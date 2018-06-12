Ubisoft E3 2018'de şaşırtmadı; Yeni Assassin’s Creed: Odyssey

Fransa merkezli oyun devi Ubisoft 'Her yıl yeni bir Assassin’s Creed' mottosuna geri dönmüş görünüyor. Assassin’s Creed: Odyssey E3 2018'de gösterildi

Fransa merkezli oyun şirketi Ubisoft, E3 2018 konferansında yeni yapımlarını ve DLC'lerini oyunseverlere tanıttı.

Uzun süre her yıl bir yenisini eklediği Assassin’s Creed serisinde geleneği geçtiğimiz yıl çıkan Assassin’s Creed: Origins ile bozan şirket, eski alışkanlığına geri dönmüş görünüyor. Yıllarca bu mottoyla bitmemiş oyunları piyasaya sürerek serinin sevenlerini üzen ve ağır eleştiriler alan Ubisoft, Assassin’s Creed: Origins'i 2 yılda çıkarmış ve çıtayı tekrar yükseltmişti. Oyunun mali yönden başarılı olması ve önceki birkaç oyuna oranla olumlu eleştiriler alması üzerine şirket yetkililerinden "Assassin’s Creed resmen geri döndü" açıklaması gelmişti. 'Resmen geri dönen' serinin yeni oyununun ilk fragmanı E3 2018 konferansında gösterildi. Grafikleriyle dikkat çeken Assassin’s Creed: Odyssey, Antik Yunan’da geçecek. Oyunda kadın ve erkek iki ana karakterden birisi seçilebilecek. PlayStation 4, Xbox One ve PC'de oynanabilecek yapım 5 Ekim 2018'de raflarda ve sanal marketlerde olacak.

Ubisoft'un E3 2018 tanıtımları şöyle:

ASSASINS CREED: ODYSSEY

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 5 Ekim 2018

TOM CLANCY'S THE DIVISION 2

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 15 Mart 2019

TRIALS

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC

Çıkış tarihi: Şubat 2019

BEYOND GOOD AND EVIL 2

Çıkacağı platformlar: Açıklanmadı

Çıkış tarihi: Açıklanmadı

SKULLS AND BONES

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One ve PC

Çıkış tarihi: 2019

STARLINK: BATTLE FOR ATLAS

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Çıkış tarihi: 16 Ekim 2018

TRANSFERENCE

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC

Çıkış tarihi: 2018 sonbahar

FOR HONOR: MARCHING FIRE

İstediği başarıya ulaşamayan For Honor için Marching Fire güncelleştirmesi duyuruldu. For Honor Starter Edition ise 18 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Yayınlanacağı tarih: Ekim 2018

THE CREW 2

Açık betası duyuruldu.

MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE: DONKEY KONG ADVENTURE (DLC)

Çıkacağı platformlar: Nintendo Switch

Çıkış tarihi: 26 Haziran 2018

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 05:50

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