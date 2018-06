E3 2018 konferansında Microsoft'un tanıttığı oyunlar

E3 2018 son yıllarda Playstation karşısında istediği çıkışı yakalayamayan Xbox adına dolu dolu geçti. İşte, Microsoft oyunları ve tanıtım videoları.

Microsoft, E3 2018 konferansında Xbox sahiplerini mutlu edecek tanıtımlar ve duyurulara imza attı. Son yıllarda Playstation 4 karşısında istediği konuma erişemeyen Xbox için Halo Infinite, Gears 5, Shadows Die Twice, Dying Light 2, Just Cause 4 ve fragmanıyla yürek hoplatan Cyberpunk 2077 duyuruldu. Xbox sahipleri önümüzdeki yıllarda konsol başında keyifli saatler geçirecek gibi duruyor.

Microsoft'un olumlu yorumlar alan konferasında duyurduğu oyunlar ve tanıtım videoları şöyle:

HALO INFINITE

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: Açıklanmadı

GEARS 5

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 2019

FORZA HOZİRON 4

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 2 Ekim 2018

SESSION

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: Açıklanmadı

BLACK DESERT ONLINE

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 2018 3. çeyrek

ORI AND THE WILL OF THE WISPS

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: Açıklanmadı

CRACKDOWN 3

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: Şubat 2019

TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION

Çıkacağı platformlar: Xbox One

Çıkış tarihi: 2018 4. çeyrek

BATTLETOADS

Çıkacağı platformlar: Xbox One, PC

Çıkış tarihi: 2019

PUBG

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 2018 4. çeyrek

CUPHEAD THE DELICIOUS LAST COURSE

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 2019

TUNIC

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 2019

KINGDOM HEARTS III

Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 29 Ocak 2018

DEVIL MAY CRY 5

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 2019 İlkbaharı

CYBERPUNK 2077

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 2019

Cyberpunk 2077 tanıtıldı

THE DİVİSİON 2

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 15 Mart 2019

FALLOUT 76

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: Açıklanmadı

Fallout 76 sadece çevrimiçi olacak

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 2019

METRO EXODUS

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 22 Şubat 2019

DYING LİGHT 2

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: Açıklanmadı

JUST CAUSE 4

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 4 Aralık 2018

SHADOW OF TOMB RAIDER

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 14 Eylül 2018

THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAİN SPIRIT

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 26 Haziran 2018

WE HAPPY FEW

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 10 Ağustos 2018

JUMP FORCE

Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

Çıkış tarihi: 2019

