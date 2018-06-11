Cyberpunk 2077 tanıtıldı

Cyberpunk 2020’ye dayanan yeni RPG oyunu Cyberpunk 2077’nin fragmanı Microsoft’un Elektronik Eğlence Fuarı öncesi yapılan sunumda yayınlandı.

The Witcher serisinin yapımcılarının hazırladığı Cyberpunk 2077’nin fragmanı Microsoft’un E3 2018 sunumunda yayınlandı.

2012’de The Witcher serisinin yapımcısı CD Project Red 1990 yapımı Cyberpunk 2020’ye dayanan yeni bir RPG oyunu üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Aradan geçen altı yılda bu yeni oyun hakkında hemen hiçbir şey duyulmayınca unutulup gidiyordu ki dün Microsoft’un Elektronik Eğlence Fuarı (E3 2018) öncesi yaptığı sunumda Cyberpunk 2077 de tanıtıldı.

Cyperpunk 2077’nin resmi YouTube kanalı, oyunun hikâyeye dayalı bir açık dünya RPG’si olduğunu ve Night City olarak anılan geleceğin en tehlikeli metropollerinden birinde V adlı bir kiralık katili canlandıracağımızı aktarıyor. Esas olarak oyunun içinde geçeceği atmosferi tanıtan bu fragmanın son birkaç karesine gizlenmiş CD Projekt Red imzalı bir de mesaj var.

Polygon tarafından keşfedilen mesajda özetle geliştiricilerin oyunun çıkışı için bir tarih duyurmak istemediği, Witcher 3'teki gibi ücretsiz indirilebilir içeriklerin olacağı, oyunun DRM kopya koruması içermeyeceği bilgileri aktarılıyor.

PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak Cyberpunk 2077’nin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

(HABER MERKEZİ)

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