Görsel, Ubisoft'un E3 2018 konferansı canlı yayınından alınmıştır
Ubisoft E3 2018'de şaşırtmadı; Yeni Assassin’s Creed: Odyssey
Fransa merkezli oyun devi Ubisoft 'Her yıl yeni bir Assassin’s Creed' mottosuna geri dönmüş görünüyor. Assassin’s Creed: Odyssey E3 2018'de gösterildi
Fransa merkezli oyun şirketi Ubisoft, E3 2018 konferansında yeni yapımlarını ve DLC'lerini oyunseverlere tanıttı.
Uzun süre her yıl bir yenisini eklediği Assassin’s Creed serisinde geleneği geçtiğimiz yıl çıkan Assassin’s Creed: Origins ile bozan şirket, eski alışkanlığına geri dönmüş görünüyor. Yıllarca bu mottoyla bitmemiş oyunları piyasaya sürerek serinin sevenlerini üzen ve ağır eleştiriler alan Ubisoft, Assassin’s Creed: Origins'i 2 yılda çıkarmış ve çıtayı tekrar yükseltmişti. Oyunun mali yönden başarılı olması ve önceki birkaç oyuna oranla olumlu eleştiriler alması üzerine şirket yetkililerinden "Assassin’s Creed resmen geri döndü" açıklaması gelmişti. 'Resmen geri dönen' serinin yeni oyununun ilk fragmanı E3 2018 konferansında gösterildi. Grafikleriyle dikkat çeken Assassin’s Creed: Odyssey, Antik Yunan’da geçecek. Oyunda kadın ve erkek iki ana karakterden birisi seçilebilecek. PlayStation 4, Xbox One ve PC'de oynanabilecek yapım 5 Ekim 2018'de raflarda ve sanal marketlerde olacak.
Ubisoft'un E3 2018 tanıtımları şöyle:
ASSASINS CREED: ODYSSEY
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 5 Ekim 2018
TOM CLANCY'S THE DIVISION 2
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 15 Mart 2019
TRIALS
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC
Çıkış tarihi: Şubat 2019
BEYOND GOOD AND EVIL 2
Çıkacağı platformlar: Açıklanmadı
Çıkış tarihi: Açıklanmadı
SKULLS AND BONES
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One ve PC
Çıkış tarihi: 2019
STARLINK: BATTLE FOR ATLAS
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
Çıkış tarihi: 16 Ekim 2018
TRANSFERENCE
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC
Çıkış tarihi: 2018 sonbahar
FOR HONOR: MARCHING FIRE
İstediği başarıya ulaşamayan For Honor için Marching Fire güncelleştirmesi duyuruldu. For Honor Starter Edition ise 18 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.
Yayınlanacağı tarih: Ekim 2018
THE CREW 2
Açık betası duyuruldu.
MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE: DONKEY KONG ADVENTURE (DLC)
Çıkacağı platformlar: Nintendo Switch
Çıkış tarihi: 26 Haziran 2018
(HABER MERKEZİ)
Square Enix, E3 2018'de süpriz yaptı: Babylon’s Fall
Bethesda, E3 2018'de The Elder Scrolls VI'yı duyurdu
Fallout 76 sadece çevrimiçi olacak
Microsoft'un E3 2018 konferansı dopdolu geçti
Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 05:50
Mobil için yeni bir Elder Scrolls: Blades