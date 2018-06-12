Square Enix, E3 2018'de süpriz yaptı: Babylon’s Fall

Görsel, Square Enix'in E3 konferansı canlı yayınından alınmıştır

Square Enix, E3 2018'de süpriz yaptı: Babylon’s Fall

    • 12 Haziran 2018 03:06

    Japonya merkezli köklü oyun şirketi Square Enix, E3 2018 konferansında 2019'da PlayStation 4 ve PC'ye çıkacak Babylon’s Fall’u duyurdu.

    E3 2018 süprizlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Japonya merkezli oyun devi Square Enix, sönük geçmesi beklenen E3 2018 konferasında bir sürpriz yaparak Babylon’s Fall’u duyurdu. Bayonetta ve NieR: Automata'nın yapımcısı PlatinumGames'in geliştirdiği oyun, 2019'da PlayStation 4 ve PC'ye gelecek.

    Konferansta gösterdiği Octopath Traveler fragmanı ile de Nintendo Switch sahiplerini heyecanlandıran şirket, bunlara ek olarak Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, Kingdom Hearts III, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, The Quiet Man ve The Awesome Adventures of Captain Spirit'i duyurdu.

    Şirketin duyurduğu oyunlar, çıkış tarihleri, çıkacağı platformlar ve gösterdiği fragmanlar şöyle:

    SHADOW OF THE TOMB RAIDER

    Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC

    Çıkış tarihi: 14 Eylül 2018

    JUST COUSE 4

    Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC

    Çıkış tarihi: 4 Aralık 2018

    BABYLONS'S FALL

    Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC

    Çıkış tarihi: 2019

    KINGDOM HEARTS III

    Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One

    Çıkış tarihi: 29 Ocak 2019

    DRAGON QUEST XI: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE

    Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC

    Çıkış tarihi: 4 Eylül 2018

    THE QUITE MAN

    Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC

    Çıkış tarihi: Açıklanmadı

    THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAIN SPIRIT

    Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC

    Çıkış Tarihi: 28 Haziran 2018

    OCTOPATH TRAVELER

    Çıkacağı platformlar: Nintendo Switch

    Çıkış Tarihi: 13 Temmuz 2018

    (HABER MERKEZİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 03:56
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