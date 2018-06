Bethesda, E3 2018'de The Elder Scrolls VI'yı duyurdu

Bethesda, E3 2018 konferansının kapanışını The Elder Scrolls VI'nın duyurusuyla yaptı. Serinin son büyük oyunu olan Skyrim, 2011'de çıkmıştı.

The Elder Scrolls (TES) ve Fallout serilerinin yapımcısı Bethesda, E3 2018 konferansının kapanışını TES hayranlarına büyük bir müjde vererek yaptı. The Elder Scrolls VI'nın kısa bir tanıtım videosu oyunseverlere izletildi. Oyunun logosu ve dünyasından kısa bir görüntü içeren video konferans salonunda büyük bir heyecana neden oldu, ayakta alkışlandı.

11 Kasım 2011'de çıkan TES V Skyrim ile büyük bir başarı elde eden köklü oyun şirketi Bethesda, ilerleyen yıllarda oyuna Dawnguard, Hearthfire ve Dragonborn olmak üzere 3 DLC getirmiş, 2016'da ise "The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition" ile grafiklerini yenilediği oyunu tam oyun fiyatına piyasaya sürerek tepki çekmişti. Oyuncular uzun süredir Bethesta'dan "The Elder Scrolls VI" duyurusu beklerken şirket oyunu Nintendo Switch'e çıkardığını açıklamış ve Skyrim VR ile oyunculara bambaşka bir deneyim vaadetmişti.

Beklenen duyuru Bethesda'nın E3 2018 konferasının kapanışında geldi. Konferansta oyuncuların tepkisinden yola çıkarak Skyrim'i Amazon Alexa'dan buzdolaplarına kadar neredeyse tüm platfortmalara çıkardıklarını anlatan eğlenceli bir video gösteren şirket, ardından "The Elder Scrolls: Legends" adlı kart oyununu ile "The Elder Scrolls Blades" adlı mobil oyunu duyurdu. Oyucuları tatmin etmeyen bu duyuruların ardından ise beklenen oldu ve kapanış The Elder Scrolls VI'nın kısa bir tanıtım videosu ile yapıldı. Video salondan büyük alkış aldı.





ÇIKIŞ TARİHİ DUYRULMADI

The Elder Scrolls VI’nın ne zaman çıkacağı duyrulmadı ancak beklentiler 2020’de raflarda ve sanal marketlerde yerini alacağı yönünde.

TES ARENA İLE BAŞLAYAN UZUN YOLCULUK

Tamriel adlı kurgusal dünyada geçen serinin diğer oyunları ve DLC'leri şöyle:

The Elder Scrolls: Arena (1994)

The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996)

An Elder Scrolls Legend: Battlespire (1997)

The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998)

The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

The Elder Scrolls III: Tribunal (2002)

The Elder Scrolls III: Bloodmoon (2003)

The Elder Scrolls Travels: Stormhold (2003)

The Elder Scrolls Travels: Dawnstar (2004)

The Elder Scrolls Travels: Shadowkey (2004)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

The Elder Scrolls IV: Knights of the Nine (2006)

The Elder Scrolls IV: Shivering Isles (2007)

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard (2012)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Hearthfire (2012)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn (2012)

The Elder Scrolls Online (2014)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (2016)

The Elder Scrolls: Legends (2017)

