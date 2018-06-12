Görsel, Square Enix'in E3 konferansı canlı yayınından alınmıştır
Square Enix, E3 2018'de süpriz yaptı: Babylon’s Fall
Japonya merkezli köklü oyun şirketi Square Enix, E3 2018 konferansında 2019'da PlayStation 4 ve PC'ye çıkacak Babylon’s Fall’u duyurdu.
E3 2018 süprizlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Japonya merkezli oyun devi Square Enix, sönük geçmesi beklenen E3 2018 konferasında bir sürpriz yaparak Babylon’s Fall’u duyurdu. Bayonetta ve NieR: Automata'nın yapımcısı PlatinumGames'in geliştirdiği oyun, 2019'da PlayStation 4 ve PC'ye gelecek.
Konferansta gösterdiği Octopath Traveler fragmanı ile de Nintendo Switch sahiplerini heyecanlandıran şirket, bunlara ek olarak Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, Kingdom Hearts III, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, The Quiet Man ve The Awesome Adventures of Captain Spirit'i duyurdu.
Şirketin duyurduğu oyunlar, çıkış tarihleri, çıkacağı platformlar ve gösterdiği fragmanlar şöyle:
SHADOW OF THE TOMB RAIDER
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC
Çıkış tarihi: 14 Eylül 2018
JUST COUSE 4
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC
Çıkış tarihi: 4 Aralık 2018
BABYLONS'S FALL
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC
Çıkış tarihi: 2019
KINGDOM HEARTS III
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One
Çıkış tarihi: 29 Ocak 2019
DRAGON QUEST XI: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC
Çıkış tarihi: 4 Eylül 2018
THE QUITE MAN
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, PC
Çıkış tarihi: Açıklanmadı
THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAIN SPIRIT
Çıkacağı platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PC
Çıkış Tarihi: 28 Haziran 2018
OCTOPATH TRAVELER
Çıkacağı platformlar: Nintendo Switch
Çıkış Tarihi: 13 Temmuz 2018
(HABER MERKEZİ)
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