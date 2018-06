Square Enix, E3 2018'de süpriz yaptı: Babylon’s Fall

Japonya merkezli köklü oyun şirketi Square Enix, E3 2018 konferansında 2019'da PlayStation 4 ve PC'ye çıkacak Babylon’s Fall’u duyurdu.

E3 2018 süprizlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Japonya merkezli oyun devi Square Enix, sönük geçmesi beklenen E3 2018 konferasında bir sürpriz yaparak Babylon’s Fall’u duyurdu. Bayonetta ve NieR: Automata'nın yapımcısı PlatinumGames'in geliştirdiği oyun, 2019'da PlayStation 4 ve PC'ye gelecek.

Konferansta gösterdiği Octopath Traveler fragmanı ile de Nintendo Switch sahiplerini heyecanlandıran şirket, bunlara ek olarak Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, Kingdom Hearts III, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, The Quiet Man ve The Awesome Adventures of Captain Spirit'i duyurdu.

Şirketin duyurduğu oyunlar, çıkış tarihleri, çıkacağı platformlar ve gösterdiği fragmanlar şöyle:

SHADOW OF THE TOMB RAIDER

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC

Çıkış tarihi: 14 Eylül 2018

JUST COUSE 4

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC

Çıkış tarihi: 4 Aralık 2018

BABYLONS'S FALL

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC

Çıkış tarihi: 2019

KINGDOM HEARTS III

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One

Çıkış tarihi: 29 Ocak 2019

DRAGON QUEST XI: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC

Çıkış tarihi: 4 Eylül 2018

THE QUITE MAN

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC

Çıkış tarihi: Açıklanmadı

THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAIN SPIRIT

Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC

Çıkış Tarihi: 28 Haziran 2018

OCTOPATH TRAVELER

Çıkacağı platformlar: Nintendo Switch

Çıkış Tarihi: 13 Temmuz 2018

