son yıllarda Playstation 4 karşısında istediği konuma erişemeyen Xbox için Halo Infinite, Gears 5, Shadows Die Twice, Dying Light 2, Just Cause 4 ve fragmanıyla yürek hoplatan Cyberpunk 2077 duyuruldu. Xbox sahipleri önümüzdeki yıllarda konsol başında keyifli saatler geçirecek gibi duruyor.
Microsoft'un olumlu yorumlar alan konferasında duyurduğu oyunlar ve tanıtım videoları şöyle:
HALO INFINITE
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: Açıklanmadı
GEARS 5
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 2019
FORZA HOZİRON 4
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 2 Ekim 2018
SESSION
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: Açıklanmadı
BLACK DESERT ONLINE
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 2018 3. çeyrek
ORI AND THE WILL OF THE WISPS
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: Açıklanmadı
CRACKDOWN 3
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: Şubat 2019
TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION
Çıkacağı platformlar: Xbox One
Çıkış tarihi: 2018 4. çeyrek
BATTLETOADS
Çıkacağı platformlar: Xbox One, PC
Çıkış tarihi: 2019
PUBG
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 2018 4. çeyrek
CUPHEAD THE DELICIOUS LAST COURSE
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 2019
TUNIC
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 2019
KINGDOM HEARTS III
Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 29 Ocak 2018
DEVIL MAY CRY 5
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 2019 İlkbaharı
CYBERPUNK 2077
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 2019
THE DİVİSİON 2
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 15 Mart 2019
FALLOUT 76
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: Açıklanmadı
Fallout 76 sadece çevrimiçi olacak
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 2019
METRO EXODUS
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 22 Şubat 2019
DYING LİGHT 2
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: Açıklanmadı
JUST CAUSE 4
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 4 Aralık 2018
SHADOW OF TOMB RAIDER
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 14 Eylül 2018
THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAİN SPIRIT
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 26 Haziran 2018
WE HAPPY FEW
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 10 Ağustos 2018
JUMP FORCE
Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC
Çıkış tarihi: 2019
(HABER MERKEZİ)
Bethesda, Fallout 76'yı duyurdu
Ubisoft E3 2018'de şaşırtmadı; Yeni Assassin’s Creed: Odyssey
Bethesda, E3 2018'de The Elder Scrolls VI'yı duyurdu
Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 08:32
Square Enix, E3 2018'de süpriz yaptı: Babylon’s Fall